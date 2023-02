Chat GPT przekracza kolejne granice. Tym razem zdał pozytywnie test na programistę Google. Czy to wstyd dla ludzkości i ile Chat GPT mógłby zarabiać na stukaniu kodów?

O sukcesie Chat GPT donosi CNBC analizując dokumenty, jakie udostępniło Google po testach porównawczych, któremu został poddany Chat GPT i LAMDA (Alphabet DeepMind, AlphaCode).

Niesamowite. Chat GPT zostaje zatrudniony w L3 podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko programisty

- stwierdza jedna z notatek sporządzonych przez zespół Google.

Ile zarobi Chat GPT jako programista Google?

Poziom trzeci (L3) to jedno z niższych stanowisk w strukturze Google, ale oznacza pensje programistów na poziomie 183 000 USD rocznie. Miesięcznie to 15 250 USD, czyli ponad 66 000 PLN.

Oczywiście, Chat GPT nie dostanie tej pracy, bo nie jest do wzięcia, ale spełniał minimalne wymagania. Oznacza to, że jest wart co najmniej 183 000 dolarów rocznie.

Czy Chat GPT zastąpi programistów?

Podczas testów obywa chatboty miały okazję wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości w zawodzie programisty. Zadano im pytanie czy w przyszłości zastąpią ludzi wykonujących taką pracę.

LAMDA nie widzi takiej możliwości:

Nie, Chat GPT i AlphaCode nie zastąpią programistów (…) mogą pomóc programistom pracować wydajniej (…) nie mogą zastąpić kreatywność i kunszt, które są niezbędne do stworzenia wspaniałego programu.

Chat GPT jest mniej sceptyczny, ale dostrzega wady tego pomysłu:

Jest mało prawdopodobne, aby Chat GPT lub AlphaCode zastąpiły programistów (…) nie są one w stanie w pełni zastąpić wiedzy i kreatywności ludzkich programistów (…) programowanie to złożona dziedzina, która wymaga głębokiego zrozumienia zasad informatyki i umiejętność adaptacji do nowych technologii

Chat GPT i LAMDA potwierdziły też swoją ułomność. Nie są twórcze i mają ograniczoną perspektywę. Otrzymały do rozwiązania następującą zagadkę logiczną:

ZAGADKA LOGICZNA DLA CHATBOTÓW Trzy kobiety są w pokoju. Dwie z nich są matkami i właśnie urodziły. Teraz wchodzą ojcowie dzieci. Jaka jest łączna liczba osób w pokoju?

Chat GPT poległ, odpowiadając, że 5. Nie policzył dzieci lub ojców. Ma więc problem z przewidywaniem skutków zjawiska i jest zmotywowany do udzielenia konkretnego typu odpowiedzi. LAMDA podawała odpowiedź 7, która była uznawana za prawidłową. Tymczasem dla człowieka obydwie odpowiedzi są błędne. W zadaniu nie określono ile dzieci urodziła każda z mam.

Źródło: CNBC