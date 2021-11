Sony A7C jest dobrym aparatem dla vlogera, YouTubera, podróżnika i każdej osoby, która potrzebuje lekkiego i małego aparatu do nagrywania wideo. jakie są moje wrażenia i opinia po pół roku używania? Zobacz film.

ocena redakcji:









4,8/5

Recenzja Sony A7C. Optymalny aparat do filmów

Dlaczego Sony A7C jest świetnym aparatem dla vlogerów? Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że łączy kilka bardzo ważnych cech, w relatywnie atrakcyjnej cenie. Ma stabilizowany, pełnoklatkowy sensor, co już samo w sobie jest dużą zaletą. Wyposażono go w zaskakująco dobry mikrofon, szybki system ustawiania ostrości, dobrą baterię, nagrywanie 4K z S-log3, odchylany wyświetlacz dotykowy i bardzo mały, poręczny korpus, z wymiennymi obiektywami.

Sony A7C jest w sam raz dla osób, które chcą rozkręcić swój kanał w mediach społecznościowych. W tym wideo przedstawiam 10 konkretnych powodów, dla których warto wybrać akurat ten aparat do nagrywania wideo.

A może dobry telefon do nagrywania wideo? To ciekawa opcja na start

Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że Sony A7C nie kończy nagrywania po upływie pewnego czasu. Można powiedzieć, że nie ma limitu nagrywania. Co prawda w czasie ciągłego nagrywania film po 30 minutach zostanie zapisany, ale aparat będzie nagrywał dalej w kolejnym pliku tak, aby dało się połączyć kolejne fragmenty.

Vlogerzy docenią duży przycisk nagrywania, który można łatwo wyczuć pod palcem. Wizjer został obniżony i przesunięty na bok. Dzięki temu uzyskano niski korpus, który zajmuje mniej miejsca. Jednocześnie małe wymiary wizjera nie są wadą, bo standardowo korzystamy z dużego wyświetlacza, a wizjera używamy od czasu do czasu. Sony A7C wyposażony jest w gniazdo mini jack 3,5 mm do podłączania zewnętrznych słuchawek. Mamy więc bezpośredni odsłuch dźwięku na żywo, co pozwala lepiej ustawić czułość i uniknąć przesterowań. Ma też stopkę Multi Interface, która przesyła sygnał cyfrowy. Można więc liczyć nie tylko na wysoką jakość, ale też obsługę dodatkowych, zaawansowanych funkcji. Szczególnie w połączeniu z bardzo dobrym mikrofonem Sony ECM-B1M (choć trzeba przyznać, że nawet wbudowany mikrofon jest dobry).

Co ciekawe, ten aparat jest na tyle lekki i mały, że przy odrobinie fantazji może stanowić alternatywę dla miniaturowych kamer wbudowanych w drony. Mamy tutaj przecież o wiele większy sensor pełnoklatkowy, o niskich szumach, który w połączeniu z małym, lekkim obiektywem zapewni znacznie lepszą jakość nagrań z powietrza. Rzecz jasna sam dron musi mieć odpowiedni udźwig, ale korpus Sony A7C waży zaledwie około 0,5 kg, więc z małym, lekkim obiektywem jest to całkiem realne.

Jaki jest czas pracy, dźwięk z mikrofonu i jakość obrazu? Czu Sony A7C ma dobrą stabilizację? Jak działa autofokus? O tym dowiecie się z naszego filmu umieszczonego na początku tego artykułu. Zapraszam serdecznie!

Dajcie znać w komentarzach jaka jest Wasza opinia o Sony A7C. Czy jest on wart zakupu? A moze lepszy dla vlogera będzie inny aparat? Piszcie śmiało.