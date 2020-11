Google wie o tobie więcej niż się spodziewasz. Masz przypisane kategorie zainteresowań oraz tematy, które budzą w tobie emocje. W dodatku to wszystko dzieje się automatycznie. Na szczęście możesz usunąć swoje zainteresowania i wyłączyć dostęp do nich. Oto jak to zrobić.

Google zna cię dobrze. Może nawet za dobrze

Jest takie narzędzie, które ułatwia i uprzyjemnia codzienne przeglądanie wiadomości. Nosi ono nazwę Google Discover i znajdziesz je po lewej stronie, od ekranu głównego w swoim telefonie z Androidem, albo po otwarciu aplikacji Google. To bardzo sprytnie zaprojektowana usługa, która nie wybiera treści na chybił trafił. Ona bazuje na twoim profilu Google, a w miarę używania gromadzi informacje o tym, co przeglądasz. Zarówno o konkretnych tematach, jak i całej sferze zainteresowań.

Twoje dane mogą być nawet widoczne dla firm, które obserwujesz. A w zasadzie są widoczne, dopóki tego nie wyłączysz. O złych skutkach profilowania treści pisaliśmy przy okazji recenzji filmu Dylemat Społeczny.

W poprzednim artykule pisałem jak pobrać lub usunąć dane ze swojego profilu Google. Tym razem pokażę jak sprawdzić i usunąć zgromadzone informacje o zainteresowaniach, na Google Discover.

Otwierasz newsy Google i widzisz całą listę przeróżnych publikacji. Część rzeczy już Google o tobie wie, bo interesujesz się tym od dłuższego czasu. Jednak część informacji może być nietrafiona, choćby dlatego, że dany temat ciekawił cię tylko przez chwilę, a potem przestał.

Daj znać, że cię to nie interesuje

Jeśli jednak widzisz zbyt wiele treści, które już cię nie interesują, widzisz ich zbyt wiele i jesteś nimi przesycony, to dotknij trzech kropek, po prawej stronie, pod artykułem.

Wyświetli się menu, w którym natychmiast możesz zgłosić “guglowi”, że nie interesuje cię ten temat.

Sprawdź i usuń swoje zainteresowania zapisane w Google Discover

Najbardziej interesująca jest jednak pozycja Zarządzaj zainteresowaniami. Tutaj możesz sprawdzić i co najważniejsze usunąć swoje zainteresowania z Google Discover i pośrednio również Google News, bo są one ze sobą połączone.

Wchodzimy w zarządzanie i pojawiają nam się dwie pozycje: Twoje zainteresowania oraz Ukryte. Na początek wejdźmy do tych pierwszych.

Na górze możemy podejrzeć tematy, które świadomie oznaczyliśmy jako obserwowane. Natomiast nieco niżej - niezbyt miłe zaskoczenie.

Firmy mają Twoje dane

Cytując Google: “Gdy włączysz to ustawienie, Twoje imię i nazwisko, zdjęcie oraz inne informacje podane w Twoim profilu publicznym w Mapach Google będą widoczne dla obserwowanych przez Ciebie firm.”

Co ważne, ta opcja jest standardowo włączona. Owszem, Google informuje, że chodzi o dane publiczne, ale w zasadzie nie precyzuje o jakie “inne informacje” chodzi. Na szczęście można to wyłączyć.

Przechodząc jeszcze niżej, docieramy do listy zainteresowań, na podstawie twojej aktywności.

Dotykając po prawej stronie przekreślonego kółka ukryć dany temat. Dotykając plusa, oznaczamy hasło, jako obserwowane. Chcąc pozbyć się profilowania powinniśmy zacząć właśnie od ukrycia tych zainteresowań. Przyda się jeszcze przynajmniej jeden krok, ale o tym za moment.

Teraz możemy cofnąć się o jeden krok, do poprzedniego menu i wejść w Ukryte. Wyświetlą się tutaj zainteresowania, które zablokowaliśmy i nie chcemy ich więcej widzieć.

Wyłącz zapisywanie aktywności przez Google

Jeśli nie chcesz, by Google personalizowało usługi pod kątem twoich zainteresowań i preferencji, to wejdź na stronę: https://myaccount.google.com/data-and-personalization.

Tutaj wejdź w Aktywność w internecie i aplikacjach i wyłącz tę funkcję.

Dodatkowo, jeśli chcesz usunąć wcześniejsze profilowanie, to wejdź tutaj: https://myactivity.google.com/myactivity. Kliknij przycisk Usuń i wybierz zakres lub usuń całą zapisaną aktywność.

A może chcesz polubić jakiś temat?

Wracając do Google Discover. Jeśli faktycznie regularnie przeglądasz pewne treści, to nie blokuj ich. Wręcz przeciwnie - dotknij ikony serduszka, by podobnych tematów pojawiało się więcej.

Będzie nam bardzo miło, jeśli w ten sposób polubisz treści z benchmark.pl. Takie, jak ta, którą właśnie czytasz. Miłego dnia!

