Bezpieczny inteligentny dom – jakie rozwiązania pomogą go chronić?

Inteligentny dom to nowoczesne rozwiązanie, które przynosi wygodę, wpływa na ekologię oraz poprawia bezpieczeństwo. To ostatnie jest dla nas niezwykle istotne - każdy chce czuć się komfortowo i pewnie w swoim domu. Jakie rozwiązania mogą zwiększyć jego bezpieczeństwo?

Inteligentne napędy do bram wjazdowych

Już samo pojawienie się automatycznej bramy wjazdowej otwieraną za pomocą pilota znacznie zwiększyło nasz komfort i bezpieczeństwo. Bez wychodzenia z samochodu możemy otwierać i zamykać bramę, nie pozostawiając pojazdu ani na chwilę bez kierowcy. Inteligentne napędy dają jednak znacznie więcej. Co?

Sterowanie bramą z dala od domu

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pracy lub na wyjeździe i dowiadujemy się, że kurier ma dla nas bardzo ważną przesyłkę. Nie chcemy, by przerzucał ją przez płot, narażając zawartość na zniszczenie i czynniki atmosferyczne. Tym bardziej nie chcemy, by zostawił ją przed ogrodzeniem posesji. Wówczas zdalnie otwieramy naszą bramę wjazdową za pomocą aplikacji, wpuszczając go, po czym zamykamy ją.

Bez odrywania rąk z kierownicy

Niektóre domy położone są przy bardziej ruchliwych uliczkach. Kierowanie pojazdem i jednoczesne szukanie pilota do bramy może być ryzykowne. Dzięki inteligentnym napędom możemy za pomocą komendy głosowej wydanej Google Asystentowi bezpiecznie otworzyć naszą bramę wjazdową, nie odrywając rąk kierownicy.

Geolokalizacja

Dzięki użyciu aplikacji IFTTT ustawiamy warunek związany z naszym położeniem, który otworzy lub zamknie bramę. Na przykład, gdy będziemy w odległości 50 metrów od domu, nasza brama sama zacznie się otwierać.

Różne możliwości otworzenia i zamknięcia

Bramę wjazdową możemy otworzyć i zamknąć w aplikacji na smartfon (tam też zawsze widzimy, czy rzeczywiście jest zamknięta lub otwarta), głosowo dzięki Google Asystentowi, za pomocą pilota, tradycyjnego panelu, a jeśli posiadamy centralę domu inteligentnego, za pomocą samej centrali.

Wideomofon – pełna kontrola przy wejściu

Wideofon nazywany również wideodomofonem to domofon z wbudowaną kamerą. Dzięki temu możemy nie tylko porozmawiać z kimś, kto chce się dostać na teren naszego domu, ale również zobaczyć potencjalnego gościa i go jeszcze dokładniej zweryfikować. Dzięki inteligentnemu wideomofonomi zyskujemy takie opcje, jak:

Nie tracimy cennych minut

Jeden z ekranów możemy zainstalować w pobliżu drzwi, ale dodatkowy ekran możemy zamieścić w kuchni lub na piętrze domu. Dzięki temu szybciej możemy podejrzeć, kto znajduje się przy naszej bramie i bez schodzenia na dół zdecydować, czy tę osobę chcemy wpuścić do środka.

Wyraźny obraz w dzień i w nocy

Wbudowany noktowizor sprawi, że wyraźnie zobaczymy osobę w pobliżu naszego wejścia o każdej porze dnia i nocy.

Zachowanie zdjęć

Jeśli nie ma nas w domu, a w tym czasie ktoś będzie próbował dostać się na teren naszej posesji, wideofon zrobi nieznajomemu zdjęcie, które zachowa. Możemy je zobaczyć na monitorze naszego wideodomofonu. Dzięki temu możemy czuć się jeszcze bezpieczniej.

Wideofon jako centrum sterowania

Za pomocą monitora wideodomofonu możesz zamknąć rolety zewnętrzne, zgasić światło, otworzyć bramę garażową i bramę wjazdową.

Inteligentne rozwiązania od Somfy – własny system bezpieczeństwa

Somfy to francuska marka, która od ponad 50 lat jest jednym z liderów inteligentnych rozwiązań do domów i mieszkań. Opracowuje około 40 patentów rocznie, a na swoim koncie ma już ich ponad 2000. Doświadczenie i profesjonalizm marki sprawiły, że zaufały jej ludzie w 58 krajach na całym świecie.

W ofercie Somfy znajdziemy nie tylko inteligentne napędy do bram wjazdowych i garażowych czy wideofony, ale również inne rozwiązania, które mogą znacznie zwiększyć nasze bezpieczeństwo w domu. Obecnie trwa niezwykła promocja, w której w niezwykle atrakcyjnej cenie kupimy zestaw napędów do bramy wjazdowej i wideofon. Sprawdź!

Na jakie rozwiązania warto się jeszcze zdecydować?

Inteligentny zamek do drzwi

DoorLock to inteligentny zamek do drzwi wejściowych, dzięki któremu możemy sprawdzić w aplikacji czy drzwi zostały zamknięte przez innych członków rodziny, zdalnie zamknąć je lub otworzyć, udostępnić tymczasowy kod dostępu i wiele innych przydatnych funkcji!

Inteligentne napędy do rolet zewnętrznych

Dzięki możliwości zdalnego sterowania naszymi roletami możemy między innymi symulować naszą obecność w domu nawet wtedy, gdy jesteśmy na wakacjach na drugim końcu świata!

Monitoring zewnętrzny i kamery do domu

Zarówno monitoring zewnętrzny, jak i kamery do domu, pozwolą nam na pełną kontrolę tego, co dzieje się wokół domu i w nim. W każdej chwili możemy na bieżąco sprawdzić, co się dzieje, a gdy czujniki ruchu wykryją coś niepokojącego, otrzymamy powiadomienie w aplikacji. Dzięki temu możemy szybko zareagować.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Somfy