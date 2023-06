Telewizja Nowej Generacji wraz z Play BOX TV to nowa propozycja od fioletowego operatora. Specjalnie dla was spędzimy tydzień z tą usługą i sprawdzimy, czy faktycznie to telewizja jutra, dostępna już dziś.

Płatna współpraca z Play.

Telewizja Nowej Generacji, czyli co?

Oto jest pytanie! Czym w istocie Telewizja Nowej Generacji, z której korzystamy za pomocą Play BOX TV? Mamy tu do czynienia z usługą nad wyraz ciekawą. Ot, niby zwykła telewizja internetowa, poprzez którą możemy oglądać wszystkim znane kanały telewizyjne. Poza tym możemy zalogować się do serwisów streamingowych, jak np. taki Netflix – kojarzycie gościa?

To nie wszystko! Play oferuje możliwość personalizacji oferty, wybrania interesujących nas pakietów kanałów telewizyjnych, a także wykorzystywania dodatkowych punktów zintegrowanych z wybraną ofertą, za które możemy dowolnie dokupować dostęp do serwisów streamingowych oraz pakietów premium. Play BOX TV pracuje pod kontrolą Androida - co jest wprost genialne – ponieważ mamy super łatwy dostęp do wielu aplikacji, a nawet gier. I jeden pilot, by rządzić nimi wszystkimi… Znaczy się, jeden pilot do obsługi dekodera i telewizora. Brzmi nieźle!

Tydzień z telewizją? Co może być w tym fajnego?

No, praktycznie wszystko! Najpopularniejsze serwisy streamingowe pod jednym przyciskiem pilota? Takie kanały telewizyjne, które faktycznie chcemy oglądać? Jeden pilot do kontrolowania dekodera i telewizora? Aplikacje i gry? Wiecie co? Takich pytań mógłbym zadać znacznie więcej, bo Play BOX TV obiecuje naprawdę dużo!

Tak, nie ukrywam, pomysł spędzenia tygodnia z usługą, która jest telewizją, ale nie do końca, bo można ją sobie skonfigurować, można odpalić poprzez nią serwisy streamingowe z doskonałymi serialami Netflix czy HBO Max… podoba mi się niesamowicie! Po pierwsze dlatego, że dobry serial to dla mnie wyznacznik godzinnego relaksu po dniu roboczym. Już po pracy, na spokojnie, żeby rozgonić chmury.

Po drugie bardzo mi się ten pomysł podoba, ponieważ da mi możliwość miłego spędzenia czasu z kanałami telewizyjnymi, które lubię, bo oferują interesujące mnie treści!

Na co zwrócę uwagę?

Podczas testu sprawdzę, jak reaguję obecnie na kanały telewizyjne i na to, co mają w swojej ramówce. Ale to tak dla mnie, tak ku zadośćuczynieniu ciekawości wewnętrznej.

Na poważnie skupię się na łatwości konfiguracji, możliwości dopasowania oferty do swoich preferencji i wygodzie obsługi. Obadam sobie, jak działają i jakie mamy tu "na wyposażeniu" serwisy streamingowe, a także sprawdzę możliwość instalacji aplikacji i gier na Play BOX TV. To wydaje mi się nietypowym, acz ultraciekawym dodatkiem do usługi, jaką jest Telewizja Nowej Generacji.

Jak to wygląda?

Na zdjęciach, które wrzuciłem tu i ówdzie widzicie małe pudełko skrywające dekoder Play BOX TV. Tak, to jest tak małe, że mój Switch wydaje się przy tym gargantuicznym w wymiarach sprzętem z innej epoki. Dekoder jest mały, ma nowoczesny, minimalistyczny design i podświetlenie LED. Poza nim w pudełku znajdziemy jeszcze pilota, baterie i niezbędne okablowanie. Jeśli konfiguracja będzie tak przyjemna i łatwa, jak przyjemnie minimalistyczny jest ten opisany zestaw, to będę bił brawo.

Na filmie będę bił brawo – w artykule to się nie uda, bo przecież w jakieś onomatopeje nie będę się bawił, prawda?

Tydzień z telewizją jutra, czyli test BOX TV coming soon!

Jesteście ciekawi, co Play BOX TV ma w sobie, co oferuje i czy faktycznie jest to usługa, którą można określić mianem telewizji jutra? Zatem prośba o trochę cierpliwości. Przez tydzień, a jak znam siebie i swoje zamiłowanie do seriali, to pewnie i dłużej, będę testował dla was Play BOX TV z Telewizją Nowej Generacji, a w testach tych wezmę pod uwagę wasze sugestie i pytania (zapraszam do komentowania!), które pozwolą mi sprawdzić ten nowy wymiar telewizyjnego doświadczenia od Play. Jesteście ciekawi, co z tego wyniknie? Wyśmienicie! Już niedługo widzimy się na filmie o Play BOX TV i "czytamy" się w artykule, w którym również zmierzę się z Telewizją Nowej Generacji.

