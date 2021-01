Jak usunąć konto z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei i iPhone? Tutaj znajdziesz instrukcje krok po kroku, które pokażą jak to zrobić.

Jak usunąć konto użytkownika z telefonu i po co to robić?

Jest to poradnik przeznaczony głównie dla osób początkujących, objaśniający krok po kroku jak usunąć konto z telefonu. Każdy krok pokazany jest na zrzucie ekranowym, by cała procedura była szybka i prosta.

Dlaczego warto wylogować się z telefonu?

Usuwanie konta użytkownika to jedna z podstawowych rzeczy, o których warto pamiętać, gdy sprzedajemy stary telefon lub przekazujemy go innej osobie. Niekiedy krok ten można wykonać również przed wysłaniem urządzenia do serwisu, o ile telefon działa i można go uruchomić.

Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo naszych danych, ponieważ w większość z nas ma w telefonie wiele kont, powiązanych nie tylko z systemem, ale też aplikacjami. Każdy taki profil może synchronizować się z chmurą i innymi usługami, czyli może mieć bezpośredni dostęp do wrażliwych informacji. Dlatego ważne jest, aby przed sprzedażą telefonu usunąć konto użytkownika z pamięci, a także przywrócić ustawienia fabryczne. Nie musi to być jednoznaczne, bo czasami zresetowanie telefonu nie oznacza usunięcia zabezpieczeń i przypisania do danego konta. O tym jak zresetować telefon z Androidem już pisaliśmy wcześniej. Tym razem skupię się na usuwaniu konta, nie tylko w Androidzie, ale też w iPhonie.

Jak usunąć konto z telefonu Samsung?

W telefonach Samsung przede wszystkim należy pamiętać o usunięciu dwóch kont: Google oraz Samsung. Pierwsze synchronizuje ustawienia i aplikacje Google Android, a drugie zasadniczo łączy się z ekosystemem Samsung. Zazwyczaj jest tak, że chcąc przywrócić ustawienia fabryczne, będziemy zmuszeni do wylogowania się z konta Samsung, jeśli jest ono obecne w systemie.

Wchodzimy w Ustawienia - Konta i kopia zapasowa - Zarządzanie kontami.

Tutaj zobaczymy listę zalogowanych profili, również z aplikacji.

Wybieramy najpierw konto Samsung - Usuń konto - potwierdzamy Usuń konto - Wyloguj - wpisujemy hasło dla danego konta użytkownika. Jeśli nie pamiętamy go, to na dole jest opcja resetowania hasła.

Teraz usuwamy konto Google. Wchodzimy w Zarządzanie kontami - Google - Usuń konto - potwierdzamy Usuń konto - OK.

Jak usunąć konto z iPhone?

W systemie iOS wchodzimy w Ustawienia - nazwa profilu Apple ID (na górze) - Wyloguj się - wpisujemy hasło.

W przypadku sprzedaży telefonu to rzecz jasna nie wystarczy. Trzeba wejść w Ustawienia - Ogólne - Wyzeruj - Wymaż zawartość i ustawienia - Wymaż teraz - wpisz PIN.

Jak usunąć konto z telefonu Xiaomi, POCO, Redmi?

Wejdź w Ustawienia - Konto Xiaomi - Wyloguj się - Usuń - Wpisz hasło i zatwierdź przyciskiem OK.

Natomiast konto Google, z którym również synchronizuje się wiele aplikacji i ustawień, usuwamy wchodząc w: Ustawienia - Konta i synchronizacja - Google - Więcej (przycisk na dole ekranu) - Usuń konto - potwierdź Usuń konto.

Jak usunąć konto z telefonu Huawei?

Nowsze telefony Huawei nie pozwalają zalogować się na konto Google w systemie. Nie mają bowiem dostępu do usług i aplikacji Google. Zatem można przyjąć optymistycznie, że jeden “problem” z głowy.

W tym przypadku usuwamy tylko konto Huawei.

Wchodzimy w Ustawienia - nazwa profilu Huawei ID (na górze) - Wyloguj (na dole ekranu) - potwierdź Wyloguj - OK (nie wybieraj żadnych danych do zachowania).

