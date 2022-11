Skompresowany plik zajmuje mniej miejsca na dysku i łatwiej przesłać go dalej. Jak tworzyć eleganckie archiwa i otworzyć oporne paczki plików tekstowych, zdjęć, filmów i audio?

Kompresowanie plików jest przydatną funkcjonalnością, kiedy na dysku kończy się pamięć lub nasz czas. Spakowane foldery i pliki szybciej umieścimy w chmurze oraz prześlemy mailem. Kompresja jest pomocna, kiedy mamy kiepskie połączenie z internetem lub przygnębiająco mało miejsca. Jak bez opłat tworzyć archiwa na komputerach osobistych oraz urządzeniach mobilnych i czego użyć do otworzenia spakowanych plików?

Jak stworzyć lub otworzyć archiwum plików?

Windows

W obliczu możliwości systemu operacyjnego Windows dodatkowe oprogramowanie do kompresowania plików może być nam zbędne. Odpowiednie narzędzie do tworzenia archiwów ZIP znajdziemy w menu kontekstowym. Pobraną paczkę plików z tym rozszerzeniem możemy przejrzeć i otworzyć w eksploratorze plików.

Archiwum ZIP w eksploratorze plików Windows

MacOS i iOS

Identyczne możliwości oferują systemy MacOS oraz iOS.

Korzystając z iPhone’a wyszukujemy interesujące nas pliki i w dostępnym menu wybieramy Więcej ► Kompresuj.

Kompresja w systemie iOS14 na przykładnie iPhone'a 12 PRO

Android

W systemie Android rozpakowanie plików zip jest możliwe przy pomocy aplikacji Files by Google. Jest to bezpłatne narzędzie, który wystarczy pobrać ze Sklepu Play.

Umieścimy w ten sposób w pamięci swojego urządzenia przeglądarkę plików, która ułatwi ich przenoszenie na kartę pamięci, wysłanie mailem lub umieszczenie w chmurze. Obsługuje ona także archiwa ZIP, ale tylko w zakresie rozpakowywania.

Otwieranie archiwum ZIP w aplikacji Files by Google

Skompresowanie zdjęć, zabezpieczanie plików hasłem lub otworzenie innego rozszerzenia jest poza zasięgiem aplikacji Files by Google.

Z bardziej zaawansowanymi zadaniami, wykonywanymi na archiwach, musimy radzić sobie, korzystając z innych aplikacji dla systemu Android. Zanim jednak pobierzemy którąkolwiek na telefon, warto pokusić się o przesłanie plików na urządzenie z innym systemem operacyjnym i na nim skorzystać archiwizatora. Popularnych, darmowych „otwieraczy” w Sklepie Play znajdziemy kilka, ale większość z nich w celu częstowania nas reklamami, śledzi nas okrutnie, a ich funkcjonalność potrafi budzić zastrzeżenia.

Aplikacja mobilna RAR

Jedną z najmniej zawodnych jest aplikacja RAR, dostarczana przez RARLab. Oprócz informacji o możliwości dotowania projektu WinRAR nie znajdziemy w niej reklam. Użytkownicy nie skarżą się też na negatywne przygody z otwieraniem plików, ani jakość kompresji.

Od aplikacji mobilnej RAR możemy oczekiwać:

tworzenia archiwum: RAR, ZIP

rozpakowania archiwum: TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ, RAR, ZIP

funkcji zabezpieczania archiwum hasłem

opcji automatycznego podziału archiwów na części ograniczone rozmiarem tylko dla rozszerzenia RAR

Chociaż ilość obsługiwanych formatów w aplikacji RAR nie powala, to jest ona w stanie otworzyć wszystkie najpopularniejsze rodzaje archiwów. Jej funkcjonalność ogranicza tylko i wyłącznie promowanie rozszerzenia RAR. Największą wadą aplikacji RAR jest jednak niepewne, rosyjskie pochodzenie. Dostawcą tego oprogramowania jest zarejestrowana w Berlinie firma RAR Lab. Dostarcza ona także popularnego programu desktopowego WinRAR. Aplikacja mobilna jest jednak bardziej inwazyjna, ponieważ stanowi także przeglądarkę plików i wymaga dostępu do całej pamięci urządzenia. W ten sposób staje się potencjalnym szpiegiem.

A jest to prawdopodobne, ponieważ twórcą rozszerzenia RAR oraz promujących go aplikacji jest Jewgienij Roszal. Rosjanin ten rozpłynął się w powietrzu tuż po tym jak prawa autorskie do oprogramowania przekazał swojemu bratu Aleksiejowi. Obecnie jest on właścicielem RAR Lab, ale przedstawia się jako Aleksander Rohal. W ten sposób oficjalne niemieckie pochodzenie jest retuszem, którego powodów nie znamy.

Aplikacja desktopowa 7-Zip

Najpopularniejszym wyborem użytkowników komputerów stacjonarnych, którzy sięgają po oprogramowanie służące kompresji plików, jest 7-Zip. W przeciwieństwie do rozwiązań systemowych program obsługuje więcej rozszerzeń, ale przede wszystkim jest sprawniejszym „żelazkiem”. Tworzone w nm archiwa ZIP oraz RAR mogą być nawet o 10% mniejszą paczką, niż w przypadku alternatywnych narzędzi. Rozszerzenie 7z pozwoli nam przygotować folder nawet o 70% mniejszy, niż wykorzystujący rozszerzenie zip.

Aplikacja 7-Zip

współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows, Linux, MacOS

tworzy archiwa TAR, WIM, XZ, ZIP

rozpakowuje archiwa: ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, GZIP, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, TAR, UDF, VHD, WIM, XAR, XZ, Z, ZIP

pozwala nadawać hasła chroniące foldery i pliki

dysponuje metodą szyfrowania AES-256 i kilkoma słabszymi (ich dostępność jest zależna od formatu tworzonego archiwum)

pozwala wybrać poziom i metodę kompresji

automatyczne dzieli archiwa na części z limiterm rozmiaru

Tworzenie archiwum 7z w programie 7-Zip

Pomimo ogromnej popularności 7-Zip nie jest idealny. Jego interfejs prosi się o odświeżenie, a maksymalne poziomy kompresji są czasochłonne, szczególnie na słabszych urządzeniach. Największą wadą programu jest jednak jego pochodzenie.

Pomysłodawca rozszerzenia 7z i programu 7-Zip to Rosjanin, Igor Pawłow, który jest postacią dużo bardziej tajemniczą, niż twórca rozszerzenie RAR. W konsekwencji 7-Zip nie może wygrać konkursu na prywatność, ale jego twarz ratuje otwarty kod źródłowy i algorytm SHA-256. Dbając o aktualizację, możemy dać mu kredyt zaufania.

Aplikacja desktopowa PeaZip

Aplikacja PeaZip jest dzieckiem kilku rozwiązań open source. To nieodpłatne narzędzie korzysta z kodów źródłowych kompresorów 7-Zip, Zstandard, Google Brotli, PAQ i kilku innych. Lista obsługiwanych przez aplikację formatów sięga 200, a szyfrowanie gwarantuje silny algorytm SHA-256. W ten sposób PeaZip rozpakuje dla nas każde archiwum i zadba o poufność danych.

Aplikacja PeaZip

odpowiednia dla systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS

tworzy archiwa 7z, ARC,Brotli, BZ2, CUSTOM, GZIP, PEA, QUAD/BALZ/BCM, TAR, Split, UPX, WIM, XZ, ZIP, Zstd, PAQ

ropakowuje archiwa 7z, ARC, ARJ, Brotli, BZ2, BZA CUSTOM, CDI, CAB, GZA, GZIP, JAR, PEA, RAR, RPM. QUAD/BALZ/BCM, TAR, Split, UPX, WIM, XZ, ZIP, Zstd, PAQ i wiele innych (około 200)

pozwala porównywanie, dzielenie i łączenie plików, ale także konwersja do wszystkich formatów generycznych (np. ZIP do 7z lub RAR do ZIP itd.)

oferuje funkcje szyfrowania: AES-256, Blowfish, Twofish-256, Serpent-256 (ich dostępność jest zależna od formatu tworzonego archiwum)

pozwala nadawać hasła chroniące foldery i pliki oraz dostarcza managera haseł (ich bezpieczeństwo gwarantuje algorytm SHA-256)

pozwala wybrać poziom i metodę kompresji

ma funkcję automatycznego dzielenia archiwum ze względu na limit rozmiaru

Funkcje podstawowe w programie PeaZip na przykładzie tworzenia archiwum PEA.

Funkcje zaawansowane w programie PeaZip na przykładzie tworzenia archiwum ZIP.

PeaZip jest niezwykle funkcjonalnym oprogramowaniem multiplatformowym, które oferuje użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Jest przy tym łatwe w obsłudze i nadaje się do wykorzystywania w celach prywatnych i komercyjnych.

Aplikacja IZArc

IZArc to dobra alternatywa dla korzystających z systemu Windows, ale także świetne wsparcie dla właścicieli iPhone’ów i iPad’ów.

Aplikacja desktopowa IZArc

odpowiednia dla systemu Windows

tworzy archiwa:7z BH, BZA, BZ2, CAB, JAR, LHA, TAR, TBZ, TGZ, ZIP, YZ1

rozpakowuje archiwa: 7z, A, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CDI, CAB, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, IZE, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MDF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XPI, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO

pozwala wybrać poziom oraz metodę kompresji

dostarcza funkcji szyfrowanie AES-256 (dla wybranych formatów)

Tworzenie archiwum ZIP w programie IZArc

W porównaniu z PeaZip oraz 7-Zip IZArc jest mniej funkcjonalnym oprogramowaniem. Obsługuje znaczącą większość popularnych rozszerzeń, ale tworząc archiwa nie mamy dużej swobody wyboru metody kompresji i szyfrowania. Przeciętny użytkownik, któremu nie zależy na szczególnej precyzji działań, nie zauważy problemu, ale oczekując dużej elastyczności w kompresji plików, możemy się rozczarować. Wymagających użytkowników IZArc pozytywnie zaskoczy chyba tylko możliwością konwersji obrazów płyt ISO, BIN, CDI i NRG.

Aplikacja mobilna IZArc

IZArc na mobilne urządzenia Apple jest nieodpłatną przeglądarką plików, która obsługuje archiwa ZIP, RAR i 7z. Nie jest młotem na wszystkie spakowane foldery, które mogą się nam trafić, ale zwiększa możliwości narzędzia systemowego i obsługuje dane gromadzone w chmurach (Dropbox, SkyDrive itd.).

Wśród darmowych aplikacji odpowiednich dla systemu iOS IZArc to jeden z najbardziej funkcjonalnych otwieraczy. Sensowne alternatywy, które obsługują większą ilość formatów, są płatne, a ich możliwości tworzenia archiwów i tak potrafią ograniczać się do rozszerzenia ZIP.

Który archiwizator jest najlepszy?

Konieczności korzystania z programów kompresujących i otwerających spakowane pliki jest obecnie mocno ograniczona. Wszędobylstwo archiwów ZIP powoduje, że radzimy sobie z nimi przy pomocy narzędzi systemowych. Nie oznacza to, że konwertery są skazane na śmierć. Przede wszystkim, niezależnie od promocji, jakiej rozszerzeniu ZIP dostarczają Apple, Google oraz Microsoft, nadal bardzo popularne są formaty 7z oraz RAR. Konwerterom sprzyja też ich funkcjonalność w kwestii zabezpieczania danych. To ona powoduje, że nie mają one konkurencji w postaci bezpłatnych rozwiązań online.

W ten sposób królem otwieraczy i kompresorów może zostać tylko PeaZip. Chociaż jest na bakier z tabletami i smartfonami, to jako wciąż rozwijane oprogramowanie desktopowe dogada się z każdym komputerem osobistym. Oprócz tego lista obsługiwanych przez PeaZip rozszerzeń jest najpotężniejsza, a sposób w jaki pomaga użytkownikowi ochronić jego dane, zostawia konkurencję daleko w tyle.