Canon PowerShot PX to mały, dyskretny aparat, który sam robi zdjęcia. Stawiasz go na stoliku lub półce, włączasz i zapominasz o nim. Będzie automatycznie fotografował do dwunastu osób, a w razie potrzeby nagra też film. To bardzo przydatne maleństwo. Recenzja Canon PowerShot PX.

4,2/5

Dyskretny fotograf dla całej rodziny. Recenzja Canon PowerShot PX

Zapraszam do obejrzenia wideo w którym prezentuję interesujący i nietypowy aparat. Canon PowerShot PX może być zaskakująco przydatnym gadżetem na wszelkich imprezach i spotkaniach. Po włączeniu działa już samoczynnie i wykonuje zdjęcia z każdej strony (pełne 360 stopni dookoła i 110 stopni w pionie).

Jaki to ma sens? To proste: na zdjęciach zazwyczaj są wszyscy oprócz fotografa, prawda? No właśnie! Żeby więc nie skupiać się na robieniu fotek przez wiele osób, lepiej jest cieszyć się imprezą z przyjaciółmi lub rodzinnym spotkaniem, a fotografowanie pozostawić automatycznemu fachowcowi, czyli aparatowi Canon PowerShot PX. Może on również nagrywać wideo, a po imprezie będzie działał jako kamera IP.

Co więcej, ten aparat ma własny akumulator, więc może robić zdjęcia nie tylko w domu, ale też poza nim. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to kliknij film poniżej i zobacz co ten sprzęt potrafi i jakie materiały nagrywa.

Podziel się też opinią czy Twoim zdaniem warto kupić Canon PowerShot PX. Zachęcam do komentowania. Udanego dnia!

Opinia o Canon PowerShot PX Plusy automatyczne wykonywanie zdjęć,

śledzenie twarzy (do 12 osób),

opcja nagrywania wideo Full HD, również ze śledzeniem twarzy,

dobra jakość dźwięku w filmach,

samoczynne zoomowanie (zoom optyczny 3x plus cyfrowy 4x),

wbudowany akumulator umożliwiajacy robienie zdjęć i filmów poza domem,

małe wymiary i dobra jakość wykoanania,

dość dobra jakość zdjęć i filmów w jasnym oświetleniu,

gwint 1/4 cala do statywu, Minusy wyraźny spadek jakości obrazu w słabym oświetleniu,