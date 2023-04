Wiosna przyszła - to najważniejszy news! A co poza tym? Elektroniczne etykiety w Lidlu, wybuchająca rakieta Elona Muska i koniec telenoweli z rządowymi laptopami. Zapraszam na 6 odcinek “Się klika”.

Sprawdź 6 odcinek "Się klika" na YouTube!

Rewolucja w Lidlu i koniec papierowych etykiet

BMW E46, Mercedes W124, Volkswagen Passat w gnoju, no ci Niemcy jak coś wymyślą, to nie ma miękkiej gry. I w Lidlu też wymyślili. Koniec papierowych etykiet wymyślili. We wszystkich sklepach niemieckiej sieci elektroniczne etykiety mają zastąpić te papierowe. ESL, czyli elektroniczne etykiety to same korzyści dla klientów, bo ceny zawsze będą aktualne - cenówki będą sparowane z centralnym systemem zarządzania towarami i jak pojawi się zmiana ceny w rejestrze, to z automatu zmieni się też cena na etykiecie. Fajna rzecz!

GTA 6 będzie kozakiem!

Kiedy premiera GTA 6! Nie wiem. Nie wie też niejaki HipHopGamer - twórca internetowy i dziennikarz. Wie jednak, że gra będzie niezapomniana, bo ją widział… I ja mu tam wierzę. GTA 6 będzie niezapomnianą grą. Tak samo, jak niezapomnianą grą jest GTA 3, GTA 4, GTA 5…

Starship wystartował i… Eksplodował

Starship, czyli największy statek kosmiczny w historii, rakieta, co to ma nas wynieść na Marsa w przyszłości… Wystartowała. A po 4 minutach od startu Starship wybuchł. Dlaczego? Okazało się, że nie doszło do odłączenia pierwszego stopnia od reszty rakiety, wskutek czego włączyły się niekontrolowane obroty i nastąpił nieplanowany i gwałtowny rozpad. Wnioski? Na podbój Marsa przyjdzie nam jeszcze poczekać. Co ciekawe, Elon Musk mówi, że sam start już był sukcesem i ja szanuję takie podejście!

Netflix i kontrowersje wokół Kleopatry

Niebawem premiera nowego Netflixowego dzieła i nie, nie, nie mówię o trzecim sezonie Wiedźmina. Tym razem Netflix uderzył z serialem dokumentalnym o Kleopatrze. Z serialem, który jeszcze nie zadebiutował, a już rodzi kontrowersje, bo wiecie, Kleopatra jest w nim niebiała. Jest taka mocno opalona. Krytycy wytykają twórcom serialu, że w nosie mają historyczną akuratność, w myśl której Kleopatra to raczej blada była z ostrymi rysami twarzy. Co twórcy na te zarzuty? Tłumaczą się głębszymi ideami, ale bez skonkretyzowanej treści. Trzeba poczekać i sprawdzić, czy serial obroni się jako serial. Bo to, że zarobi pieniądze, to wydaje się w sumie pewne.

Wiemy jakie laptopy rząd sprezentuje dzieciakom

Stało się. Telenowela pod tytułem “rządowe laptopy dla dzieciaków” skończyła się była. Znaczy się, przetarg się skończył, wybrano dostawcę laptopów i wybrano też, teoretycznie, model, który trafi pod strzechy.

Wygrał x-kom, który rzucił na stół ofertę z tanim biznesowym laptopem ASUS ExpertBook B1502CBA. Komputer ma kosztować od sztuki 2952 zł brutto - to cena maksymalna, więc może będzie nieco taniej, kto wie. To przyzwoity sprzęt, z przyzwoitym ekranem, przyzwoitym czasem pracy na baterii i przyzwoitą wydajnością, taką do nauki w sam raz. Czy da się pograć w Fortnite`a? Oto jest pytanie!

Dodajmy tylko, że wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nie oznacza wyboru laptopa, bo ministerstwo będzie jeszcze analizować każdą ofertę. Innymi słowy, najpewniej będzie to wspomniany Expertbook, ale może jednak nie będzie. Proste?

Dead Island 2, czyli uczta dla fanów zombiaków

Oczekiwane od lat Dead Island 2 wyszło dosłownie przed chwilą. I co? I Maciej się jara. To znaczy, jakieś wady gry dostrzega, ale w sumie to chyba się jara i uważa, że to zabijanie zombiaków w ładnej oprawie graficznej robi robotę. Zerknijcie sami, bo i tekst dla was Maciej przygotował i wideo nagrał. Fajne wideo, postarał się!

I to już koniec #6

Tyle na ten temat. Tyle nowości.

Czekacie na konferencję Google, gdzie pokazany ma zostać np. Pixel 7a? Ja czekam i pewnie opowiem wam w następnym odcinku o wrażeniach z konferencji. Chyba że zapomnę. Co jest w sumie całkiem prawdopodobne.