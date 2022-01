Czy warto zainteresować się aplikacją Vinted? Podpowiadamy jak zacząć sprzedawać i ile kosztuje korzystanie z serwisu.

Co to jest Vinted?

Vinted to platforma umożliwiająca sprzedawanie i kupowanie przedmiotów z drugiej ręki, najczęściej ubrań. Wystawienie oferty jest bardzo proste i zajmuje z 3 minuty: wystarczy dodać zdjęcie, krótki opis i cenę. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zrobić miejsce w szafie, sprzedać ubrania w któych nie chodzą i szybko otrzymać trochę dodatkowych pieniędzy.

Pomysł na Vinted narodził się w 2008 roku, kiedy dwójka przyjaciół podczas przeprowadzki chciała rozdać niepotrzebne ubrania. Wtedy powstała strona internetowa, którą dość szybko zainteresowały się media. Dzisiaj Vinted zrzesza 50 milionów użytkowników z całego świata.

Popularność Vinted wzrosła w czasie pandemii, kiedy więcej osób zaczęło sięgać po używane ubrania.

Czy zakupy na Vinted są bezpieczne?

Vinted obsługuje najpopularniejsze metody płatności, zapewnia ochronę danych, wsparcie dla sprzedających i kupujących, a także uczciwą politykę zwrotów. Warto jednak pamiętać, że ochrona działa tylko wtedy, gdy transakcje odbywają się przez system Vinted.

W ramach dodatkowego zabezpieczenia konta dostępna jest weryfikacja dwuetapowa, którą warto włączyć. Wystarczy kliknąć zdjęcie profilowe, wejść w Ustawienia, zakładka Bezpieczeństwo.





Dzięki temu, w przypadku każdej zauważonej nietypowej aktywności na koncie, użytkownik otrzyma kod na podany numer telefonu i będzie można szybko zweryfikować swoją tożsamość na Vinted.

Może się też zdarzyć, że zostaniesz poproszony o weryfikację tożsamości podczas płatności lub wypłaty środków. Vinted sprawdza w ten sposób, czy to rzeczywiście ty stoisz za wybraną transakcją. Do weryfikacji będzie potrzebny dowód osobisty lub paszport, nada się też prawo jazdy. Nie da się jej ominąć. Dalsza sprzedaż i zakupy będą możliwe tylko po pomyślnej weryfikacji tożsamości.

Jak na Vinted wypłaca się pieniądze?

Najpierw należy upewnić się, że Portfel Vinted został aktywowany. To właśnie do niego trafiają środki ze sprzedaży, które są przechowywane do momentu, aż kupujący potwierdzi, że wszystko jest w porządku. Do tego czasu środki są oznaczone statusem „oczekujące” i nie można ich wypłacić.

Aktywacja portfela jest bardzo prosta: wystarczy wejść na swój profil, wybrać Portfel, nacisnąć Aktywuj Portfel Vinted i wprowadzić swoje dane.





Po aktywacji Portfela można wypłacić pieniądze na swoje konto bankowe, jednak najpierw należy dodać dane niezbędne do wypłaty środków. W tym celu wybieramy w swoim profilu Ustawienia, potem Płatności i w ustawieniach płatności klikamy Dodaj konto bankowe. Należy podać imię i nazwisko właściciela konta, kod IBAN i adres rozliczeniowy. Dodane konto zostanie zapisane i będzie wykorzystywane do kolejnych wypłat.

Pamiętajmy, że pieniądze pojawią się na koncie bankowym w ciągu 5 dni roboczych od momentu dokonania wypłaty.

Czy na Vinted sprzedaje się za darmo?

Tak. Dodawanie ofert na Vinted jest całkowicie bezpłatne. Nie ma również opłat od sprzedaży. Wszystkie zarobione pieniądze lądują w Portfelu Vinted, z którego można je przesłać bezpośrednio na konto bankowe.

Czy na Vinted jest prowizja od zakupu?

Tak. Wciskając Kup Teraz klient opłaca Ochronę Kupujących, która pomaga w zabezpieczaniu każdego etapu transakcji. Koszt tej usługi to 5% ceny przedmiotu + 2,90 zł. Opłata jest obowiązkowa i automatycznie doliczana do rachunku.

Jak założyć konto na Vinted?

Na Vinted dostępne są cztery sposoby rejestracji. Można to zrobić przy pomocy konta na Google lub Facebooku, Apple ID albo adresu e-mail. W przypadku problemów z wybraną metodą można spróbować innej.





Rejestracja zajmuje dosłownie kilka sekund. Trzeba pamiętać o zajrzeniu na skrzynkę e-mail i kliknięciu potwierdzenia. Po założeniu konta można zajrzeć do folderu wiadomości, gdzie czeka kilka wskazówek jak korzystać z Vinted.

Co można sprzedawać na Vinted?

Platforma nie pozwala na sprzedawanie wielu przedmiotów, a wśród nich można znaleźć produkty spożywcze, leki i suplementy, sprzęt sportowy czy artykuły dla zwierząt domowych. Warto zerknąć do katalogu na stronie Vinted i upewnić się, że w ogłoszeniu nie oferujemy czegoś z listy przedmiotów niedozwolonych.

Co zatem jest dozwolone? Poniższe przedmioty można sprzedawać bez obaw:

damskie, męskie i dziecięce ubrania, obuwie i akcesoria

dziecięce zabawki, meble i akcesoria do opieki

nowe, nieotwarte kosmetyki, perfumy, produkty do makijażu i gadżety kosmetyczne

akcesoria do urządzeń elektronicznych, takie jak: słuchawki, smartwatche, etui na telefony itp.

Popularność Vinted

Vinted zdobył dużą popularność jako miejsce, w którym można łatwo kupić używaną odzież online. Cieszy się powodzeniem nie tylko wśród osób, które chcą okazyjnie kupić ubrania niedostępne w sieciówkach, ale też przyciąga ludzi dbających o środowisko. W ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie ekologią i wielu decyduje się dać przedmiotom drugie życie, zamiast je wyrzucać. Zatem możemy ciągle kupować nowe rzeczy napędzając ich produkcję, albo zdecydować się na te z drugiej ręki i przyczynić się do ograniczenia zaśmiecania naszej planety, choć odrobinę.