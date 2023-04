Jakie darmowe edytory zdjęć online są najlepsze? Zobacz nasz ranking. I skorzystaj. Nie musisz niczego instalować by edytować grafiki.

Nie musimy instalować programu do edycji zdjęć, by poprawić zdjęcia na komputerze. Wystarczy przeglądarka internetowa oraz internet. W sieci znajdziemy edytory zdjęć online, które świetnie poradzą sobie z naszymi fotkami. Niektóre prawie tak dobrze jak Photoshop. To nie tylko proste narzędzia, ale także programy z zaawansowanymi funkcjami, obsługujące warstwy i maski. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Poznajmy najlepsze darmowe aplikacje online do edycji zdjęć.

Darmowe edytory zdjęć online

Photopea

Dlaczego warto skorzystać: Jeśli szukacie programu podobnego do Photoshopa, to Photopea będzie świetnym wyborem.

Aplikacja – zarówno wyglądem, jak i funkcjami - przypomina uproszczony program Adobe. Po lewej stronie znajduje się pasek z narzędziami, a po prawej panele z warstwami, kanałami, ścieżkami, a nawet historią działań. Photopea pozwala na zrobienie retuszu (mamy m.in. narzędzia takie jak pędzel korygujący czy łatka), umożliwia usuwanie obiektów za pomocą opcji wypełniania z uwzględnieniem zawartości. Program udostępnia pędzle do lokalnego rozjaśniania, przyciemniania, rozmywania obrazu. Jest wiele opcji zaznaczania, w tym znane z zaawansowanych programów maski. Dzięki pracy na warstwach możemy stosować różne ciekawe efekty, a także zrobić fotomontaż.

Korektę na zdjęciach można przeprowadzić niedestrukcyjnie za pomocą warstw dopasowania – podobnych jak w Photoshopie. Do warstw możemy również dodać różne style z efektami. Jest nawet możliwość nagrania wykonanych operacji i stosowania ich na kolejnych obrazach. Jeśli mamy więcej zdjęć do przetworzenia, to możemy skorzystać z opcji masowej edycji obrazów, do których zastosowane zostaną nagrane operacje. Zdjęcia możemy zapisać także jako pliki PSD. Co więcej, jest możliwość prostego wywoływania plików RAW! Możemy w nieskończoność wymieniać zalety Photopea, ale najlepiej jeśli sami odkryjecie kolejne. Wszystkie narzędzia są tu dostępne bezpłatnie, nie musimy się nawet logować. Aplikacja ma polskojęzyczny interfejs. Program można również zainstalować na komputerze.

Pixlr

Dlaczego warto skorzystać: Pixlr E to świetny przeglądarkowy program do edycji zdjęć, upodobniony do Photoshopa.

Aplikacja jest nieco mniej zaawansowana niż Photopea, ale również pełna użytecznych narzędzi. Także tutaj możemy pracować na warstwach obrazu, ale nie mamy warstw dopasowania czy stylów warstw. Możemy jednak mieszać warstwy czy zrobić fotomontaż. Pixlr E umożliwia tworzenie maski, pozwala również na inteligentne odseparowanie obiektu od tła. Podobnie jak w przypadku Photopea i Photoshopa, po lewej stronie interfejsu umiejscowiony jest pasek z narzędziami, na którym znajdziemy m.in. narzędzia do zaznaczania (np. lasso, różdżkę), narzędzia retuszu, narzędzia wypaczania obrazu (pomocne przy kształtowaniu, powiększaniu lub zmniejszaniu elementów zdjęcia), pędzle do lokalnego przyciemniania, rozjaśniania, rozmywania lub wyostrzania fotografii, narzędzia bokehu i wiele innych przyborów z ciekawymi efektami.

W menu edytora pochowane są opcje korekcji jasności, świateł i cieni, koloru i wiele innych. Jest też tak zwana Biblioteka efektów, w której znajdziemy pogrupowane zgodnie z przeznaczeniem efekty kolorystyczne i inne. Do zdjęcia możemy też dodać efekt animacji i zapisać je w formacie MP4 lub jako animowany GIF. Dużym ułatwieniem jest polskojęzyczny interfejs. Jeśli Pixlr E wydaje się dla nas zbyt trudny, warto sięgnąć po Pixlr X, gdzie narzędzia do edycji są w uproszczonej wersji.

Polarr

Dlaczego warto skorzystać: Polarr to narzędzie, którego siłą są filtry, niektóre stylizowane na filmy analogowe.

Filtry Polarr rewelacyjnie tonują zdjęcia, nadając im niepowtarzalny klimat. Są one pogrupowane w zestawy odpowiadające ich charakterowi, na przykład Modern Film, Art Film, Infrared czy Adventure. Z większości filtrów możemy utworzyć własny zestaw ulubionych ustawień (Favorites). Co ciekawe, Polarr pozwala kopiować ustawienia z jednego zdjęcia do drugiego (opcja Copy Edits i Paste Edits), co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza edycję podobnych zdjęć.

Oprócz filtrów Polarr udostępnia za darmo również kilka przydatnych opcji edycji, na przykład regulację temperatury barwowej, odcienia, nasycenia, korekty zamglenia, świateł, cieni, bieli i czerni. Pozwala całkiem skutecznie odzyskać detale z najjaśniejszych miejsc i ładnie rozjaśnia cienie. Mamy tutaj również narzędzie kolorystycznego tonowania świateł i cieni. Fotki możemy kadrować, a także usuwać z nich niedoskonałości. Wadą programu są denerwujące komunikaty o skorzystaniu z narzędzia Pro (nawet jeśli świadomie go nie wybraliśmy – co może być lokalnym błędem aplikacji). Wówczas mamy tylko jeden bezpłatny zapis obrazu. Radą na to może być korzystanie z funkcji Polarr na raty. Na plus należy zapisać szybkość działania aplikacji. Jest również dostępna wersja do zainstalowania na komputerze.

Fotor

Dlaczego warto skorzystać: Fotor udostępnia za darmo nie tylko podstawowe funkcje edycji, ale również kilka praktycznych narzędzi retuszu i sporo efektów kolorystycznych.

Fotor nie jest całkowicie bezpłatny, ale za darmo udostępnia zestaw funkcji i narzędzi, które przydadzą się niejednemu fotografowi. Wśród tych bardziej interesujących znajdziemy narzędzie Krzywe (Curves), wykorzystywane poprzez profesjonalistów, bo pozwalające na dużą kontrolę jasności poszczególnych obszarów obrazu. Oczywiście podstawowe łatwiejsze w obsłudze narzędzia (suwaki) również tutaj znajdziemy – to m.in. opcja korekcji kontrastu, ekspozycji, świateł i cieni, a także balansu kolorów. Nie zabrakło możliwości wyostrzenia obrazu. Możemy także wykonać retusz portretu – do tego celu Fotor w ramach bezpłatnego użytku przeznaczył narzędzia do usuwania niedoskonałości, klonowania, usuwania zmarszczek, wyszczuplania, wybielania zębów, a także… makijażu.

W aplikacji znajdziemy również liczne efekty kolorystyczne, ramki, narzędzia tekstu, kadrowania, różnego rodzaju dodatki (kształty, naklejki, ikony). Niestety, aby zapisać przetworzone zdjęcie, musimy być zalogowani (możemy to zrobić na przykład danymi Facebooka lub Google). Płatna wersja Fotora, którą możemy oczywiście za darmo przetestować, oferuje znacznie więcej świetnych narzędzi, na przykład opcję usuwania tła, inteligentne usuwanie obiektów czy inteligentne powiększanie obrazu. Opcje płatne są oznaczone żółtymi kropkami przy ikonach. Program Fotor jest również dostępny w wersji instalacyjnej.

BeFunky

Dlaczego warto skorzystać: BeFunky ma kilka ciekawych narzędzi, które upiększą nasze fotki.

BeFunky to kolejny świetny edytor zdjęć online, który ma ogromną liczbę świetnych funkcji i narzędzi, ale niestety tylko niektóre udostępnia za darmo. Bezpłatnie możemy skorzystać z podstawowych narzędzi edycji i retuszu, niektórych inteligentnych funkcji, filtrów, efektów i nakładek. Dostępne są również wybrane tekstury i ramki. Jak rozpoznać bezpłatne narzędzia? Nie są one oznaczone zieloną kropką.

Mimo tych ograniczeń BeFunky sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach, możemy nim wykadrować i obrócić obrazy, poprawić jasność fotografii, uwydatnić detale (funkcja Beautify), wyostrzyć, poprawić kolory, wygładzić zdjęcie czy nadać efekt zmiękczenia. Narzędziami Tint i Color Mixer zmienimy tonację fotek. W przypadku retuszu portretu mamy tutaj możliwość usunięcia niedoskonałości cery czy wybielenia zębów. W aplikacji dostępna jest wyszukiwarka bezpłatnych zdjęć do użytku w różnych projektach.

Dlaczego warto skorzystać: Pho.to to prosty i szybki edytor zdjęć online. Jest całkowicie bezpłatny i pozwala zapisywać przetworzone zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości.

Aplikacja udostępnia podstawowe opcje edycji fotografii, ale w zupełności wystarczające do amatorskich zastosowań. Mamy tutaj możliwość korekty ekspozycji, w tym świateł i cieni, narzędzia do poprawy koloru, wyostrzania obrazu, kadrowania i obracania. Miłośnicy efektów znajdą tutaj kilka ciekawych propozycji. Po przyciskiem Textures znajdziemy nakładki z tak zwanym efektem bokeh. Nie zabrakło ramek, naklejek oraz narzędzi tekstowych.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym bezpłatnym narzędziu, dostępnym jako osobna aplikacja - Makeup.Pho.to. Służy ono do automatycznego retuszu portretu. Wystarczy wczytać fotkę z twarzą i po chwili (gdy aplikacja przeanalizuje zdjęcie) pojawi się efekt. Trzeba przyznać, że narzędzie świetnie sobie radzi. Niestety, nie zapisuje zdjęć w dużej rozdzielczości, ale na potrzeby internetu, np. mediów społecznościowych, w zupełności wystarcza.