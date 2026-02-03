Bardzo lekka, niezwykle ergonomiczna, a zarazem przyjemnie minimalistyczna. Takie właśnie pierwsze wrażenie robi myszka Dark Perk Ergo od be quiet! - ale to nie wszystkie jej atuty. Kolejne odsłania przy bliższym poznaniu.

be quiet! to marka doskonale znana większości entuzjastów PC oraz graczy - przede wszystkim z racji podzespołów komputerowych, aczkolwiek coraz odważniej rozbudowująca portfolio o akcesoria. W zeszłym roku zadebiutowały klawiatury Dark Mount oraz Light Mount, a teraz przyszedł czas na poznanie myszki Dark Perk Ergo.

Design i ergonomia w najlepszym wydaniu

W opakowaniu znalazło się kilka dodatkowych akcesoriów: przewód USB 2.0-USB-C z adapterem, nanoodbiornik 2,4 GHz, a ponadto instrukcja obsługi i zestaw zapasowych ślizgaczy. Oczywiście poza najważniejszym, czyli samą Dark Perk Ergo.

I cóż, jeśli na hasło "myszy gamingowe" macie przed oczami agresywny (chociaż niektórzy użyliby bardziej pejoratywnego określenia) design z pstrokatą kolorystyką, przesadnym podświetleniem LED czy perforowaną do granic możliwości obudową, w tym przypadku możecie odetchnąć z ulgą. Chociaż Dark Perk Ergo to propozycja, za pośrednictwem której producent puszcza oczko właśnie do graczy, to cechuje się ona stonowaną, przyjemnie minimalistyczną stylistyką.

Dla niewielkiej diody LED znalazło się miejsce w górnej części. Generuje światło w następujących kolorach: niebieskim, zielonym, pomarańczowym, fioletowym oraz białym. Odpowiadają one wybranym ustawieniom DPI. Port USB-C umieszczony został od frontu, jest niejako "schowany" pod rolką.

Pokaż myszko, co masz w środku

Po wzięciu myszki Dark Perk Ergo w dłoń szybko ujawniają się jej kolejne istotne cechy. Obudowa sprawia naprawdę dobre wrażenie. Jest "stabilna" i na tyle gruba, że nawet przy silniejszym ściskaniu nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Wrażenie robi też świetnie wyprofilowany kształt, doskonale dopasowujący się do prawej dłoni, a także niebywała lekkość. I jest to określenie absolutnie nieprzesadzone, bo sprzęt waży zaledwie 55 g.

Trend na "odchudzanie" myszek nie wziął się znikąd. Lżejsza konstrukcja z jednej strony zwiększa wydajność (precyzję ruchu), a z drugiej sprawia, że dłoń nie męczy się nawet przy dłuższej sesji z ulubioną grą bądź podczas kilkugodzinnej pracy biurowej. To klucz, dzięki któremu możliwe jest uwolnienie pełnego potencjału: podzespołów, jakie skrywa myszka, a także użytkownika.

Właśnie z tego powodu narodziły się perforowane obudowy, chociaż dla wielu osób są one jedynie kompromisem, a nie rozwiązaniem, które jednocześnie zachwyca wyglądem i wygodą. be quiet! też zastosował je w Dark Perk Ergo, ale w sposób, dzięki któremu nie rzuca się to w oczy. Zamiast wycięć w górnej części obudowy, które zwykle stosują inni producenci, postawił na perforację spodu. I taka opcja już do mnie przemawia, bo dzięki niej udało się zadbać o myszkę, która cechuje się elegancką stylistyką, a zarazem jest jedną z najlżejszych na rynku.

Zdarzyć się może jednak konieczność spojrzenia na spód Dark Perk Ergo. Producent umieścił tam bowiem dwa elementy – przełącznik pozwalający na włączanie i wyłącznie myszki oraz przycisk umożliwiający przełączanie się pomiędzy dostępnymi ustawieniami DPI.

Jak działa Dark Perk Ergo? Tak jak przystało na dobry sensor i precyzyjne przełączniki

Ocena designu to w dużej mierze kwestia indywidualnych upodobań. Dla niektórych Dark Perk Ergo będzie elegancka i minimalistyczna, dla innych być może nieco skromna. Zdecydowanie łatwiejsze do oceny są parametry techniczne, bo z nimi dyskutować trudno. W tym kontekście o Dark Perk Ergo powiedzieć można wiele, ale z pewnością nie to, że wypada mało okazale.

Mamy tu pięć przycisków. Dwa pod kciukiem (dobrze, że są rozdzielone, ponieważ ogranicza to ryzyko przypadkowych kliknięć), rolkę oraz dwa główne – lewy i prawy. Jak w każdej myszce, to właśnie te ostatnie są najważniejsze. be quiet! słusznie postawił na pewną opcję pod postacią przełączników optycznych Omron. Precyzując, jest to Omron D2FP-FN2. Mają one bardzo dobry moment aktywacji, choć charakterystyka kliknięć jest dość miękka. Jednocześnie cechuje je wysoka responsywność. W grach uwagę zwraca też to, że bardzo dobrze radzą sobie ze spamowaniem. Nie są najcichsze na rynku, ale z drugiej strony generowane dźwięki absolutnie nie irytują.

Serce Dark Perk Ergo stanowi z kolei sensor PixArt PAW3950. Jest to już dobrze znane rozwiązanie, które powstało z myślą o najlżejszych myszkach gamingowych, a dodatkowo sprawnie współgra z przełącznikami Omron D2FP-FN2. Dzięki rozdzielczości do 30 000 DPI można znaleźć ustawienia najlepsze dla siebie czy danej gry i cieszyć się bardzo precyzyjnym celowaniem. Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że w tym akurat aspekcie pomaga coś jeszcze. Uwagę dość szybko zwracają ślizgacze, jakie zastosował producent. Zostały wykonane w 100 proc. z PTFE z zaokrąglonymi krawędziami i wraz ze wspomnianym sensorem zapewniają idealnie płynne celowanie, które szybko docenia się podczas sesji w ulubionej strzelance. Ślizgacze te naprawdę doskonale radzą sobie z prowadzeniem Dark Perk Ergo, i to nie tylko po podkładce, ale nawet bezpośrednio na blacie.

Bezprzewodowa praca przez wiele godzin

W zestawie z Dark Perk Ergo znalazł się przewód USB 2.0-USB-C w oplocie. Nie jest zbyt sztywny, a do tego ma 1,8 m długości, co sprawia, że korzystanie z niego nie nastręcza jakichkolwiek trudności. Spokojnie można popracować i pograć, gdy myszka w ten sposób komunikuje się z komputerem czy laptopem.

Oczywiście jest to opcja raczej na sytuacje awaryjne, gdy trzeba pilnie dokończyć projekt lub rozpoczętą rozgrywkę, bo przecież creme de la creme współczesnej myszki do gier z wyższej półki to nie tylko flagowy sensor i wysokiej klasy przełączniki, ale także łączność bezprzewodowa. be quiet! też to wie, w związku z czym Dark Perk Ergo współpracuje z mikrokontrolerem Nordic nRF54H20 i skrywa w swoim wnętrzu wbudowany akumulator o naprawdę dużej żywotności.

Wedle deklaracji producenta, bateria w Dark Perk Ergo wystarcza na 110 godzin. Po kilku dniach spędzonych z tą myszką nie sposób temu zaprzeczyć. Można za to pójść krok dalej i stwierdzić, że niektórym osobom wystarczy na jeszcze dłużej. Chodzi przede wszystkim o tych użytkowników, którzy nie tylko dużo i intensywnie grają, ale też spędzają sporo czasu na przeglądaniu internetu czy pracy biurowej. Bateria to bezsprzecznie kolejna z mocnych stron Dark Perk Ergo.

Personalizacja? Oczywiście, i to bardzo rozbudowana

To, czego nie może, a przynajmniej nie powinno brakować dzisiejszym akcesoriom komputerowym, to dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu możliwa jest wygodna personalizacja. Osoby, która miały już do czynienia ze sprzętem be quiet!, zapewne wiedzą, że w jego przypadku można korzystać nie tylko z aplikacji be quiet! IO Center, ale również z narzędzia online IO Center Web, i tym samym skonfigurować myszkę za pośrednictwem przeglądarki, bez instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze czy laptopie (choć wymagana jest przeglądarka oparta na Chromium).

W przypadku Dark Perk Ergo rozwiązania te też pozwalają na naprawdę sporo. Można dostosować DPI (pięć poziomów, które domyślnie ustawione są na kolejno 400, 800, 1200, 2000 i 30 000, ale dają się zmieniać), częstotliwość odpytywania, LOD (lift off distance), czyli wysokość nad podkładką, przy której myszka przestaje odczytywać położenie; można zaprogramować przyciski wedle swoich potrzeb (możliwości jest naprawdę multum, i to nie tylko pod kątem gier, ale też pracy i multimediów) czy założyć kilka profili i skonfigurować w nich indywidualne makra.

Lista na tym się nie kończy, co sprawia, że w ogólnym rozrachunku narzędzia te bezsprzecznie można traktować jako swojego rodzaju centrum dowodzenia Dark Perk Ergo. Interfejs aplikacji (podobnie jak IO Center Web) jest prosty i poruszanie się tutaj nie powinno nikomu sprawić większych trudności, mimo braku polskiej wersji językowej.

Parametry techniczne

Model be quiet! Dark Perk Ergo be quiet! Dark Perk Sym konstrukcja ergonomiczna symetryczna wymiary 120 x 66 x 39 mm 123 x 66 x 39 mm waga 55 g łączność - bezprzewodowa 2,4 GHz (Nordic nRF54H20)

- USB 2.0 - USB-C (przewód 1,8 m) sensor PixArt PAW3950, do 30000 DPI przełączniki optyczne, Omron D2FP-FN2 oprogramowanie - bequiet! IO Center

- bequiet! IO Center Web gwarancja 2 lata

Dla każdego coś dobrego, czyli Dark Perk Sym

Chociaż myszki z wyprofilowaniem pod kciuk wydają się mieć największe grono zwolenników, są też osoby, do których taka konstrukcja nie przemawia. Niestety producentom zdarza się o tym zapominać, ale be quiet! pokazuje, że można zadbać o preferencje wszystkich.

Poza Dark Perk Ergo, be quiet! przygotował również Dark Perk Sym, czyli wariant w wersji symetrycznej. Różnice dotyczą kształtu oraz wymiarów. Zarówno stylistyka, jak i jakość wykonania oraz parametry techniczne Dark Perk Ergo i Dark Perk Sym są identyczne. Niezależnie od wyboru myszki z uwagi na kształt, nikt nie jest dyskryminowany, ponieważ otrzymuje tak samo dobrze wyposażonego i świetnie działającego „gryzonia”. Taka sama jest również ich cena. Na polskim rynku wynosi 459 zł. To nieco mniej niż sugerowały nieoficjalne doniesienia, ale mimo wszystko wciąż sporo.

Pozostaje mieć nadzieję, że Dark Perk Ergo i Dark Perk Sym to nie jednorazowa wizyta be quiet! na rynku myszek komputerowych, ale początek większej przygody w tym sektorze rynku. Debiut okazuje się bowiem bardzo udany.

Kiedy warto zainteresować się be quiet! Dark Perk

szukasz ultralekkiej myszki do gier (która z powodzeniem sprawdzi się także przy pracy)

cenisz dobrą jakość wykonania i minimalistyczny design

liczysz na dobry sensor i przełącznikami optyczne

oczekujesz długiego czasu pracy bez ładowania

przykładasz wagę do personalizacji ustawień (dobrego oprogramowania z wieloma opcjami)

potrzebujesz myszki idealnie pasującej do dłoni - wyprofilowanej (Dark Perk Ergo) lub symetrycznej (Dark Perk Sym)

Kiedy be quiet! Dark Perk nie przypadnie Ci do gustu