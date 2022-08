be quiet! Pure Base 500 FX to specjalna, urodzinowa wersja obudowy be quiet! Pure Base 500 DX. Ma być funkcjonalnie, przewiewnie i do tego… efektownie. Sprawdzamy, czy rzeczywiście warto ją kupić.

Firma be quiet! w tym roku obchodzi swoje 20-lecie obecności na rynku i z tej też okazji wprowadziła do oferty jubileuszową wersję obudowy Pure Base 500.

Model Pure Base 500 FX zachowuje wszystkie atuty pierwowzoru, ale ma oferować lepszą wentylację i wyróżniać się ciekawszą stylistyką.

Obudowa trafiła do naszej redakcji - sprawdziliśmy ją pod względem konstrukcji, ale też praktycznego składania komputera i wydajności fabrycznej wentylacji.

4,8/5

Firma be quiet! głównie jest kojarzona z porządnym sprzętem, utrzymanym w eleganckiej, stonowanej stylistyce. Jeśli myślicie, że podobnie będzie i tym razem to… srogo się mylicie. Niemiecka firma w tym roku obchodzi swoje 20. urodziny i z tej też okazji postanowiła trochę zaszaleć.

Producent wprowadził do oferty specjalną wersję obudowy Pure Base 500 – to model Pure Base 500 FX, który ma zachować wszystkie najważniejsze atuty pierwowzoru, a przy tym wyróżniać się efektowniejszą, ciekawszą stylistyką. Tak tak, producent dorzucił podświetlenie LED-y… dużo LED-ów!

be quiet! Pure Base 500, Pure Base 500 DX i Pure Base 500 FX - porównanie obudów

Obecnie w ofercie producenta znajdziemy trzy obudowy z linii Pure Base 500: zwykły Pure Base 500 (występujący też w wersji Window - z oknem), przewiewny Pure Base 500 DX i właśnie Pure Base 500 FX. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji wszystkich trzech modeli.

Model be quiet! Pure Base 500 Window be quiet! Pure Base 500 DX be quiet! Pure Base 500 FX Typ Midi tower Midi tower Midi tower Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 1x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C » 2x audio

» 1x USB 3.0

» 1x USB 3.1 typ C Miejsca na napędy/panele brak brak brak Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 369 mm 7x 369 mm 7x 369 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120 mm lub 1x 140 mm » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120 mm lub 1x 140 mm » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120 mm lub 1x 140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x Pure Wings 2 140 mm

» Tył: 1x Pure Wings 2 140 mm » Przód: 1x Pure Wings 2 140 mm

» Góra: 1x Pure Wings 2 140 mm

» Tył: 1x Pure Wings 2 140 mm » Przód: 3x Light Wings 120mm PWM

» Tył: 1x Light Wings 140mm PWM Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120/140 » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120/140 » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120/140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 190 mm 190 mm 190 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: 2x plastikowy (w ramce)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy (w ramce) » Przód: plastikowy (w ramce)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy (w ramce) » Przód: plastikowy (w ramce)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy (w ramce) Maty wyciszające » przód, prawy bok, góra (opcjonalnie » prawy bok » prawy bok Maksymalna długość zasilacza 225/258 mm (ATX) 225/258 mm (ATX) 225/258 mm (ATX) Ścianki » Przód: tworzywo sztuczne

» Lewy: okno z hartowanego szkła (4 mm)

» Prawy: pełny metalowy (wyciszony)

» Góra: maskownica/filtr powietrza » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z hartowanego szkła (4 mm)

» Prawy: pełny metalowy (wyciszony)

» Góra: filtr powietrza » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z hartowanego szkła (4 mm)

» Prawy: pełny metalowy (wyciszony)

» Góra: filtr powietrza Dodatkowe brak » Listwy z podświetleniem ARGB LED

» Kontroler ARGB LED » Hub do podłączenia 6x wentylatorów

» Kontroler 6x ARGB LED

» Listwy z podświetleniem RGB LED Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 450 x 231 x 463 mm – 7,53 kg 450 x 232 x 463 mm - 7,80 kg 450 x 232 x 463 mm - 8,00 kg Cena 419 zł 499 złotych 699 złotych

Wszystkie trzy obudowy bazują na tym samym szkielecie, więc oferują bardzo podobną funkcjonalność. Różnica właściwie sprowadza się do paneli, wentylatorów i dodatków - w nowej wersji producent zastosował aż cztery podświetlane "śmigiełka", a do tego dodał fajny kontroler wentylatorów i podświetlenia.

Oczywiście ma to też przełożenie na cenę. Zwykła wersja obudowy Pure Base 500 z szybą kosztuje około 400 złotych, natomiast Pure Base 500 DX to już koszt około 500 złotych. W tej cenie to naprawdę niezłe propozycje.

Pure Base 500 FX jest droższy – standardowa cena to już około 700 złotych, więc już całkiem sporo jak na obudowę tej klasy. Jest jednak sposób, aby ją „wyrwać” trochę taniej. W sierpniu i we wrześniu produkt będzie sprzedawany trochę taniej, tzn. za jakieś 560 złotych. Żebyście wiedzieli czy warto, sprawdziliśmy czego można się spodziewać po wersji FX.

be quiet! Pure Base 500 FX - niepozorna, ale jak się odpali...

Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić zwykły model Pure Base 500 Window, który został utrzymany raczej w stonowanej stylistyce. W przypadku Pure Base 500 FX producent postawił na nowoczesny design – uwagę zwraca meshowy front przyozdobiony podświetleniem ARGB LED oraz przeszklony panel boczny, który pozwoli wyeksponować wnętrze komputera podświetlane wentylatorami.

No właśnie, na froncie obudowy umieszczono meshowy panel, którzy przyozdobiono dwoma paskami z podświetleniem ARGB LED. Taka budowa powinna usprawnić wentylację podzespołów, a przy tym nadaje PC-towi ciekawego, efektownego wyglądu.

Pod spodem zamontowano trzy wentylatory be quiet! Light Wings 120mm PWM z podświetleniem ARGB LED, które dodatkowo rozświetlają przód komputera. Co ważne, przednie miejsca montażowe zabezpieczono magnetycznym filtrem powietrza w plastikowej ramce, który można łatwo wyjąć i oczyścić (żeby się do niego dostać trzeba zdemontować przednią osłonę).

Panel ze złączami umieszczono na górnej ściance, tuż przy krawędzi obudowy.Zamiast dwóch portów USB 3.0, jak w modelu Pure Base 500, znajdziemy tutaj jeden port USB 3.0 i jeden USB 3.1 typ C. Oprócz tego dwa złącza audio do podłączenia słuchawek i mikrofonu. Duży przycisk służy do włączania komputera, a mniejszy do sterowania podświetleniem LED. Szkoda, że zabrakło przycisku reset.

Na górze można zamontować dwa kolejne wentylatory, które będą wydmuchiwać nagrzane powietrze z wnętrze obudowy. Podobnie jak w poprzednich modelach, producent zastosował tutaj magnetyczny filtr powietrza w plastikowej ramce – nie będzie zatem problemu, aby po zabrudzeniu go zdjąć i oczyścić.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, z boku umieszczono panel z hartowanego, przyciemnianego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze komputera. Szkoda jednak, że producent zdecydował się na dosyć staroświecki sposób mocowania na cztery śrubki (zdecydowanie lepiej sprawdziłby się tutaj wsuwany lub nakładany panel, jak w innych, konkurencyjnych modelach).

Drugi panel został wykonany z blachy, a od spodu wyłożono go matą wytłumiającą hałas - takie rozwiązanie zabezpieczy blachę przed wpadaniem w rezonans, ale nie będzie tak skuteczne, jak w przypadku mocniej wytłumionych "skrzynek".

Producent zadbał także o spód obudowy – znajdziemy tutaj duży, podłużny filtr powietrza, który zabezpiecza zasilacz przed zasysaniem zanieczyszczeń. Co ważne, filtr można łatwo wyjąć nawet przy stojącym komputerze - wystarczy pociągnąć go do przodu. Całość natomiast spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, które zapewniają dobrą stabilność PC-ta.

Jakie podzespoły zmieszczą się do obudowy Pure Base 500 FX?

Obudowa Pure Base 500 FX nie zalicza się do specjalnie dużych konstrukcji, ale jej wnętrze zostało całkiem nieźle zaprojektowane. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z dwukomorową konstrukcją z tzw. piwnicą – kluczowe elementy przeniesiono do głównej komory, zaś pozostałe są chowane za tacką na płytę główną lub we wspomnianej piwnicy. Takie rozwiązanie poprawie chłodzenie głównych komponentów, a przy tym daje możliwość zbudowania schludnego, ładnego zestawu.

Konstrukcja pomieści płyty główne mini-ITX, mATX i ATX i długie karty rozszerzeń – maksymalnie mogą one mieć do 369 mm długości, więc nie powinno być problemów z montażem nawet najpotężniejszych, niereferencyjnych kart graficznych pokroju GeForce RTX 3090 Ti czy Radeona RX 6950 XT.

Dla dysków przewidziano łącznie sześć miejsc montażowych – dwa dla nośników typu 3,5 cala oraz cztery w rozmiarze 2,5 cala. A przynajmniej tak to wygląda w teorii...

W piwnicy przewidziano blaszany koszyk z miejscem montażowym na dwa dyski (jeden 3,5 cala i jeden 2,5 lub 3,5 cala). W przypadku "twardzieli" producent zastosował gumowe podkładki tłumiące wibracje, więc nie powinno być problemów z przenoszeniem drgań na obudowę. Obok przewidziano również miejsce na zasilacz – standardowo może on mieć do 225 mm długości, ale po przesunięciu koszyka na dyski przestrzeń wrasta do 258 mm (można go też całkowicie zdemontować).

Nośniki 2,5 cala można zamontować w dwóch miejscach. Dwie zatoki przewidziano na osłonie przy przednim panelu – dyski będą wyeksponowane w głównej komorze, więc to dobre miejsce, aby pochwalić się SSD-kiem (np. takim z podświetleniem LED).

Dwa kolejne można przykręcić do blaszanego stelaża za tacką na płytą główną, aczkolwiek jedno miejsce już domyślnie jest zajęte przez hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia, więc w praktyce zostaje tam tylko jedno miejsce.

Nowa wersja obudowy ma zapewniać dobre możliwości chłodzenia podzespołów. Wspominaliśmy już o meshowym froncie (tak jak w wersji Pure Base DX), ale oprócz tego przewidziano sporo miejsca na cooler CPU oraz dobre możliwości wentylacji komponentów – w środku można zainstalować nawet sześć śmigiełek:

przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

tył: 1x 120 mm lub 1x 140 mm

Fabryczne wyposażenie obejmuje aż cztery wentylatory - z przodu zainstalowano trzy modele be quiet! Light Wings 120mm PWM, a z tyłu jeden be quiet! Light Wings 140mm PWM. Ciekawym dodatkiem jest listwa ARGB LED, którą zamontowano pod "sufitem" - zapewnia ona dodatkowe podświetlenie wnętrza komputera.

W razie potrzeby istnieje również możliwość montażu chłodzenia wodnego. Z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze 120/140/240/280/360 mm (po demontażu koszyka na dyski bez problemu wejdą nawet radiatory o profilu 80 mm), u góry 120/240 mm, a z tyłu 120/140 mm. Szkoda, że u góry nie da się zamontować dużej chłodnicy 280 mm.

W nowej wersji obudowy zastosowano też nowy hub, do którego można podłączyć sześć wentylatorów 4-pin oraz sześć urządzeń z podświetleniem ARGB LED 3-pin. Kontroler jest zasilany z wtyczki SATA, a efektami świetlnymi można sterować przyciskiem na górze obudowy. Moduł (zarówno wentylatory, jak i podświetlenie) można też podpiąć do płyty głównej, co pozwoli na dokładniejsze sterowania obrotami/podświetleniem.

Testy obudowy be quiet! Pure Base 500 FX

W obudowie zamontowaliśmy wydajną konfigurację, która śmiało może posłużyć jako przykład nowoczesnego komputera do gier.

Obudowa Pure Base 500 FX zalicza się do dosyć kompaktowych konstrukcji typu tower, ale jej konstrukcja została dobrze przemyślana i składanie komputera nie powinno tutaj sprawiać poważnych problemów. Wszystko jest ze sobą dobrze spasowane. Istotnym wsparciem jest dokładna instrukcja obsługi, która dobrze wyjaśnia poszczególne etapy montowania komponentów.

Obydwie boczne ścianki można zdemontować bez użycia narzędzi, co ułatwi dostanie się do wnętrza obudowy. Instalacja większości części wymaga użycia śrubokręta (wyjątkiem są tutaj karty rozszerzeń – producent zastosował szybkośrubki, więc można zamontować beznarzędziowo). Zasilacz wsuwany jest od tyłu i przykręcany do blaszanej ramki. Jeśli nie będziecie używać dysków 3,5 cala, możecie zdemontować koszyk na spodzie obudowy.

Przy składaniu komputera warto zadbać o odpowiednią aranżację okablowania – w obudowie Pure Base 500 FX jest ich dosyć sporo, więc trzeba się trochę nagłowić i nagimnastykować. Pomocne tutaj będą przepusty w szkielecie obudowy, a także dodatkowe opaski na rzep i opaski zaciskowe. Za tacką na płytę główną znajduje się sporo miejsca do ukrycia wiązek, ale ciekawym pomysłem jest też osłona w przedniej części obudowy, pod którą można zamaskować przewody zasilające i SATA.

Testy - temperatury podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziliśmy na fabrycznej konfiguracji z czterema wentylatorami - trzy Light Wings 120mm PWM wtłaczały chłodne powietrze od frontu, a jeden Light Wings 140mm PWM wydmuchiwał nagrzane do tyłu. Wszystkie wentylatory podłączyliśmy do wbudowanego kontrolera, a ten do złącza na płycie głównej.

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. Warunki testów były iście ekstremalne, bo w pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 30 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 52

15 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 44

29 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 11

7 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 48

6 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 22

8 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 63

31

Fabryczna wentylacja całkiem dobrze poradziła sobie ze schłodzeniem podzespołów - kluczowe elementy pracowały z dosyć niskimi temperaturami. Co ważne, zastosowane wentylatory były też dosyć ciche, więc można liczyć na dobrą kulturę pracy komputera.

Jak oceniamy obudowę be quiet! Pure Base 500 FX

Co tu dużo mówić, jest sztos! Już pierwsza wersja obudowy Pure Base 500 zaliczała się do udanych konstrukcji, ale model Pure Base 500 FX to już naprawdę świetna propozycja. Funkcjonalna, przewiewna, a do tego naprawdę efektowna. Problemem może być dosyć wygórowana cena, ale jest na to sposób!

Obudowa Pure Base 500 FX pozwoli na montaż nowoczesnego, efektownego komputera o mocnej specyfikacji – taką maszynkę aż się prosi, aby postawić w widocznym miejscu na biurku. W środku bez problemu zmieści się standardowa płyta główna, topowa karta graficzna, a do tego pięć dysków, z czego dwa SSD można nawet wyeksponować. Montaż podzespołów został dobrze przemyślany, więc nie powinien sprawiać większych problemów.

Producent zadbał też o sprawną wentylację podzespołów. W obudowie zmieści się wydajny cooler CPU, a fabryczne wyposażenie obejmuje aż cztery wentylatory – taki zestaw zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza i cechuje się dobrą kulturą pracy. Nie będzie też problemu, aby pokusić się o instalację chłodzenia wodnego, aczkolwiek trochę szkoda, że duża chłodnica zmieści się tylko z przodu. Newralgiczne miejsca zabezpieczono wygodnymi filtrami powietrza.

Nowa wersja obudowy niestety nie należy do najtańszych – model Pure Base 500 FX powinien u nas kosztować około 700 złotych, więc już dosyć sporo jak na oferowane możliwości - za dodatkowe, podświetlane wentylatory i kontroler dopłacamy 200 zł względem modelu Pure Base DX. W tej cenie można znaleźć większe, pojemne skrzynki, które będą lepszą propozycją. Jest jednak sposób, aby ją dorwać w lepszej cenie – w sierpniu i wrześniu obudowa będzie sprzedawana w promocyjnej cenie 560 złotych, co czyni ją już dużo ciekawszą propozycją (aczkolwiek nadal niezbyt tanią).

Opinia o be quiet! Pure Base 500 FX Plusy Nowoczesne, efektowne wzornictwo,

Panel boczny z hartowanego szkła,

Dużo miejsca na kartę graficzną,

Miejsca do wyeksponowania dysków 2,5 cala,

Wyjmowany koszyk na dyski 2,5/3,5 cala,

Wytłumione miejsca montażowe na dyski 3,5 cala,

Dużo miejsca na cooler CPU,

Cztery podświetlane wentylatory w zestawie,

Wygodne filtry powietrza,

Hub do podłączenia wentylatorów i urządzeń z podświetleniem ARGB LED,

Dobrze rozplanowany montaż podzespołów i aranżacja okablowania,

Dobra wydajność fabrycznej wentylacji. Minusy Brak przycisku reset,

Wysoka cena.