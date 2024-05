Dostałem do testów aparat, który mnie przerasta - Canon R3. Z obiektywem, który mnie przerasta - Canon RF 28-70mm f/2L USM. Przed laty skakałbym z radości. Dziś, byłem przerażony i nie wiedziałem, jak ugryźć ten sprzęt, więc… Sprawdziłem, czy robi lepsze zdjęcia niż smartfon.

Co potrafi Canon R3?

Canon R3 to aparat dla profesjonalistów. Sprzęt stworzony z myślą o fotografowaniu sportu - super szybki, niezawodny, odporny i radzący sobie w niesprzyjających warunkach pogodowych. To aparat, który ma być narzędziem pracy i dowozić jakość tam, gdzie liczy się czas i dobre oko, a sprzęt nie może zawieść. Jednocześnie to też super bezlusterkowiec dla wszystkich fotografów ślubnych czy imprezowych - okolicznościowych, a także dla reportażystów, czy fotografów prasowych - jeśli mogą pozwolić sobie na pracę z wielkim, ciężkim i rzucającym się w oczy, a nawet to i pachnącym pieniędzmi sprzętem. Bez dwóch zdań, to sprzęt, który powinien zająć ważne miejsce rankingu, w którym Karol przedstawia polecane aparaty fotograficzne!

Technicznie to majstersztyk, który oferuje wszystko, co Canon ma w swoim technologicznym portfolio, od świetnej matrycy CMOS BSI, przez szybki procesor DIGIC X, po Eye Control AF, czyli autofocus sterowany ruchem gałki ocznej, który lubi wykrzaczać się i gubić, kiedy korzysta z niego okularnik. Aparat ma zintegrowany uchwyt portretowy, jest uszczelniany, wykonany w iście topowy sposób i… Po się rozpisywać? To profesjonalny korpus za ponad 20 000 zł, który większość z nas zobaczy pewnie na przebitkach z meczów Ligi Mistrzów, w łapach fotoreporterów. To sprzęt, który nawet pod względem wideo nie ma kompleksów, bo potrafi grać w 6K i nieprzetworzonych 12-bitach i w 10-bitach bez cropowania w 4K i 120p, za pomocą Canon Log 3.

Czy Canon RF 28-70mm f/2L USM to dobre szkło?

Pozwólcie, że nie będę się rozwodził nad technikaliami jakoś wybitnie i stwierdzę, że to wybitnie dobre szkło. Diabelnie uniwersalne, doskonałe do fotografii krajobrazowej, bajeczne do reportażu. Ot, mokry sen każdego ślubniaka, bo tak jasny zoom z zakresem 28-70 mm pozwoliłby wparować na salę weselną czy do kościoła i obstrzelić całą imprezę bez stresu. Jeśli się wie, co się robi, to takie szkło przy robocie to jak granie w sieciową strzelankę na kodach.

Nie wchodząc w szczegóły, rozpiszmy jednak to, co trzeba. Canon RF 28-70mm f/2L USM to piekielnie jasny zoom z szybkim ultradźwiękowym autofocusem. Obiektyw jest ostry, a po lekkim domknięciu przysłony - bardzo ostry, nawet na obrzeżach kadru. Spokojnie zastępuje kilka “stałek” - np. 35 i 50 mm, bo optycznie jest bajeczny, a nawet i do portretu się nada, choć dla portretowych purystów 70 mm na długim końcu może być ciut za mało. Czy ma wady? Jedną - jest piekielnie ciężki, bo to prawie 1,5-kilogramowe szkło.

To nie będzie test

Tę jedną kwestię muszę wyjaśnić, zanim przejdziemy do konkretniejszych konkretów. Ten tekst nie będzie jednoznacznym testem Canona R3, gdyż zwyczajnie nie miałbym warunków na przeprowadzenie testu. Nie miałbym możliwości na odwzorowanie sytuacji, do których fotografowania ten sprzęt został stworzony, a testowanie profesjonalnej sportowej puchy spacerując po mieście i bawiąc się w street photo byłoby… No byłoby nie na miejscu, ot co. Zamiast testu zaproponuję więc pojedynek i porównam sobie Canona R3 do smartfona Google Pixel 7.



Z plików RAW Canona R3 można powyciągać naprawdę dużo!

Canon R3 czy Google Pixel 7? Porównujemy zdjęcia

No dobra, wiemy, że R3 to fajny sprzęt, więc wrzućmy go w ogień i sprawdźmy, czy faktycznie “robi lepsze foty” niż Google Pixel 7, czyli ciągle jeden z lepszych fotograficznie smartfonów na rynku.

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Co do samych zdjęć, to wyjaśnię “metodologię”. Strzelałem zdjęcia, które najczęściej strzelają sobie fotoamatorzy. To jakiś kwiatek, to jakiś krajobraz, portret jakiś plus randomowe spacerowe kadry, z których czasem wyciąga się coś nader przyjemnego. Starałem się bazować na szerokim kadrze - Pixel ma, powiedzmy, porównywalny ten normalny kąt do 28 mm, które oferuje szkło podpięte pod Canona, ale nie trzymałem się tego jakoś drobiazgowo, gdyż - nie po to spacerowałem sobie z jasnym szkłem o zakresie 28-70 mm, by ograniczać się do generycznych szerokich kadrów. Symulowałem jednak podobne kadry fotografując smartfonem - czasem wrzucając mu “2x zoom” lub tryb portretowy. Stwierdziłem po prostu, że skoro są tam takie programowe możliwości, to trzeba z nich korzystać.

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Od lewej: Canon R3, Google Pixel 7

Dodam jeszcze, że to, co widzicie obok siebie to zdjęcia w formacie JPG bezpośrednio z puchy oraz zdjęcia w formacie JPG bezpośrednio ze smartfona. Bez retuszu, bez ubarwień. Okazjonalnie wrzuciłem w tekst jakąś fotę wyciągniętą z RAW-a z Canona, na presetach, tak dla przyjemności i uargumentowania mojego stanowiska w batalii: aparat czy smartfon. Jeśli kogoś interesuje moja opinia, to wrzuciłem ją na koniec tekstu, uznawszy, że połowa zabawy to samodzielne zerknięcie sobie na to, czym i jak różnią się poszczególne kadry.

Czy Canon R3 z obiektywem RF 28-70mm f/2L jest lepszy niż Google Pixel 7?

Pytanie na koniec, takie turbo ważne dla całego tego mojego wywodu, dla pokazanych przykładowych fot i tezy, której nie było, ale która może wybrzmiewać z tekstu. Tezy pod tytułem: smartfon robi lepsze zdjęcia. Wyjaśnijmy to wyraźnie - porównanie Canona R3 z tym absurdalnie doskonałym obiektywem RF 28-70mm f/2L do Google Pixel 7 jest jak porównanie Porsche Taycan do Trabanta. Oba samochody zawiozą nas z punktu A do punktu B, tak samo, jak Canon R3 i Pixel 7 zrobią zdjęcie ładnego widoczku z wakacyjnego wyjazdu. I na tym podobieństwa tych samochodów się kończą - i na tym podobieństwa między Canonem a Pixelem się kończą również, też!

Różnica w jakości zdjęć jest iście spektakularna! Rozpiętość tonalna, rozdzielczość, jakość optyki, to co z fotografiami można zrobić w postprocessingu - no tu nie ma czego porównywać! Żaden, ale to absolutnie żaden smartfon nie ma nawet podjazdu do Canona R3. Jednocześnie jednak, Canon R3 to nie sprzęt dla mnie i prawdopodobnie nie jest to też sprzęt dla 90% wszystkich miłośników fotografii.

Canon R3 to ciężki koń roboczy, który potrafi wszystko, który poradzi sobie z każdym rzuconym mu zadaniem i który będzie się marnował w rękach prawie każdego amatora. I tu mamy przewagę smartfona nad super zaawansowanym bezlusterkowcem - smartfon jest idiotoodporny, łatwy w obsłudze i jeśli producent zadbał o jakość zdjęć - spokojnie pozwala na przywiezienie ze sobą z wakacji fotografii w więcej niż akceptowalnej jakości. Innymi słowy, dobrze jest postawić na smartfon, który potrafi robić zdjęcia, bo to jedyny aparat, jaki może potrzebować “normals”, a nawet i ktoś, kto lubi coś tam sobie sfotografować podczas spacerów.



Moja gęba wyciągnięta z RAW - bez zabawy, proste presety z Luminara.

Podsumujmy zatem to nasze podsumowanie. Po pierwsze, Canon R3 z obiektywem RF 28-70mm f/2L to przecudny zestaw, którego nie potrzebujesz. Po drugie, Google Pixel 7 to dojrzały fotograficznie smartfon i jeśli lubisz okazjonalnie coś sfotografować, a jakość tych fot ma dla ciebie znaczenie - szukaj smartfona o przynajmniej zbliżonych możliwościach fotograficznych. Po trzecie, dla wszystkich ptasiarzy, miłośników sportowej fotografii czy "semiprosów", którzy mają głęboki portfel i dorabiają sobie na ślubach - Canon R3 będzie bajecznie dobrym wyborem. Po czwarte, rozmów o to, czy smartfon robi lepsze zdjęcia niż nowoczesny aparat, należy zakazać. Te urządzenia grają w dwóch różnych ligach. Po piąte, gdy przed laty fotografowałem śluby, to dałbym się pokroić za możliwość fotografowania takim zestawem, jak Canon R3 z obiektywem RF 28-70mm f/2L.

