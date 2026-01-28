Najlepsze konsole przenośne. Ranking 2026 polecanych handheldów

Jaka jest najlepsza konsola przenośna? Jakiego handhelda wybrać w 2026 r.? Na rynku pojawia się coraz więcej takich urządzeń - które więc sprawdzi się najlepiej?

Przenośne konsole w 2026 r. to sprzęt, który pozwala cieszyć się topowymi i najnowszymi produkcjami (również tymi AAA) w dowolnym miejscu. Na dobrym handheldzie można grać w niemal wszystko - nawet najnowsze gry AAA. Jak jednak wybrać dobrą konsolę przenośną? Zapraszamy do rankingu.

Na co zwracać uwagę przy wyborze konsoli przenośnej?

Jeśli szukasz dobrej konsoli przenośnej, musisz zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Najważniejsza jest wydajność handhelda. Nawet jeśli nie planujesz grać w najnowsze tytuły, które wymagają możliwie dużej wydajnośći, warto mieć “bufor” w postaci dużego zapasu RAM, dobrego procesora z wydajną grafiką i odpowiednio dużej przestrzeni dyskowej.

Nie bez znaczenia pozostaje też ekran w handheldzie. Im wyższej jest jakości - tym przyjemniej będzie ci się grać. Dobry ekran to taki, który ma dużą rozdzielczość, jest responsywny i ma szybkie odświeżanie. W rankingu polecamy takie urządzenia, których wyświetlacze sprawdzą się nawet wśród wymagających graczy.

Najlepsze konsole przenośne - jakiego handhelda wybrać?

Kupujesz pierwszą konsolę przenośną? Handheld dla początkujących

Kupując swoją pierwszą konsolę przenośną warto przemyśleć, jakie masz oczekiwania względem handheldów. Jeśli chcesz grać dużo, w topowe gry, warto zainwestować ze sprzęt z wyższej półki. Taki - choć kosztuje więcej - zwykle zapewnia dłuższy czas pracy na baterii i topową wydajność, która zapewni stabilny klatkaż w wymagających grach.

Jeśli natomiast konsolę przenośną traktujesz poniekąd jako “zabawkę”, której będziesz używać rzadko (w podróży, w wolnej chwili w domu) i wiesz, że grasz w tytuły mało wymagające, na rynku bez trudu znajdziesz sprzęt dla siebie - taki, który pozwoli oszczędzić kilka stówek, a jednocześnie nie będzie brakować mu mocy do pracy.

Jaka konsola przenośna? Najlepsze handheldy 2026

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 to sprzęt, którego w tym rankingu nie mogło zabraknąć. To druga generacja handhelda, który jest poniekąd synonimem konsoli przenośnej. Jest rozsądnie wyceniony, ma duży ekran LCD o przekątnej 7,9” (Full HD) i z odświeżaniem 120 Hz. Do tego magnetyczne Joy-Cony 2, które można odpiąć, usiąść wygodnie na kanapie i grać w ulubione tytuły. To właśnie ten element sprawia, że Switch 2 jest konsolą hybrydową. Może być pełnoprawnym handheldem, ale też można zadokować go do TV. Na plus również fakt, iż wspomniane Joy-Cony można odpinać od wyświetlacza i grać na Switchu 2 w parze. To świetne rozwiązanie, jeśli lubisz pograć ze swoją drugą połówkę w grę polegającą na współpracy.

Nintendo Switch 2 ma wbudowane 256 GB pamięci, ale można ją powiększyć do 2 TB dzięki obsłudze kart microSD. Warto jednak pamiętać, że biblioteka gier na Switch - choć całkiem pokaźna - to nie jest tak rozbudowana jak w przypadku konsol ze SteamOS lub Windows 11. Warto wziąć to pod uwagę przed zakupem i sprawdzić, czy gra, w którą chcesz pograć - na pewno wyszła na Switcha.

ASUS ROG Xbox Ally X

Ta propozycja sygnowana logo ASUS i Xbox to w 2026 r. jeden z najlepszych wyborów, jeśli szukasz dobrej konsoli przenośnej. Topowe podzespoły, a co za tym idzie - topowa wydajność. ROG Xbox Ally X jest wyposażony w mocny procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, ma ogromną baterię o pojemności 80 Wh i 7-calowy ekran Full HD z odświeżanem 120 Hz.

Dużą zaletą tej konsoli jest Windows 11 na pokładzie. Dzięki temu ASUS ROG Xbox Ally X jest bardzo łatwy w obsłudze - można na nim instalować w zasadzie dowolne programy i dowolne gry. Choć to przenośny Xbox, możesz na nim zainstalować Steam, EA Play, Epic Games - i grać w co tylko zechcesz. Do tego producent zadbał o dużą przestrzeń na dane - aż 1 TB SSD.

ASUS ROG Xbox Ally X docenią przede wszystkim ci, którzy mieli już do czynienia z konsolami Xbox - a to za sprawą ergonomicznych uchwytów w stylu kontrolera od Xboksa. Ale bez obaw - jeśli Xbox jest ci obcy, to z tym sprzętem i tak sobie poradzisz. Jest bardzo intuicyjny w obsłudze, ma wygodną aplikację do sterowania konsolą (zmiana trybów wydajności etc.) i bardzo dobrze leży w dłoni.

Jeśli topowy handheld ROG Xbox Ally X to dla ciebie za dużo - ASUS ma też w ofercie model ROG Xbox Ally - tańszy, nieco słabszy, ale nadal wydajny.

Steam Deck OLED

Steam Deck to propozycja od Valve - stworzona z myślą o korzystaniu z gier z biblioteki Steam. Konsola pracuje pod kontrolą SteamOS 3 i jest napędzana procesorem od AMD z CPU Zen 2 oraz zintegrowanym GPU RDNA 2. Ekran tego handhelda ma przekątną 7,4” (HDR OLED) i odświeża się z częstotliwością do 90 Hz. Matryca OLED zapewnia wysoki kontrast - żywe kolory i głęboką czernią. Akumulator w Steam Deck OLED ma pojemność 50 Wh.

Wadą Steam Decka może być wspomniany system SteamOS 3. Nie oferuje on bowiem tak szerokich możliwości jak Windows 11, jednak nie powinien stanowić problemu dla osób, które potrzebują konsoli przenośnej tylko do gier i całą swoją bibliotekę mają na Steamie. Steam Deck występuje w dwóch wariantach - OLED lub LCD. Różnica wynika z zastosowanego ekranu, wydajność pozostaje taka sama w obu wersjach. Wersja z OLED, którą polecamy - jest niewiel droższa od LCD. Jeśli jednak chcesz oszczędzić - nawet tańszy wariant spisze się świetnie, jeśli szukasz po prostu dobrego handhelda, żeby pograć raz na jakiś czas.

Lenovo Legion Go S

To kolejna konsola pracująca pod kontrolą systemu Windows 11 i jednocześnie kolejna propozycja dla osób potrzebujących dobrej wydajności. Na pokładzie Lenovo Legion Go S znajduje się procesor AMD Ryzen Z2 Go z grafiką RDNA 2. Takie połączenie umożliwia komfortową grę w rozdzielczości 1080p (WUXGA).

Ten handheld ma ekran o przekątnej 8” (IPS LCD) odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Do tego bateria o pojemności 55 Wh i konstrukcja, która bardzo wygodnie leży w dłoni. Fajnym dotatkiem w Legion Go S jest niewielki touchpad do sterowania - to rzecz, której nie znajdziemy u każdego konkurenta. Lenovo Legion Go S występuje też w wersji ze SteamOS. Ten handheld to po prostu dobry sprzęt, do którego trudno mieć zastrzeżenia. Producent wycenia go bardzo rozsądnie i oferuje w tej cenie podzespoły wystarczające dla większości graczy - zarówno takich, którzy po konsolę przenośną będą sięgać raz na kilka dni, ale też takich, którzy będą grać niemal codziennie.

Sony PlayStation Portal

PS Portal to konsola przenośna, ale bardzo różniąca się od urządzeń wspomnianych wcześniej. Jest to bowiem urządzenie do strumieniowego odtwarzania gier, a więc działa tylko przez streaming (możliwość grania chmurowego).

Tę propozycję od Sony warto jednak wymienić, bo to ciekawe urządzenie dla fanów sprzętu Sony. PS Portal ma ekran o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odtwarzania 60 Hz. Zaletą jest też sterowanie - kontrolery przypominają DualSense, a więc zapewniają jakość znaną z pełnowymiarowej konsoli PS5. Minusem w PS Portal jest jednak fakt, iż ten handheld nie obsługuje usług innych niż PlayStation. Oznacza to więc, że nie uruchomisz tutaj nic z biblioteki Xbox Cloud lub GeForce Now.

Jaką konsolę przenośną wybrać? Ranking 2026

Choć urządzeń typu handheld na rynku przybywa, to wciąż jest on zdominowany przez kilku graczy. Nic w tym jednak złego - topowe i znane od lat marki dostarczają jednak sprzęt dobrej jakości - taki, który ma wysoką wydajność, jest dobrze wykonany i potrafi zapewnić długie godziny rozrywki.

Wybierając więc konsolę przenośną dla siebie warto mieć na uwadze, że każdy z polecanych przez nas w rankingu handheldów 2026 jest bardzo dobrym wyborem. Wybór zależy jednak od twojego budżetu i oczekiwań. Jeśli zależy ci na maksymalnie dużej wydajności, długim czasie pracy na baterii - wybierz ASUS ROG Xbox Ally X, czyli sprzęt dla najbardziej wymagajacych. Przy mniejszym budżecie i mniejszych oczekiwaniach doskonale sprawdzi się z kolei Lenovo Legion Go S lub ASUS ROG Xbox Ally.

Valve Steam Deck to z kolei propozycja świetna dla tych, którzy wszystkie swoje gry mają na Steam i potrzebują handhelda dla zabicia wolnego czasu, natomiast granie nie jest rzeczą, na którą poświęcają długie godziny każdego dnia. Nintendo Swich 2 to kolejna propozycja tego typu - różniąca się jednak tym, że jest wyposażona w magnetyczne Joy-Cony, które można wykorzystać do gry w parze.