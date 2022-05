Chieftec Stallion 3 GP-03B-OP

Chieftec Stallion 3 to kolejna odsłona kultowej obudowy producenta - ma być efektownie i przewiewnie, czyli w sam raz pod kątem budowy wydajnego komputera do gier. Czy tak jest w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić w praktyce.

Chieftec Stallion 3 to już trzecia odsłona topowej obudowy dla graczy - projektanci wprowadzili w niej kilka usprawnień, które mają przełożyć się na lepsze możliwości sprzętu.

Nowa obudowa Stallion ma zainteresować głównie graczy i entuzjastów, którzy składają wydajny i efektowny zestaw. W środku przewidziano miejsce na topowe podzespoły.

Główne zmiany dotyczą lepszej wentylacji podzespołów oraz ciekawszych, efektowniejszych wentylatorów. Nowa obudowa ma być dostępna w podobnej cenie względem poprzednika.

4,5/5

Pamiętacie obudowę Chieftec Stallion (Gaming)? To pierwszy model producenta, który został zaprojektowany typowo z myślą o graczach. Konstrukcja zaskoczyła nas ciekawym wzornictwem, dobrą funkcjonalnością i atrakcyjną relacją możliwości do ceny. Nie była to jednak idealna propozycja, więc niedługo później producent przygotował poprawioną wersję obudowy - Chieftec Stallion II okazał się bardziej dopracowany i ładniejszy od pierwowzoru, ale... wymagał kilku drobnych poprawek.

Wygląda na to, że producent nie ma zamiaru spoczywać na laurach i niedawno przygotował trzecią wersję obudowy. Model Chieftec Stallion 3 ma łączyć ciekawą stylistykę, dobrą funkcjonalność i efektywną wentylację, czyli wszystko czego oczekujemy od nowoczesnej obudowy dla graczy. Czy tak jest w rzeczywistości? Oczywiście nie wierzymy producentowi na słowo, więc postanowiliśmy ściągnąć sprzęt do redakcji i sprawdzić go w praktyce.

Chieftec Stallion - ewolucja obudowy dla graczy

Chieftec Stallion 3 to już trzecia odsłona obudowy dla graczy – żeby łatwiej było się wam połapać w różnicach, poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji wszystkich trzech modeli.

Model Chieftec Stallion

(GP-01B-OP) Chieftec Stallion II

(GP-02B-OP) Chieftec Stallion 3

(GP-03B-OP) Typ Midi tower Midi tower Midi tower Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0

» kontroler podświetlenia

» regulator obrotów » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0

» kontroler podświetlenia

» regulator obrotów » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0

» kontroler podświetlenia

» regulator obrotów Miejsca na napędy/panele » 2x 5,25 cala brak brak Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 4x 2,5/3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 430 mm 7x 450 mm 7x 450 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm lub 120+180 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm lub 120+180 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm lub 1x 180 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm

» Dół: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x 120 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm RGB LED

» Tył: 120 mm RGB LED » Przód: 3x 120 mm ARGB LED

» Tył: 120 mm ARGB LED Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/360

» Góra: 120/140/240/280 » Przód: 120/140/240/360

» Góra: 120/140/240/280 » Przód: 120/140/240/360

» Góra: 120/140/240/280 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 160 mm 160 mm 160 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: gąbkowy

» Góra: gąbkowy

» Dół: plastikowy » Góra: gąbkowy

» Dół: plastikowy » Przód: gąbkowy

» Góra: gąbkowy

» Dół: plastikowy Maty wyciszające brak brak brak Maksymalna długość zasilacza 240 mm (ATX) 230 mm (ATX) 230 mm (ATX) Ścianki » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z pleksi

» Prawy: pełny » Przód: okno z hartowanego szkła

» Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny Dodatkowe » Kontroler obrotów (6 wentylatorów)

» Wspornik dla karty graficznej » Kontroler obrotów i podświetlenia (8 wentylatorów + 1x RGB LED)

» Wspornik dla karty graficznej » Kontroler obrotów i podświetlenia (6 wentylatorów + 3x ARGB LED)

» Wspornik dla karty graficznej Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 572 x 210 x 520 mm – 8,5 kg 572 x 210 x 520 mm – 10,0 kg 572 x 210 x 520 mm - 11,0 kg Cena wycofana 550 złotych ~550 złotych

Nowa wersja obudowy oferuje podobną funkcjonalność względem poprzedniej, ale producent wprowadził kilka istotnych modyfikacji, wpływających na poprawę możliwości "skrzynki". Co istotne, wprowadzone zmiany nie powinny znacząco wpłynąć na cenę - Stallion 3 powinien u nas kosztować mniej więcej tyle samo co Stallion II, czyli około 550 złotych (ten zdążył od premiery trochę podrożeć). Mówimy zatem już o średniej półce obudów. Czy jest warta tych pieniędzy?

Chieftec Stallion 3 - elegancja i efektowność

Nowy Stallion na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie pierwszej i drugiej wersji. Obudowa została utrzymana w stonowanej stylistyce, ale uroku dodają jej podświetlane wentylatory. Sprzęt na pewno przyciągnie uwagę graczy i entuzjastów.



Chieftec Stallion 3 został utrzymany w stonowanej stylistyce, ale zadziorności dodaje mu efektowne podświetlenie LED

Producent wprowadził jednak kilka istotnych modyfikacji. Pierwsza z nich dotyczy przedniego panelu – ponownie wrócono tutaj do siatki mesh, która zapewnia lepszy dopływ powietrza dla przednich wentylatorów, co teoretycznie powinno przełożyć się na lepszą cyrkulację powietrza i niższe temperatury.



Przedni panel można łatwo zdjąć i oczyścić

Przedni panel można zdemontować (wystarczy nacisnąć go u góry pośrodku) - pod spodem umieszczono filtr powietrza z gąbki, który będzie można oczyścić np. za pomocą odkurzacza. Niestety, na dole nadal znalajduje się spora szpara, przez którą do komputera mogą dostawać się zanieczyszczenia.

Panel ze złączami został od góry i dołu przyozdobiony paskami z podświetleniem ARGB LED

Panel ze złączami pozostał bez zmian, więc nadal znajdziemy tutaj po dwa porty USB 2.0 i USB 3.0, wejście i wyjście audio, a także przyciski do sterowania podświetleniem i regulacji prędkości obrotowej wentylatorów (szybko/wolno). Trochę nas dziwi dlaczego, przy okazji wprowadzenia nowej wersji obudowy, producent nie zdecydował się na dodanie tutaj złącza USB typ C, które właściwie już jest standardem w obudowach.



Górny panel też można łatwo zdjąć i oczyścić

Na górze też znajdziemy panel z siatką mesh, jednak w nowym modelu jest całkowicie płaski, a od spodu został zabezpieczony filtrem powietrza z gąbki (też można go łatwo zdjąć i oczyścić odkurzaczem). Trochę szkoda, że nie został on przedłużony, co pozwoliłoby zamontować u góry więcej wentylatorów lub większą chłodnicę.



Z boku wstawiono panel przyciemnianym szkłem, przez który można wyeksponować zamontowane podzespoły

Nowy Stallion nadal wyróżnia się przeszklonym bokiem, przez który można wyeksponować wnętrze komputera. Producent zastosował przyciemnianą taflę hartowanego szkła, ale w nowej wersji bok jest wsuwany i przykręcany szybkośrubkami (w poprzedniej był nakładany i przykręcany czterema szybkośrubkami).

Drugi bok jest pełny. Ścianka została wykonana z litego kawałka blachy – co prawda nie znajdziemy żadnych przetłoczeń, ale jest naprawdę solidna, więc nie powinna wpadać w wibracje. Producent też zastosował montaż za pomocą wygodnych szybkośrubek.



Z tyłu przewidziano wszystkie najważniejsze otwory. Producent zastosował także niepraktyczne otwory do wyprowadzenia chłodzenia wodnego

Z tyłu właściwie bez niespodzianek. Projektanci przewidzieli wszystkie niezbędne otwory montażowe, a także dwa dodatkowe przepusty do wyprowadzenia elementów chłodzenia wodnego. Przy czym powiedzmy sobie szczerze – to dosyć staroświeckie rozwiązanie, więc mogliby sobie już je darować.



Miejsce na zasilacz zabezpieczono wygodnym filtrem powietrza

Więcej zmian o dziwo znajdziemy na dole, bo producent powrócił do dwóch filtrów. Miejsce na zasilacz zabezpieczono wygodnym filtrem w plastikowej ramce, a otwory z przodu zabezpieczono zwykłą, plastikową „osłoną”. Dobre i to, ale w tym budżecie oczekiwalibyśmy porządnych filtrów, które można by łatwo wyjąć i oczyścić.

Chieftec Stallion 3 - pojemna obudowa z ciekawymi pomysłami

Stallion 3 bazuje na konstrukcji z dwóch wcześniejszych modeli, zatem funkcjonalność obudowy jest bardzo zbliżona. Wnętrze oczywiście podzielono na dwie komory, co powinno zapewniać lepszą wentylację kluczowych podzespołów komputera, a przy okazji dawać lepsze możliwości wyeksponowania sprzętu.



Wnętrze obudowy jest bardzo przestronne - nie powinno być problemów z montażem topowych podzespołów

W głównej komorze przewidziano miejsce na płytę główną, ale tym razem producent już oficjalnie potwierdza zgodność też z większymi modelami formatu E-ATX (wcześniej też się mieściły, ale nie potwierdzono tego oficjalnie).



Dla większych kart graficznych przewidziano regulowany wspornik - to bardzo przydatne rozwiązanie

Obudowa pozwala też zamontować siedem kart rozszerzeń o maksymalnej długości do 450 mm. W praktyce zmieszczą się tutaj nawet najpotężniejsze wersje kart graficznych GeForce RTX 3090 Ti czy Radeon RX 6900 XT. Co ważne, producent zastosował też specjalny wspornik, który pozwoli dodatkowo ustabilizować konstrukcje z potężnymi chłodzeniami (w razie potrzeby można go też zdemontować).

Pozostałe elementy przeniesiono na drugą stronę tacki na płytę główną, więc nie będą widoczne przez okno.



Pozostałe elementy komputera przeniesiono na drugą stronę obudowy, gdzie zostaną schowane za blaszaną ścianką

Za tacką przewidziano cztery miejsca montażowe dla dysków 2,5-cala – dwa są przykręcane do metalowych ramek, a dwa wkładane w plastikowe uchwyty.



Dla nośników 2,5 cala przewidziano wygodne koszyki z beznarzędziowym mocowaniem



Standardowe dyski 3,5 cala można zainstalować w plastikowych koszykach

Z kolei w dolnej części obudowy znalazła się tzw. piwnica – standardowo można tutaj zamontować zasilacz (niestety tylko do ~230 mm długości licząc z przewodami), a także koszyk z plastikowymi sankami na dwa dyski 2,5 lub 3,5 cala (niestety bez elementów tłumiących drgania). W naszej opinii osłona mogłaby zostać wydłużona, bo w obecnym stanie wygląda… dosyć dziwnie.



Z przodu zamontowano trzy wentylatory z podświetleniem ARGB LED

Obudowa pozwala na montaż chłodzenia CPU o wysokości do 160 mm oraz maksymalnie siedmiu wentylatorów: trzech 120 mm z przodu, dwóch 120/140 mm u góry, jednego 120 mm z tyłu i jednego 120 mm na dole (jako nowość w Stallionie "trójce"). Z przodu i u góry można również zainstalować chłodnice odpowiednio w rozmiarze 240/360 oraz 240/280.



Obudowa została wyposażona w cztery podświetlane wentylatory – trzy zamontowano z przodu i jeden z tyłu

Standardowe wyposażenie obejmuje cztery wentylatory Chieftec Tornado, tym razem z efektowniejszym, adresowalnym podświetleniem LED (ARGB LED). Szkoda jednak, że ciągle mamy do czynienia z modelami z nietypową wtyczką 6-pin (a nie standardową 4-pin + 3-pin).



Dodawany w zestawie kontroler pozwoli na podłączenie sześciu wentylatorów Chieftec i dwóch urządzeń z podświetleniem LED

Na wyposażeniu znajduje się nowy kontroler, do którego można podłączyć sześć wentylatorów z autorską wtyczką 6-pin (domyślnie podłączono tutaj cztery wentylatory) i dwa urządzenia ARGB LED ze standardową wtyczką 3-pin (do jednego z nich podłączono listwy LED z górnego panelu).



W zestawie znajdziemy m.in. bezprzewodowy pilot do sterowania podświetleniem i wentylatorami

Do sterowania obrotami wentylatorów i efektami świetlnymi można wykorzystać przyciski na panelu I/O lub bezprzewodowy pilot (podświetlenie można też podpiąć do standardowego złącza 3-pin na płycie głównej). Taki bajer na pewno wyróżnia obudowę Chiefteca, bo jest rzadko spotykany u konkurencji. Zauważyliśmy jednak, że kontroler po wyłączeniu komputera nie zapamiętuje ustawień.

Testy obudowy Chieftec Stallion 3

W obudowie zamontowaliśmy podzespoły, które mogą służyć jako przykład wydajnego komputera do gier. Warto jednak zaznaczyć, że nasza konfiguracja testowa została nieco zmodyfikowana względem poprzednich recenzji obudów, więc teraz powinna ona lepiej obrazować współczesne zestawy PC.

Obudowa Chieftec Stallion 3 oferuje bardzo przestronne wnętrze, więc składanie komputera nie powinno sprawiać większych problemów. Szkoda jednak, że w zestawie nie znajdziemy żadnej instrukcji, która byłaby pomocna dla mniej doświadczonych użytkowników.

Obydwie boczne ścianki wykorzystują szybkośrubki, więc można je zdemontować bez użycia narzędzi. Podczas montażu części polecamy też zdemontować wspornik dla karty graficznej (też przykręcany za pomocą szybkośrubek).

Większość podzespołów instaluje się bezproblemowo, Co więcej, dyski oraz karty rozszerzeń można zamontować bez użycia narzędzi. Jedynym mankamentem może być niezbyt duża przestrzeń na zasilacz, co może ograniczać montaż mocniejszych, dłuższych jednostek.

Na pochwałę zasługuje przemyślany system aranżacji okablowania (szczególnie, że w obudowie znajdziemy masę kabelków). Producent przewidział sporo przepustów i uchwytów, które pomogą ułożyć przewody. Dodatkowo za tacką na płytę główną znajduje się sporo miejsca do ukrycia sprzętu.

Testy - temperatury podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziliśmy na fabrycznej konfiguracji z czterema wentylatorami Chieftec Tornado 120 - trzy wtłaczały chłodne powietrze od frontu, a jeden wydmuchiwał nagrzane do tyłu. Wszystkie wentylatory podłączyliśmy do wbudowanego kontrolera (to on sterował prędkością obrotową).

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 56

15 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 43

33 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 14

9 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 47

5 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 22

6 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 61

29

Temperatury podzespołów - maksymalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 54

14 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 43

33 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 14

9 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 47

5 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 22

6 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 60

29

Obudowa bardzo dobrze poradziła sobie z wentylacją najważniejszych podzespołów (szczególnie widać to na przykładzie karty graficznej). Warto jednak zaznaczyć, że zwiększenie obrotów nie wpłynęło znacząco na temperatury komponentów, ale przekładało się na wyraźnie głośniejszą pracę komputera. Polecamy zatem pozostać przy niższych obrotach.

Stallion 3, czyli małymi krokami ku doskonałości

Chieftec Stallion 3 to kolejny krok ku doskonałości. Producent usprawnił kilka istotnych elementów, które przekładają się na lepsze możliwości sprzętu. Nie powinniśmy jednak liczyć na rewolucyjne zmiany. Nowy model jest też wyraźnie droższy względem starszych konstrukcji.

Nowy Stallion to jedna z tych konstrukcji, która na pewno może się podobać. Obudowa została utrzymana w stonowanej stylistyce, która została przełamana LED-ami – w nowym modelu zastosowano adresowalne podświetlenie, co pozwala lepiej spersonalizować wygląd zestawu. Dodatkowo producent zadbał o dobre możliwości wyeksponowania zainstalowanych podzespołów.

W środku przewidziano sporo miejsca, dzięki czemu można tutaj zmieścić najwydajniejsze podzespoły – płytę główną w formacie E-ATX, topowe karty graficzne (przydatnym dodatkiem jest wspornik dla cięższych konstrukcji), a do tego sześć dysków. Co ważne, dzięki przestronnemu wnętrzu, montaż podzespołów jest naprawdę bardzo wygodny.

Fabryczna wentylacja obejmuje cztery śmigiełka, które całkiem dobrze sobie radzą z chłodzeniem podzespołów. Polecamy jednak je przestawić w cichszy tryb, bo przy wysokich obrotach są już dosyć słyszalne. Sporym atutem są też wygodne filtry powietrza oraz rozbuowany kontroler do sterowania wentylatorami i podświetleniem LED (niestety obsługuje on tylko niestandardowe wentylatory producenta).

Stallion 3 powinien u nas kosztować około 550 złotych, czyli podobnie ile obecnie trzeba wydać za gorszego Stalliona II. W tym segmencie spodziewalibyśmy się jednak bardziej dopracowanego projektu, szczególnie, że konkurencja na rynku jest naprawdę spora – w podobnej cenie można znaleźć np. modele SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB, be quiet! Pure Base 500DX czy Fractal Design Meshify 2 Compact TG.

Opinia o Chieftec Stallion 3 GP-03B-OP Plusy Ciekawy wygląd, który może się podobać,

Panel boczny z hartowanego szkła,

W środku zmieści się nawet płyta główna E-ATX,

Dużo miejsca na karty karty rozszerzeń,

Wspornik dla ciężkich kart graficznych,

6 miejsc na wentylatory i dwie duże chłodnice,

4 wentylatory 120 mm ARGB LED w zestawie,

Bezprzewodowy kontroler obrotów i podświetlenia,

Wygodne filtry przeciwkurzowe z przodu, u góry i na dole,

Wygodny montaż podzespołów. Minusy Brak USB typ C na przednim panelu,

Kontroler jest niekompatybilny ze standardowymi wentylatorami 3- i 4-pin,

Fabryczne wentylatory są słyszalne przy wysokich obrotach,

Nieosłonięty wlot powietrza na spodzie,

Koszyki na dyski 3,5 cala nie mają elementów tłumiących drgania,

Wysoka cena.