Słuchanie muzyki i oglądanie filmów na telefonie to standard dla większości z nas. Wiele osób używa ich też do grania i łączy dodatkowe akcesoria, takie jak smartwatch i słuchawki bezprzewodowe. Dobry telefon powinien radzić sobie z tym bez problemu. Czy realme 8 Pro taki jest?

Dobry telefon musi mieć dokładnie to, czego potrzebujesz

Dla coraz większej grupy osób smartfon jest głównym, a często nawet jedynym komputerem. Nic więc dziwnego, że musi on być bardzo funkcjonalny i bezproblemowy, a najlepiej jeszcze niezbyt drogi, czyli dostępny dla mas. Teoretycznie można założyć, że każdy nowoczesny smartfon jest uniwersalny i wystarczająco dobry, ale… to nie do końca prawda. Dlaczego?

Otóż wiele osób wciąż chce podłączać do telefonu klasyczne, przewodowe słuchawki, a także używać jednocześnie dwóch numerów telefonicznych i oddzielnej karty pamięci microSD. To nie są wygórowane oczekiwania, a mimo to nie każdy telefon je spełnia.



Netflix na realme 8 Pro

Do tego warto dodać jeszcze wyświetlacz AMOLED, który zdecydowanie poprawia wrażenia, podczas oglądania filmów wieczorem. Często pomijaną, choć bardzo ważną kwestią jest też ekosystem, który zapewnia idealną współpracę akcesoriów takich jak smartwatch i słuchawki bezprzewodowe. Z pewnością przyda się też dobra bateria z szybkim ładowaniem, by można było przez wiele godzin oglądać filmy, słuchać muzyki i przeglądać media społecznościowe.

Filmy, muzyka, gry, informacje - czy realme 8 Pro się nadaje?

Niedawno testowałem smartfon realme 8 Pro, który w moim odczuciu jest jednym z najlepszych telefonów klasy średniej. Czy dobrze ogląda się na nim filmy, czy jakość dźwięku jest wysoka, czy można wygodnie grać w gry, jak współpracuje ze słuchawkami Bluetooth i smartwatchem? Oto moja opinia czy realme 8 Pro jest dobrym smartfonem multimedialnym.



Spotify na realme 8 Pro

Czy jest dobry do filmów? Pamięć, wyświetlacz, głośnik

Po pierwsze do wygodnego oglądania filmów potrzebny jest nie tylko czytelny, jasny wyświetlacz, ale również odpowiednia pojemność pamięci. Jasne, że obecnie większośc filmów streamujemy z Internetu, ale jeśli jedziemy w dalszą podróż (w szczególności zagraniczną), to możemy mieć problem z dostępem do szybkiego Internetu komórkowego. W takich przypadkach trzeba zapisać filmy w pamięci telefonu.

Nowy realme 8 Pro nie zawodzi pod tym względem, bo ma 128 GB pamięci wbudowanej, a do tego oddzielny slot na kartę microSD (nie tracimy dual SIM). Innymi słowy dziesiątki, a nawet setki gigabajtów filmów nie będą zużywały pamięci telefonu, lecz będą przechowywane oddzielnie. To zaleta, którą nie każdy konkurent może się pochwalić.



Netflix na realme 8 Pro

Po drugie realme 8 Pro ma bardzo dobry, duży i jasny wyświetlacz sAMOLED. Zapewnia on głęboką czerń, co jest bardzo ważne wieczorem lub w delikatnie oświetlonych pomieszczeniach. Powód jest prosty: na standardowych wyświetlaczach IPS LCD czerń jest tak naprawdę szara, a podświetlenie LED często powoduje nieprzyjemne wypływy światła i efekt gradientu. W realme 8 Pro tego problemu nie ma, bo sAMOLED nie wymaga podświetlenia, a czerń jest perfekcyjna.

Jeśli dołożymy do tego żywe, nasycone kolory oraz dość duży rozmiar ekranu, to otrzymujemy wysoką jakość i dobry komfort oglądania filmów, zdjęć i treści na mediach społecznościowych. Wyświetlacz realme 8 Pro nie posiada funkcji HDR, ale wspiera DCI-P3.

W jasny dzień też można wygodnie oglądać filmy, bo wyświetlacz ma maksymalną jasność szczytową, w trybie automatycznym docierającą do 1000 cd/m2 (w trybie manualnym do 600 cd/m2).

Po trzecie, telefon oferuje skuteczny filtr światła niebieskiego. Funkcja nosi nazwę Komfort oczu i skutecznie redukuje zmęczenie wzroku podczas długiego oglądania filmów oraz korzystania z telefonu, szczególnie wieczorem. W połączeniu z ciemnym motywem systemowym efekt jest bardzo dobry. Oglądanie YouTube i Netflix na realme 8 Pro jest po prostu bardzo wygodne, zarówno w dzień, jak i w nocy.



Netflix na realme 8 Pro

Po czwarte: wielkość i rozdzielczość też mają znaczenie. Nowy realme 8 Pro wyposażony jest w wyświetlacz 6,4 cala 1080 x 2400 px. Dość duży do wygodnego oglądania filmów, ale jednocześnie nie za duży. To nie jest deska wypychająca kieszeń, lecz zgrabny i smukły telefon (grubość około 8,1 mm). Natomiast rozdzielczość FHD+ w praktyce zapewnia ostry i szczegółowy obraz w filmach, grach i aplikacjach.

I wreszcie po piąte - nie ma filmów bez dźwięku (nawet filmy nieme mają jakąś muzykę w tle). Dlatego podczas oglądania liczy się również jakość głośnika. Omawiany smartfon ma jeden głośnik w dolnej krawędzi obudowy. Oznacza to, że w orientacji poziomej głos i efekty będą dobiegały z prawej lub lewej strony (zależnie od tego jak trzymamy telefon), co w mojej opinii jest lekką wadą.

Na szczęście głośność jest wysoka - w większości przypadków wystarcza zakres od 20 do 50% skali. Czasami, w głośniejszym otoczeniu musiałem podkręcać do 70%. Na 100% nie słuchałem nigdy, bo nie było takiej potrzeby. Jakość dialogów i efektów w filmach jest dobra w tej klasie telefonów.

Realny czas oglądania filmów to od kilkunastu, nawet do 20 godzin, w zależności od tego czy streamujemy online, czy odtwarzamy z pamięci. To świetny wynik, szczególnie przydatny w czasie podróży, ale nie tylko. W domu z kolei przydaje się szybkie ładowanie do połowy w 19 minut i do pełna w 45.

W skrócie: realme 8 Pro z dużym, jasnym wyświetlaczem AMOLED, slotem microSD, niezłym głośnikiem i kilkunastoma godzinami odtwarzania, jest bardzo dobrym smartfonem do filmów.

Czy jest dobry do muzyki? Słuchawki przewodowe i bezprzewodowe

Przez kilka tygodni realme 8 Pro pełnił rolę mojego głównego odtwarzacza muzyki, gdy pracowałem, czytałem książki albo po prostu wychodziłem “na miasto”. Używałem przy tym trzech typów słuchawek: przewodowych dokanałowych, przewodowych wokółusznych oraz bezprzewodowych dokanałowych.



realme 8 Pro, Spotify i słuchawki przewodowe

Z małymi słuchawkami Degauss Twelve Drivers realme 8 Pro poradził sobie bardzo dobrze. Głośność była wyższa niż potrzebowałem, a jakość na poziomie spotykanym w dobrych telefonach flagowych. Szumy własne były w zasadzie niesłyszalne, a brzmienie można określić jako dynamiczne, mocne, dociążone, z podkreślonymi tonami niskimi, lekko ocieplone i ze szczegółową górą pasma.

Na większych słuchawkach Status Audio CB-1 (32 omy) oraz Denon AH-D2000 głośność była dobra, ale moc i miękkość basu wręcz imponująca. Ten telefon zdecydowanie zapewnia rozrywkowe, muzykalne brzmienie.

Jednak najlepsze połączenie jakości, swobody i funkcjonalności dawały oczywiście słuchawki bezprzewodowe - ja korzystałem z realme Buds Air 2. Grają one czysto, z mocno podkreślonymi tonami niskimi, odrobinę cofniętym środkiem i lekko ocieploną, ale wyraźną i szczegółową górą. W tym przypadku jednak największą zaleta jest integracja z ekosystemem. Po zalogowaniu na swoje konto w aplikacji realme Link miałem już dostęp do smartwatcha i poprzednich słuchawek, które skonfigurowałem na innym telefonie realme.



realme Buds Air 2 i realme 8 Pro

Co ważne opóźnienia w transmisji Bluetooth są tak małe, że na słuchawkach bezprzewodowych można nie tylko słuchać muzyki, ale też oglądać filmy i grać. Ponadto również w przypadku muzyki przydaje się oddzielne, trzecie miejsce na kartę microSD - można na niej trzymać całą kolekcję plików. Telefon radzi sobie nie tylko z MP3, ale też popularnymi formatami bezstratnymi.

Gdy mowa o muzyce to warto jeszcze wspomnieć o tym, że smartwatch i słuchawki też mają tutaj swoje zastosowanie. Mogą służyć do kontrolowania odtwarzacza - zamiast wyjmować telefon z kieszeni, po prostu przełączamy utwór lub zmieniamy głośność na wyświetlaczu smartwatcha, albo dotykając słuchawek. Ponadto sam smartwatch ma jeszcze mnóstwo innych zalet, gdy jest sparowany ze smartfonem (powiadomienia, pogoda, funkcje sportowe, tętno, SpO2, monitorowanie snu, sterowanie aparatem itp).



realme 8 Pro, Watch Watch S Pro, realme Buds Air 2

W skrócie: Do realme 8 Pro możesz podłączyć ulubione słuchawki przewodowe bez przejściówki, a pliki muzyczne odtwarzać z karty microSD. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a głośność odpowiednia zarówno na małych, jak i dużych słuchawkach. Nie ma też problemu ze słuchawkami Bluetooth. To dobry smartfon do słuchania muzyki.

Czy jest dobry do gier? Płynność, wydajność i wygoda

Tutaj liczy się optymalne wykorzystanie procesora. Co prawda realme 8 Pro ma SOC Snapdragon 720G, czyli z średniej półki, ale zdecydowana większość gier działała z płynnością od 40 do 60 kl/s. Popularne strzelanki, które wymagają dużej dynamiki raczej osiągały 55-60 kl/s więc można przyjąć, że sytuacja wygląda dobrze. Tyle wystarczy do w miarę płynnej, przyjemnej i bezproblemowej rozgrywki.

World of Tanks Mobile - 60 kl/s

- 60 kl/s Call of Duty Mobile - Day of Reckoning - 55 - 60 kl/s

- 55 - 60 kl/s Warface - 60 kl/s

- 60 kl/s Dead by Daylight Mobile - 55 - 60 kl/s

- 55 - 60 kl/s State of Survival - 40-45 kl/s

Co ważne smartfon ma tak zwaną Przestrzeń dla gier, czyli funkcję, która pozwala zwiększyć wydajność procesora w grach, albo wręcz przeciwnie - obniżyć zużycie energii. Są też opcje blokowania powiadomień, odrzucania połączeń telefonicznych, ustawiania stałej jasności, a w czasie grania można sprawdzić liczbę kl/s, obciążenie CPU i GPU.

Część bardziej zaawansowanych gier może uruchamiać się z niższymi ustawieniami graficznymi, ale o dziwo nawet po ich ręcznym zwiększeniu gra często działa płynnie i po prostu dobrze. Bateria wystarcza na kilka godzin grania.

W skrócie: realme 8 Pro pomimo tego, że jest smartfonem klasy średniej, całkiem dobrze daje sobie radę w grach. Rzecz jasna wyświetlacz 60 Hz to realnie 60 kl/s, ale tyle wystarczy do przyjemnej rozgrywki.

realme 8 Pro do multimediów - podsumowanie

Jeśli telefon gra świetnie przez klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack i przez Bluetooth, a do tego ma oddzielne miejsce dla karty microSD, niezły głośnik, duży, jasny i bardzo dobry wyświetlacz sAMOLED FHD+ oraz sporo pamięci RAM, dobry procesor i dość dużą baterię, to moim zdaniem można go nazwać dobrym smartfonem do muzyki, filmów i gier.

Dokładnie taki jest realme 8 Pro. Mój czas z tym smartfonem powoli dobiega końca, ale muszę przyznać, że jego codzienne używanie było bardzo przyjemne. Działa szybko i bezproblemowo, ma znakomite aparaty, a korzystanie z mediów społecznościowych jest po prostu wygodne. Uważam, że realme 8 Pro to wszechstronny i w pełni uniwersalny telefon multimedialny.

Dajcie znać w komentarzach co o nim sądzicie. Udanego dnia!

