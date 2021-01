Oto aplikacje, których zapewne nie potrzebujesz, chociaż… różnie się plotą losy człowiecze. Istnieje szansa, że w obcym miejscu będziesz musiał skoczyć na dwójeczke, albo w domu zapragniesz skorzystać z masażera. Słowem: klikaj, czytaj i instaluj dziwne programy na telefon.

Aplikacje których nie potrzebujesz. Nie dziękuj

Na nowym telefonie znajdziemy zazwyczaj tylko podstawowe narzędzia - przydatne, ale nudne. Dlatego często instalujemy jeszcze garść innych, szczególnie darmowych aplikacji, z których często korzystamy. A może by tak podejść do sprawy od drugiej strony i pobrać aplikacje, które w zasadzie nie są do niczego przydatne? Ewentualnie zapewniają chwilę śmiechu na imprezie, a potem o nich zapominamy.

Masz za mało zaśmiecony telefon? Nie ma sprawy! Śpieszymy z pomocą. Oto najciekawsze aplikacje ostatnich lat… nie powiedział nikt, nigdy.

Vibrator Strong - wiadomo :)

Tak, ta aplikacja służy do tego, o czym myślisz. Możesz regulować siłę wibracji, zablokować wyświetlacz, żeby móc lepiej chwycić telefon oraz wybrać jeden z kilkunastu trybów wibracji. Wszystko po to, żeby efekt masażu był bardziej… zadowalający. Wskazany jest wodoszczelny telefon i dobry żel.

Useless - zupełnie nieprzydatna aplikacja, szczerze

Ta apka ma świetne opinie. Przytoczę choćby dwie z nich: “Wspaniała zabawa dla całej rodziny” oraz “Ta aplikacja zmieniła moje życie“. I to wszystko za darmo! W dodatku programista jest w stu procentach uczciwy z nami. Dokładnie informuje dlaczego ta aplikacja powstała i co robi. W skrócie: powstała, bo ludzie pobiorą cokolwiek na telefon, a cel jest taki, żeby dać zarobić autorowi na reklamach. Jeśli cenisz szczere i otwarte postawienie sprawy, to lepiej trafić nie możesz. Instaluj!

Reface - wstaw swoją twarz w film

Jeśli chcesz wyglądać jak Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Rambo, Hobbit, Mona Lisa, albo piosenkarz K-POP’u, to nie ma sprawy. Ja nie oceniam. Pewne jest tylko to, że możesz liczyć na tonę śmiechu, zwłaszcza na imprezie lub innym spotkaniu. W aplikacji Reface możesz wstawić swoją twarz w znanego mema, gifa, film, dzieło sztuki albo kartkę z życzeniami. Tak, aplikacja wyświetla reklamy w darmowej wersji, ale można jej to wybaczyć. To całkiem zabawny śmieć w pamięci Twojego telefonu.

Poop Map - tu byłem i dwójkę robiłem

Wy się tu śmiejecie, a to poważna aplikacja społecznościowa. Przestanie być zabawnie, gdy w obcym mieście będziecie musieli zaliczyć pobyt na tronie. Wtedy aplikacja Poop Map będzie na wagę złota. Społeczność podpowie Wam gdzie jest “schludnie choć na…”. To program, który dostaliśmy, a na który nie zasłużyliśmy. Pokornie dziękujemy. Pamiętajcie, że w kupie raźniej!

Elf Yourself - zamień się w tańczącego elfa

To opcja na święta. Tak, wiem, że grudzień już za nami, ale przypuszczam, że w przyszłości będzie jeszcze jeden lub dwa. Dlatego już warto zaznajomić się z aplikacją, w której razem z ekipą zaczniemy tańczyć, jako elfy. Osobiście używam tej usługi od około 13-14 lat i z doświadczenia wiem, że na imprezach integracyjnych w pracy robi robotę. Warto tylko zwrócić uwagę na to, że większość schematów jest płatna (na szczęście są to małe kwoty rzędu kilku złotych).

PS. Uważaj na to co instalujesz. Jeśli aplikacja wymaga wielu uprawnień lub ma niewiele pozytywnych opinii, to raczej jej nie instaluj.

