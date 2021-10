Smartfony od dawna stały się podstawowymi urządzeniami do przeglądania internetu i załatwiania spraw codziennych. Warto więc zastanowić się, nad kontrolą i blokowaniem aplikacji oraz sposobu przesyłania przez nich danych. Jedną z aplikacji, która w tym pomoże jest Netguard.

Telefony komórkowe, choć prostsze i wygodniejsze w użyciu, nie oferują aż takiej kontroli tego, co się na nich dzieje, jak komputery osobiste. Wiele aplikacji na smartfonach domyślnie łączy się z internetem i robi to w tle, chociaż niekoniecznie chcielibyśmy, by tak robiły. W takich sytuacjach może przydać się specjalne oprogramowanie kontrolujące dostęp aplikacji do internetu, na przykład NetGuard.

Co to jest NetGuard NetGuard to bezpłatna aplikacja będąca swego rodzaju firewallem dla telefonów komórkowych z Androidem i umożliwia monitorowanie ruchu sieciowego. Jej ogromną zaletą jest to, że nie wymaga wykonania roota, aby móc zarządzać poszczególnymi aplikacjami i tym, czy mogą one łączyć się z internetem. NetGuard pozwala kontrolować zachowanie oprogramowania zarówno w sieci komórkowej, jak i w połączeniu z Wi-Fi. Program posiada osobne ustawienia dla tych dwóch typów sieci i może być szczególnie przydatny, jeśli chcesz zaoszczędzić na swoim miesięcznym limicie transferu. Blokowanie niektórych aplikacji od łączenia się z internetem w tle może też wpłynąć pozytywnie na czas działania baterii i go wydłużyć. Aplikacja wymaga od użytkownika zgody na ustanowienie połączenia VPN, choć sama VPN-em de facto nie jest. NetGuard w zasadzie jest wolny od tradycyjnych reklam – jedynie na samym dole ekranu znajduje informacja zachęcająca do zakupu wersji PRO. Pakiet PRO dodaje dostęp do logów blokowanego ruchu sieciowego, a także opcję zatrzymania połączeń dla konkretnych adresów, z którymi łączą się aplikacje, zarządzenie ustawieniami programu bezpośrednio z paska powiadomień, a także dodatkowe opcje zmiany motywu kolorystycznego. Każdą z funkcji PRO można dokupić indywidualnie za 9,99 zł lub zbiorczo za 39,98 zł. Co ciekawe, jest jeszcze jedna istotna funkcja aplikacji – mianowicie blokowanie reklam w przeglądarce Chrome. Jest jednak ona możliwa wyłącznie przy zainstalowaniu NetGuarda spoza sklepu Google Play – jako pakiet .apk.

Jak go zainstalować i z niego korzystać

Aplikację NetGuard można pobrać ze sklepu Google Play. Instalację można rozpocząć albo z poziomu telefonu, po przejściu do sklepu i wpisaniu „netguard” w wyszukiwarkę, bądź za pomocą strony internetowej Google Play z komputera.

Innym sposobem pobrania aplikacji, który otwiera dostęp do blokowania reklam, jest ściągniecie NetGuarda jako pakietu .apk spoza sklepu Google Play.

Po pobraniu i uruchomieniu NetGuarda należy wybrać pole „Zgadzam się” przy pojawiającej się przy powitaniu umowie licencyjnej. Następnie zauważymy kilka komunikatów na ekranie (trzy na górze oraz trzy na dole), wyjaśniające, jak działa NetGuard – wszędzie powinniśmy stuknąć „OK”, aby zniknęły z ekranu.

W dalszej kolejności musisz nacisnąć na przełącznik w lewym górnym rogu ekranu, aby włączyć połączenie VPN, które będzie filtrowało na naszym telefonie ruch sieciowy. Aby aplikacja działała w najwydajniejszy sposób poprosi ona w następnym oknie dialogowym o przejście do opcji optymalizacji użycia baterii, skąd z górnego, rozwijanego menu wybieramy „wszystkie”, a następnie ekran do dołu, aż odnajdziemy NetGuard i odznaczamy aplikację, aby firewall zawsze mógł działać w tle.

Główny ekran NetGuard umożliwia blokowanie łączenia się przez Wi-Fi lub internet komórkowy każdej z aplikacji z osobna. Po stuknięciu w ikonkę danego programu możemy również włączyć bardzo specyficzne warunki, na przykład zezwalać na transmisję danych Wi-Fi i komórkowych przy włączonym ekranie, zablokować połączenie z internetem, gdy jesteśmy w roamingu, a także dodać daną aplikację do wyjątków, gdy postanowimy zablokować wszystkie programy jednocześnie.

Aby zatrzymać cały ruch sieciowy z wszystkich aplikacji, należy stuknąć w trzy kropki w prawym górnym rogu i następnie wybrać „zablokuj ruch sieciowy”. Aby stworzyć wyjątki dla konkretnych aplikacji, trzeba stuknąć w konkretną ikonkę aplikacji wewnątrz NetGuard i wybrać „zezwalaj w trybie blokady”.

Powyższe ustawienia stanowią większość funkcjonalności NetGuard. Kilka interesujących dodatkowych opcji jest również dostępnych w planie PRO – między innymi monitoring prędkości internetu przy używaniu poszczególnych aplikacji.

Po co blokować i kontrolować aplikacje

Istnieje wiele powodów do tego, by ograniczać ruch sieciowy aplikacji. Po pierwsze po to, aby mieć pewność, że aplikacje, które zużywają dużo transferu, nie będą łączyły się przez sieć komórkową, przez co zaoszczędzisz na swoim miesięcznym limicie. Oprócz tego, aplikacje takie, jak NetGuard pomogą w uchronieniu się przed wysokim rachunkiem przy roamingu. Oprócz tego, blokowanie połączeń aplikacji może nam pomóc przy kiepskim łączu internetowym, żeby jedynie programy, które są nam potrzebne komunikowały się z siecią, bo inaczej możemy się liczyć z mocnym spowolnieniem działania aplikacji. Ważnym atutem jest także możliwość wydłużenia żywotności baterii. Łączenie się z siecią pewnych programów w tle potrafi odciskać piętno na długości funkcjonowania telefonu.