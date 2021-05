Asus ZenFone 8 to najszybszy telefon z Androidem poniżej 6 cali. Idealny smartfon dla osób, które oczekują błyskawicznego działania, najwyższej wydajności i nowoczesnej łączności w mniejszej formie. Zapraszam do recenzji ZenFone 8.

Asus ZenFone 8 - napisać, że jest świetny to za mało

Co powiecie na telefon z bardzo jasnym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz, wodoszczelną obudową IP68, najlepszym mobilnym procesorem Snapdragon 888, pamięcią RAM nawet 16 GB, bardzo szybką pamięcią masową UFS 3.1, dwoma głośnikami stereo, wyjściem słuchawkowym mini jack 3,5 mm, Androidem 11, dobrym aparatem z przodu i z tyłu, nagrywaniem filmów 8K, bardzo dobrym czytnikiem linii papilarnych w ekranie, niezłą baterią i nowoczesną łącznością Wi-Fi 6, 5G oraz oczywiście NFC i dual SIM?

A co jeśli dodam, że ten smartfon jest nie tylko bardzo szybki, ale też poręczny, bo jego wyświetlacz ma 5,9 cala? Zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam do recenzji nowego telefonu Asus ZenFone 8.

Ważne cechy telefonu Asus ZenFone 8:

Jeden z najszybszych i najwydajniejszych telefonów na świecie w 2021 roku. Realne wrażenia z obsługi są wprost fenomenalne. SoC Snapdragon 888, do 16 GB RAM LPDDR5, do 256 GB UFS 3.1.

Możliwość niezależnego ustawienia wydajności CPU, GPU i RAM.

Bardzo dobra jakość i wysoka jasność wyświetlacza AMOLED 120 Hz.

Przekątna wyświetlacza 5,9 cala sprawia, że jest to relatywnie kompaktowy i poręczny telefon. W praktyce to najszybszy telefon z Androidem poniżej 6 cali.

Funkcja wyświetlacza zawsze włączonego (AOD). Podstawowe dane prezentowane nawet na zablokowanym ekranie + dioda powiadomień.

Wodoszczelna, metalowo-szklana obudowa (IP68). Dobrze wykonana i wygodna.

Bardzo wysoka jakość dźwięku na klasycznym wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm. ZenFone 8 to znakomity smartfon do muzyki.

Dobre, donośne głośniki stereo.

Aparat tylny ze stabilizacją optyczną. Dobra jakość zdjęć, wideo 8K, niezły tryb HDR i skuteczna stabilizacja.

Szybki czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu.

Nowoczesna łączność komórkowa 5G i bardzo szybkie Wi-Fi 6.

W mniejszej obudowie mieści się mniejsza bateria. Czas pracy jest wystarczający, ale nie imponuje.

Jest dual SIM, ale brak slotu na kartę pamięci microSD.

Android 11 z bardzo dobrze zoptymalizowaną nakładką ZenUI 8. Minimum dwie kolejne pełne aktualizacje systemu (czyli Android 12 i 13).

Asus, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili!

Nie lubię obsługiwać telefonu dwiema rękami. W 95% przypadków robię to kciukiem jednej dłoni, bo tak mi jest wygodnie. Dlatego coraz bardziej odpychają mnie wielkie i ciężkie smartfony z wyświetlaczami 6,5, a nawet około 7 cali. Ich obsługa jest dla mnie bardzo męcząca i nieprzyjemna, mimo, że mam dość długie palce.

Z resztą nie tylko ja. W komentarzach pod recenzjami smartfonów z roku na rok pojawia się coraz więcej opinii, że oprócz dużych telefonów potrzebne są też mniejsze. A najlepiej mniejsze, ale z wydajnymi i nowoczesnymi komponentami.

I dokładnie taki jest Asus ZenFone 8 z wyświetlaczem 5,9 cala.

Na tyle mały, by obsługa dotykowa jedną ręką była komfortowa, a jednocześnie na tyle duży, by wygodnie dało się korzystać z mediów społecznościowych, oglądać filmy, robić zdjęcia, przeglądać Internet i grać. Jest superszybki i dość kompaktowy. Słowem: optymalny.

Testowałem go 2 tygodnie przed premierą i muszę przyznać, że znakomite wrażenie jakie zrobił na mnie w pierwszym dniu, utrzymało się aż do końca testu.

Stwierdzenie, że polubiłem ten smartfon byłoby grubym niedopowiedzeniem. Uwielbiam go i jest to jeden z nielicznych telefonów, dla których mógłbym porzucić swojego iPhone. Dla mnie Asus ZenFone 8 należy do ścisłej czołówki najlepszych telefonów z systemem Android. Jest re-we-la-cyjny. Idealny? Oczywiście że nie, ale z pewnością bardzo dobry.

Wyświetlacz najwyższej klasy

Najpierw specyfikacja, a potem objaśnienie.

Asus ZenFone 8 ma nowoczesny wyświetlacz Samsung E4, o przekątnej 5,9 cala. Wykonany w technologii AMOLED, z odświeżaniem 120 Hz, wykrywaniem dotyku 240 Hz, HDR10+ oraz jasnością 800 cd/m2, a w szczycie nawet 1100 cd/m2. Do tego oferuje 112% pokrycia przestrzeni DCI-P3, 151,9% pokrycia sRGB, czas reakcji 1 ms, szczegółowość 445 ppi (1080 x 2400 px) i szkło Gorilla Glass Victus.

AMOLED nie używa podświetlenia diodami, lecz sam generuje światło w każdym subpikselu oddzielnie. Dzięki temu cechuje się idealną głębią czerni, co docenić można wieczorem (ciemny obraz nie jest szary lecz naprawdę czarny). Ponadto AMOLED ma też bardzo nasycone, żywe kolory i wraz z ciemnym motywem systemowym może oszczędzać energię z baterii. Telefon ma również funkcję always on display (AOD), czyli wyświetla czas, procent baterii, dzień i datę nawet na zablokowanym ekranie. W nowym telefonie flagowym AMOLED to podstawa.

HDR10+ i ponadstuprocentowe pokrycie DCI-P3 przydaje się podczas oglądania filmów. ZenFone 8 rzeczywiście jest świetnym telefonem do multimediów, bo oprócz rewelacyjnej jakości obrazu ma też wyjście słuchawkowe mini jack, dobre głośniki stereo i wysoką wydajność.

Odświeżanie 120 Hz zapewnia bardzo płynny obraz w grach, animacjach systemowych oraz podczas przewijania stron i dokumentów. Dotyk 240 Hz przydaje się głównie w grach - precyzyjne wykrywanie nawet dynamicznych ruchów palcem po ekranie. Czas reakcji 1 ms oznacza ostry, nierozmyty obraz. Z kolei jasność 800 - 1100 cd/m2 oznacza, że obraz jest w pełni czytelny i wyraźny nawet w jasny, słoneczny dzień.

445 ppi oznacza bardzo wysoką szczegółowość obrazu - nawet najdrobniejsze elementy graficzne i tekst będą ostre. A szkło GG Victus jest dość elastyczne i lepiej spisuje się podczas upadku.

W skrócie: Asus ZenFone 8 ma jeden z najlepszych wyświetlaczy spośród wszystkich smartfonów. Zdecydowanie można go zaliczyć do elity pod względem jakości, a jednocześnie ma mniej niż 6 cali, więc jest łatwiejszy w obsłudze.

Najlepszy czytnik linii papilarnych w ekranie

Dosłownie w żadnym smartfonie nie trafiłem jeszcze na tak dobry czytnik linii papilarnych wbudowany w wyświetlacz, jak w ZenFone 8. Zazwyczaj bywa tak, że czytniki z tyłu lub na boku są szybkie, a te w wyświetlaczu znacznie wolniejsze. Asus ZenFone 8 udowadnia, że może być inaczej. Jego czytnik jest po prostu bardzo szybki - działa lepiej niż np. w Samsungu Galaxy S21 Ultra i Note 20 Ultra. To duża zaleta Asusa.

Wodoszczelny, wygodny i dobrze wykonany

Obudowa spełnia standard IP68, więc wytrzyma ulewny deszcz, zalanie, a nawet wpadniecie do wanny, fontanny i jeziora (rzecz jasna do niewielkiej głębokości). To cecha ważna, szczególnie w telefonach flagowych.

Dość odporne na zarysowania szkło Gorilla Glass 3 z tyłu jest zagięte na bokach, a bardziej elastyczne Gorilla Glass 7 Victus z przodu jest płaskie, z delikatnym efektem 2,5D.

Tył jest półmatowy i ma ciekawy, perłowy, lekko opalizujący efekt. Telefon jest wykonany precyzyjnie i z dobrej jakości materiałów. Zdjęcia nie oddają tego w pełni, ale w rzeczywistości wygląda atrakcyjnie (przynajmniej w tej wersji kolorystycznej, którą dostałem do testu). Telefon świetnie leży w dłoni, ma zaokrąglone, metalowe krawędzie,

Na górze podłączyć możemy ulubione słuchawki przewodowe, przez mini jack 3,5 mm. To wciąż cecha ważna dla wielu osób.

Na dole widoczna jest szufladka dual SIM. Niestety bez dodatkowego miejsca dla karty microSD. Na szczęście sam telefon może mieć 128 lub 256 GB bardzo szybkiej pamięci wbudowanej. Oprócz tego znajdziemy tutaj mikrofon, USB typu C, diodę powiadomień oraz głośnik.

Jakość dźwięku jest bardzo dobra

Głośniki są bardzo dobre, a jakość na słuchawkach jest wręcz imponująca. Dwa głośniki stereo mają zaskakująco dobrą moc i generują trochę niższych częstotliwości. Grają głośno i bardzo czysto, a jednocześnie cieszą uszy kulturą pracy - nic nie trzeszczy i nie syczy. Dźwięk jest miękki i dość głęboki.

Z kolei do wyjścia mini jack podłączałem moje stare, ale dobre słuchawki Denon AH-D2000. Okazało się, że Asus ZenFone 8 z dwoma układami Cirrus Logic CS35L45 generował na nich brzmienie, którego nie powstydziłby się całkiem niezły niezależny wzmacniacz słuchawkowy. Zupełnie szczerze - jest wybitnie dobrze. Jakość oceniałem na plikach skompresowanych bezstratnie i muszę przyznać, że byłem (i jestem nadal) pod dużym wrażeniem.

ZenFone 8 to jeden z najlepszych telefonów na rynku pod względem jakości dźwięku.

Ciekawe jest to, że w tym modelu znajdziemy z tyłu dwa aparaty. Nie zrozumcie mnie źle - jestem zdziwiony pozytywnie. Asus dał “tylko” dwa, ale za to całkiem dobre. Przykładowe zdjęcia i filmy możecie zobaczyć i ocenić w dalszej części tej recenzji.

Warto też zwrócić uwagę na niebieski przycisk z prawej strony obudowy. Można mu przypisać wybrane funkcje, albo szybko uruchomić aplikację.

Czas pracy na baterii

Mniejszy wyświetlacz = mniejsza obudowa = mniejsza bateria. W praktyce ogniwo o pojemności 4000 mAh wystarcza na 1, maksymalnie 1,5 dnia. Telefon jest dobrze zoptymalizowany, więc wytrzymuje od rana do wieczora w zdecydowanej większości sytuacji. Dopiero gdy zaczniemy spędzać dużo czasu na graniu, nagrywaniu filmów i korzystaniu z map GPS, to może poddać się przed wieczorem. W moich rękach energii zostawało prawie zawsze na jeden dzień z hakiem.

Telefon na ladujemy od 0 do 100% w 1 godzinę i 18 minut (na końcu ładowanie zwalnia żeby oszczędzać akumulator). Można jednak w ustawieniach baterii włączyć opcję stabilnego ładowania. Wtedy ogniwo jest ładowane równomiernie przez cały czas, co wydłuża ogólną żywotność baterii. Jeśli chcemy używać ZenFone 8 przez kilka lat, to warto włączyć tę funkcję.

W tej cenie wadą może być brak ładowania bezprzewodowego. Producent tłumaczy to chęcią utrzymania maksymalnie małych wymiarów obudowy (poniżej 150 mm wysokości i mniej niż 70 mm szerokości).

Wydajność i szybkość

Asus ZenFone 8 ma najlepszy procesor mobilny stosowany w telefonach z systemem Android, bardzo szybką pamięć wbudowaną i nawet 16 GB RAM w najlepszej wersji. Nakładka ZenUI 8 jest również dobrze zoptymalizowana. To jeden z najszybszych telefonów z Androidem w 2021 roku. Nadaje się do zaawansowanych aplikacji, multumediów, oraz gier. Jeśli on sobie z czymś nie poradzi, to znaczy, że żaden telefon z Androidem sobie nie poradzi.

Parametry telefonu Taktowanie CPU 2840 MHz Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 5.9 cale/cali Waga 170 g

W testach syntetycznych też jest wyśmienicie. Wystarczy choćby podać wynik ze starszego Antutu 8, wynoszący ponad 701000 punktów. Te cyferki rzeczywiście czuć w czasie realnej obsługi. Szacunek!

Przydatne funkcje systemowe

Nagrywanie rozmów telefonicznych - Asus ZenFone 8 ma funkcję automatycznego lub ręcznego nagrywania rozmów telefonicznych. Wybrać możemy wszystkie numery lub tylko wybrane osoby. Opcje znajdziemy w menu Ustawienia - Sieć i internet - Połączenia - Zaawansowane.

Pasek narzędzi gry - Gratka dla zapalonych graczy, którą wcześniej można było znaleźć w gamingowym smartfonie Asus ROG Phone 3. Pasek narzędziowy wysuwany z lewego boku daje dostęp do zwiększania wydajności, wyboru częstotliwości odświeżania, tworzenia skryptów typu makro, nagrywania gameplayów, nakładania dodatkowego celownika, blokowania gestów nawigacyjnych i powiadomień oraz szeregu innych opcji.

Tryby systemu (bardzo przydatne) - Zestaw opcji który znajdziemy w menu baterii, wpływający na wydajność i oszczędzanie energii. Jest bardziej zaawansowany niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Dostępne są 4 tryby fabryczne (wysoka wydajność, dynamiczny, wytrzymałość i ultra trwałość) oraz jeden ręczny.

Można tutaj oddzielnie ustawić wydajność CPU i GPU, co może być przydatne, jeśli ktoś używa zaawansowanych aplikacji, ale w ogóle nie gra na telefonie. Jest nawet wydajność RAM i limit termiczny dla procesora.

Można również połączyć pasma Wi-Fi jednocześnie, by jeszcze bardziej zwiększyć przepustowość, albo połączyć transmisję komórkową z Wi-Fi. Opcji jest sporo i jeśli chwilę się nad tym zastanowić i przetestować różne ustawienia, to można realnie obniżyć zużycie energii, zachowując jednocześnie szybkie działanie telefonu.

Menedżer autouruchamiania - Kolejna funkcja, która może zmniejszyć obciążenie telefonu i zużycie energii z baterii. Tutaj kwestia jest prosta - dezaktywujemy te aplikacje, które naszym zdaniem nie muszą uruchamiać się samoczynnie podczas startu telefonu. Nie warto jednak przesadzać, bo brak niektórych funkcji może zdestabilizować system lub wręcz wprowadzić opóźnienia.

Android 11 z ZenUI 8 domyślnie ustawiony jest do obsługi gestami. Zamiast dolnego paska z przyciskami wykonujemy gesty od bocznej ramki ku środkowi (cofnij) lub od dolnej ku górze (wyjście na pulpit lub po przytrzymaniu ostatnie aplikacje).

System ma garść dodatkowych, przydatnych funkcji, ale pod względem wyglądu zbliżony jest do czystego Androida, a pod względem działania jest w zasadzie najlepszy spośród wszystkich telefonów jakie testowałem.

Odświeżanie 120 / 90 / 60 Hz - Odświeżanie można ręcznie ustawić na jedną z tych trzech wartości, albo włączyć tryb automatyczny. W moim odczuciu jeśli stawiasz na superszybką i płynną obsługę, to ustaw 120 Hz na stałe, a jeśli chcesz oszczędzać energię, przy zachowaniu dobrej płynności, to włącz automatyczną regulację.

Ciemny motyw i podświetlenie nocne - Ciemne tło systemowe oszczędza energię w połączeniu z wyświetlaczem AMOLED i zapewnia lepszy komfort wieczorem. Z kolei podświetlenie nocne redukuje światło niebieskie i zmniejsza zmęczenie oczu, gdy jest ciemno.

Czy Asus ZenFone 8 robi dobre zdjęcia i filmy?

Krótka odpowiedź brzmi: tak.

Po pierwsze warto wyróżnić to, że producent podszedł do kwestii fotografii bardzo realistycznie. Nie kusi nas wieloma obiektywami oraz nic nieznaczącymi funkcjami. Umieścił w telefonie dwa obiektywy z tyłu - standardowy/szerokokątny oraz ultraszerokokątny. Pierwszy spisuje się bardzo na co dzień, a drugi przydaje się do fotografowania krajobrazu, architektury lub dużych grup ludzi.



aparat podstawowy, zdjecie wykonane około godziny 19:00



aparat ultraszerokokątny

Drugą zaletą jest jakość przetwarzania obrazu. ZenFone 8 z tyłu ma sensor Sony IMX686 z optyką o jasności f/1.8 i stabilizacją optyczną (OIS) oraz cyfrową (EIS). Teoretyczna rozdzielczość to 64 Mpx, ale standardowo sensor łączy 4 piksele w jeden, więc zapisuje zdjęcia 16 Mpx.

Robi to bardzo dobrze, bo obraz wygląda naturalnie i ma znakomity efekt HDR (jeśli zechcemy go włączyć). Zdjęcia nie są mocno wyostrzone i mają przyjemne, dobrze odwzorowane kolory. Zupełnie szczerze - sensor jest po prostu OK, ale sama jakość przetwarzania obrazu jest zdecydowanie powyżej przeciętnej.



aparat podstawowy, zdjecie wykonane około godziny 19:00



aparat ultraszerokokątny

Asus nie stara się nadmiernie ingerować w zdjęcia i to jest rzecz, którą warto pochwalić. Obraz jest szczegółowy, bardzo wyraźny i ma pewną głębię. Widać, że oprócz dobrze działających algorytmów zastosowano też obiektyw o wysokiej rozdzielczości. Moim zdaniem ZenFone 8 robi jedne z najlepszych zdjęć, właśnie dzięki temu, że nie stara się manipulować obrazem, lecz odwzorowuje naturalny wygląd.



aparat tylny, podstawowy

Obiektyw ultraszerokokątny też jest dość dobry. Jasne, że nie ma takiej jakości i rozdzielczości, jak obiektyw główny, a na dodatek ma inny sensor światłoczuły Sony IMX363 F/2.2, ale zdjęcia są w pełni użyteczne i cieszą oko bardzo dobrymi kolorami oraz udanym efektem HDR.



aparat podstawowy



aparat ultraszerokokątny

Stabilizacja optyczna + cyfrowa z tyłu robią świetną robotę, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. Jeśli chcemy to EIS możemy wyłączyć, pozostawiając tylko OIS. Wtedy kadr lekko się rozszerza. Autofokus PDAF działa dość szybko i precyzyjnie nawet w nocy.

W trybie nocnym ZenFone 8 również robi dobrej jakości zdjęcia. Obraz jest jasny i wystarczająco szczegółowy. Nie widać nadmiernego szumu, a jednocześnie algorytmy odszumiające też nie działają zbyt agresywnie. Zdjęcia nocne są użyteczne i śmiało można je publikować na mediach społecznościowych.



tryb nocny - aparat podstawowy



tryb nocny - aparat podstawowy



tryb nocny - aparat ultraszerokokątny

Aparat przedni ma sensor Sony IMX663 z obiektywem f/2.45 i również wyposażony jest w autofokus PDAF. Co ciekawe ma nawet stabilizację cyfrową, która spisuje się dobrze, bo zmniejsza drżenie ręki i tym samym ryzyko rozmycia obrazu, podczas fotografowania w słabym oświetleniu. Jakość zdjęć przednich jest bardzo dobra - obraz jest naturalny i nie zastosowano silnego wyostrzania, za co chwała Asusowi. Rzecz jasna dostępny jest tryb portretowy, z rozmytym tłem, a także efekty upiększające.



aparat przedni, tryb portretowy



aparat przedni, tryb portretowy

Filmy tylne mogą mieć maksymalną rozdzielczość 8K i płynność 24 kl/s (z OIS + EIS). Ich jakość jest w pełni akceptowalna, ale większości sytuacji o wiele lepszą opcją jest 4K 60 kl/s (zbliżona jakość, a znacznie lepsza płynność). Z przodu możemy ustawić maksymalnie 4K 30 kl/s lub opcjonalnie Full HD 60 kl/s. Jakość ocenić możecie na filmach poniżej.

Czy warto kupić Asus ZenFone 8? Opinia

Szybka odpowiedź bez zbędnego owijania: Asus ZenFone 8 jest jednym z najlepszych telefonów z Androidem w 2021 roku. Działa fenomenalnie szybko, należy do elity pod względem wydajności, jest wodoszczelny, ma imponujący wyświetlacz, dobre aparaty i nowoczesną, szybką łączność. Nie zapomniano nawet o klasycznym wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm, które przy okazji zapewnia bardzo wysoką jakość dźwięku.

A najlepsze jest to, że jest mniejszy od większości konkurentów. Jest błyskawicznie szybki i dość kompaktowy oraz poręczny i za to go kocham. To jest telefon, dla którego mógłbym porzucić iPhone’a.

Jeśli czekasz na ekstremalnie szybki smartfon z systemem Android, który nie wypycha kieszeni, to Asus ZenFone 8 będzie dla Ciebie idealny.

Cena Asus ZenFone 8 w przedsprzedaży zaczyna się od 2699 zł za wersję 6/128 GB. Regularna cena to 2999 zł.

Asus ZenFone 8 - ocena

najszybszy telefon z Androidem poniżej 6 cali

jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz HDR10+

procesor Snapdragon 888, 16 GB RAM i UFS 3.1 to idealna wydajność w każdej sytuacji

wodoszczelna obudowa IP68

dobre aparaty z przodu i z tyłu

nagrywanie wideo 8K, stabilizacja optyczna i cyfrowa

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm z bardzo wysoką jakością dźwięku

dwa dobre głośniki stereo

szybki czytnik linii papilarnych w ekranie

5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.2 z aptX HD, dual SIM

bardzo dobrze zoptymalizowany system Android 11 z ZenUI 8

sporo przydatnych funkcji w systemie

wyświetlacz zawsze włączony (AOD oraz dioda powiadomień



brak slotu na kartę microSD

bateria na jeden dzień pracy (skromnie, ale plan minimum wykonany)

brak bezprzewodowego ładowania baterii

100% 5/5

