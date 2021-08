Odpowiedni komputer to jedno, ale do komfortowej nauki, oglądania filmów i seriali czy grania przyda się również dobry monitor. Oferta iiyama jest na tyle szeroka, że znajdziemy w niej wiele ciekawych propozycji, teraz także w promocyjnych cenach.

Monitory iiyama w niższych cenach na Back to School

Nawet najlepiej wyposażony komputer nie przyda się na wiele bez odpowiednich urządzeń peryferyjnych. Wypada zgodzić się ze stwierdzeniami, iż w gronie tych zdecydowanie najistotniejszych plasuje się monitor. Czy jego zakup można rozpatrywać podczas trwania akcji Back to School? Jak najbardziej. Niektórzy stwierdzą pewnie, że nawet trzeba. Szczególnie z racji tego, jak w ostatnim czasie wygląda nauka i jak może wyglądać również w niedalekiej przyszłości.

Pandemia sprawiła, że na długie miesiące uczniowie musieli przestawić się na e-learning i wcale nie jest nieprawdopodobne, że również w tym roku szkolnym pojawi się taka forma nauczania. Dobry monitor będzie zatem bardzo przydatny. Zresztą, nawet jeśli nie do zdalnego nauczania to chociażby do pomocy podczas wykonywania prac domowych czy wreszcie do chwili relaksu z ulubionym serialem, streamerem lub podczas grania.

Co wybrać? Dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z ofertą iiyama. Dlaczego? Bo jest bardzo szeroka i można znaleźć w niej propozycje z każdego przedziału cenowego, a także zróżnicowane pod względem wielkości i innych parametrów technicznych. Tak, by każdy mógł postawić na coś dla siebie, a w tym przypadku także dla swojego dziecka. Wskazujemy na kilka najciekawszych propozycji, które aktualnie u autoryzowanych partnerów iiyama dostępne są z rabatami. Co warte podkreślenia, wskazujemy tutaj na te konstrukcje, które mieliśmy okazję testować. Wszystko po to, aby nie polecać tzw. kota w worku.

iiyama G-Master G2530HSU-B1 z rabatem w wysokości 100 zł

Ograniczony budżet zazwyczaj rodzi jedno podobne pytanie. Czy uda się kupić coś dobrego? W tym przypadku odpowiedź jest twierdząca, iiyama G-Master G2530HSU-B1 opisaliśmy w naszej recenzji mianem niedrogiego monitora do gier z 24,5-calowym ekranem. To jednak jedynie zarys tej konstrukcji, ponieważ jak na swoją cenę ma ona całkiem sporo atutów, których nie wypada pominąć.

Obraz w rozdzielczości Full HD prezentowany jest tutaj przy odświeżaniu 75Hz, co z punktu widzenia młodego gracza powinno spotkać się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ważny jest też czas reakcji na poziomie 1 ms oraz obsługa funkcji Black Tuner i technologii FreeSync od AMD. iiyama G-Master G2530HSU-B1 to także trzy porty wejścia (VGA, HDMI, DisplayPort), tym samym użytkownik nie będzie miał problemów z podłączeniem monitora do posiadanego przez siebie komputera i karty graficznej. Dodatkowo producent zdecydował się też na wejście słuchawkowe i hub USB, wszystko ma się tutaj zatem pod ręką.

iiyama G-Master G2440HSU-B1 z rabatem w wysokości 100 zł

Przystępną ceną charakteryzuje się również iiyama G-Master G2440HSU-B1. Owszem, przekątna jest tutaj nieco mniejsza, bo liczy 23.8 cala, ale nie mówimy już o panelu TN tylko IPS. Dla niektórych osób będzie to bardzo solidny atut, zwłaszcza jeśli ceni się przede wszystkim dobre odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia - zarówno w pionie, jak i w poziomie (178°/178°).

Poza tym specyfikacja wygląda podobnie do wyżej omówionego modelu, i tu można zatem spodziewać się rozdzielczości Full HD, czasu reakcji na poziomie 1 ms, a także obsługi funkcji Black Tuner i technologii FreeSync. Skromniej, ale tylko odrobinę wypada zaplecze komunikacyjne, ponieważ iiyama G-Master G2440HSU-B1 nie posiada wejścia VGA. Znacznie bardziej potrzebne porty HDMI i DisplayPort już jednak są, podobnie jak złącze słuchawkowe i hub USB.

iiyama G-Master GB2560HSU-B1 z rabatem w wysokości 200 zł

iiyama G-Master GB2560HSU-B1 to już przedstawiciel serii Red Eagle. Jeśli ktoś jej nie kojarzy to od razu wyjaśniamy, iż w jej składzie pojawiają się modele dla osób spędzających przy grach więcej czasu i unikających kompromisów. W tym przypadku częstotliwość odświeżania wynosi aż 144Hz, a to sprawia, że obraz jest idealnie płynny nawet gdy na ekranie rozgrywają się najbardziej dynamiczne sceny. Tym bardziej, że również tutaj całość wspomaga technologia AMD FreeSync.

Jednocześnie należy oczekiwać panelu TN o przekątnej 24.5 cala, cały czas mówimy zatem o monitorach, które bez problemu można będzie ulokować nawet na stosunkowo niewielkim biurku, ale zarazem cieszyć się komfortową powierzchnią roboczą podczas pracy czy grania. iiyama G-Master GB2560HSU-B1 prezentuje obraz o rozdzielczości Full HD i jasności 400 cd/m². Posiada komplet najpotrzebniejszych złączy i szerokie opcje dotyczące regulacji, pozwala bowiem korygować nie tylko pochył, ale też wysokość i obrót, a dodatkowo dysponuje funkcją pivot.

iiyama G-Master GB2470HSU-B1 z rabatem w wysokości 100 zł

Podobieństw doszukiwaliśmy się przy dwóch pierwszych monitorach w zestawieniu, można znaleźć je również względem iiyama G-Master GB2560HSU-B1 i iiyama G-Master GB2470HSU-B1. Przy niemal identycznej przekątnej i tej samej rozdzielczości Full HD, iiyama G-Master GB2470HSU-B1 wyróżnia się matrycą Fast IPS o czasie reakcji 0,8 ms (MPRT) i szerokich kątach widzenia 178°/178° (poziomo/pionowo). Został uzbrojony w technologię FreeSync Premium, funkcję Black Tuner oraz kilka predefiniowanych i niestandardowych trybów gier. Mało kto powinien narzekać przy tym na liczbę wbudowanych złączy, bo obudowa skrywa HDMI, DisplayPort, 2 porty USB oraz wyjście słuchawkowe.

Prawda, że brzmi kusząco? Tak też jest, bo iiyama G-Master GB2470HSU-B1 dobrze wypada nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Więcej szczegółów oraz testy znajdziecie w naszej recenzji.

iiyama G-Master GB2770QSU-B1 z rabatem w wysokości 100 zł

Pora przyjrzeć się też propozycjom z nieco wyższej półki, jedną z godnych polecenia w tym kontekście jest bez wątpienia iiyama G-Master GB2770QSU-B1. Gracze celujący w nieco lepiej wyposażonych w sprzęt z pewnością się tutaj nie zawiodą, co znów możemy potwierdzić na bazie przeprowadzonych testów. To zresztą monitor, który dobrze wypada także przy pracy i oglądaniu wideo, śmiało można określić go mianem uniwersalnego.

Czemu to zawdzięcza? W pierwszej chwili wzrok przyciąga tu trzystronnie bezramkowa konstrukcja, ale niech nie będzie to łudzące, bo przekątna mierzy tu 27 cali. Robi się jeszcze bardziej atrakcyjna jeśli dodać do tego, że producent postawił na panel Fast IPS o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, jasności 400 cd/m² i czasie reakcji wynoszącym zaledwie 0.5 ms (MPRT). Nie zabrakało obsługi Free Sync Premium Pro i HDR, funkcji Black Tuner oraz pivot i zestawu najbardziej potrzebnych złączy, w tym USB 3.0.

iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 z rabatem w wysokości 200 zł

Może i iiiyama G-Master GB3466WQSU-B1 to najdroższa propozycja w tym zestawieniu, ale jednocześnie też monitor o świetnej relacji ceny do oferowanych, nie byle jakich możliwości. I nie posługujemy się tu słowami producenta, ale opiniami po przeprowadzonych testach. To nie lada gratka dla osób chcących postawić (lub sprezentować komuś) na większy monitor o coraz popularniejszych proporcjach 21:9 zapewniających wysoki komfort pracy, ale i rozrywki z grami.

Wykorzystano tutaj panel VA o przekątnej 34 cali, który został zakrzywiony zgodnie z naturalną krzywą ludzkiego oka (1500R). Takie rozwiązanie mocno poprawia komfort użytkownika, a podczas rozgrywki daje możliwość wręcz zanurzenia się w grze, przeniesienia w sam środek akcji. Gamingowy charakter tego monitora podkreślają też takie punkty specyfikacji jak częstotliwość odświeżania 144 Hz, czas reakcji 1ms czy obsługa technologii FreeSync Premium Pro, HDR400 i funkcji Black Tuner. Podobać może się też rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli i wbudowane po dwa złącza HDMI, DisplayPort i USB 3.0.

Tekst powstał we współpracy z iiyama