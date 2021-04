Wybraliśmy pięć propozycji na tanią w eksploatacji drukarkę do biura. Szukasz modelu z kosztem wydruku strony poniżej 1 grosza? A może preferujesz szybki laser mono A4 lub kolorową drukarkę A3 do bardziej wymagających wydruków? Znajdziesz tu coś dla siebie.

Drukarki do biura wciąż w cenie, także dosłownie

Chociaż coraz większe znaczenie ma praca w sieci i chmurze, w wielu firmach wciąż trudno obejść się bez tradycyjnych papierowych dokumentów. Nawet biorąc pod uwagę przeciągającą się pandemię. Ta przyniosła zresztą coś mało przyjemnego dla każdego kupującego. Przenosząc się na home office, a dzieci na naukę zdalną, wiele osób zaczęło modernizować domowe stanowiska komputerowe między innymi właśnie o drukarki. Szybko pojawiły się problemy z dostępnością wielu modeli, trudno też oczekiwać, że przy tak dużym zainteresowaniu producenci czy sprzedawcy będą obniżali ceny lub kusili wielkimi promocjami.

Ile zatem powinna kosztować drukarka do małego biura? Ciężko wskazać konkretną kwotę, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim to, do jakich wydruków będzie w głównej mierze służyć, jakich dodatkowych funkcji potrzebujemy czy jak wyglądają późniejsze koszta eksploatacji. W tym zestawieniu przyglądamy się drukarkom, które dobrze sprawdzą się w mikro i małej firmie, a portfela nie zrujnuje zakup zarówno ich jak i późniejszych materiałów eksploatacyjnych. Aby dać szerszy obraz, podaliśmy ceny nie tylko oryginalnych atramentów i tonerów, ale również zamienników - tu trzeba pamiętać, aby stawiać na te sprawdzone, dobrej jakości.

Jaka drukarka do biura? Oto polecane modele:

Drukarka do biura ranking to nasz TOP, który uwzględnia zarówno drukarki atramentowe, jak i laserowe. Skupiliśmy się na modelach do 1000 złotych, taki budżet pozwala już na zakup bardzo dobrego urządzenia.

Najważniejsze pytanie przy zakupie drukarki zawsze jest takie samo - lepsza będzie drukarka laserowa czy atramentowa? Odpowiedź uzależniona jest od tego, co najczęściej będzie drukowane. Jeśli przeważa czarno-biały tekst, wówczas lepsza może okazać się drukarka laserowa. Jeśli pojawiają się też elementy graficzne i kolory warto rozważyć drukarkę atramentową. Układając ranking braliśmy pod uwagę nie tylko koszt nabycia samej drukarki, ale przede wszystkich ekonomiczność jej używania, czyli jaki jest przeciętny koszt wydrukowania jednej strony (w najczęściej wykorzystywanym formacie A4).



Atramentowa drukarka też może być ekonomiczna. Łatwiej o to przy systemie uzupełniania tuszu.

Dobra drukarka do firmy to szybka drukarka. Czyli jaka?

Istotne jest też, zwłaszcza w firmie, aby drukarka była szybka. Co należy przez to rozumieć? Każdy z producentów podaje, jaka jest maksymalna liczba stron możliwa do wydrukowania na minutę. W małych firmach zadowalającym wynikiem będzie szybkość od 15 do 30 stron na minutę. Nawet w omawianym tutaj budżecie można jednak kupić modele, które będą oferowany w tej kwestii więcej. Inne z kluczowych elementów specyfikacji przy tego typu urządzeniach to także jakość druku podawana w dpi (jeśli chodzi o drukowanie w czerni to dobrze, aby było przynajmniej 1200 x 600 dpi, a jeszcze lepiej przynajmniej 2400 x 600 dpi) obsługiwana gramatura papieru i pojemność podajnika, łączność Wi-Fi i opcja drukowania z biznesowych urządzeń mobilnych, a nawet gabaryty.

W skład rankingu wchodzą przede wszystkim drukarki, ale z racji tego, iż niektórzy wyżej cenią urządzenia wielofunkcyjne do małej firmy (tzw. all-in-one) wskazaliśmy i na tego typu propozycje.

HP OfficeJet 7110 ePrinter - kolorowa drukarka biurowa A3









4,5/5 Ocena benchmark.pl HP OfficeJet 7110 ePrinter to drukarka do biura projektowego lub każdego innego, w którym drukowane są większe ilości tekstu w połączeniu z różnego rodzaju tabelami czy wykresami. Maksymalny format druku to tutaj A3+. HP OfficeJet 7110 ePrinter drukuje zarówno w czerni, jak i w kolorze, odpowiednio do 15 str./min i 8 str./min. Średni koszt wydrukowania jednej strony wypada korzystnie szczególnie z atramentami typu XL. Drukarka posiada opcję automatycznego druku dwustronnego, interfejs USB 2.0 oraz rozwiązania sieciowe Ethernet i Wi-Fi. Umożliwia też drukowanie z urządzeń przenośnych przy użyciu aplikacji HP ePrint. Wyposażona w jest przy tym w podajnik papieru na 250 arkuszy. Oryginalne tusze HP:

czarny (HP932XL) około 160 zł - wydajność około 1000 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: około 16 groszy

kolor (HP933XL) około 3x 85 zł - wydajność około 825 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: od 8 do 26 groszy

Zamienniki: czarny XL około 50 zł, każdy kolor XL około 35 zł. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A3+ Maksymalna szybkość druku w czerni 15 str/min Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 600 dpi Wymiary 189 x 585 x 419 mm Funkcje podstawowe drukowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 8 str/min Pokaż specyfikację



Epson L3151 - drukarka ekonomiczna A4









4,2/5 Ocena benchmark.pl Epson L3151 to bardzo tania w eksploatacji drukarka, która dobrze wypadła w naszych testach. Idealnie nadaje się dla małych biur, które dążą do obniżenia kosztów związanych z drukowaniem. Świetna na przykład jako drukarka do biura rachunkowego. Zdaniem producenta butelka z atramentem o pojemności 65 ml wystarcza do wydrukowania około 4500 stron i zapewnia niezwykle niski koszt poniżej 1 grosza za stronę. Drukarka oferuje przy tym bardzo dobrą jakość druku 5760 x 1440 dpi i również godną pochwały maksymalną szybkość drukowania do 33 stron na minutę (mono) oraz 15 stron na minutę (kolor).



Epson L3151 ma również wbudowane Wi-Fi i Wi-Fi Direct, które pozwala na bezprzewodowe połączenie z siecią firmową i znajdującymi w niej urządzeniami. Dodatkowo posiada też funkcje skanowania (skaner działa cicho) i kopiowania. Oryginalne tusze Epson:

czarny (103B) około 30 zł - wydajność około 4500 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: poniżej 1 grosza

kolor (103x) 4x około 30 zł - wydajność około 7500 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: poniżej 1 grosza

Zamienniki: czarny około 15 zł, kolor około 15 zł Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 33 str/min Rozdzielczość druku w czerni 5760 x 1440 dpi Wymiary 179 x 375 x 347 mm Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Maksymalna szybkość druku w kolorze 15 str/min Zobacz recenzję Pokaż specyfikację



Brother HL-1110E - laserowa drukarka do faktur









4/5 Ocena benchmark.pl Brother HL-1110E przez samego producenta określana jest propozycją do użytku domowego lub do małej firmy. Ta drukarka, jak na swoją niską cenę, to przede wszystkim relatywnie duża szybkość drukowania – do 20 stron na minutę (pierwsza strona w mniej niż 10 sekund). Oferuje przy tym rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi i faktycznie sprawdza się jako drukarka do małego biura. Tam, gdzie często zachodzi potrzeba wydrukowania dużej ilości dokumentów bez grafik, wykresów czy obrazów. Mimo niewielkich gabarytów całej konstrukcji podajnik papieru ma tu pojemność 150 arkuszy w formacie A4. Oryginalna kaseta z tonerem TN-1030:

około 170 zł - wydajność około 1000 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: około 17 groszy

Zamiennik: około 30 zł Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi Wymiary 190 x 341 x 235 mm Pokaż specyfikację



Brother HL-B2080DW - szybka drukarka laserowa









4,6/5 Ocena benchmark.pl Dość podobnie przedstawiany jest model Brother HL-B2080DW. Kosztuje więcej, w czym nie ma przypadku. Wydając na sam sprzęt więcej można oczekiwać nie tylko późniejszych niższych kosztów eksploatacji, ale też szerszej funkcjonalności. Drukuje do 34 stron na minutę w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, przy czym pierwsza jest gotowa po upływie zaledwie 8,5 sekundy. Oferuje podajnik na 250 arkuszy, funkcję automatycznego drukowania dwustronnego (z prędkością 16 stron na minutę) oraz moduł łączności bezprzewodowej. Obsługuje też takie rozwiązania jak AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0 czy Brother Print Service Plugin. Oryginalna kaseta z tonerem TN-B023:

około 90 zł - wydajność około 2000 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: około 4 groszy

Zamiennik: około 40 zł Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 34 str/min Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi Normatywne obciążenie 15000 str/mies Wymiary 356 x 360 x 183mm mm Funkcje podstawowe drukowanie (także Wi-Fi) Pokaż specyfikację



Epson L805 - bardzo wysoka jakość wydruków









4,5/5 Ocena benchmark.pl Druga wybrana do zestawienia drukarka firmy Epson to urządzenie, które powstało w celu zapewniania każdej firmie taniego druku atramentowego. Wbudowane pojemniki i system stałego zasilania w atrament (czarny, błękitny, żółty, purpurowy, jasny błękitny, jasny purpurowy) pozwala zmniejszyć koszty codziennych wydruków. Szybkość druku też wypada bardzo dobrze, co trzeba pochwalić uwzględniając przy tym doskonałą jakość zarówno drukowanego tekstu, jak i wykresów oraz grafik - maksymalna rozdzielczość obrazu to aż 5760x1440dpi. Jak to się ma do drukowania ekonomicznego? Druk strony A4 w kolorze może kosztować około 5 groszy. Jest też łączność Wi-Fi z funkcją Epson Connect czy opcja drukowania na takich powierzchniach jak płyty CD lub DVD. Oryginalne tusze Epson:

czarny (T6731) 70 ml około 45 zł - wydajność około 800 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: około 5 groszy

kolor (T673x) 5x około 45 zł - wydajność około 800 stron

- koszt wydrukowania 1 strony: od 7 do 28 groszy

Zamienniki: czarny około 20 zł, kolor około 20 zł Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa Maksymalny rozmiar druku A4 Maksymalna szybkość druku w czerni 37 str/min Rozdzielczość druku w czerni 5760 x 1440 dpi Wymiary 547 x 289 x 187 mm Funkcje podstawowe drukowanie Maksymalna szybkość druku w kolorze 38 str/min Pokaż specyfikację



