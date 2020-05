10 najlepszych darmowych programów do obróbki zdjęć

Nie ma nic za darmo? Ależ skąd! Jest wiele darmowych edytorów zdjęć, które w wielu zastosowaniach zastąpią Photoshopa. Zapraszamy do TOP 10

Choć Photoshop stał się synonimem programu, którego główną rolą jest obróbka zdjęć, tak naprawdę amatorzy fotografii wcale go nie potrzebują. To drogi profesjonalny edytor zdjęć o ogromnych możliwościach, które wychodzą poza zakres potrzeb większości z nas.

Darmowy edytor zdjęć

Nie trzeba sięgać nawet po płatne alternatywy dla Photoshopa. Do wielu zastosowań wystarczą bezpłatne aplikacje. Najnowsza edycja enchmarkowego zestawienia TOP 10 wnosi kilka zmian, ale niektóre aplikacje jak GIMP (najlepsza darmowa propozycja edytora zdjęć, programu do biura) zachowują swoje miejsce na liście.

Z zestawienia programów do przerabiania zdjęć wypadł IrfanView, choć jako program do łączenia zdjęć jedno obok drugiego to najlepsza aplikacja. Wraca do zestawienia obróbka zdjęć za pomocą RAW Therapee, a nowością jest VSCO. Ten program do przerabiania zdjęć na smartfony, już od lat cieszy się dużą popularnością, jednak wybierany jest przez bardziej zaawansowanych użytkowników. Edytor zdjęć, który z kolei instaluje w swoim smartfonie każdy fan mobilnej fotografii to Snapseed.

Dobre darmowe programy do edycji zdjęć:

GIMP

pobierz program (różne systemy)

Ważne dane:

Producent: GIMP Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Systemy operacyjne: Windows, MacOS, Linux Wersja językowa: polska

GIMP niezmiennie gości w naszym TOP programów do edycji zdjęć. I chyba nikt się temu nie dziwi. To wielofunkcyjny program, który pozwala pracować na warstwach, korzystać z masek i przezroczystości. Możemy nim wykonać zarówno prostą obróbkę zdjęć, jak i zaawansowane retusze czy fotomontaże. Płynną pracę w programie umożliwia silnik GEGL wprowadzony w zeszłym roku. Program oferuje elegancki ciemny interfejs i nowoczesne ikony. Wygląd elementów okna programu, jak i jego jasność możemy jednak dostosować do własnych potrzeb. W najnowszej edycji GIMP-a ikony narzędzi w przyborniku są domyślnie pogrupowane są zgodnie z przeznaczeniem. Pojawiło się nowe narzędzie do przekształcania, które pomaga zmienić perspektywę warstwy lub przesuwać ją w przestrzeni 3D. Inne ciekawe narzędzia to Uniwersalne przekształcenie (możemy jednym narzędziem wykonać kilka przekształceń), Odkształcanie (pozwalające bezpośrednio na zdjęciu zniekształcać obszary, na przykład modelować rysy twarzy) czy Pędzel programu MyPaint (atrakcyjne malarskie narzędzie zaczerpnięte z programu MyPaint). W GIMP-ie mamy także praktyczną funkcję Malowanie symetryczne.

Photopea

uruchom w przeglądarce

Ważne dane:

Producent: Photopea Licencja: bezpłatna Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa Wersja językowa: polska



Photopea zdecydowanie zasługuje na miano jednego z lepszych darmowych programów do edycji zdjęć. Jest to edytor webowy, ale przypomina wyglądem Photoshopa. Ma zresztą ambicje zostać najbardziej zaawansowanym onlajnowym programem do tworzenia i edycji obrazu. Photopea współpracuje z większością formatów graficznych, obsługuje między innymi pliki RAW, a także PSD (z Photoshopa) czy XCF (z Gimp-a). Możemy tutaj wczytać obrazy z warstwami z oryginalnymi ustawieniami mieszania, a nawet z maskami warstw. Znajdziemy tu również warstwy dopasowania, dzięki którym można niedestruktywnie edytować zdjęcie, a także style warstw. Producent wprowadził również obsługę akcji (w tym panel Actions), które mają za zadanie automatyzować pracę. Aplikacja dostępna jest w licznych językach, także w polskim. Narzędzie można zainstalować też jako aplikację webową. W najnowszej edycji programu znajdziemy nowe narzędzia – Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe) do zniekształcania obiektów oraz Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektów), służące do zaznaczania całych obiektów na zdjęciach. Wprowadzono również możliwość umieszczenia tekstu na ścieżce.

Polarr Photo Editor

pobierz program (różne systemy); uruchom w przeglądarce

Ważne dane:

Producent: Everimaging Licencja: bezpłatna Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa, Windows, MacOS, Chrome, Android, iOS Wersja językowa: angielska

Polarr Photo Editor to jeden z bardziej interesujących webowych edytorów zdjęć (ma również mobilny odpowiednik), który zupełnie nie przypomina klasycznego programu do edycji fotografii. Takiego jak na przykład Photoshop, GIMP czy Photopea. Może to sprawić kłopot początkującym użytkownikom, jednak gdy przywykną już oni do nietypowego układu narzędzi, filtrów czy innych opcji, szybko przekonają się do tej aplikacji, bo oferuje ona sporo ciekawych rozwiązań. W wersji bezpłatnej nie wszystkie są dostępne, ale i tak mamy do dyspozycji bardzo wiele funkcji, także zaawansowanych, jak stosowanie masek. Do tego bogate opcje zmiany tonacji czy koloru (także w przestrzeni HSL), opcja usuwania zamglenia (Dehaze), narzędzie Clarity, krzywe, poprawa zniekształceń obiektywu i wiele innych. Nie zabrakło filtrów symulujących filmy do fotografii czy różnych nakładek. Co ciekawe, program pozwala zapisywać przeprowadzone czynności edycyjne jako filtry, by zastosować je do kolejnych obrazów. Podczas zapisu możemy wstawić znak wodny.

Fotor

pobierz wersję dla Windows; pobierz wersję dla MacOS; pobierz wersję dla smartfona; uruchom w przeglądarce

Ważne dane:

Producent: Everimaging Limited Licencja: darmowy Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa, Windows, Mac OS, Android, iOS Wersja językowa: angielska

Fotor to darmowy edytor zdjęć dostępny jako aplikacja desktopowa, jak również aplikacja przeglądarkowa i mobilna. Program oferuje cztery moduły - edycji, tworzenia kolaży i wsadowego przetwarzania zdjęć oraz retuszu portretu. Część narzędzi dostępna jest jednak po wykupieniu abonamentu do wersji Pro. W edytorze znajdziemy gotowe ustawienia zwane scenami, które szybko automatycznie poprawią fotografię lub nadadzą jej wybrany charakter. Zdjęcia można poprawiać również manualnie, korzystając z dostępnych suwaków lub narzędzia krzywe. W ten sposób skorygujemy jasność, światła i cienie, kolorystykę czy ostrość. Zdjęcia możemy kadrować i prostować, a także usuwać z nich efekt czerwonych oczu. Mamy też liczne filtry i efekty, a także bogactwo ramek. Opcja Focus pozwala na dodanie kontrolowanej nieostrości (np. Tilt_Shift lub w postaci winiety). Gotowe fotografie możemy nie tylko zapisać na dysku komputera, ale również wysłać do serwisu Facebook, Twitter lub Flickr.

Photoscape X

pobierz program (różne systemy)

Ważne dane:

Producent: MOOII Tech Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, Mac OS Wersja językowa: angielski

PhotoScape X to przeznaczona dla systemu Windows 10 (oraz Mac OS X) unowocześniona wersja znanego nam już z poprzednich topów programu PhotoScape 3.7, którego obsługa już - powiedzmy sobie szczerze – trąci myszką. Jeśli więc nie jesteśmy użytkownikami starszych okienek i nie przeszkadza nam brak spolszczenia, to warto zainteresować się nowszą edycją fotoedytora. Interfejs Photocape X jest ciemny, ale jeśli wolimy jaśniejszy, to możemy to zmienić w ustawieniach programu. W dziale Viewer mamy przeglądarkę obrazów, z kolei moduł Editor pozwoli nam edytować zdjęcia. Znajdziemy tu pokaźny zasób narzędzi edycji, a także filtrów do upiększania zdjęć (na przykład symulujących użycie filmów do analogowej fotografii). Aplikacja oferuje również nakładki na zdjęcia typu bokeh, wycieki światła czy flary. Do fotek możemy zaaplikować różne dodatki jak naklejki, tekst czy obramowania. PhotoScape X umożliwia również masową edycję obrazów – trzeba przejść do modułu Batch. Możemy również tworzyć animowane gify czy kolaże. Producent udostępnia również płatną wersję PhotoScape X Pro.

Pixlr

uruchom program w wersji X; uruchom program w wersji E

Ważne dane:

Producent: 123RF Licencja: bezpłatna Systemy operacyjne: aplikacja przeglądarkowa Wersja językowa: angielska

Pixlr to obecnie jeden webowy program o dwóch przestrzeniach roboczych – Pixlr X i Pixlr E, możemy którymi możemy się łatwo przełączać. Moduł X różni się od E zaawansowaniem. Jeśli chcemy szybko wprowadzić poprawki czy zastosować filtry, skorzystajmy z Pixlr X. Jeśli nie znajdziemy w nim jednak potrzebnych funkcji czy narzędzi, by dokończyć edycję fotki, wystarczy przełączyć moduł (klikamy na domek i wybieramy tryb Pixlr E). Pixlr działa szybko, ma estetyczny interfejs i wygodne suwaki. Oferuje bogaty zestaw narzędzi i filtrów, za pomocą których upiększymy nasze fotografie. Możemy dość szczegółów modyfikować kolory (na przykład zmieniać tonację cieni czy świateł), mamy opcję usuwania zamglenia (dehaze) czy też filtry przypominające te z Instagrama, bądź różne nakładki (np. bokeh). Możemy na zdjęcie dodać tekst lub inne obrazki. Mamy również możliwość dokonania retuszu czy zniekształcenia obiektów (narzędzie Liquify). Aplikacja działa w oparciu o technologię WebGL.

FastStone Image Viewer

pobierz program dla Windows

Ważne dane:

Producent: FastStone Soft Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows Wersja językowa: polska

FastStone Image Viewer to przede wszystkim wygodna przeglądarka multimediów, ma całkiem bogatą ofertę narzędzi do edycji zdjęć. Pojawiają się one w bocznych panelach (po dosunięciu kursora do jednego z brzegów ekranu) gdy wyświetlimy podgląd oryginalnego zdjęcia. Do dyspozycji mamy na przykład funkcję kadrowania i zmiany rozmiaru fotografii, modyfikacji kolorystyki obrazu, wyostrzania, usuwania szumu czy redukcji czerwonych oczu. Możemy także poddać zdjęcie retuszowi, albo dodać do niego znak wodny czy obramowanie. Program obsługuje większość formatów plików graficznych, potrafi również wyświetlić fotografie w formacie RAW oraz informacje zawarte w plikach EXIF. Pliki lub ich własności możemy przetwarzać wsadowo. W najnowszej edycji programu wprowadzono możliwość zmiany koloru interfejsu na ciemny (prawie czarny). Wspierane są obrazy z przezroczystościami i usprawniono m.in. narzędzia do retuszu (Klonuj i łataj). FastStone Image Viewer jest darmowy do zastosowań niekomercyjnych.

RAW Therapee

pobierz program (różne systemy)

Ważne dane:

Producent: RAW Therapee Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, MacOS, Linux Wersja językowa: polska

Zdjęcia zapisane w surowym formacie RAW wymagają szczególnego traktowania. Można je odczytać i edytować nielicznymi aplikacjami. Z darmowych do dyspozycji mamy na przykład Raw Therapee, otwarto źródłowy program o bardzo zaawansowanych możliwościach. Można powiedzieć, że jest to bezpłatna alternatywa dla profesjonalnego programu Adobe Lightroom. Aplikacja zawiera narzędzia, za pomocą których poprawimy naświetlenie i kolorystykę fotografii, poprawimy balans bieli, odzyskamy szczegóły ze zbyt jasnych lub ciemnych miejsc. Możemy też usunąć cyfrowy szum wygenerowany przez matrycę aparatu w trudnych warunkach oświetleniowych. Nie brakuje narzędzia do korekty zniekształceń wprowadzanych przez obiektyw aparatu. Fotografie RAW możemy przetwarzać w 16-bitach.Oczywiście program musi wspierać pliki zdjęć wykonane danym modelem. Bo choć Raw Therapee odczytuje pliki z wielu cyfrówek, może się okazać, że akurat naszego aparatu nie wspiera. Na szczęście oprócz zdjęć RAW można nim poprawić także fotki zapisane w formacie JPEG.

VSCO

pobierz wersję dla Android; pobierz wersję dla iOS

Ważne dane:

Producent: Visual Supply Company Licencja: darmowy (apcja abonamentu, zakupy w aplikacji) Systemy operacyjne: Android, iOS Wersja językowa: angielska

VSCO to mobilna aplikacja znana szczególnie miłośnikom filtrów symulujących klasyczne filmy do fotografii analogowej. W bezpłatnej wersji oferuje przeszło 20 wysokiej klasy efektów. Jeśli jednak zdecydujemy się opłacać subskrypcję, otrzymamy dostęp do znacznie bogatszej biblioteki filtrów i narzędzi, liczącej dziesiątki nowych ustawień. Możemy je wypróbować dzięki 7-dniowemu okresowi testowemu. jednak do bezpłatnych możliwości. Oprócz znakomitych klimatycznych filtrów, do dyspozycji mamy kilkanaście narzędzi edycji: korektę ekspozycji i kontrastu, prostowanie, przechylanie, manipulację perspektywą, wyostrzanie i poprawę przejrzystości, regulację nasycenia, korektę cieni i świateł, poprawę balansu bieli i tonacji skóry, a także efekt winiety, ziarna czy łagodzenie czerni (Fade). Bardzo przydatnym, a darmowym narzędziem jest Split Tone, czyli podział tonowania – dzięki tej funkcji możemy nadać inną tonację światłom, a inną cieniom. VSCO to nie tylko aplikacja do edycji, ale – podobnie jak Instagram – platforma społecznościowa, dzięki której możemy pochwalić się naszymi zdjęciami lub inspirować twórczością innych. Zdjęcia z VSCO możemy zapisywać w galerii smartfona, ale także udostępniać na zewnątrz, na przykład na Instagramie.

Snapseed

pobierz wersję dla Android; pobierz wersję dla iOS

Ważne dane:

Producent: Google Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Android, iOS Wersja językowa: polska

Snapseed to kolejna świetna mobilna aplikacja do edycji i retuszu smartfonowych fotek, oferująca wiele zaawansowanych możliwości. Niektórzy uważają, że to najlepsza mobilna aplikacja tego typu. Snapseed pozwala poprawiać nie tylko zdjęcia JPEG, lecz także DNG (Raw). Poprawki możemy wprowadzać globalnie, na całym zdjęciu, jak i lokalnie, za pomocą pędzla (czy raczej palca). Narzędzie Selektywnie umożliwia edycję pikseli wyłącznie o danym kolorze (możemy na przykład poprawić wyrazistość tylko elementów w kolorze zieleni). Narzędziem Krzywe wpłyniemy na wygląd zdjęcia na poszczególnych kanałach RGB. Możemy dostosować jasność (także osobno światła i cienie), poprawić balans bieli, skorygować perspektywę czy usunąć skazy. Aplikacja Google udostępnia również bogatą paletę ciekawych filtrów, w tym filtr Twarz służący do szybkiej poprawy wyglądu portretu. Wszystkie zastosowane edycje możemy usunąć lub zmodyfikować, bez wpływu na pozostałe niezależnie od kolejności (zmiany ułożone są w stosie). Co ciekawe, aplikacja umożliwia zapisanie zastosowanej na zdjęciu kombinacji w postaci akcji, którą można zaaplikować do kolejnych zdjęć. Tym „magicznym” sposobem możemy szybko przetworzyć następne fotki w podobnym stylu.

Najlepszy program do obróbki zdjęć za free?

Jak zawsze wśród darmowych aplikacji znajdują się narzędzia mobilne, desktopowe i przeglądarkowe. A jaki darmowy program do edycji zdjeć jest Waszym zdaniem godny polecenia? Jeśli to program, którego nie ma na naszej liście koniecznie dajcie znać w komentarzu.

