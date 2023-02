be quiet! Pure Power 12 M 850W

be quiet! Pure Power 12 M to nowy zasilacz, który został przystosowany do nadchodzących kart graficznych. Mamy otrzymać porządny i przyszłościowy sprzęt w niewygórowanej cenie. Jak będzie w praktyce?

Artykuł powstał we współpracy z firmą be quiet!, która dostarczyła zasilacz do testów.

Kontynuujemy testy nowych zasilaczy be quiet!. Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić model Dark Power 13 850 W, który oferuje bardzo dobre parametry i świetną funkcjonalność, ale też jest bardzo drogą propozycją. Nie oszukujmy się, topowy sprzęt zainteresuje raczej wąskie grono odbiorców.

Tym razem mamy coś ciekawszego, co powinno zainteresować większe grono czytelników. W nasze ręce trafił model z najnowszej serii Pure Power 12 M, która docelowo ma zastąpić popularne modele Pure Power 11 FM (testowaliśmy model Pure Power 11 FM 850W). Mamy otrzymać dobry, funkcjonalny sprzęt w przyzwoitej cenie.

Porównanie zasilaczy be quiet! Pure Power 11 FM i Pure Power 12 M

Zasilacze Pure Power 12 M występują w wersjach o mocy 550 – 1200 W (najmocniejsza pojawi się dopiero pod koniec maja), więc są projektowane z myślą o komputerach do grania (też z najnowszymi kartami graficznymi). Docelowo powinny one zastąpić modele Pure Power 11 FM.

Model be quiet! Pure Power 11 FM be quiet! Pure Power 12 M Moc 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W, 1200 W Standard ATX 2.52/EPS 2.92 ATX 3.0/EPS 2.92 Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold Wentylator be quiet! 120 mm be quiet! 120 mm Okablowanie Całkowicie modularne Całkowicie modularne Wtyczki zasilające ATX12V 20+4 pin

EPS12V 8-pin (750W/850W/1000W)

EPS12V 4+4pin (550W/650W/750W/850W/1000W)

EPS12V 4 pin (650W)

2x (550W/650W)/4x (750W/850W)/6x (1000W) PCIe 6+2 pin

9x (550W/650W/750W)/10x (850W/1000W) SATA

2x MOLEX

FDD ATX12V 20+4 pin

EPS12V 8-pin (750W/850W/1000W)

EPS12V 4+4pin (550W/650W/750W/850W/1000W)

EPS12V 4 pin (650W)

2x (550W/650W/750W)/4x (850W/1000W) PCIe 6+2 pin

PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin

5x (550W/650W/750W)/6x (850W/1000W) SATA

2x MOLEX Typ (długość) ATX (160 mm) ATX (160 mm) Gwarancja 5 lat 10 lat

Nowa seria powinna oferować podobne parametry, ale wprowadzono tutaj dwie istotne zmiany - dodano wtyczkę PCIe 5.0 12VHPWR (kosztem mniejszej liczby wtyczek SATA i PCIe) i przedłużono gwarancję do 10 lat. Zapowiada się obiecująco!

be quiet! Pure Power 12 M 850W - wygląd i okablowanie

Do naszej redakcji trafił model be quiet! Pure Power 12 M o mocy 850 W, który sprawdzi się w mocniejszych zestawach do grania lub tworzenia treści.



W zestawie z zasilaczem otrzymujemy wiązki zasilające, przewód zasilający, instrukcję obsługi, śrubki montażowe oraz opaski zaciskowe

Sam zasilacz Pure Power 12 M na pierwszy rzut oka wygląda prawie tak samo jak model be quiet! Pure Power 11 FM. Producent postawił na czarną kolorystykę, ale cechą charakterystyczną jest okrągły, druciany grill i szara ramka wentylatora.

Model be quiet! Pure Power 12 M 850W ma 160 mm długości, więc jest nieco dłuższy od standardowych zasilaczy (do tego należy jeszcze doliczyć kilka centymetrów na podłączenie modularnych wiązek). Warto o tym pamiętać przy składaniu komputera, zwłaszcza w obudowach, gdzie jest mniej miejsca na zasilacz.



Złącza na panelu do wpięcia modularnego okablowania zostały podpisane - nie powinno być problemów z podłączeniem wtyczek

Podobnie jak w poprzednim modelu, producent zastosował w pełni modularne okablowanie, dzięki czemu można tutaj podłączyć tylko niezbędne przewody zasilające. Takie rozwiązanie ułatwi składanie komputera i aranżację okablowania.

Wtyczki Długość Przekrój ATX12V 24-pin 54 cm 16-22AWG EPS12V 8-pin 59 cm 18AWG EPS12V 4+4-pin 59 cm 18AWG PCIe 5.0 12VHPWR 16-pin 60 cm 16AWG 2x PCIe 6+2 pin 49 + 14 cm 16-18AWG 2x PCIe 6+2 pin 49 + 14 cm 16-18AWG 4x SATA 49 + 15 + 15 + 15 cm 18AWG 2x SATA + 2x MOLEX 51 + 15 + 15 + 14 cm 18-20AWG

Okablowanie jest całkiem długie, więc nie powinno być problemów z podpięciem podzespołów w standardowych obudowach typu tower, ale do większych konstrukcji może ono być za krótkie. Warto zwrócić uwagę, że w nowej serii producent przewidział też nową wtyczkę PCIe 5.0 (12VHPWR - 600W), która pozwoli na bezpośrednie podłączenie zasilania do nowych kart graficznych (np. kart GeForce RTX 4000).

Wtyczka PCIe 5.0 12VHPWR pozwoli bezpośrednio podłączyć zasilanie do nowych kart graficznych - takie rozwiązanie uprości aranżację okablowania w obudowie

Okablowanie zostało estetycznie wykonane, ale jest tutaj niespójność, bo zastosowano dwa typy wiązek. Kabelek ATX12V 20+4 pin i PCIe 5.0 mają czarne kabelki zabezpieczone nylonowym oplotem, natomiast w pozostałych zastosowano ładniejsze, taśmowe wiązki. Szkoda, że wszystkie kable nie są taśmowe.

be quiet! Pure Power 12 M 850W - moc i sprawność energetyczna

be quiet! Pure Power 12 M 850W oczywiście oferuje obciążalność 850 W (moc szczytowa to 900 W). Warto zaznaczyć, że cała ta moc może przypadać na najważniejsze linie 12 V – do dyspozycji oddano dwie szyny:

12V_1 (40 A) – ATX12V, SATA, MOLEX, 2x PCIe 6+2 pin, PCIe 5.0

12V_2 (36A) – EPS12V, 2x PCIe 6+2 pin, PCIe 5.0

Podział jest dosyć nietypowy i w praktyce kartę graficzną można podłączyć do jednej lub dwóch linii (w przypadku modeli korzystających z wtyczki PCIe 5.0 600W karta automatycznie jest podłączona do obydwóch linii).

Warto również dodać, że modele Pure Power 12 M są już zgodne ze standardem ATX 3.0, który został projektowany z myślą o nowoczesnych komputerach. Oznacza to, że zasilacz poradzi sobie z nagłymi skokami obciążenia na linii 12 V (jednostka ma wytrzymać nawet 2-krotne przeciążenie na linii 12V w czasie do 180 μs).

Zasilacz ma cechować się wysoką sprawnością energetyczną, którą potwierdzono oficjalnym certyfikatem 80 PLUS Gold dla napięcia zasilającego 115 V (aczkolwiek ma ona być minimalnie niższa względem Pure Power 11 FM 850W). Dlaczego to takie ważne? Wysoka sprawność oznacza mniejsze straty mocy, mniejszy pobór mocy z sieci, ale też mniej generowanego ciepła i cichszą pracę wentylatora.

Producent podaje też wyniki swoich wewnętrznych testów sprawności energetycznej dla napięcia zasilającego 230 V (takiego, które obowiązuje właśnie u nas). Przy typowym obciążeniu komputera bez problemu przekracza ona 90%, ale przy małym obciążeniu wskazania są niższe – 87,1% dla obciążenia 10% (85 W) i 73,8% dla obciążenia 2% (17 W). Pobór mocy w stanie spoczynku ma być poniżej 0,1 W.

Budowa zasilacza be quiet! Pure Power 12 M 850W

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Wnętrze zasilacza be quiet! Pure Power 12 M 850W wygląda znajomo. Producent zastosował prawię tę samą konstrukcję, która pojawiła się w mocniejszych modelach Pure Power 11 FM – nadal mamy do czynienia z platformą opracowaną przez firmę HEC, ale została ona przystosowana do standardu PCIe 5.0.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator (BQ QF2-12025-HS) ze specjalnie wyprofilowanymi łopatkami i łożyskiem typu rifle. Maksymalna prędkość obrotowa śmigiełka wynosi 2000 RPM.

Prędkość obrotowa wentylatora jest regulowane w zależności od obciążenia zasilacza - do 50% pracuje on z obniżonymi obrotami, a następnie zwiększa obroty. Co warto podkreślić, nawet przy mocnym obciążeniu jednostki, zastosowany model cechował się dobrą kulturą pracy.

Jakość wykonania zasilacza stoi na dobrym poziomie. Warto jednak mieć na uwadze, że mówimy o modelu ze średniej półki, więc w niektórych aspektach producent musiał pójść na kompromis.

Pure Power 12 M bazuje na topologii półmostu z układem rezonansowym LLC. Warto zwrócić uwagę na solidne radiatory, które odpowiadają za odprowadzanie ciepła z prostowników, sekcji aktywnej korekcji mocy i tranzystorów.

Główne kondensatory wyprodukowała firma TEAPO. Producent zastosował modele z serii LG – co prawda jakościowo nie są to tak samo dobre komponenty, jak modele japońskich firm, ale przynajmniej postawiono na wersje certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza.

Po stronie wtórnej zlokalizowano przetwornicę DC-DC, a także sekcję prostowania napięć z synchronicznym prostownikiem (SR). Część tranzystorów przeniesiono na rewers płytki drukowanej. Z kolei za kondensatory filtrujące po stronie wtórnej też odpowiada firma TEAPO (też są to modele certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza).

Na panelu do wpięcia modularnego okablowania umieszczono kolejne kondensatory filtrujące TEAPO. W porównaniu do modeli Pure Power 11 FM, panel został nieco zmodyfikowany (przewidziano tutaj gniazdo do podłączenia wiązki PCIe 5.0 12VHPWR).

Producent przewidział też komplet zabezpieczeń: OTP (zabezpieczenie temperaturowe), OCP (zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie zwarciowe), OVP (zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe), UVP (zbezpieczenie niedomiarowo-napięciowe) i SIP (Zabezpieczenie przed prądami udarowymi). Odpowiada za nie układ scalony Weltrend WT7527RT, który został umieszczony na pionowej płytce drukowanej.

Testy zasilacza be quiet! Pure Power 12 M 850W

Testy zasilacza przeprowadziliśmy już na nowej, bardziej wymagającej platformie, która może być przykładem bardzo wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Konfiguracja wykorzystuje już potencjał najnowszych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0 (12VHPWR).

Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech popularnych scenariuszy:

spoczynek - komputer w stanie spoczynku, brak obciążenia procesora i kart graficznych

normalne obciążenie w grze - obciążenia procesora i karty graficznej w teście 3DMark Speedway

mocne obciążenie - obciążenie procesora i karty graficznej (z limitem zwiększonym do 133%) za pomocą syntetycznego testu OCCT

Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczną zasilacza. Wyniki porównaliśmy do modeli z wyższego segmentu - be quiet! Dark Power 12 750W i be quiet! Dark Power 13 850W (w kolejnych testach baza wyników będzie poszerzana).

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 64 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 65 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 67

Pobór mocy: Obciążenie w grze z RT

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 522 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 530 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 536

Pobór mocy: Mocne obciążenie

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

(80 PLUS Titanium) 898 be quiet! Pure Power 12 M 850W

(80 PLUS Gold) 898 be quiet! Dark Power 12 750W

(80 PLUS Titanium) 906

Niższa sprawność energetyczna ma przełożenie na nieco wyższe zapotrzebowanie na energię. Widać to jednak tylko w dwóch mniej wymagających trybach: spoczynku i podczas grania. W najbardziej wymagającym trybie mocnego obciążenia procesora i karty graficznej, zasilacz be quiet! Pure Power 12M 850W pobierał mniej więcej tyle samo mocy co teoretycznie lepszy be quiet! Dark Power 13 850W z wyższym certyfikatem 80 PLUS Titanium.

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć (warto tutaj wspomnieć, że norma ATX 3.0 wprowadza trochę inne dopuszczalne normy niż ATX 2.xx).

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość idealna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,3 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5 V 5,5 V 12 V -7%/+5% (-0,8/+0,6 V) 11,2 V 12 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -12 V -10,8 V

Norma ATX 3.0 zakłada 5% tolerancję napięć 3,3 V i 5 V, ale w przypadku linii 12 V jest to już -7/+5% (a w przypadku przewodów PCI-E/12VHPWR do -8%). Dla mniej ważnych linii -5, 5Vsb i -12 jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Odczyty napięć bez problemu mieściły się w normie ATX 3.0 i można mówić o dobrych wskazaniach. W przypadku linii 12 V (mocno obciążonej) regulacja wynosiła około 1,5%. Dla linii 5 V regulacja wynosiła poniżej 1%, natomiast dla linii 3,3 V odczyty były bliskie ideałowi i regulacja wynosiła nieco powyżej 0,1%.

be quiet! Pure Power 12 M - udane odświeżenie poprzednika

be quiet! Pure Power 12 M 850W to ciekawa propozycja do budowy wydajnych, nowoczesnych komputerów – jednostka nie jest tak droga jak modele Dark Power, ale dla większości użytkowników i tak będzie wystarczająca. Nie jest to jednak wyjątkowo opłacalna propozycja, więc pasowałoby jeszcze nieco obniżyć cenę sprzętu.

Pure Power 12 M to w zasadzie odświeżenie starszej serii Pure Power 11 FM. Producent przewidział w pełni modularne okablowanie, które zostało już przystosowane do nowych kart graficznych pod PCIe 5.0. Warto jednak mieć na uwadze, że wiązki nie są najdłuższe, więc w większych obudowach mogą okazać się niewystarczające. Do tego udostępniono tylko cztery tradycyjne złącza PCIe 6+2 pin, więc przy niektórych konfiguracjach może ich być zbyt mało.

Elektronika stoi na dobrym poziomie. Producent zastosował platformę, wprowadzoną właśnie w serii Pure Power 11 FM - to sprawdzona konstrukcja, która ma oferować dobry stosunek możliwości do ceny. Sprawdziliśmy ją na prądożernej konfiguracji i nie było większych problemów z działaniem sprzętu. Nasze testy wykazały, że możemy liczyć na wysoką sprawność energetyczną i stabilne napięcia wyjściowe. Na pochwałę zasługuje też cichy wentylator, który do połowy obciążenia pracuje z obniżoną prędkością obrotową. Model o mocy 850W rekomendujemy jednak co najwyżej do zestawów z kartą RTX 4080.

Pure Power 12 M o mocy 850 W kosztuje u nas około 650 złotych – to obecnie najtańszy zasilacz o tej mocy z wtyczką 12VHPWR (to połowa ceny ostatnio testowanego modelu Dark Power 13 850W!). Nie jest to jednak sprzęt, który będzie walczył ceną, bo bez problemu znajdziemy podobne modele w niższej cenie (np. ENDORFY Supremo FM5 850W czy Thermaltake Toughpower GF 850W). Klienci będą musieli zatem zdecydować, czy opłaca im się dopłacić do wtyczki PCIe 5.0. Za wyborem modelu bq! przemawia też długa, 10-letnia gwarancja producenta.

Opinia o be quiet! Pure Power 12 M 850W Plusy wysoka sprawność energetyczna,

stabilne napięcia wyjściowe,

cicha praca wentylatora,

estetyczne i modularne okablowanie,

wtyczka PCIe 5.0 12VHPWR,

10 lat gwarancji. Minusy okablowanie mogłoby być dłuższe,

tylko 4 standardowe wtyczki PCIe 6+2 pin,

wysoka cena na tle konkurencyjnych modeli (bez wtyczki PCIe 5.0 12VHPWR).

Nasza ocena zasilacza be quiet! Pure Power 12 M 850W 84% 4.2/5

