Grałem w Battlefield 6. Żałuję, że doba ma tylko 24 godziny
Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Większość moich dni wygląda podobnie - czas na odpalenie komputera lub konsoli i zagranie w ulubione gry mam tylko wieczorami - i nie są to (niestety) długie godziny. Battlefield 6 sprawił, że jeszcze bardziej zacząłem żałować, że doba trwa tylko 24 godziny.

Już podczas beta testów Battlefielda 6 zwracałem uwagę, że to tytuł w zasadzie doskonały dla gracza takiego jak ja, a co za tym idzie - pewnie i większości graczy. Mam na myśli takich graczy, którzy zasiadają przed komputerem lub konsolą raczej na kilka chwil, aby się odprężyć i granie gry jest dla nich przede wszystkim okazją do spotkania się w cyfrowym świecie ze znajomymi - lub pokonania kolejnych ścieżek w fabule w grze typu single player. Nie podchodzą do gry jak do ósmego cudu świata, nie analizują każdego piksela wyświetlanego na ekranie - po prostu chcą miło spędzić czas.

Z tej właśnie perspektywy oceniam Battlefield 6 - z perspektywy osoby, która zwyczajnie chce dobrej gry, z której można czerpać przyjemność w trakcie rozgrywki. Nie mam odwagi nazwać siebie zagorzałym graczem, bo do takiego mi niezmiernie daleko. Włączając komputer i wybierając z pulpitu grę, w którą chcę zagrać - kieruję się przede wszystkim tym, o czym wspomniałem - czy tytuł jest ogólnie grywalny i czy daje frajdę, której oczekuję. Nie dywaguję nad tym, czy światło padające na kałużę w grze jest wystarczająco naturalne i czy przebiegając przez pustynię, buty mojej postaci zostawiają doskonałe odciski na piasku. Chcę po prostu dobrze bawić się w grze. Battlefield 6 jest grą, która zdecydowanie spełniła moje oczekiwania i sprawiła, że przez kolejne miesiące to właśnie ją będę najczęściej uruchamiał, kiedy akurat znajdę wieczorem wolną chwilę.

Battlefield 6

Zaraz, ale gdzie są kolorowe skórki?

Jeśli w ciągu ostatnich miesięcy chociaż raz zdarzyło ci się zagrać w gry będące bliższymi lub dalszymi konkurentami Battlefield 6 - z pewnością dostrzegłeś, że zaraz po wejściu do ekranu startowego interfejs jest zalewany promocjami na wszelkie dodatki - skórki do broni, postaci etc.

Najnowszy Battlefield mówi temu “nie”. Nowa “szóstka” już swoim menu nadaje ton całej grze. To miejsce, które pachnie koszarami, wilgocią, żelazem i sprawia, że oczami wyobraźni widzisz kłęby kurzu i dymu pochłaniające zburzony budynek. A w tle wyobraźnia przygrywa ci utwór Limp Bizkit “Break Stuff”, który producent wykorzystał do promocji zwiastuna Battlefield 6.

Battlefield 6Battlefield 6

Gdyby Battlefieldowi 6 dało się zmierzyć poziom testosteronu, byłby on wybitnie poza normami

Wchodząc do wspomnianego menu nie jesteśmy w żadnym miejscu atakowani propozycją zakupu skórki znanej gwiazdy, warzywa i wszelkich postaci z mniej lub bardziej znanych kreskówek i filmów. To brzmi jak mało istotny szczegół, ale według mnie pokazuje, jak producent zapatruje się na rozwój swojej gry - w przypadku Battlefield 6 wygląda na to, że większą uwagę przyłożono nie do tego, co można sprzedać graczom dodatkowo, a na to, jak długo ci gracze zostaną wierni grze dzięki temu, co najważniejsze - czyli samej grywalności.

Tryb wieloosobowy daje mnóstwo frajdy

Nie ma co ukrywać, że Battlefield 6 - choć oferuje tryb single player (o którym w dalszej części), to jednak multiplayer będzie tym, w którym gracze będą spędzać długie godziny (a wskazuje na to choćby to, że betę rozgrywano łącznie przez niemal 100 mln godzin). Multiplayer z pewnością długo się nie znudzi, bo EA oddaje do dyspozycji aż osiem różnych trybów gry:

  • Dominacja
  • Drużynowy DM
  • Eskalacja
  • Król wzgórza
  • Podbój
  • Przełamanie
  • Szturm
  • Zespołowy DM

Gracze Battlefielda nie powinni czuć się jak dzieci we mgle podczas wybierania rozgrywki - to raczej znane tryby.

Battlefield 6Battlefield 6

W Dominacji gra polega na walce w zwarciu - tylko jednostkami piechoty (zdobywając kontrolę nad celami i utrzymywaniu ich jak najdłużej). W Drużynowym DM z kolei walczymy na krótkim dystansie i zwyczajnie pozbywamy się kolejnych przeciwników - to szybka i dynamiczna rozgrywka. W Eskalacji celem jest utrzymanie celów i zajęcie terytorium, Król wzgórza polega na przejęciu kontroli nad celami, które aktywują się w trakcie rozgrywki. Podbój to walka na dużą skalę, która polega na zmniejszaniu sił wroga, aż pozostanie tylko jedna strona, Przełamanie to w skrócie zdobywanie celów i przejmowanie sektorów wroga, Szturm zaś to kolejna dynamiczna walka z eliminowaniem wrogich celów, natomiast Zespołowy DM to walka z wrogiem w zwarciu.

Battlefield 6 ma również tryb Portal, gdzie znajdziemy mnóstwo map stworzonych przez społeczność. To kolejne miejsce, w którym można znaleźć odskocznię, jeśli któryś ze standardowych trybów zacznie się nudzić

Generalnie więc nudy nie ma. Gra pozwala wyszukiwać niestandardowych trybów gier (z wybranymi mapami) - wybór jest naprawdę spory. Podoba mi się to, bo wchodząc do Battlefield 6, nie czuję, że mogę wybierać pomiędzy rozgrywką “solo” w trybie dla jednego gracza lub tylko jednym lub dwoma trybami w grze dla wielu graczy.

Battlefield 6Battlefield 6

Różnorodne mapy, klasy postaci, cenne pojazdy

W Battlefield 6 do wyboru w grze multiplayer jest naprawdę sporo map - każda o innym charakterze, i która wymusza na graczu nauczenie się tego, jak wybierać właściwą taktykę. Co to konkretnie oznacza? W Battlefielda 6 trudno grać w ten sposób, że postanawiasz “wymaksować” jedną klasę postaci i używać jej ciągle na każdej mapie.

Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim klasę warto wybierać w zależności od trybu rozgrywki, rozgrywanej mapy oraz tego, jakie klasy dominują po twojej stronie. To wymaga pewnej współpracy w zespole - wszak gramy w trybie wieloosobowym i zwycięstwo determinuje to, jak obie strony potrafią się ze sobą zgrać. W Battlefield 6 każda klasa (szturmowiec, inżynier, wsparcie, zwiadowca) jest cenna - ma bowiem pewne charakterystyki (np. szybsze leczenie czy naprawianie pojazdów). Trzeba jednak wiedzieć, gdzie i kiedy jej użyć.

Battlefield 6 w trybie dla wielu graczy wymusza współpracę. Leczenie się nawzajem, ogień zaporowy, naprawianie pojazdów - to wszystko trzeba robić we współpracy, tutaj nie można być graczem “solo”. Gra natychmiast weryfikuje takich śmiałków. Ale to jest fajne - na tym przecież polega gra multiplayer

Nie ma idealnego przepisu na to, jak zwyciężyć na konkretnej mapie. Przepisem jest współpraca i obserwacja otoczenia w grze. Ale to dobrze - bo dzięki temu każdy gracz musi rozwijać swoje umiejętności i wyposażenie w każdej z klas. W tej grze trzeba być uniwersalnym, znać wiele broni (a jest ich sporo) i nauczyć się obsługi pojazdów (czołgi, bojowe wozy piechoty, lekkie transportery, wozy przeciwlotnicze, śmigłowce szturmowe i transportowe, samoloty szturmowe i myśliwce).

Battlefield 6

W kontekście samych wspomnianych broni - tutaj znalazł się system doskonale znany i lubiany w Battlefield. Każdą broń można modernizować, instalując do niej wiele różnych dodatków wpływających na kilka podstawowych parametrów: strzały z biodra, precyzję, kontrolę i mobilność (każdy naturalnie przekłada się na to, jak broń będzie się spisywać w boju). Można też modyfikować kamuflaż każdej broni - a przy tym naklejać na nich naklejki.

Zniszczenia, zniszczenia i jeszcze więcej zniszczeń!

Battlefield 6 to naprawdę bardzo dynamiczna gra, w której trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie jest to jednak dynamika tak irytująca, że trudno utrzymać się przy życiu dłużej niż kilkanaście sekund. Absolutnie nie. W nowym “be-efie” dzieje się bardzo dużo, jest cała masa destrukcji, ale nie tak absolutnej, że strzał z RPG równa z ziemią cały budynek. Nic z tych rzeczy - nawalając cały czas rakietami - nie sprawimy, że mapa stanie się nagle płaska.

Battlefield 6

Niszczenie budynków jest jednak ważne ze względu na to, że jest to element taktyki. Dzięki temu możemy zaskoczyć przeciwnika, przygotować sobie drogę do przeprowadzenia kolejnego ataku - to niszczenie jest nieodzownym elementem rozgrywki.

Jak spisują się bronie inne niż RPG? Zaskakująco dobrze. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak strzelanie w tej grze zostało zaopiekowane przez programistów. Wiem doskonale, że to przecież tylko zbiór pikseli, ale serio - nie pamiętam, kiedy ostatnio czułem, że mam tak dużą kontrolę nad bronią jak w Battlefield 6. Naprawdę czuć ciężar każdej broni - nie pojawia się wrażenie, że mały pistolecik strzela tak samo jak M4, a wycelowanie ze snajperki do "headshota" nie wymaga od gracza żadnego doświadczenia.

Battlefield 6

Co jeszcze zaskakuje pozytywnie w Battlefield 6? Podoba mi się wprowadzenie możliwości odciągania powalonych sojuszników. Jeśli ktoś z twojego zespołu wymaga “podniesienia” - nie trzeba tego robić w miejscu, gdzie toczy się walka i jesteś narażony na ostrzał. Można podbiec do swojego sojusznika, złapać go - i przeciągnąć w bezpieczne miejsce, aby uleczyć go i pozwolić mu dalej walczyć. To fajne rozwiązanie, które minimalizuje liczbę sytuacji, w których podczas próby uratowania kogoś - przeciwnik zyskuje dwie eliminiacje na swoje konto.

W tę grę gra się naprawdę wyjątkowo przyjemnie

Celowo pominąłem do tej pory omówienie rozgrywki w trybie dla jednego gracza, bo nie chcę zdradzać szczegółów fabuły. Tutaj jednak gra (podobnie jak w multiplayerze) polega na konfrontacji dwóch gigantycznych armii - NATO oraz najemniczej grupy PAX Armata. Gra prowadzi od samego początku gracza za rękę i wyjaśnia mu co robić, gdzie klikać etc. - tak, żeby po kilkunastu minutach być gotowym do samodzielnej rozgrywki.

Battlefield 6

Co do wrażeń z gry w trybie dla wielu graczy - najważniejsze jest powyżej. Swoimi pierwszymi wrażeniami dzieliłem się zresztą również podczas beta testów Battlefield 6, w trakcie których byłem pod takim samym wrażeniem, jak podczas rozgrywki w gotową wersję tytułu. Producent naprawdę wziął sobie do serca, że konkurencja na rynku nie śpi i nowy Battlefield musi być dopracowany do granic możliwości, musi dawać graczom to, czego oczekują - musi być po prostu Battlefieldem z krwi i kości.

Battlefield 6Battlefield 6

I nowy Battlefield 6 właśnie taki jest. To gra, która jest poniekąd symulatorem żołnierza - ale nie przesadnym symulatorem. To gra, która oddala się od zręcznościowych “arcade’owych” gierek i jest doskonałym kompromisem pomiędzy lekką grą akcji a rozbudowanym symulatorem.

Tutaj jest głośno, dynamicznie, wybuchowo, ogłuszająco, a z drugiej strony - cicho, spokojnie, taktycznie. Czy w Battlefield 6 jest coś, co zasługuje na uwagę, ale w tym negatywnym sensie? Oceniając to ze swojej perspektywy - a więc gracza, któremu daleko od bycia nałogowym i daleko od takiego, bym mógł nazwać się ekspertem w świecie gamingu - nie odnajduję w tej grze nic, co mogłoby sprawiać, że szybko mnie nudzi lub sprawia, że męczy po kilku rozgrywkach.

Battlefield 6

Ba, powiem nawet więcej. Jestem zaskoczony tym, jak Battlefield 6 jest dobrze zoptymalizowany. Grając w betę na konsoli - Xbox Series X oczywiście radził sobie doskonale, nie było przecież innej możliwości. Ale uruchamiając ten tytuł na komputerze z kartą GeForce GTX 1080 Ti, miałem pewne obawy, czy aby na pewno “bebechy” pozostaną w tym samym stanie po pierwszym meczu i czy podczas wyszukiwania kolejnej rozgrywki, nie będę musiał być na linii ze strażą pożarną. Z predefiniowanymi ustawieniami Ultra otrzymałem w Battlefield 6 stabilne 45-50 fps (przy rozdzielczości 2560x1440 px).

Battlefield 6 zasługuje więc na pochwałę nie tylko ze względu na grywalność i to, jak dobrze wygląda ta gra - ale również ze względu na optymalizację. W ustawieniach grafiki naturalnie można w szerokim zakresie ustawiać jakość tekstur, siatku, terenu, poszycia, efektów, oświetlenia etc. - ale to raczej nic szokującego w świecie "pecetów" - aczkolwiek sam, jako "konsolowiec" podkreślę tylko, że taka możliwość istnieje.

Gra do przeprowadzenia testu została udostępniona przez firmę EA. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.

