Canon zaktualizował serię drukarek o wysokiej wydajności w stronach na jeden pojemnik tuszu, czyli PIXMA G. Do wyboru mamy jeden z 5 modeli. Różnią się one przede wszystkim liczba funkcji drukowania, skanowania i łączności.

Prawdę mówiąc, każda drukarka będzie długo drukować o ile zadbamy o jej stan techniczny i odpowiednio zainwestujemy w materiały eksploatacyjne. Kluczowe jest tu jednak słowo odpowiednio. Jeśli chcecie by długo, oznaczało jak najmniejsze wydatki na atramenty to takie rozwiązanie istnieje już od lat w ofercie między innymi Canona. A teraz pojawiła się zaktualizowana seria takich drukarek oznaczonych Canon PIXMA G.

Są to drukarki, które stanowią ekonomiczną alternatywę dla drukarek laserowych, ale także dla drukarek atramentowych o klasycznym sposobie podawania tuszu. Taki sprzęt sprawdzi się w domu jak i w pracy.

Znalazły się w niej następujące modele, o następujących możliwościach, które kupimy w następujących cenach:

PIXMA G3460 – Urządzenie wielofunkcyjne 3-w-1 (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) o wysokiej szybkości druku i łączności bezprzewodowej (Wi-Fi) – cena 899 zł

PIXMA G3420 – Drukarka wielofunkcyjna o wysokiej jakości z funkcją łączności – cena 799 zł bezprzewodowej (W-Fi)

PIXMA G2460 – Urządzenie 3-w-1 o wysokiej szybkości druku – cena 689 zł

PIXMA G2420 – Urządzenie 3-w-1 (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) o wysokiej – cena 639 zł wydajności

PIXMA G1420 – Drukarka jednofunkcyjna, bardzo prosta w obsłudze – cena 529 zł

Oferta została podzielona tak, by każdy znalazł w niej model odpowiedni do oczekiwań, i nie dopłacał do funkcji, których nie chce. Pod względem jakości druku i szybkości, różnice pomiędzy modelami są nieznaczne i dlatego można skupić się na innych cechach.



Canon PIXMA MegaTank G1420



Canon PIXMA MegaTank G2460

Canon PIXMA G - tyle stron na jednym komplecie tuszy, że zabraknie Ci treści do drukowania

Każda z tych drukarek obsługuje zasobnikói Canon PIXMA G MegaTank, które zawierają wielokrotnie więcej atramentu niż niewielkie zasobniki, które kiedyś królowały na rynku drukarek atramentowych. Zamiast kilkudziesięciu czy kilkuset stron, można liczyć na wydrukowanie tysięcy. Według danych Canona jest to:

6000 stron z czarnym tekstem (26% więcej w trybie ekonomicznym)

7700 stron w kolorze

Oczywiście nie oznacza to pełnego zadrukowywania, a jedynie pokrycie strony w niewielkim stopniu tuszem, ale jeśli zdecydujemy się na druk fotografii, to i tak wydajność tuszy w pełni zrekompensuje ich cenę – potwierdzam to jako użytkownik wcześniejszego



Canon PIXMA MegaTank G3560

Inna zaletą tych drukarek, to samo można powiedzieć o konkurencyjnym Epsonie, jest prostota obsługi eksploatacyjnej. Uzupełnianie tuszu nie wymaga ingerowania we wnętrznościach urządzenia. Podobnie jak podgląd stanu tuszu, który realizujemy wizualnie spoglądając na wyeksponowane na zewnątrz obudowy pojemniki na tusz.

Jeśli macie wątpliwości, czy akurat taki sprzęt będzie dla was dobry, zachęcam do zapoznania się z poradnikiem Jak wybrać drukarkę?.

Źródło: Canon, inf. własna

Więcej na temat produktów Canon: