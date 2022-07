POCO F4 5G ma specyfikację podobną do POCO F3 5G, a z wyglądu przypomina Redmi Note 11 Pro+ 5G. Kosztuje jednak więcej od nich i zastanawiam się czy w ogóle warto go kupić. W tej recenzji znajdziesz odpowiedź.

ocena redakcji:









4/5

POCO F4 5G - recenzja

POCO F4 to taki POCO F3, tylko z lepszym aparatem, szybszym ładowaniem i obudową z Redmi Note 11 Pro. No i oczywiście wyższą ceną. Tak mogę streścić swoje wrażenia z testu. Telefon ma kilka dużych zalet i kilka mniejszych wad, ale na pewno nie jest przełomowy. Co prawda jest znacznie tańszy od POCO F4 GT, ale nie jest tak ciekawy i nietuzinkowy jak on.

Nasuwa się więc pytanie, czy w ogóle warto kupić POCO F4 5G? Przyjrzyjmy mu się bliżej i oceńmy co oferuje.

POCO F4 czy POCO F3? Porównanie specyfikacji

Wyświetlacz: POCO F4 i POCO F3 mają bardzo podobne, o ile nie identyczne wyświetlacze. W obu jest technologia AMOLED, przekątna 6,67 cala, rozdzielczość 1080 x 2400 px, odświeżanie adaptacyjne 120 Hz, jasność szczytowa (chwilowa) 1300 cd/m2 i wsparcie dla HDR Dolby Vision. Moim zdaniem realna jakość obrazu w obu smartfonach jest taka sama.

POCO F4 i POCO F3 mają bardzo podobne, o ile nie identyczne wyświetlacze. W obu jest technologia AMOLED, przekątna 6,67 cala, rozdzielczość 1080 x 2400 px, odświeżanie adaptacyjne 120 Hz, jasność szczytowa (chwilowa) 1300 cd/m2 i wsparcie dla HDR Dolby Vision. Moim zdaniem realna jakość obrazu w obu smartfonach jest taka sama. Procesor: Oba telefony mają dokładnie taki sam procesor Snapdragon 870, z układem graficznym Adreno 650. Wydajność w programach i grach jest jednakowa. Szybkość działania też.

Oba telefony mają dokładnie taki sam procesor Snapdragon 870, z układem graficznym Adreno 650. Wydajność w programach i grach jest jednakowa. Szybkość działania też. Pamięć: Oba telefony w Polsce dostępne są z pamięcią 6/128 GB lub 8/256 GB. Wszystkie mają RAM LPDDR5 i pamięć masową UFS 3.1. Wrażenia podczas instalowania aplikacji, używania wielu zakładek na raz w przeglądarce oraz kopiowania plików są takie same.

Łączność: Oba telefony mają łączność komórkową 5G, dual SIM, szybkie Wi-Fi 6, komunikację zbliżeniową NFC np. do płatności przez Google Pay, a także nadajnik podczerwieni (IR) do funkcji uniwersalnego pilota RTV. POCO F4 ma trochę nowszy Bluetooth 5.2, a POCO F3 ma Bluetooth 5.1 - realna różnica jest niewielka.

Oba telefony mają łączność komórkową 5G, dual SIM, szybkie Wi-Fi 6, komunikację zbliżeniową NFC np. do płatności przez Google Pay, a także nadajnik podczerwieni (IR) do funkcji uniwersalnego pilota RTV. POCO F4 ma trochę nowszy Bluetooth 5.2, a POCO F3 ma Bluetooth 5.1 - realna różnica jest niewielka. Głośniki i słuchawki: Oba telefony mają głośniki stereo, ale nie mają klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm. Słuchawki przewodowe można podłączyć przez przejściówkę USB-C - mini jack. Można też używać słuchawek bezprzewodowych przez Bluetooth.

Oba telefony mają głośniki stereo, ale nie mają klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm. Słuchawki przewodowe można podłączyć przez przejściówkę USB-C - mini jack. Można też używać słuchawek bezprzewodowych przez Bluetooth. Wymiary i ergonomia: POCO F4 wygląda inaczej niż POCO F3, ale wymiary i masa obu telefonów są podobne. Wysokość/szerokość/grubość - POCO F4: 163,2 x 76 x 7,7 mm i 195 gramów, POCO F3: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm i 196 gramów. Warto jednak zaznaczyć, że POCO F4 ma obudowę bardziej kanciastą, a POCO F3 bardziej zaokrągloną. Subiektywnie uważam, że POCO F3 jest wygodniejszy w czasie trzymania.

POCO F4 wygląda inaczej niż POCO F3, ale wymiary i masa obu telefonów są podobne. Wysokość/szerokość/grubość - POCO F4: 163,2 x 76 x 7,7 mm i 195 gramów, POCO F3: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm i 196 gramów. Warto jednak zaznaczyć, że POCO F4 ma obudowę bardziej kanciastą, a POCO F3 bardziej zaokrągloną. Subiektywnie uważam, że POCO F3 jest wygodniejszy w czasie trzymania. Materiały obudowy: Wyświetlacze obu telefonów zabezpieczone są takim samym szkłem Gorilla Glass 5. Tyły też są szklane, natomiast krawędzie boczne są plastikowe. Innymi słowy pomimo różnic w wyglądzie i komforcie trzymania, faktyczna jakość wykonania jest taka sama.

Wyświetlacze obu telefonów zabezpieczone są takim samym szkłem Gorilla Glass 5. Tyły też są szklane, natomiast krawędzie boczne są plastikowe. Innymi słowy pomimo różnic w wyglądzie i komforcie trzymania, faktyczna jakość wykonania jest taka sama. Wodoszczelność: Oficjalnie nie ma informacji o wodoszczelności obu tych telefonów. Nieoficjalnie ich obudowy mogą być odporne na zachlapania, zgodnie ze standardem IP53.

Oficjalnie nie ma informacji o wodoszczelności obu tych telefonów. Nieoficjalnie ich obudowy mogą być odporne na zachlapania, zgodnie ze standardem IP53. Czytnik linii papilarnych: POCO F4 i POCO F3 mają czytniki umieszczone z boku, w przycisku zasilania i blokady ekranu. Jakość i szybkość ich działania jest moim zdaniem taka sama.

Akumulator: POCO F4 ma ogniwo 4500 mAh, a POCO F3 ma 4520 mAh. W praktyce czas pracy obu modeli telefonów jest bardzo zbliżony (co nie powinno dziwić, bo procesory, wyświetlacze, pamięci i łączność są w zasadzie takie same).

POCO F4 ma ogniwo 4500 mAh, a POCO F3 ma 4520 mAh. W praktyce czas pracy obu modeli telefonów jest bardzo zbliżony (co nie powinno dziwić, bo procesory, wyświetlacze, pamięci i łączność są w zasadzie takie same). Ładowanie akumulatora: Tutaj widać różnicę, bo POCO F4 ma ładowanie 67 W, a POCO F3 ma 33 W. Czy rzeczywisty czas ładowania jest znacznie szybszy? O tym pisze w dalszej części recenzji.

Tutaj widać różnicę, bo POCO F4 ma ładowanie 67 W, a POCO F3 ma 33 W. Czy rzeczywisty czas ładowania jest znacznie szybszy? O tym pisze w dalszej części recenzji. Aparaty: POCO F4 ma lepszy aparat główny z tyłu 64 Mpx f/1.79, z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Natomiast POCO F3 ma 48 Mpx f/1.79 bez optycznej stabilizacji. Aparat obiektywem ultraszerokokątnym jest taki sam w obu telefonach (8 Mpx f/2.2), natomiast dodatkowy obiektyw makro jest lepszy w starszym POCO F3 5 Mpx tele-makro vs POCO F4 2 Mpx makro.

POCO F4 ma lepszy aparat główny z tyłu 64 Mpx f/1.79, z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Natomiast POCO F3 ma 48 Mpx f/1.79 bez optycznej stabilizacji. Aparat obiektywem ultraszerokokątnym jest taki sam w obu telefonach (8 Mpx f/2.2), natomiast dodatkowy obiektyw makro jest lepszy w starszym POCO F3 5 Mpx tele-makro vs POCO F4 2 Mpx makro. Nagrywanie wideo: POCO F4 nagrywa 4K 60 kl/s z tyłu i FHD 30 kl/s z przodu. Starszy POCO F3 nagrywa 4K 30 kl/s z tyłu, ale FHD 60 kl/s z przodu. Do tego trzeba też doliczyć optyczną stabilizację obrazu z tyłu w POCO F4. Innymi słowy nowszy model ma lekką przewagę, chyba, że ważniejsza jest dla Ciebie płynność obrazu z kamery przedniej, to wtedy wygrywa starszy telefon.

POCO F4 nagrywa 4K 60 kl/s z tyłu i FHD 30 kl/s z przodu. Starszy POCO F3 nagrywa 4K 30 kl/s z tyłu, ale FHD 60 kl/s z przodu. Do tego trzeba też doliczyć optyczną stabilizację obrazu z tyłu w POCO F4. Innymi słowy nowszy model ma lekką przewagę, chyba, że ważniejsza jest dla Ciebie płynność obrazu z kamery przedniej, to wtedy wygrywa starszy telefon. Silnik haptyczny (wibracje): Sygnały wibracyjne (np. systemowe) dla części osób sa istotne, więc warto podkreślić, że pod tym względem lepiej wypada nowszy POCO F4. Wibracje są bardziej gładkie, miękkie i po prostu dają lepsze wrażenia dotykowe. Daleko im jednak do precyzji i jakości znanej z droższego wariantu POCO F4 GT.

Sygnały wibracyjne (np. systemowe) dla części osób sa istotne, więc warto podkreślić, że pod tym względem lepiej wypada nowszy POCO F4. Wibracje są bardziej gładkie, miękkie i po prostu dają lepsze wrażenia dotykowe. Daleko im jednak do precyzji i jakości znanej z droższego wariantu POCO F4 GT. System: MIUI 13 i Android 12 w obu telefonach. Warto jednak dodać, że POCO F4 ma szansę być dłużej wspierany pod względem aktualizacji, więc może być lepszym wyborem, jeśli chcesz kupić telefon na kilka lat.

MIUI 13 i Android 12 w obu telefonach. Warto jednak dodać, że POCO F4 ma szansę być dłużej wspierany pod względem aktualizacji, więc może być lepszym wyborem, jeśli chcesz kupić telefon na kilka lat. Cena: POCO F4 5G na start kosztuje 1999 lub 2199 zł (ceny mogą wzrosnąć odpowiednio do 2199 i 2399 zł). POCO F3 5G kosztuje około 1400 - 1750 zł w zależności od pamięci.

Co sądzicie o tych różnicach między POCO F4 i POCO F3? Czy Waszym zdaniem usprawiedliwiają one wyraźną różnicę w cenie? Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 870 Pamięć RAM 6144 MB Pamięć wbudowana 128 GB Pojemność baterii 4500 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2400x1080 px Typ ekranu AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 64 + 8 + 2 Mpx Aparat przód 20 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G (LTE) Wi-Fi Wi-Fi 6 Technologie bezprzewodowe Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, 4G LTE, NFC Dostępne złącza USB typu C System i funkcje Klawiatura ekranowa

A teraz przejdźmy do poszczególnych cech - obudowy, wyświetlacza, wydajności, czasu pracy, funkcji systemowych i jakości zdjęć oraz filmów.

Obudowa i ergonomia

Jest podobny do Redmi Note 11 Pro, nie identyczny, bo tylne aparaty są ułożone w inny sposób, ale ogólna stylistyka jest podobna, a wrażenia w czasie trzymania są bardzo zbliżone. Widać, że chyba zabrakło pomysłu na nowy telefon i postanowiono skorzystać z gotowego schematu. Nie można tutaj mówić o ciekawej, nietuzinkowej stylistyce, takiej jak w POCO F4 GT.

Obudowa jest dość kanciasta, w przeciwieństwie do zaokrąglonego poprzednika, co może się podobać lub nie. Moim zdaniem POCO F4 trzyma się mniej wygodnie od POCO F3. Przód i tył są szklane, a krawędzie boczne plastikowe (nie ma separatorów dla sygnału bezprzewodowego).

Szybki czytnik linii papilarnych

Czytnik jest umieszczony w przycisku zasilania i działa bardzo szybko i pewnie. W zdecydowanej większości przypadków odblokowywał się w ciągu sekundy, przy pierwszym przyłożeniu palca.

Dual SIM, ale brak microSD

Szufladka na dwie karty nano SIM znajduje się na dolnej krawędzi. Nie ma tam niestety żadnego miejsca na kartę pamięci microSD.

Dwa głośniki, ale brak wyjścia mini jack

POCO F4 5G ma dwa głośniki, działające w systemie stereo, przy czym dolny jest głośniejszy. Taka asymetria czasami przeszkadza podczas oglądania filmów lub grania na telefonie (ale da się z tym żyć, nie jest to poważna wada). Jakość brzmienia jest przeciętna - można ją określić jako całkowicie standardową dla większości telefonów za 1500-2500 zł. Dźwięk jest dość wysokotonowy, raczej płaski, ale dość głośny i wyraźny.

Trochę bardziej odczuwalny może być brak gniazda dla słuchawek przewodowych, z wtykiem mini jack 3,5 mm. Takie słuchawki podłączymy tylko przez przejściówkę z USB-C, ale trzeba ją dokupić oddzielnie i liczyć się z tym, że można ją dość łatwo zgubić. Lepszą opcją jest po prostu używanie słuchawek bezprzewodowych z Bluetooth.

Uniwersalny pilot RTV

Na górnej krawędzi wbudowano mały nadajnik światła podczerwonego. Nie służy on do wymiany danych, lecz do kontrolowania urządzeń domowych i biurowych, takich jak klimatyzacja, telewizor, system audio, dekoder itp. Lista obsługiwanych urządzeń jest bardzo długa.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Jak na telefon za około 2000 zł wyświetlacz jest standardowy, czyli AMOLED 120 Hz. Ważne, że nie odstaje pod względem jakości od konkurentów spod znaku Samsunga. Jest po prostu dobry, ma żywe, nasycone kolory, świetny kontrast i wysoką jasność. Producent deklaruje w szczycie do 1300 cd/m2, moje pomiary pokazały 1000 cd/m2, ale to wciąż bardzo jasno.

Wyświetlacz wspiera profil kolorów DCI-P3 i efekty HDR Dolby Vision. Telefon obsługuje zabezpieczenia Widevine L1, więc bez problemu możecie oglądać na nim Netflixa.

Rozdzielczość 1080 x 2400 px jest standardowa w tej klasie cenowej. W połączeniu z przekątną 6,67 cala zapewnia ostry, szczegółowy, czytelny obraz.

Wyświetlacz zawsze włączony

Dobrze znany tryb AOD (Always On Display), prezentujący podstawowe dane o powiadomieniach, naładowaniu akumulatora, czasie i dacie, na zablokowanym wyświetlaczu. Zastępuje starą, poczciwą diodę powiadomień i znacznie rozszerza jej możliwości. Można dodać ozdobne tło -fabrycznie zainstalowanych jest wiele różnych, a do tego można pobrać nowe.

Łączność

POCO F4 ma najnowszą łączność komórkową 5G, szybkie Wi-Fi 6 (przydatne jeśli ktoś ma szybki router bezprzewodowy i bardzo szybki internet w domu lub biurze), jest też NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i Bluetooth 5.2.

Czas pracy na baterii

Z pewnością chciałbym pochwalić POCO F4 za ogólną optymalizację zużycia energii. Ma identyczną pojemność akumulatora, jak Samsung Galaxy S21 FE, a mimo to działa zauważalnie dłużej (czasami nawet pół dnia dłużej w podobnych warunkach używania). Ponadto POCO F4 wolniej traci energię w trybie czuwania, czyli gdy leży z zablokowanym wyświetlaczem i tylko działa w tle. Xiaomi robi pod tym względem lepszą robotę

Typowy, średni czas działania POCO F4 wynosił w moich testach 1,5 dnia. Maksymalnie ładowałem go raz na 2 pełne dni, ale raczej nigdy nie rozładowałem go całkowicie w 1 dzień. Z moich obserwacji wynika, że jest on bardzo zbliżony do tego, co oferował poprzednik, czyli POCO F3. Nie ma tutaj żadnego zauważalnego postępu, ale też nie jest gorzej. Nie jest to raczej zaskoczeniem, bo procesory, wyświetlacze i poniekąd łączność w obu smartfonach są takie same lub bardzo zbliżone.

Przeczytaj także: Porównanie telefonów Xiaomi od 1000 do 4000 zł może Cię zaskoczyć

Czas ładowania baterii

Pod tym względem POCO F4 jest lepszy od POCO F3. Nowy model ładuje się do pełna w około 40 minut, a stary w 54 minuty. Nie jest to przepaść, ale gdy się człowiekowi śpieszy, to docenia takie różnice. Znacznie lepiej wypada droższy POCO F4 GT, który ładuje się do pełna w 18 minut (120 W).

Wydajność

POCO F4 5G to bardzo szybki telefon, nawet w wersji z 6 GB RAM (którą ja testowałem). W zasadzie wszystkie popularne gry i programy działają na nim dobrze. Można go uznać za telefon gamingowy do około 2000 zł. Co prawda nagrzewa się dość szybko, ale wbudowany heat-pipe daje radę dość skutecznie rozpraszać te ciepło, więc wydajność nie spada zbyt szybko.

Trzeba jednak podkreślić, że jego poprzednik, POCO F3 5G, był równie dobry. Oba mają identyczny procesor, pamięć RAM w tej samej technologii, 120-hercowy wyświetlacz który zapewnia świetną płynność obrazu i obecnie działają pod kontrolą tego samego systemu Android 12 z nakładką MIUI 13.

Słowem: jeśli masz już POCO F3 i chcesz go zmienić na coś jeszcze szybszego, to raczej nie ma sensu przesiadać się na POCO F4. Oba modele oceniam bardzo pozytywnie pod względem szybkości obsługi oraz wydajności w grach, aplikacjach i multimediach. Działają po prostu tak samo.

5.8 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 121 kl/s GFXBench Manhattan 114 AnTuTu 8 561259 GFXBench T-Rex Offscreen 236 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 139 kl/s 6.3 Parametry telefonu Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Waga 195 g 5.5 Bateria Bateria - rozmowy 1565 min. Bateria - internet 880 min. Bateria - filmy 989 min. 8.8 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.1 Jakość zdjęć 5.1 Jakość wykonania 5.2

System i podstawowe funkcje

POCO F4 5G ma system Android 12 z nakładką MIUI 13, czyli taki jak w POCO F3 oraz bardzo podobny do tego z POCO F4 GT (chociaż w tym ostatnim dodane są jeszcze funkcje gamingowe - np. Game Turbo i związane z konfiguracją sprzętowych triggerów na obudowie). Z resztą zbliżone systemy mają też telefony Xiaomi i Redmi. Wszystkie oferują dobrą optymalizację szybkości działania i dość dopracowane zużycie energii (moim zdaniem mniejsze niż w konkurencyjnych telefonach Samsung).

Rozszerzenie pamięci RAM - Telefon ma 6 lub 8 GB szybkiej pamięci RAM, którą można rozszerzyć o dodatkowe 2 GB niejako wyciągnięte z pamięci masowej. Jest to co prawda dość szybka pamięć UFS 3.1, ale daleko jej do szybkości pamięci RAM. Dlatego te kolejne 2 GB przydają się raczej w ekstremalnym sytuacjach.

Częściowy zrzut ekranu - Przytrzymaj trzy palce na włączonym wyświetlaczu, a włączy się tryb częściowego zrzutu ekranu. Pozwala on zapisać tylko zaznaczoną część obrazu. Przydatny drobiazg.

Silnik obrazu SI - Znajdziemy tutaj dwie opcje: ulepszanie SI HDR - telefon przetwarza wideo tak, by wyglądało bardziej atrakcyjnie, szczególnie w zbyt ciemnych miejscach), a także MEMC - telefon wstawia dodatkowe klatki do wideo, sprawiając, że obraz wydaje się płynniejszy.

Panel boczny - Mały pasek wysuwany z bocznej krawędzi wyświetlacza, dający szybki dostęp do przydatnych aplikacji.

Częstotliwość odświeżania - Realnie opcje są trzy: wymuszone 120 Hz, wymuszone 60 Hz lub automatyczna zmiana w zależności od wyświetlanej treści. Ta ostatnia opcja jest włączona fabrycznie i jest najlepsza, bo zapewnia dobrą płynność gdy trzeba i oszczędzanie energii, gdy płynność nie jest wymagana.

Skróty gestów - Oprócz klasycznych gestów pozwalających wykonać zrzut ekranu (przesunięcie trzema palcami w pionie) lub włączyć latarkę poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania, można też dodać własny gest do podwójnego dotknięcia (nie przyciśnięcia) czytnika linii papilarnych. Może to np. być szybkie wyciszanie telefonu, otwieranie centrum kontroli, zapis screenshota, włączanie kalkulatora itd.

Mi pilot - POCO F4 mam wbudowany nadajnik światła podczerwonego (IR), więc wraz z aplikacją Mi pilot może służyć do sterowania sprzętem RTV. Świetna opcja do sterowania np. klimatyzacją lub telewizorem, jeśli akurat nie możemy zlokalizować pilota, lub leży on za daleko.

Czy POCO F4 5G ma dobry aparat? Zobacz oryginalne zdjęcia i filmy

Moim zdaniem POCO F4 5G robi dobre zdjęcia, przede wszystkim aparatem głównym z tyłu, wyposażonym w optyczną stabilizację obrazu. Ultraszerokokątny jest gorszy, ale wciąż użyteczny w dzień, a przedni jest po prostu w porządku.

Zobaczcie oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości i oceńcie sami.



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Pochwalić trzeba przede wszystkim dobrą jakość kolorów i działanie automatycznego trybu HDR. Zdjęcia wyglądają atrakcyjnie, obraz jest dość kontrastowy, nasycony, miejsca ciemne są wyraźne, a obszary zbyt jasne zazwyczaj są dobrze skompensowane (przyciemnione do poziomu, w którym widać detale).



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Aparat główny z tyłu jest jednym z lepszych wśród telefonów do około 2000 zł. Nie można tego samego napisać o aparacie ultraszerokokątnym, bo często generuje niezbyt wyraźny obraz na bokach kadru. W zauważalny sposób “walczy” z winietowaniem, rozjaśniając brzegi kadru, tym samym zwiększając szum, a następnie usuwając go wraz z drobnymi detalami obrazu.



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Pod palcem mamy też przycisk z zoomem 2x, ale jest to powiększenie cyfrowe (a właściwie wycinek kadru z aparatu głównego). Innymi słowy jakosć jest daleka od tego, co oferują prawdziwe teleobiektywy. Osobiście uważam, że nie warto z zoomu 2x korzystać, dopóki nie ma takiej konieczności.



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny



POCO F4 - aparat tylny, zoom hybrydowy 2x

POCO F4 5G ma tryb nocny. Przydaje się on w słabszym oświetleniu głównie dlatego, że pozwala wykonać stabilne, nieporuszone zdjecie, na dłuższym naświetlaniu. Szczegółowość obrazu jest wystarczajaca, ale mam wrażenie, że kolory są sprane, szare i nieciekawe. Tryb nocny w Samsungu Galaxy A53 5G jest o wiele lepszy moim zdaniem.



POCO F4 - aparat tylny, podstawowy



POCO F4 - aparat tylny, ultraszerokokątny

Poniżej dla porówanania podobne zdjęcia w słabym świetle, zrobione telefonem Samsung Galaxy A53 5G:



Zdjęcie z Samsunga Galaxy A53 5G - aparat tylny, podstawowy



Zdjęcie z Samsunga Galaxy A53 5G - aparat tylny, ultraszerokokątny

Przednie zdjęcia są w pełni użyteczne. Po pomniejszeniu i wrzuceniu na media społecznościowe wyglądają dobrze, choć oglądając je w pełnym powiększeniu mam wrażenie, że ostrość na twarzy powinna być lepsza. Tryb portretowy jest i zazwyczaj działa dobrze, choć nie zawsze idealnie odcina włosy lub okulary.



POCO F4 - aparat przedni



POCO F4 - aparat przedni, tryb portretowy

Skuteczność stabilizacji optycznej możecie zobaczyć na poniższym filmie z kamery tylnej. Moim zdaniem jest w porządku, choć czasami widać lekkie pływanie lub przeskakiwanie obrazu, zwłaszcza gdy nagrywamy film w ruchu. Maksymalna rozdzielczość nagrywania z tyłu to 4K 60 kl/s, a z przodu Full HD 30 kl/s. Co ciekawe pomimo skromnej specyfikacji, filmy z aparatu przedniego wyglądają całkiem dobrze.

Moim zdaniem średnio wypada głośność i jakość mikrofonu, szczególnie podczas nagrywania na otwartej przestrzeni. Nawet lekki wiatr może powodować zakłócenia.

Czy warto kupić POCO F4 5G? Opinia

Ujmę to krótko: jeśli masz już POCO F3 5G, to nie zmieniaj go na POCO F4 5G, bo nie poczujesz wielkiej różnicy. Oba telefony mają realnie bardzo zbliżone możliwości, a nowszy model oferuje trochę lepszy aparat i szybsze ładowanie akumulatora. Uważam, że te zmiany nie usprawiedliwiają wydania około 2000 zł.

Jeśli natomiast nie masz POCO F3 5G, lecz używasz starszego telefonu lub chcesz przesiąść się ze słabszego modelu Redmi, to w zasadzie… czemu nie? Jasne, że możesz wydać mniej i kupić nadal dobry POCO F3 5G, a jeśli stawiasz na super aparat i nie zależy ci na wysokiej wydajności, to świetną i tańszą propozycją jest Samsung Galaxy A53 5G lub Galaxy A52s 5G. Jednak z całą pewnością mogę przyznać, że POCO F4 jest telefonem szybkim, wydajnym, dobrym, działającym 1,5 dnia na baterii i przyjemnym w użyciu, więc jeśli go kupisz, to raczej nie pożałujesz.

Daj znać w komentarzu jaka jest Twoja opinia o POCO F4 5G. Czy wydanie pieniędzy na ten smartfon jest Twoim zdaniem sensowne?

Opinia o POCO F4 5G [128 GB] Plusy szybkie działanie w każdej sytuacji i dobra wydajność,

bardzo dobry, jasny wyświetlacz AMOLED z trybem zawsze włączonym,

dobra jakość zdjęć i filmów 4K 60 kl/s zwłaszcza w dzień,

optyczna stabilizacja obrazu w aparacie głównym z tyłu,

szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy,

szybsze ładowanie akumulatora niż w poprzednim modelu,

dwa głośniki (stereo),

dobry silnik haptyczny (wibracyjny),

plecki ochronne w komplecie,

funkcja uniwersalnego pilota RTV (nadajnik IR),

5G, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6,

Android 12 z MIUI 13, Minusy niewielkie realne zmiany w porównaniu do starszego POCO F3 5G,

brak slotu microSD,

brak złącza mini jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych,

tryb nocny poniżej oczekiwań pod względem kolorów,

niska wodoodpornosć (IP53 jest poniżej tego co oferuje Samsung w niższej cenie - IP67).

POCO F4 5G - ocena końcowa 80% 4/5

Obudowa i akcesoria: 4.0 / 4

Wyświetlacz: 4.8 / 4.8

Głośniki: 3.5 / 3.5

Podzespoły: 5.0 / 5

Bateria: 4.0 / 4

Aparaty: 4.5 / 4.5



Powyższe oceny uwzględniają klasę cenową smartfonu.