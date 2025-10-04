Netflix zgromadził w swojej kolekcji wiele świetnych kryminałów – seriali i filmów, które cieszą się dobrą sławą już od lat oraz tych, które zawładnęły naszą wyobraźnią całkiem niedawno. Najlepsze z nich podsumowaliśmy dla Was w poniższym rankingu.

Filmowe i w odcinkach, polskie i zagraniczne, klasyczne i zupełnie nowe – najlepsze kryminały Netflixa już czekają, by dołączyć do Was podczas długich jesiennych wieczorów. Ranking TOP 10 naszych propozycji znajdziecie poniżej.

Najlepsze kryminały na Netflix – ranking 2025

Breaking Bad

Nasz ranking kryminałów Netflixa otwiera “Breaking Bad” – tytuł określany przez samego twórcę mianem współczesnego westernu, który zyskał status jednego z najlepszych seriali wszech czasów.

Akcja produkcji przeniesie Was do Nowego Meksyku, gdzie niedoceniany nauczyciel chemii (Bryan Cranston, “Szeregowiec Ryan”, “Your Honor”) toczy walkę z czasem. Śmiertelna diagnoza sprawia, że posuwa się do czynów, które były mu wcześniej zupełnie obce – jako producent metaamfetaminy wkracza do bezwzględnego świata narkotyków, by zabezpieczyć finanse swojej rodziny na przyszłość. Tak obrana ścieżka czyni go zupełnie innym człowiekiem.

Ojciec chrzestny (trylogia)

Klasyczne, dobre kryminały Netflixa reprezentuje z kolei trylogia “Ojca chrzestnego” – seria śledząca losy kolejnych pokoleń włoskiej familii mafiozów Corleone, którzy stają do walki o wpływy w powojennym, nowojorskim półświatku, równolegle mierząc się z wewnętrznymi napięciami.

W obsadzie m.in.: Marlon Brando (“Dwa oblicza zemsty”, “Juliusz Cezar”) i Al Pacino (“Adwokat diabła”, “Donnie Brasco”).

Joker

TOP kryminały Netflixa to także reprezentanci popularnych uniwersów superbohaterskich. W obrębie tej kategorii na wyróżnienie zasługuje m.in. dramat psychologiczny pt. “Joker” – opowieść o społecznym wyrzutku, w którym dokonuje się wewnętrzna przemiana i który wyrasta na lidera niszczycielskiej siły w Gotham. W roli głównej: Joaquin Phoenix (“Bo się boi”, “Ona”).

Peaky Blinders

Podsumowując najlepsze kryminały Netflixa w 2025 roku, trudno pominąć “Peaky Blinders” – brytyjski, kostiumowy serial gangsterski, czerpiący z klimatu lat 20. XX wieku. Ówczesne Birmingham staje się areną walki o wpływy z udziałem Thomasa Shelby’ego (Cillian Murphy, “Oppenheimer”, “28 dni później”) – lidera miejscowego gangu. Wraz z szansą na umocnienie jego pozycji urzeczywistniają się również zagrożenia ze strony ugrupowań komunistycznych rewolucjonistów, Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego oraz bezwzględnego komisarza policji.

Sherlock

Brytyjskie kryminały na Netflix to kolekcja, którą nie pogardzi żaden miłośnik gatunku. Kolejnym, potwierdzającym słuszność tej tezy dowodem jest “Sherlock” – seria czerpiąca z opowiadań Arthura Conana Doyle’a o detektywie Sherlocku Holmesie.

Produkcja podąża śladem nietuzinkowego duetu śledczych: ekscentrycznego geniusza dedukcji i pragmatycznego lekarza wojskowego, którzy rozwiązują wspólnie zagadki kryminalne. W rolach głównych: Benedict Cumberbatch (“Szpieg”, “Doktor Strange”) i Martin Freeman (“Policjant”, seria “Hobbit”).

Dojrzewanie

Dobre kryminały Netflixa w 2025 roku wzbogaciły się o tytuł, który wylądował na ustach widzów z całego świata. Mowa o “Dojrzewaniu” – produkcji, czyniącej nas obserwatorami śledztwa w sprawie morderstwa, o które oskarżono zaledwie trzynastoletniego chłopca. Kolejne odcinki serialu konsekwentnie testują naszą wiarę w jego niewinność. Dają też wgląd w zmagania, z jakimi przyszło zmierzyć się jego najbliższym.

Serial zdobył aż 8 nagród Emmy, z czego jedna przypadła na rzecz Owena Coopera jako najmłodszego laureata-aktora tego wyróżnienia w historii. Nagrodzeni zostali również towarzyszący mu na ekranie Stephen Graham (“Czas”, “The Virtues”) i Erin Doherty (“Tysiąc ciosów”, “The Crown”).

Napad

Jeśli wolicie zaś polskie kryminały Netflixa, być może zainteresuje Was ubiegłoroczna premiera serwisu pt. “Napad”. Dzieło twórcy świetnie przyjętego “Znachora” powraca do lat 90., by nakreślić historię wydalonego ze służby funkcjonariusza policji, stającego wobec życiowej szansy. By odzyskać to, co utracił, bohater musi rozwiązać sprawę brutalnego napadu na jeden z warszawskich banków. Trop prowadzi go do zdesperowanego młodego ochroniarza.

W obsadzie m.in.: Olaf Lubaszenko (“Chłopaki nie płaczą”, “Sztos”) i Jędrzej Hycnar (“Piłsudski”, “Brokat”).

Gad

Śledztwo w sprawie prowadzi także bohater kolejnej, kryminalnej premiery Netflixa – “Gad”. Doświadczony detektyw próbuje dotrzeć do prawdy o śmierci młodej agentki nieruchomości. Tę spowija jednak sieć intryg i kłamstw, w których swój udział ma także sama ofiara.

W obsadzie m.in.: Benicio del Toro (“21 gramów”, “Sicario”), Alicia Silverstone (“Sztuka dorastania”, “Zabicie świętego jelenia”) i Justin Timberlake (“To tylko seks”, “The Social Network”).

Antologia Potwory

Dobre kryminały Netflixa nierzadko czerpią z prawdziwych historii. Nie inaczej było przy okazji tworzenia aktorskiej antologii “Potwory”, na łamach której opowiedziano już m.in. wstrząsającą historię seryjnego mordercy Jeffreya Dahmera oraz braci Menendezów, skazanych za brutalne morderstwo swoich rodziców. Tegoroczna, trzecia odsłona serii skupia się zaś na postaci Eda Gaina, znanego szerzej jako rzeźnik z Plainfield.

Zabójca

Nasz ranking kryminałów Netflixa zamyka “Zabójca” Davida Finchera – historia profesjonalnego, metodycznego kilera, który ponosi daleko idące konsekwencje pewnego niecelnego strzału. Podczas seansu przenikniecie do umysłu bohatera, który stopniowo zatraca swój początkowy spokój. W roli głównej dał się poznać Michael Fassbender (“Bękarty wojny”, “Steve Jobs”).

Źródło: materiały prasowe