Jaki ekspres przelewowy wybrać? Czym kierować się w wyborze i na co zwracać uwagę? Czym w ogóle charakteryzują się ekspresy przelewowe? Na te pytania odpowiemy w naszym zestawieniu, podpowiadając godne uwagi modele.

Czym jest ekspres przelewowy?

Wyjaśnijmy sobie jedno, ekspres przelewowy to urządzenie, które scementowało mit amerykańskich jadłodajni, gdzie to w filmach i serialach co i rusz do bohaterów podchodzi kelnerka i pyta, czy dolać im kawy. Kawa jest tu parzona w sposób drastycznie inny niż w ekspresach ciśnieniowych - woda skapuje powoli na zmieloną kawę wysypaną na sitko - filtr i z wolna przesącza się do dzbanka. Walory smakowe takiej kawy są mocno odmienne od napojów bazujących na klasycznym espresso, które uzyskujemy z ekspresów ciśnieniowych, ale czy gorsze?

Nie można realnie ocenić, która kawa jest lepsza - ta z ekspresu ciśnieniowego czy przelewowego. To inne napary, o innej charakterystyce. Kawa przelewowa wydaje się mieć mniej ciała, za to więcej aromatu i mocy, ale to też zależy od miliona różnych czynników. Jedno, co zdecydowanie przemawia na korzyść ekspresu przelewowego, to jego prostota i podgrzewanie dzbanka z kawą. Przy wyborze odpowiedniego modelu możemy np. ustawić sobie timer, by ten zaparzył kawę o 7:00 rano, a kiedy wstaniemy o 7:30 (bo pracujemy z domu i wcześniej nie wstawać nie musimy) i przygotujemy sobie tosta z masłem orzechowym, to kawa będzie czekała na nas w dzbanku - ciepła i pachnąca. Oto jest bezsprzeczna i chyba moja ulubiona zaleta ekspresów przelewowych.

Jakie cechy powinien mieć ekspres przelewowy?

Co powinien mieć godny uwagi ekspres? Cóż, ekspresy przelewowe to proste urządzenia, którym do działania potrzeba jedynie sitka na kawę z wbudowanym filtrem lub miejscem na włożenie papierowego filtra jednorazowego, a do tego dzbanek z płytą grzewczą. To podstawy. Przyda się też timer, jakaś forma regulacji ilości zaparzanej kawy oraz jej mocy. Pożądaną cechą jest też automatyczny wyłącznik ekspresu, bo to funkcja pozwalająca na oszczędzanie energii i zwiększająca bezpieczeństwo.

Co z bonusami, czy tam funkcjami premium? Co ze spieniaczem do mleka czy wbudowanym młynkiem lub regulacją temperatury parzenia kawy? Znajdziemy na rynku i takie modele, ale do naszego TOP-u ich nie wstawię. Dlaczego, zapytacie? Skupię się tu na modelach prostych i niewymagających wiedzy o parzeniu kawy, takich dla każdego, takich działających “na szybko”, z jednym drobnym wyjątkiem. No dobra, z dwoma wyjątkami.

zdjęcie: Bosch

Ile kosztuje ekspres przelewowy?

Cena ekspresów przelewowych to ciekawy wątek, gdyż znaleźć można bez najmniejszego problemu modele kosztujące nieco ponad 100 zł, a przy tym naprawdę godne uwagi oraz urządzenia, których cena zbliża się do i nierzadko przekracza 1000 zł. Czym różnią się modele ze skrajnych pozycji? Jakością wykonania, prestiżem marki, ale i cechami istotnymi dla prawdziwych miłośników kawy, jak choćby możliwością ustawienia temperatury przygotowywania naparu - co wcale nie jest taką oczywistością w znacznej większości urządzeń.

Pytanie, czy warto dopłacać do drogich modeli? Cóż, to zależy. Jeśli ktoś żyje kawą i ma swoje konkretne preferencje - wie, czym jest dla niego “dobry przelew”, to najlepsze efekty osiągnie za pomocą dobrego młynka, czajnika z regulacją temperatury i zwykłego drippera lub aeropress. Jeśli jednak nie jesteśmy aż takimi fanami kawy, to skupmy się może na tym, by poznać swoje potrzeby i na tej podstawie oszacować budżet, który zechcemy przeznaczyć na ekspres. Potrzebny nam wbudowany i najczęściej średniej jakości młynek? Czy duży dzbanek to konieczność? Jak długo płyta grzewcza ma podgrzewać napar? Oto są pytania, na które warto udzielić sobie odpowiedzi!

Jaki ekspres przelewowy wybrać? Ranking polecanych modeli:

Bosch CompactClass TKA 3A031 - tani ekspres przelewowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 CompactClass TKA 3A031 marki Bosch to przedstawiciel rodziny tanich ekspresów - tanich i podstawowych, ale w tym przypadku bardzo solidnych. Producent postawił tu na klasyczną kuchenną estetykę oraz rozwiązania powszechnie spotykane w ekspresach przelewowych, jak funkcja on/off i podgrzewanie naparu. Cieszy moc 1100 W, bo sprawia, że kawa parzy się szybko oraz dzbanek o pojemności 1,25 litra - na kilkoro gości powinien wystarczyć. Największą zaletą tego modelu jest zdecydowanie jego prosta, niemożliwie wręcz prosta obsługa i fakt, że ten sprzęt po prostu działa i (teoretycznie) nie ma się w nim co zepsuć. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu przelewowy

Rodzaj kawy mielona

Moc 1100 W

Philips Daily Collection HD7435/20 - dobry ekspres przelewowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Drugi ekspres na naszej liście to też urządzenie raczej tańsze niż droższe, choć już o pewnych cechach, za które warto dopłacić względem tańszego Boscha. Mowa tu o regulacji ilości zaparzanej kawy oraz regulacji jej mocy. Poza tym mamy tu same sprawdzone rozwiązania, jak automatyczne wyłączanie, czy podgrzewanie przygotowanej kawy. Cieszy też dysza, która równomiernie miesza spływającą kawę, co pozytywnie wpływa na jej walory smakowe. Warto zaznaczyć, że to ekspres dla dwojga, co jest zaletą - jest super kompaktowy oraz wadą - dzbanek o pojemności 0,6 litra nie wystarczy, by zaparzyć kawę dla kilku osób na raz. Minusy? Moc 700 W nie zachwyca i sprawia, że na kawę musimy poczekać nieco dłużej, ale nie jest to wada dyskwalifikująca to godne polecenia urządzenie. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu przelewowy

Rodzaj kawy mielona

Moc 700 W

Ariete 1342 - ekspres przelewowy w stylu vintage Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ariete 1342 to bardzo estetyczny ekspres dla osób poszukujących stylu vintage do swojej kuchni, ale stroniących od wydawania bajońskich sum na urządzenia “prestiżowych” marek. Ariete 1342 na pewno stylu odmówić nie można, ale - co cieszy - poza designem, to po prostu udany ekspres przelewowy o mocy 1100 W. Ekspres ma duży dzbanek na kawę, wyświetlacz LCD z programatorem - możemy zaplanować parzenie kawy oraz stały filtr wielokrotnego użytku. Moc i ilość kawy można tu wyregulować, a gotowy napar jest podgrzewany na płycie grzewczej. Stosunek ceny do designu i jakości w tym ekspresie jest zdecydowanie “na plus”! Najważniejsze cechy: Typ ekspresu przelewowy

Rodzaj kawy mielona

Regulacja mocy kawy tak

Moc 1100 W

Russell Hobbs Attentiv 26230-56 - zaawansowany ekspres przelewowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Russell Hobbs mówi tym ekspresem przelewowym wprost, że żarty się skończyły. Moc 1500 W zaparza kawę szybko i super sprawnie, a regulacja mocy i ilości kawy działa świetnie. Do tego zawsze modna, nieco industrialna estetyka, duży dzbanek i wygodna dotykowa obsługa. Brzmi fajnie? Pewnie, że tak! Ale to jeszcze nie tłumaczy, dlaczego ten akurat model będzie dobrym wyborem dla świadomych swoich potrzeb kawoszy. O tym przesądza spieniacz do mleka (można zrobić sobie prawie cappuccino) oraz funkcja parzenia kawy na zimno! Cold Brew to genialna alternatywna metoda parzenia i jeśli ktoś jest jej fanem, może już lecieć do sklepu po ten ekspres. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu przelewowy

Rodzaj kawy mielona

Regulacja mocy kawy tak

Moc 1500 W

Moccamaster Select KBG 741 - najlepszy ekspres przelewowy dla najbardziej wymagających Ocena benchmark.pl









4,9/5 Moccamaster to ekspres przelewowy klasy premium, coś dla najbardziej wymagających. Urządzenie jest duże, poważne i będzie się dumnie prezentowało nie tylko na kuchennym blacie, ale i w firmowej kuchni. Mamy tu doskonałe wykonanie, moc na poziomie 1350 W, duży dzbanek i, co nikogo pewnie nie zdziwi, regulację ilości zaparzanej kawy oraz podtrzymywanie temperatury naparu w przedziale od 80 do 85 stopni Celsjusza. Rozwiązaniem, które docenią prawdziwi kawosze, jest system zraszania mielonej kawy, który sprawia, że parzenie odbywa się równomiernie i wydobywa bogactwo aromatu. To nie ekspres dla każdego, ale jak to w naszych zestawieniach - zawsze musi się znaleźć jakiś produkt klasy premium, prawda? Najważniejsze cechy: Typ ekspresu przelewowy

Rodzaj kawy mielona

Moc 1520 W

Najlepszy ekspres przelewowy - subiektywna opinia

Pytanie na koniec, który ekspres przelewowy wybrałbym dla siebie? Serce skłania się w stronę Moccamaster Select KBG 741, bo piękny jest i cudną parzy kawę, ale mam w sobie też coś z pragmatyka i jako taki wybrałbym do domu ekspres Philips Daily Collection HD7435/20. To małe urządzenie pracuje powtarzalnie, parzy dobrą kawę i nie zajmuje wiele miejsca. Sprawdzi się dla pary, dla singla oraz w iście rodzinnej sytuacji - jeśli oczywiście nie każdy z domowników musi zacząć dzień od kawy, niewielki dzbanek jest jednak pewnym ograniczeniem. Tak czy inaczej, ten model to optymalny wybór dla wielu, więc i sam bym się ku niemu skłaniał.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.