Przybliżamy wam jedno z najlepiej ocenianych narzędzi typu VPN. Aplikacja CyberGhost zadowoli kinomaniaków i fanów Netflixa, ale zapewnia też bezpieczne przeglądanie zasobów internetu.

CyberGhost VPN i praktyczne zastosowania dla kinomaniaków i fanów Netflixa

Netflix to wciąż najpopularniejszy serwis VoD na świecie z ponad 160 milionami abonentów (2/3 spoza USA, dane z 2019 roku), choć konkurencja mocno depcze mu po piętach. Realnie użytkowników jest jeszcze więcej, bo powszechne jest dzielenie jednego abonamentu na kilka osób. W Polsce z Netflixa można korzystać od 2016 roku, ale wciąż obecne geoblokady sprawiają, że nasza lokalna baza filmów Netflix jest uboższa niż w USA.

Jest to tym bardziej dotkliwe, gdy uzmysłowimy sobie, że amerykański użytkownik Netflixa płaci za dostęp prawie tyle samo co my. Przeliczając cenę na liczbę dostępnych tytułów, polska cena jest jeszcze mniej korzystna. Przypomina to czasy, gdy opłacało się sprowadzać dowolny sprzęt elektroniczny zza oceanu, bo nawet wtedy jego cena była dużo atrakcyjniejsza niż w polskich sklepach.

Na szczęście nie jesteśmy bez szans na poprawienie naszej netflixowej sytuacji, a jak to zrobić pokażemy w tym tekście.

Jak bardzo polski Netflix różni się od Netflixa w USA

W Polsce baza filmów i seriali liczy około 3800 pozycji, za to w USA mamy ich blisko 6000 (dane z września 2019). To jednak nie do końca obiektywny obraz. W Polsce są pewne materiały, których nie zobaczymy w USA (na przykład sezony 4,5 i 6 Outlandera), ale dużo częściej sytuacja bywa odwrotna. Szczególnie w przypadku filmów - klasyki amerykańskiego kina czy spaghetti westernów takich jak Dobry, Zły i Brzydki, na próżno szukać w polskiej bazie.

Sprawy nie poprawia przechodniość bazy materiałów polskiego Netflixa. Niektóre tytuły trafiają do nas na chwilę, by potem zostać zastąpionymi innymi. Wrogowie Publiczni i Jeździec bez głowy, w których zagrał rewelacyjny Johnny Deep, Żołnierze Kosmosu czy rewelacyjny serial Dexter to produkcje, których nowi użytkownicy na razie nie znajdą w polskim Netflixie. Użytkownik Netflixa nie może beztrosko odkładać obejrzenia filmu na później, bo nie wiadomo, czy wcześniej nie zostanie on usunięty z lokalnej oferty.

Dyskutować można nad poziomem niektórych „nadmiarowych treści”. Skoro jednak płacimy, to chcielibyśmy móc obejrzeć wszystko co oferuje Netflix, gdziekolwiek na świecie.

Polska baza filmów i seriali w Netflix to realnie mniej niż połowa tego, co dostaje użytkownik w USA

Geo-blokady to zresztą nie tylko kwestia Netflixa. W YouTube też natkniemy się na ograniczenia w przypadku teledysków lub filmów. Synonimem ograniczeń stał się też Disney+ i serial Mandalorian, które wciąż w Polsce są niedostępne.

Usługa VPN to najbezpieczniejsze remedium na geoblokadę treści

Jeśli chcecie jak najlepiej spożytkować płacony za Netflix abonament, a przy okazji zapewnić sobie bezpieczniejsze serfowanie po internecie, to pora skorzystać z VPN. To nie może być pierwszy lepszy VPN, bo taki będzie zapewne strzałem w płot.

CyberGhost VPN jest popularny, łatwy w obsłudze, skuteczny i bezpieczny, a to najważniejsze czego należy oczekiwać po takiej usłudze

Dlatego proponujemy wam CyberGhost VPN. Korzysta z niego 36 milionów użytkowników, a moje doświadczenia z nim są jak najbardziej pozytywne. Jeśli hołdujecie przekonaniu, że przez VPN nie da się zobaczyć filmu w dobrej jakości proponowany przez nas VPN mile was rozczaruje.

Ewentualne zacięcia strumieniowania wideo za pomocą VPN wyeliminujemy pobierając najpierw film, a potem oglądając go w trybie offline. O ile pozwala na to usługa i aplikacja w przypadku danego tytułu.

By przekonać was, że warto zainwestować, a także pokazać jakie zalety daje VPN, zapraszamy do dalszej lektury tekstu, z której dowiecie się:

Co to jest VPN i dlaczego pomaga przy Netflixie

Usługi VPN kojarzą z bezpieczeństwem, anonimowością, szyfrowaniem ruchu sieciowego, czyli pozytywnie. Są to tak zwane wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network). Połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami w globalnej sieci, które funkcjonują tak jakby były wciąż w jednej prywatnej sieci. Obecne na trasie ruchu sieciowego łącza pośredniczące nie wpływają kompletnie na przesyłane do i z serwera VPN dane.

Łączność w ramach VPN stosuje się w firmach, by umożliwić zdalnym pracownikom bezpieczny dostęp do wewnątrzfirmowej sieci. Połączenie przez VPN pozwala też zanonimizować nasz ruch - oczywiście do momentu, gdy sami nie zdradzimy swojej tożsamości. To samo działanie pozwala na ominięcie geo-blokad, które narzucają tacy usługodawcy jak Netflix, bo podłączony do VPN komputer, smartfon czy telewizor, otrzymuje adres IP odpowiadający lokalizacji serwera VPN.

Darmowy VPN jest kiepskim wyborem, nie tylko w przypadku Netflixa CyberGhost VPN jest narzędziem płatnym. Pozwólcie na odpowiedź dlaczego? Darmowy VPN, a tych jest bez liku, nie zagwarantuje wam: wysokiej przepustowości łącza potrzebnej do strumieniowania filmów w dużej rozdzielczości lub szybkiego pobierania plików,

dużej swobody wyboru serwera VPN, często jest to jedna narzucona lokalizacja, kompletnie nam nie pasująca,

bezpieczeństwa serfowania w sieci w każdej sytuacji (niektóre darmowe VPNy mogą nawet szpiegować użytkownika),

i co najważniejsze, dostępu do dedykowanych serwerów, zoptymalizowanych pod kątem Netflixa, ale też innych serwisów streamingowych. Oglądanie amerykańskiego Netflixa poprzez darmowy VPN to droga przez mękę. Najpewniej każdej próbie odtworzenia będzie towarzyszył taki komunikat. Nie bez powodu. Dlatego warto skorzystać z płatnego VPN CyberGhost eliminuje wspomniane wady darmowego VPNa. Jest też usługą, która wyróżnia się: około 6400 serwerami VPN na całym świecie (90 państw), które można dowolnie wybierać w aplikacji,

łatwym w obsłudze oprogramowaniem dla praktycznie każdej platformy - telewizory, urządzenia z Android TV, Apple TV, smartfony z iOS i Androidem, komputery z Windows, MacOS, Linuxem, konsole PlayStation, Xbox, Chromecast, przeglądarki, a nawet routery,

możliwością używania jednocześnie na 7 różnych urządzeniach,

szyfrowaniem transferu za pomocą algorytmu AES-256 i blokadą wycieku pakietów w przypadku zawieszenia się komunikacji,

stałym dostępem do wsparcia technicznego (24 godziny / 7 dni w tygodniu) w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub rumuńskim. Jeśli mimo to nie uda się wam uzyskać satysfakcjonującej porady, to nic straconego, zawsze jest gwarancja zwrotu kosztów przez 45 dni. Pomysł na CyberGhost VPN zrodził się 15 lat temu w Rumunii. Ze względu na obowiązujące tam przepisy, aplikacja realizuje politykę „bez logów”. Inaczej rzecz ujmując, informacje o naszej aktywności w trakcie korzystania z CyberGhost nie powinny być w żaden sposób gromadzone.

Netflix poprzez CyberGhost VPN w praktyce

Gdy uruchomimy CyberGhost i połączymy się z wybranym dedykowanym Netflix serwerem VPN, nasz komputer otrzyma IP, które będzie lokalizować go w kraju serwera. Netflix lub inna usługa streamingu wideo zobaczy nas jako użytkowników logujących się z USA. Możemy przebierać w ofercie amerykańskiego Netflixa. Jeśli wybieracie się na wakacyjny wypad z dala od szybkiego internetu nic nie stoi na przeszkodzie, by ściągnąć filmy, których pobieranie umożliwia Netflix z USA. Nie zajmie to wiele czasu. Serwery CyberGhost są naprawdę szybkie jeśli chodzi o transfer danych, czego dowodzi poniższy pomiar wykonany aplikacją Speedtest.

Omawiany tu Netflix to najbardziej prominentny przykład, ale możliwości CyberGhost nie kończą się na nim. Poniżej usługi, które mogą zyskać po zastosowaniu VPN.

Oprócz tego CyberGhost VPN jest sposobem na bezpieczne przeglądanie internetu. USA to tylko przykład. Możemy podszyć się pod użytkownika z jednego z 90 krajów świata.

Jak używać CyberGhost na komputerze z Windows?

Według statystyk, to podstawowe urządzenie, na którym rozpoczynamy przygodę z Netflixem. Znacznie rzadziej zaczyna się ona w przypadku smartfona czy telewizora, choć ten ostatni koniec końców jest najchętniej wykorzystywany.

Domyślnie aplikacja CyberGhost po instalacji uruchamia się wraz z systemem i umieszcza swoją ikonę w zasobniku systemowym. Z jej menu kontekstowego wybierzemy szybko pożądany serwer i zainicjujemy połączenie. To wszystko.

CyberGhost ma też swoje okno aplikacji. Otworzymy je klikając dwukrotnie na ikonę CyberGhost w zasobniku systemowym. Rozwijamy je klikając na żółty przycisk po lewej stronie.

Na listach Wszystkie serwery znajdziemy rozwijane zestawienia ponad 6 tysięcy serwerów dostępnych w CyberGhost dla każdego z 90 krajów. Każdy serwer ma podany orientacyjny ping (czyli czas odpowiedzi / opóźnienie) i szacowane obciążenie. Zaznaczając gwiazdkę na żółto dodamy dany serwer do listy Ulubione.

Zestawienia Do torrentów i Do streamowania zawężają listę serwerów do danych zastosowań. W przypadku Netflixa kluczowa jest ta ostatnia lista. Wybieramy na niej serwer, który jest zoptymalizowany pod kątem Netflixa, na przykład w USA i włączamy połączenie.

By zarządzać ustawieniami płatności, licencją i aktywnymi urządzeniami klikamy z kolei na Moje konto i Zarządzaj moim kontem. Okno CyberGhost otworzy się w przeglądarce.

Jak używać CyberGhost w smartfonie lub TV z Androidem?

Tutaj obsługa jest jeszcze prostsza. Uruchamiamy aplikację i albo włączamy VPN, albo dotykamy listy Podłącz do: i wybieramy optymalny serwer. Aktywowanie VPN jest równoważne z zabezpieczeniem i szyfrowaniem połączenia Wi-Fi, więc nie zdziwcie się, że taki komunikat pojawi się w powiadomieniach.



CyberGhost w systemie Android na smartfonie Huawei z HMS



Komunikaty i pobieranie plików

Czy musimy zakładać konto Netflix w innym kraju?

Zawartość, która jest proponowana i wyświetlana na liście filmów w aplikacji Netflix jest uzależniona od miejsca rejestracji użytkownika. Czyli polskie konto będzie raczone polskimi propozycjami, amerykańskie propozycjami dla USA. Jednak baza materiałów będzie odpowiadać adresowi serwera VPN przez który się łączymy, a nie miejscu rejestracji.

Założenie konta w innym kraju może usprawnić korzystanie z Netflixa, ale nie jest konieczne. Gdy będziemy się przełączać pomiędzy różnymi krajami z Netflixem, to nawet nie ma większego sensu.

Jak pogodzić VPN ze zwykłym dostępem do sieci?

Któż z nas nie korzysta z internetowych ofert, które są dostosowane do naszej lokalizacji i preferencji? Zastosowanie VPN może sprawić, że nasze ustawienia będą ignorowane, a witryny sklepów czy usług będą przełączać się na wersje w innym języku. Paradoksalnie, to właśnie polska lokalizacja będzie tym razem preferowana.

Oglądanie amerykańskiego Netflixa i korzystanie z polskiego sklepu, który wymaga odpowiedniej lokalizacji użytkownika, można na szczęście łatwo pogodzić. Należy w tym celu wprowadzić wyjątki w ustawieniach CyberGhost w panelu Inteligentne zasady. Domenę sklepu lub innej witryny należy dodać do listy Wyjątki.

Na innych zakładkach ustawimy tez zasady uruchamiania się programu i aktywacji połączenia VPN. W aplikacji smartfonowej należy z kolei odszukać ustawienia AppSplit Tunnel i odznaczyć daną aplikację, by nie łączyła się poprzez VPN gdy CyberGhost jest aktywny.

A jeśli nie oglądasz Netflixa? CyberGhost VPN też ci się przyda - oto oferta dla czytelników benchmark.pl

W tym materiale stosowanie narzędzi VPN na przykładzie CyberGhost pokazaliśmy z perspektywy geoblokad wprowadzanych przez serwisy VoD. To jednak tylko jedno z praktycznych zastosowań połączeń przez VPN. I być może nie najważniejsze. Bo przede wszystkim chodzi tu o wspomniane już bezpieczeństwo przeglądania internetu. CyberGhost VPN jest doskonałym uzupełnieniem dla oprogramowania zabezpieczającego takiego jak antywirus czy firewall. Warto z niego skorzystać gdy:

korzystacie z otwartych publicznych sieci Wi-Fi,

chcecie bezpiecznie pobierać pliki typu torrent,

korzystacie z gier, które bazują na lokalizacji uczestnika,

poszukujecie innych niż domyślne ofert wakacyjnych,

zależy wam na bezpiecznych cyfrowych płatnościach.

Pomyślcie o nim nawet jeśli nie przepadacie za Netflixem, czy w ogóle usługami VoD.

Czytelnikom benchmark.pl proponujemy dedykowaną ofertę na 18-miesięczny dostęp do CyberGhost VPN. Mamy tu wyważenie okresu subskrypcji i ceny, która wynosi 2,75 euro (około 12 złotych) miesięcznie. Płatności należy dokonać jednorazowo za 1,5 roku. Biorąc pod uwagę korzyści jakie daje CyberGhost VPN to atrakcyjna oferta.

Tekst powstał we współpracy z twórcą aplikacji CyberGhost VPN