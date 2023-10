Pionowy odkurzacz bezprzewodowy to bezsprzecznie przyjemniejsze w użytkowaniu urządzenie niż klasyczny odkurzacz “na kablu”. Jest wygodny, nie zajmuje wiele miejsca, a do tego potrafi być bardzo efektywny. Jaki odkurzacz pionowy kupić? Zobacz nasz ranking!

Najlepsze odkurzacze bezprzewodowe - zestawienie

Pionowy odkurzacz bezprzewodowy zrewolucjonizował odkurzanie, prawda? Sprawił, że stało się ono relatywnie proste, relatywnie przyjemne, a na pewno krótsze i mniej obciążające niż w czasach, gdy wszyscy biegaliśmy po domach z przewodowymi, klasycznymi odkurzaczami.

Producenci doskonale wyczuli trend, fakt, że konsumenci z wolna będą żegnali się z klasycznymi konstrukcjami, co zaowocowało niezwykle różnorodną ofertą na rynku. Odkurzaczy pionowych w sklepach znajdziemy mnóstwo: jedne są prostsze i tańsze, drugie bardziej zaawansowane, a jeszcze inne pozwalają np. na wygodne odkurzenie samochodu czy wessanie pajęczyn wiszących sobie na lampie, gdzieś pod sufitem. Tego klasyczny odkurzacz nie potrafił!

Czym powinien charakteryzować się najlepszy odkurzacz pionowy?

Cóż, na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo tu co ekspert, to inne zdanie, inna opinia. Najważniejsza jest skuteczność! Nie, nie moc ssania, bo z tą bywa różnie - niektórzy producenci niechętnie podają ją w danych technicznych, a inni za nic sobie mają błędy pomiarowe. Zresztą, rynek jest pod tym względem niespójny - ktoś podaje wartości AW, ktoś inny Pa… Trudno się połapać, prawda? Właśnie dlatego liczy się skuteczność potwierdzona naocznie, organoleptycznie lub poparta testami. I tego się trzymajmy!

Co poza efektywnością zasysania kurzu i innej maści brudu? Odkurzacz pionowy powinien być relatywnie lekki, by wygodnie dało się go używać, powinien podziałać na jednym ładowaniu tak z godzinkę (to pożądana, ale rzadko spotykana cecha) oraz konstrukcyjnie powinien umożliwiać wspomniane ściąganie pajęczyn z lamp czy tam innych żyrandoli. Rzecz jasna ważna jest też modułowość, bogaty zestaw końcówek czy rozwiązania pozwalające np. na odkurzenie pod łóżkiem, innymi meblami czy np. wjechanie szczotką na dywaniki samochodowe.

Niektórzy szukaliby w najlepszym odkurzaczu pionowym koniecznie elektroszczotki albo turboszczotki, oświetlenia diodami LED czy funkcji sprzątania na mokro. Cóż, każdy ma inne potrzeby, więc to zrozumiałe, że i każdy szuka czegoś innego. W naszym rankingu postaram się pokazać wam szerokie spectrum odkurzaczy, z których każdy będzie miał do zaoferowania coś, co uzasadni jego potencjalny zakup. Innymi słowy - będą tu tylko urządzenia, które sam bym z chęcią używał u siebie na chacie, a to chyba najlepszy wyznacznik jakości.

Jaki odkurzacz bezprzewodowy kupić? Ranking polecanych modeli:

Deerma DX118C - tani odkurzacz pionowy z kablem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Zaczynamy nieco kontrowersyjnie, bo od odkurzacza, który nie jest do końca pionowy i nie jest na pewno bezprzewodowy. Jest jednak szaleńczo atrakcyjny cenowo, niezwykle popularny i po prostu zaskakująco dobry. Deerma DX118C to prosty sprzęt, zasilany sieciowo, który nie klęka na robocie. Nie boi się sierści zwierząt, nie boi się odkurzania samochodowych dywaników - nie boi się niczego. Rzecz jasna, mamy tu mnóstwo kompromisów - brak pożądanej bezprzewodowości, oszczędne wykonanie, umiarkowana funkcjonalność. Jeśli jednak chodzi o relację ceny do skuteczności odkurzania - DX118C nie ma konkurencji. Podsumowując, nie jest to sprzęt dla wszystkich, ale ci gotowi na kompromisy i nieoczekujący wiele będą z niego więcej niż zadowoleni. Najważniejsze cechy: Moc silnika 600 W

Poziom hałasu 76 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Długość przewodu 5 m

Dreame R10 Pro - skuteczny i tani odkurzacz pionowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dreame R10 Pro to przedstawiciel segmentu budżetowego - okej, są tańsze odkurzacze pionowe na rynku, ale wciąż cena nieco tylko wykraczająca ponad 1000 zł mieści się w widełkach odkurzaczy, hm, entry level? Nieważne to jednak, bo R10 Pro to świetny odkurzacz! Nieźle jak na swoją klasę radzi sobie z sierścią zwierząt, ma dość bogaty zestaw szczotek i końcówek, łatwo się go czyści, a do tego jest dość lekki i arcy łatwy w obsłudze. To może być doskonały wybór na pierwszy odkurzacz pionowy lub odkurzacz bezprzewodowy do małego mieszkania. Osobiście jestem fanem tego modelu, bo uderza w moje czułe struny rozpięte wokół ceny i jakości. Najważniejsze cechy: Moc silnika 425 W

Rodzaj filtrów EPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Siła ssania 20000 Pa Zobacz recenzję

Bosch BCS711XXL - niedrogi odkurzacz pionowy uznanej marki Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli ktoś uważa, że na rynku liczy się tylko Bosch i nikt inny, to… I odkurzacz tej marki, dla wielu wciąż uchodzącej za synonim jakości, znalazł się w naszym zestawieniu. Bosch BCS711XXL to niedrogi model, który poza ceną wyróżnia się prawdziwą wielozadaniowością. Mamy tu łamaną rurę, doświetlenie diodami LED, niezły zestaw końcówek i przemyślaną konstrukcję. Ten odkurzacz bezprzewodowy jest bardzo przyjemny w codziennym użytkowaniu, również za sprawą bardzo akceptowalnej wagi. Do tego łatwo się czyści i pozwala na sprzątanie pod meblami, na szafkach kuchennych, w samochodzie - prawdziwie uniwersalny sprzęt za bardzo przyzwoite pieniądze. Nie wyróżnia się może niczym szczególnym, jeśli mowa o efektywności odkurzania, ale to solidna pozycja, która pokazuje, że Bosch ciągle potrafi projektować sprzęt AGD. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 82 dB

Rodzaj odkurzacza pionowy

Xiaomi Vacuum Cleaner G11 - optymalny odkurzacz bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xiaomi lepsze? No cóż, może nie tak wprost, ale faktem jest, że G11 to model, którego popularność stale rośnie - kosztem bardzo, ale to bardzo często spotykanego w polskich domach G10. Co wyróżnia ten odkurzacz? Mamy tu klasyczne dla Xiaomi minimalistyczne wzornictwo, łatwą obsługę, niezły zestaw sprzedażowy i nawet godzinę pracy na jednym ładowaniu - tu szanse na to są raczej niewielkie, ale 50 minut powinien spokojnie przeżyć. Poza tym G11 oferuje skuteczność odkurzania na bardzo satysfakcjonującym poziomie - nawet sierść domowych zwierzaków zasysa aż miło, w czym sprawdza się finezyjny wałek elektroszczotki. Bardzo optymalny wybór, ten Xiaomi Vacuum Cleaner G11. Najważniejsze cechy: Moc silnika 500 W

Rodzaj odkurzacza pionowy

Dreame H12 - odkurzacz z funkcją mopa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dreame dość mocno i odważnie rozpycha się na rynku odkurzaczy pionowych czy robotów sprzątających, oferując urządzenia z każdej w zasadzie półki cenowej. Znajdziemy w portfolio producenta tak odkurzacze tanie lub po prostu niedrogie, jak i sprzęt semi-premium lub wręcz premium.Dreame H12 to przedstawiciel tego segmentu środkowego - doskonale wypozycjonowany sprzęt, który wiele potrafi i nie kosztuje jeszcze majątku. Z zalet wymienić można na pewno wysoką efektywność odkurzania oraz całkiem niezłe mopowanie podłóg i fakt, że odkurzacz potrafi wyczyścić się po zadokowaniu w stacji dokującej. Minusy? 35 minut sprzątania - chciałoby się nieco więcej oraz fakt, że ze względu na konstrukcję nie odkurzymy nim samochodu i nie ściągniemy pajęczyn spod sufitu. Jeśli za to ktoś szuka odkurzacza skupionego na tym, by podłogi w domu lśniły - to H12 będzie dobrym wyborem. Najważniejsze cechy: Moc silnika 200 W

Poziom hałasu 76 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Jimmy H9 Pro - opłacalny i ceniony odkurzacz pionowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Czy Jimmy H9 Pro to chiński Dyson? Cóż, w pewnym sensie wzornictwo może to sugerować, niemniej trzeba przyznać, że ten model to znacznie więcej niż tylko kopia czy inspiracja. Odkurzacz bardzo dobrze radzi sobie nawet z sierścią zwierząct, a także piaskiem, kurzem i różnymi drobinami pochodzenia gastronomicznego (kto kruszy, ten wie!). Do tego potrafi pracować na jednym ładowaniu do 50 minut, jest świetnie wykonany i ma pewne praktyczne patenty, jak zginana, łamana rura - świetna do sprzątania pod meblami. Bardzo dobry odkurzacz, jeden z potencjalnie najlepszych wyborów w okolicach 1500 zł. Najważniejsze cechy: Moc silnika 600 W

Poziom hałasu 82 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Siła ssania 25000 Pa Zobacz recenzję

Dreame T20 Pro - popularny odkurzacz pionowy Ocena benchmark.pl









4,9/5 Dreame T20 Pro to popularny, ceniony odkurzacz pionowy, który jest doskonałym przykładem sprzętu ze średniej półki. W jakimś sensie określić można go lepszym Dreame R10 Pro, bo robi w zasadzie to samo, co tańszy model, ale lepiej. Odkurzacz jest świetnie wykonany, bardzo estetyczny i efektywny podczas sprzątania. Radzi sobie z piaskiem i psią sierścią, łatwo się czyści. Plusami są też dopasowywanie mocy ssania do podłoża podczas korzystania z elektroszczotki oraz długi czas pracy na baterii - w wystarczającej wydajności spokojnie sięgający 60 minut. Tym odkurzaczem spokojnie odkurzymy też samochodowe dywaniki, pościągamy pajęczyny z lamp czy wjedziemy pod meble, by pozbyć się zalegającego kurzu. Bardzo solidny sprzęt z bogatym zestawem przydatnych końcówek. Najważniejsze cechy: Moc silnika 450 W

Poziom hałasu 70 dB

Rodzaj odkurzacza pionowy

Siła ssania 25000 Pa

Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5/GE - dobry odkurzacz pionowy z wyższej półki Ocena benchmark.pl









4,7/5 Samsung Jet 75 Premium nie jest tani, nie jest drogi i nie jest najlepszy, ale ma kilka cech, które sprawiają, że ludzie naprawdę go sobie cenią! Złego słowa nie można powiedzieć o skuteczności sprzątania, bo ta ustępuje pola jedynie znacznie droższym modelom, a i to tylko w określonych sytuacjach (np. podczas odkurzania dywanów z dłuższym, choć ciągle relatywnie krótkim włosem). Mamy tu zatem bogaty zestaw sprzedażowy, potrzebne nasadki/końcówki, możliwość odkurzania pod meblami, opcję polerowania podłogi, która działa zaskakująco dobrze, czas pracy sięgający 60 minut i przemyślaną główną elektroszczotkę z miękkim wałkiem. Do tego ergonomia bez zarzutu, świetna filtracja zanieczyszczeń i sprawdzona, ceniona marka. Dobra robota, Samsung! Najważniejsze cechy: Moc silnika 550 W

Moc ssania 200 W

Poziom hałasu 86 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Dyson V15 Detect Absolute - mocny odkurzacz bezprzewodowy klasy premium Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jeśli odkurzacz pionowy ma być odpowiednikiem S klasy, to mówimy w zasadzie wyłącznie o Dysonie. Konkretnie o Dysonie V15 Detect Absolute. Sprzęt wygląda kosmicznie, jest bardzo mocny, doskonale radzi sobie z sierścią zwierząt - i to nawet tą oporną, potrafiącą się skundlać na dywanach, czy gromadzić przy narożnikach lub pod meblami. Odkurzacz jest relatywnie prosty w obsłudze, łatwo się czyści, no i ma wyświetlacz LCD, który pokazuje jakie drobiny kurzu odkurzyliśmy. Doskonale też wymiana bakterie i zarazki z naszego domu dzięki świetnej filtracji. Jakby tego było mało, to Dyson, więc spokojnie można określić ten model mianem modnego gadżetu, którym można pochwalić się w towarzystwie… A na poważnie - doskonały odkurzacz pionowy, który gdyby kosztował minimalnie mniej i ważył minimalnie mniej - dostałby notę 6 w 5-stopniowej skali. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 75 dB

Rodzaj filtrów HEPA, zmywalny

Rodzaj odkurzacza pionowy Zobacz recenzję

Philips AquaTrio XW9383/01 - wszystko mający odkurzacz pionowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Philips AquaTrio XW9383/01 to odkurzacz bezprzewodowy, który potrafi wszystko. Dosłownie! Jeśli takie urządzenie powinno coś potrafić i potrafimy sobie to coś wyobrazić - ten model ma to na wyposażeniu. Do rzeczy jednak. Cena tego odkurzacza stawia go na samym szczycie naszego zestawienia, ale trzeba przyznać, że sprzęt broni się swoimi możliwościami. AquaTrio to istna czołówka, jeśli chodzi o efektywność odkurzania, a do tego sprzęt, który potrafi myć podłogi - co działa doskonale! - sam się czyści w stacji dokującej oraz ma możliwość odłączenia odkurzacza ręcznego, co przydaje się podczas odkurzania w samochodzie czy zasysania okruszków z kanapy. Jeśli chodzi o mnogość funkcji, mnogość zastosowań i sytuacji, z którymi ten odkurzacz potrafi sobie poradzić - konkurencja nie ma do niego nawet startu. Świetny sprzęt, drogi, ale prawdziwie kompletny. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 76 dB

Rodzaj odkurzacza pionowy Zobacz recenzję

Najlepszy odkurzacz pionowy - subiektywna opinia

Sporo różnych modeli różnych producentów znalazło się w naszym rankingu, co sprawia, że wybór tego najlepszego jest… Obłędnie trudnym zadaniem! Żeby jednak ułatwić wam życie i udać trochę, że coś tam się na tym znam, wybieram dwie pozycje, będące swoimi naturalnymi przeciwieństwami. Skrajnościami wręcz! Pierwszą opcją byłby dla mnie Dreame R10 Pro. Odkurzacz tani, prosty, nieefektowny, ale robiący robotę! Stosunkiem ceny do jakości R10 Pro zrobił na mnie kiedyś wrażenie i uważam, że jest to sprzęt, który w małym mieszkaniu poradzi sobie śpiewająco.

Drugim urządzeniem, któremu dałbym odznakę dla najlepszego odkurzacza pionowego będzie Dyson V15 Detect Absolute. Wygląda kosmicznie, kosztuje absurdalnie dużo, ale pod względem skuteczności odkurzania wyznacza nowe standardy. Jeśli ktoś ma duże mieszkanie, dom nawet albo dwa domy i zamiłowanie do domowych zwierzaków, a do tego grubszy portfel, to trudno będzie znaleźć lepszy odkurzacz pionowy niż właśnie sprawdzoną, już roczną V15.

