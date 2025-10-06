HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Smartwatch tak prosty w obsłudze jak zwykły zegarek

Klasyczne zegarki trzeba było tylko nakręcać, a od tej czynności zależała możliwość korzystania z czasomierza. Potem nakręcanie zastąpiły baterie, zwiększała się liczba funkcji. W XXI wieku, Huawei skutecznie dba o to, by postępu nie zniweczyło skomplikowanie obsługi zegarka.

Seria smartwatchy HUAWEI WATCH GT 6 wprowadza wiele nowych udogodnień, które bardzo mi się spodobały, w tym rozbudowany tryb jazdy rowerem, rekordowy czas pracy, ultraprecyzyjny GPS, monitoring zaburzeń typu arytmia serca oraz lepsze statystyki dla wykonywanych pomiarów. Na dodatek zegarki takie jak HUAWEI WATCH GT 6 Pro i jego mniejszy brat HUAWEI WATCH GT 6 to urządzenia bardzo wygodne i wyposażone w ekran o jasności sięgającej 3000 nit. To światło tak jasne jak w topowym telewizorze, zapewniające dobrą widoczność także w silnym świetle słonecznym.

Huawei w serii WATCH GT 6 dokonał prawie niemożliwego

Czego więcej chcieć? Dłuższy czas pracy niż w poprzedniku zawsze jest mile widziany, choć zegarki Huawei z serii GT i tak dobrze sobie radzą pod tym względem. Tym razem udało się osiągnąć na pozór niemożliwe. Pomimo wszystkich usprawnień w funkcjonalności zegarka, Huawei zdołał lepiej wykorzystać przestrzeń wewnątrz urządzenia i zwiększyć jego czas pracy.



HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm.

W przypadku oszczędnej eksploatacji, gdy nie kładziemy nacisku na stały monitoring i użycie trybów sportowych HUAWEI WATCH GT 6 Pro rozładuje się dopiero po około trzech tygodniach. Umiarkowane obciążenie zegarka, czyli scenariusz, w którym zegarek z włączonym śledzeniem tętna, snu, aktywnym ekranem AOD (Always on Display) nosiłem stale, a raz dziennie aktywowałem na około 60 minut funkcję GPS, skrócił ten czas do wciąż imponujących 12 dni. Myślałem, że da się wygrać z tym zegarkiem sportowy pojedynek, aktywując wszystkie energożerne funkcje i wystawiając je na ciągłą pracę. Lecz akumulator HUAWEI WATCH GT 6 jest zdolny do intensywnego wysiłku przez bite 40 godzin. To tak jakbym na rowerze przejechał około 800 km ze średnią prędkością 20 km/h.



HUAWEI WATCH GT 6 w przeciwieństwie do wersji Pro (po lewej) dostępny jest w rozmiarze 46 i 41 mm (po prawej).

Takimi osiągami szczyci się zegarek z 46 mm kopertą, ale i mniejszy HUAWEI WATCH GT 6 w wersji damskiej z 41 mm kopertą nie jest ułomkiem. Maksymalnie dwa tygodnie, a przeciętnie tydzień i do 25 godzin pełnego obciążenia, to wciąż rezultaty budzące respekt. A właśnie takie osiąga. A jak nie lubicie matematyki, to wyobraźcie sobie, że z HUAWEI WATCH GT 6 Pro możecie wyjechać na długą wycieczkę, wrócić z niej i jeszcze używać go, zanim przypomnicie sobie, że musicie odszukać ładowarkę.

Te wszystkie zalety i rekordy bledłyby jednak, gdyby samo korzystanie z HUAWEI WATCH GT 6 Pro było skomplikowane. Bo nie ma nic gorszego, niż mieć tak dobry smartwatch jedynie po to, by mierzył czas, zasypywał nas powiadomieniami z telefonu, a nad ranem wibrował w takt pobudki. Przyznaję, w taki sposób również zdarza mi się korzystać z tego zegarka, ale Huawei podstępnie zachęca mnie, i to nie od dziś, do użytkowania go w pełni. Ten podstęp jest prosty jak świat, a jednocześnie wcale nie tak łatwy do wdrożenia. Bazuje przecież na oferowaniu intuicyjności, która wcale nie jest łatwa do osiągnięcia na urządzeniu o niewielkim rozmiarze.

Przesuwaj, naciskaj, kręć – tak obsługuje się HUAWEI WATCH GT 6 Pro

Zegarki HUAWEI WATCH GT 6 Pro od WATCH GT 6 różnią się kształtem - w przypadku wersji damskiej nawet bardzo. Ten sam jest za to sposób ich obsługi. Koperta ma obrotową koronkę, która służy do przewijania zawartości danego ekranu, co jest znacznie wygodniejsze niż przeciąganie palcem po wyświetlaczu. Dolny przycisk, w HUAWEI WATCH GT 6 Pro pełniący też rolę elektrody dla pomiaru EKG, jest funkcyjny – oddzielne zadania można aktywować, naciskając go raz lub dwa razy.

Trudno się tu zgubić - w razie potrzeby naciskam koronkę raz, by powrócić do tarczy zegarkowej. Dwa razy, by wyświetlić listę narzędzi. Ten sam gest powtórzony szybko pokaże listę aktywnych zadań. To świetne rozwiązanie, bo nie zawsze chcę, by wszyscy widzieli, że rejestruję ćwiczenie.



Pomiar EKG za pomocą HUAWEI WATCH GT 6 Pro.

Po menu poruszamy się za pomocą gestów, podobnie jak w smartfonie. To wszystko wydaje się oczywiste, ale Huawei poświęcił sporo czasu, by dopracować takie detale jak położenie elementów, ich czytelność, kolory. Można je zresztą zmienić samodzielnie, z pomocą wygodnych widżetów łączących dostęp do kilku narzędzi na jednym ekranie. Jednak już domyślne rozmieszczenie okien pozwala w ciągu kilku minut opanować podstawową obsługę HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Nawet jeśli trzymamy taki sprzęt po raz pierwszy w ręce. Wraz z zastosowaniem platformy Harmony OS 6.0 opcje personalizacji są jeszcze lepsze. Zegarki wyposażono w bardzo wygodne, domyślne tarcze, ale jest też tarcza Moduły 2025 z opcją dostosowania do swoich potrzeb.

Zegarek podpowiada ponadto, jak z niego korzystać. To nie tylko przypomnienia o konieczności poruszania się i wykonywania ćwiczeń zilustrowane na wyświetlaczu. Oferuje także podpowiedzi, do czego służy dane menu, przycisk. Czasem trzeba czekać, aż cały opis przewinie się przez ekran, ale nawet niecierpliwość okraszona dotknięciem ekranu niczego nie zepsuje. A być może doprowadzi do kolejnej ukrytej funkcji. Sporo ich znajdziemy w obsłudze aktywności sportowej, dla której takie cechy jak spodziewane cele mogłem określić już wcześniej, ale obecnie sposób, w jaki dane są prezentowane podczas ćwiczenia na kolejnych przewijanych ekranach to spełnienie moich marzeń.

Te wykresy i mapy to nie tylko dla zabawy

Kiedyś zegarek z wbudowanym kalkulatorem był gadżetem. Gdy pojawiły się funkcje wpisywania numerów do pamięci, też był to bardziej dodatek niż coś użytecznego. Dawniej smartwatchom nie dowierzali nie tylko profesjonaliści, ale i zwykli użytkownicy. Dziś są one polecane jako element zdrowego trybu życia.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro wyróżnia się bardzo dokładnie działającą oceną jego pozycji w trzech wymiarach, a te dane są podstawą do obiektywnej oceny niejednej aktywności sportowej, w szczególności biegu i jazdy na rowerze. Tajemnica sukcesu to połączenie modułu GNSS (odbiornika systemu nawigacji satelitarnej) i systemu inercjalnego (to moduł, który przewiduje pozycję na podstawie tego, jak się poruszamy, nawet gdy sygnał satelity zanika). Teoretyczna dokładność lokalizacji to kilka metrów. W praktyce zegarek reagował, nawet gdy kluczyłem pomiędzy słupkami na chodniku w drodze do dentysty.

A po skończonym dniu sprawdzam, ile dziś wygrałem

Raz dziennie zaglądam do aplikacji Huawei Zdrowie. Tam kryje się wiedza, o którą nie posądzalibyście HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Większy ekran, jaki mam do dyspozycji w aplikacji, to tylko jedna z zalet. Najważniejsze jest to, że sposób, w jaki prezentowane są uzyskane wyniki ćwiczeń i statystyki monitorowania pracy mojego serca, snu, a nawet tego, jaki mam nastrój, pozwala je traktować jak osobiste osiągnięcia, do których poprawy czuję się zobowiązany.

I w tym przypadku wiele daje prostota obsługi. Dane podzielone są na prostokątne kafelki, które mogę umieścić zależnie od potrzeby (choćby po to, by tych, z których jestem mniej dumny, nie prezentować na początku) i prezentowane w podziale na dni, tygodnie, miesiące i lata. Ale tym, co najbardziej mnie mobilizuje do poprawy siebie, są opisowe oceny pomiarów i sugestie, co powinienem zrobić, by zdrowiej żyć i być bardziej aktywnym. Liczba informacji rośnie wraz z liczbą wykonywanych aktywności i zebranych statystyk, więc nie należy się zniechęcać na początku. Teraz widzę, jak dane z HUAWEI WATCH GT 6 Pro w aplikacji Huawei Zdrowie są porównywane z rezultatami sprzed roku i wcześniejszymi.



Duży ekran smartfona ułatwia analizę danych w aplikacji HUAWEI Zdrowie.



HUAWEI Health+ dostępne jest w systemie abonamentowym, ale posiadacze nowych urządzeń mogą liczyć na darmowy okres zapoznawczy.

Huawei Zdrowie ma też wersję niejako VIP, czyli płatne Health+. To rozbudowane zestawy ćwiczeń, dźwięków relaksujących i zachęcających do zasypiania, a także porady, które dobrać można zależnie od stylu naszej aktywności. Każdy, kto kupi smartwatch HUAWEI, otrzyma trzy miesiące dostępu do Health+ bez opłat, czyli aż nadto czasu, by przekonać się, czy warto inwestować w to rozszerzenie Huawei Zdrowie.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro motywuje do bycia lepszym

Na etapie szkolnej edukacji lubiłem nosić zegarek. Po części był to sposób wyrażenia siebie, ale też konieczność. Potem pojawiły się smartfony i myślałem, że zegarka nie założę na rękę już nigdy. Dziś, gdy korzystam ze smartwatchy od wielu lat, widzę, jak użytecznym są produktem. Z mojej perspektywy nawet bardziej niż smartfon. Oczywiście smartwatch może mieć wady jako urządzenie, ale nawet jeśli używanie zegarka można odebrać jako grę, bo tryby osiągnięć i społeczności, w których wzajemnie podglądamy aktywność, to sugerują, to jest to najważniejsza z gier. Taka w której wygraną jestem zdrowy i sprawny ja.



Czerwone piktogramy powiązane są z funkcjami monitorującymi funkcjonowanie naszego układu krwionośnego. Kolejno: pomiar natlenienia, wykrywanie arytmii, tętno, EKG i sztywność żył.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro oraz HUAWEI WATCH GT 6 zadebiutowały 19 września 2025 r. w Paryżu. Do 26 października obowiązuje okres promocyjny, w którym można je nabyć w cenie niższej o 200 zł dla HUAWEI WATCH GT 6 Pro i o 150 zł dla HUAWEI WATCH GT 6, niezależnie od rozmiaru tarczy zegarkowej i materiału, z jakiego zostały wykonane koperta i pasek.

Regularne, sugerowane ceny zegarków są następujące: