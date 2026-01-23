Dobra bateria w telefonie jest konieczna do wygodnej, bezstresowej obsługi urządzenia. Docenią ją wszyscy, nie tylko często używający smartfona poza miastem, z dala od gniazdka sieci elektrycznej. Jaki telefon z mocną baterią wybrać? Oto najlepsze propozycje w różnych cenach.

Telefon z mocną baterią, to nie zawsze ten z najpojemniejszą

Wszyscy oczekujemy, by kupowany telefon był szybki, miał dobry wyświetlacz, robił wysokiej jakości zdjęcia i po prostu był nowoczesny. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że bardzo ważną rzeczą w każdym sprzęcie przenośnym jest bateria. W końcu po co nam nawet najlepszy smartfon, jeśli nie możemy z niego skorzystać, bo się rozładował? Dlatego stworzyliśmy zestawienie telefonów z dobrą baterią, byście mogli wybrać coś idealnego dla siebie.

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli chcielibyśmy zaznaczyć ważną kwestię. Aby telefon długo pracował na baterii nie zawsze akumulator musi być rekordowo duży. Oczywiście, że większa pojemność niemal zawsze się przydaje, ale ostatecznie najbardziej liczy się realny czas pracy, a nie cyferki. Z tym niekiedy bywa naprawdę różnie, bo znaczenie mają nie tylko wykonywane na urządzeniu czynności i instalowane aplikacje, ale też inne podzespoły (szczególnie procesor i wyświetlacz z wyższym odświeżaniem), a także oprogramowanie i optymalizacja. Poza tym, pomimo ogólnego dostępu do znanych chińskich sklepów, wiele osób preferuje kupno telefonu, który można obejrzeć w polskim sklepie. Dlatego do zestawienia wybraliśmy smartfony, które pracują długo na baterii, jednocześnie skupiając się na modelach dostępnych od ręki w znanych polskich sklepach.

Warto wiedzieć, że telefon z mocną baterią nie musi być drogi. Co więcej, to właśnie w niższym i niekiedy w średnim segmencie cenowym można liczyć na najlepiej wypadające pod tym względem modele. Koniec końców znajdziecie tutaj propozycje w różnych cenach - zarówno tanie telefony, jak i droższe. Mają różne specyfikacje, wygląd i możliwości, ale wszystkie działają dobrze na tle konkurentów w swojej klasie cenowej i korzysta się z nich przyjemnie.

Jaki telefon z dobrą baterią wybrać? TOP

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wyborze takiego telefonu? W klasie niższej i średniej przede wszystkim powinniśmy skupiać się na modelach z jak największą pojemnością pamięci RAM. Wśród propozycji z Androidem minimum to 6 GB RAM, powinien posiadać je nawet prosty telefon z dobrą baterią. Nie chcąc wymieniać urządzenia za rok czy maksymalnie dwa lata najlepiej zdecydować się od razu na 8 GB RAM. Nawet jeśli komuś nie podoba się taki wyścig, nieprzypadkowo na rynku mamy już smartfony nie z 12 GB, ale nawet z 16 GB czy 18 GB pamięci RAM. Pamięć masowa też ma duże znaczenie - obecnie rekomendowane są wersje z przynajmniej 128 GB przestrzeni na dane, choć znaczenie ma też standard tej pamięci (szybkość). Oczywiście przy niższych cenach, bo wraz z ich wzrostem powinniśmy otrzymywać więcej.

Przyjrzyjmy się samemu systemowi. Powinien być dostępny w jak najnowszej wersji. Warto zagłębić się też w to, czy i jaka nakładka została zastosowana przez producenta. Optymalizacja to ważny element również dla baterii, podobnie jak czynności, jakie będziemy wykonywać. Nie każda aplikacja zużywa tyle samo energii, jeszcze bardziej łakome są na nią gry. W awaryjnych sytuacjach mogą przydać się natomiast wskazówki dotyczące tego jak wydłużyć czas pracy na baterii smartfona. Coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę także na obsługiwane technologie ładowania. Producenci od pewnego czasu oferują w tej kwestii naprawdę sporo, ładowarki o mocy ponad 100W nie są już niczym zaskakującym. Ładowanie bezprzewodowe, poza nielicznymi wyjątkami, wciąż pozostaje zarezerwowane głównie dla topowych smartfonów i niektórych propozycji ze średniej półki.

Dodatkowymi atutami, jaki mogą cechować się nie tylko telefony z dobrą baterią, ale wszystkie tego typu urządzenia to funkcja dual SIM i głośniki stereo. Wydając więcej niż 1500 złotych można oczekiwać nie tylko większych zasobów pamięci, ale też wydajniejszych procesorów i lepszych wyświetlaczy AMOLED o zwiększonej rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania, bardziej zaawansowanych aparatów fotograficznych czy wodoszczelnej obudowy. Rozbudowane możliwości komunikacji bezprzewodowej to już raczej standard, bo łącznością zbliżeniową NFC i 5G mogą pochwalić się często nawet budżetowe modele.

Smartfon z dobrą baterią - przegląd polecanych modeli

Xiaomi Redmi 15 - tani telefon z dobrą baterią

Nie jest wielką tajemnicą, że zakup dobrego telefonu to największy problem w przypadku dysponowania ograniczonym budżetem. Osoby mające do wydania kilkaset złotych nie są jednak skazane na niepowodzenie, a już szczególnie wtedy, jeśli celem jest urządzenie, które ma służyć do podstawowych zastosowań i przede wszystkim długo działać na jednym ładowaniu. Dobrze wpisuje się w to m. in. Xiaomi Redmi 15, który za nieco ponad 600 zł dostępny jest w wariancie 8 GB + 256 GB. Takie zasoby pamięci to przy tej cenie niewątpliwy atut.

Bateria ma w tym modelu pojemność 7000 mAh i wedle producenta zapewnia "bezproblemowe użytkowanie przez 2 dni". Wiele osób będzie w stanie sięgać po ładowarkę jeszcze rzadziej, przy procesorze Qualcomm Snapdragon 685 należy rozpatrywać Xiaomi Redmi 15 jako telefon do kontaktu, prostych aplikacji czy YouTube'a. W przypadku oglądania wideo przyda się bardzo duży, bo aż 6,9-calowy ekran IPS (Full HD+). Jeśli chodzi o ładowanie, odbywa się ono z mocą 33W. Nie robi to wielkiego wrażenia, ale patrząc przez pryzmat ceny i w tym punkcie trudno narzekać. Na plus jednoczesna obsługa ładowania zwrotnego (18W), które oznacza, że Xiaomi Redmi 15 może pełnić rolę powerbanku. NFC? Tak. 5G? Nie.

Motorola Moto G86 Power - smartfon z baterią na trzy dni pracy

Niech nikt nie da się zmylić. Power to w tym przypadku dopisek mający podkreślać nie wyjątkową wydajność, ale nieprzeciętną baterię. Pojemność 6720 mAh nie jest wprawdzie rynkowym rekordem, ale jak już zostało wspomniane nie tylko to decyduje o finalnych osiągach. Motorola Moto G86 Power w codziennym użytkowaniu prosi o ładowarkę co ok. trzy dni. SOT (czas włączonego ekranu) to z kolei ok. 14 godzin.

Cena tego modelu jest niemal dwukrotnie wyższa niż Xiaomi Redmi 15, ale jest to widoczne w pozostałej specyfikacji. Podkreślić trzeba przede wszystkim ekran, bo w tym przypadku to panel P-OLED z odświeżaniem 120Hz, ale też nowszy procesor i 12 GB RAM, lepsze aparaty i głośniki stereo. Poza tym Motorola Moto G86 Power zapewnia komplet modułów łączności bezprzewodowej, w tym 5G.

Google Pixel 9a - mały smartfon z dobrą baterią

Google Pixel 9a dla wielu osób będzie zaskakującą pozycją w tego typu zestawieniu, ale nie znalazł się w nim przypadkowo. Zastosowana tutaj bateria o pojemności 5100 mAh w praktyce wypada bardzo dobrze - w naszych testach Google Pixel 9a zapewniał dwa dni pracy. Obsługuje ładowanie przewodowe 23W. Bez rewelacji, ale jest też ładowanie bezprzewodowe 7,5W, co jak na tę półkę cenową należy już odbierać pozytywnie.

Google Pixel 9a w ogólnym rozrachunku to jeden z ciekawszych smartfonów za nieco ponad 1500 zł. Czy jest mały? Można dyskutować, ale ekran (OLED, 120 Hz) o przekątnej 6,3 cala sprawia, że pod względem ogólnych gabarytów zdecydowana większość smartfonów jest od niego znacznie większa. Uznajmy więc, że jest mały jak na dzisiejsze standardy. Jednocześnie absolutnie nie słaby. Ma solidny procesor Tensor G4, 8 GB RAM, pamięć wewnętrzną UFS 3.1 i czystego Androida (choć funkcji AI jest naprawdę sporo) z obietnicą aktualizacji przez siedem lat od premiery. Obudowa prezentuje się bardzo minimalistycznie, choć do wyboru są ciekawe kolory. Co istotne, Google Pixel 9a jest wodoszczelny (IP68).

realme GT 7 Pro - bateria 7000 mAh i szybkie ładowanie

Również realme GT 7 Pro bardzo dobrze wypadł w naszych redakcyjnych testach. Potwierdziły one, że mimo naprawdę sporej już wydajności można liczyć tu na średnio ok. dwa dni pracy. Trzeba odnotować, że zastosowana została w tym smartfonie bateria krzemowo-węglowa. Ma pojemność 6500 mAh, ale z uwagi na technologię wykonania jej gabaryty są zbliżone do baterii litowo-jonowych o pojemności 5000-5500 mAh. Ponadprzeciętnie wypada tu także ładowanie z mocną aż 120W.

Z uwagi na procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM i 512 GB szybkiej pamięci pamięci wewnętrznej UFS 4.0 jest to propozycja, która zadowoli osoby potrzebujące smartfona o dużej wydajności. Można ją spożytkować także w grach, gdzie przyda się ekran LTPO AMOLED ze zmienną częstotliwością odświeżania do 120 Hz i wysoką jasnością. Na plus także wodoszczelność (IP68/IP6).

Warto odnotować, że w sprzedaży dostępny jest już nowszy realme GT 8 Pro. Trzeba zapłacić za niego trochę więcej, co jednak rozważyć powinny głównie osoby nastawione na mobilną fotografię, na którą w jego przypadku położony został znacznie większy nacisk niż w realme GT 7 Pro.

OnePlus 15 - flagowiec z dużą baterią

Jeśli na realme GT 7 Pro będziemy patrzeć jak na smartfon zasługujący na miano prawie flagowca, OnePlus 15 jest takowym już w pełnej krasie. To w zasadzie wciąż rynkowa nowość, którą również mieliśmy okazję sprawdzać w redakcyjnych testach. Okazał się w nich "telefonem, któremu naprawdę trudno cokolwiek zarzucić".

Zasoby pamięci różnią się w zależności od wariantu - 12 GB + 256 GB lub 16 GB + 512 GB. Niezależnie od wyboru dochodzi do tego topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, co łącząc z faktem zastosowania przez producenta bardzo szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.1 daje temu modelowi miejsce w wąskim gronie najwydajniejszych smartfonów na rynku. OnePlus 15 ma też rewelacyjny wyświetlacz LTPO AMOLED (odświeżania 165 Hz i jasność maksymalna 1800 nitów), dobre głośniki stereo i zaawansowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami 50 Mpix, w tym teleobiektywem peryskopowym z 3,5-krotnym zoomem optycznym.

Mimo takich możliwości, OnePlus 15 bez problemu jest w stanie pracować przez dwa dni (przy ponad 10 godzinach SOT). Zawdzięcza to baterii o pojemności 7300 mAh. Punktuje przy tym technologiami ładowania - przewodową 120W (od zera do 100 proc. w ok. 45 minut), bezprzewodową 50W i ładowaniem zwrotnym indukcyjnym 10W. Cała konstrukcja jest nienagannie spasowana i wodoszczelna zgodnie z normą IP68/IP69K.