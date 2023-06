Dji Mini 3 Pro nieźle namieszał na dronowym rynku. Maleństwo o wadze poniżej 250 gramów, z kamerą 4K i systemem wykrywania przeszkód – tego chyba jeszcze nie było. I choć Dji Mini 3 daleko do tamtej rewolucji to jednak warto tym dronem się zainteresować. Dlaczego?

4,3/5

DJI Mini 3 – fajne maleństwo, ale na zbyt wiele nie licz

Nie wiem, czy zauważyliście, ale postęp jaki przez ostatnie lata dokonał się w segmencie konsumenckich dronów jest absolutnie przeogromny. W niecałą dekadę przeszliśmy od sporej wielkości, mało poręcznych maszyn, do których trzeba było dokupić kamerę sportową, do dużo bardziej praktycznych, składanych konstrukcji o niesamowitych wręcz możliwościach rejestracji obrazu. Ostatnie miesiące to już w ogóle istny festiwal miniaturyzacji, bo nagle te najmniejsze, zdawałoby się piórkowe drony zyskały niedostępne dotąd dla nich funkcjonalności z systemem antykolizyjnym na czele. I taką rewolucje zafundował nam właśnie Dji Mini 3 Pro.

A że chiński producent stara się jak może, by mieć jak najpełniejszą ofertę, zdolną zaspokoić oczekiwania absolutnie każdego kto zadaje sobie pytanie jakiego drona wybrać, to po prostu musiała pojawić się też i podstawowa wersja tego drona, już bez dopisku Pro. Czym różni się ona od swojego „wielkiego” brata i co właściwie potrafi – tego dowiecie się z naszej recenzji Dji Mini 3.

Jeśli po obejrzeniu naszego materiału o Dji Mini 3 wciąż macie wątpliwości dla kogo jest to sprzęt i co oferuje poniżej zamieściliśmy tabelkę porównawczą z dwoma innymi modelami – Dji Mini 2, którego bezpośrednim następcą jest testowany przez nas dron oraz jego „wielkim” bratem, czyli Dji Mini 3 Pro, najbardziej zaawansowaną maszyną w tym segmencie.

Specyfikacja techniczna – DJI Mavic Mini 2 vs DJI Mini 3 vs Dji Mini 3 Pro

DJI Mini 2 DJI Mini 3 Dji Mini 3 Pro Matryca: 1/2,3” CMOS, 12MP 1/1,3” CMOS, 48MP 1/1,3” CMOS, 48MP Obiektyw: FOV: 83°, odpowiednik formatu 24 mm, f/2.8 FOV: 82.1°, odpowiednik formatu 24 mm, f/1.7 FOV: 82.1°, odpowiednik formatu 24 mm, f/1.7 Gimbal: 3-osiowy 3-osiowy 3-osiowy System nawigowania: GPS+GLONASS GPS+GLONASS+GALILEO GPS+GLONASS+BeiDou Tryby wideo: 4K - 3840×[email protected]/25/30 fps

2.7K - 2720×[email protected]/30 fps

FHD - 1920×[email protected]/30/50/60 fps

4K - 3840×[email protected]/25/30fps

2.7K - 2720×[email protected]/25/30/48/50/60 fps

FHD - 1920×[email protected]/25/30/48/50/60 fps

HDR – dla 24/25/30 fps 4K - 3840×[email protected]/25/30/60 fps

2.7K - 2720×[email protected]/25/30/48/50/60 fps

FHD - 1920×[email protected]/25/30/48/50/60 fps

Slow Motion – [email protected] fps

Tryby foto: 4:3 (4000×3000)

16:9 (4000×2250)

Pojedyncze zdjęcie

interwał 2/3/5/7/10/15/20/30/60s

AEB

panorama (Sphere, 180 stopni, szeroka) 4:3 (48MP - 8064x6048)

4:3 (12 MP – 4032x3024)

16:9 (12 MP - 4000x2268)

pojedyncze zdjęcie

interwał 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

AEB

Panorama (Sphere, 180 stopni, szeroka)

HDR dla trybu pojedynczego zdjęcia 4:3 (48MP - 8064x6048)

4:3 (12 MP – 4032x3024)

16:9 (12 MP - 4000x2268)

pojedyncze zdjęcie

interwał 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

AEB

Panorama (Sphere, 180 stopni, szeroka, wertykalna)

HDR dla trybu pojedynczego zdjęcia Maksymalna prędkość zapisu: 100Mbps 100Mbps 150Mbps Format foto: JPEG/DNG (RAW) JPEG/DNG (RAW) JPEG/DNG (RAW) Format wideo: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) MP4 (H.264) MP4 (H.264/H.265) Transmisja wideo: OcuSync 2.0 Dji O2 Dji O3 (CuSync 3.0) Pamięć: brak wbudowanej (obsługa kart microSD do 256GB) brak wbudowanej (obsługa kart microSD do 256GB) brak wbudowanej (obsługa kart microSD do 512GB) Maksymalna prędkość:: 6 m/s (tryb CineSmooth); 8 m/s (tryb Position); 13 m/s (tryb Sport) 6 m/s (tryb Cine); 10 m/s (tryb Normal); 16 m/s (tryb Sport) 6 m/s (tryb Cine); 10 m/s (tryb Normal); 16 m/s (tryb Sport) Maksymalny czas lotu: do 31 minut do 38 min (na standardowej baterii)

do 51 min (na baterii Plus)

do 34 min (na standardowej baterii)

do 47 min (na baterii Plus)

Dodatkowe funkcje: automatyczne tryby lotu QuickShots

cyfrowy zoom x4

QuickTransfer (do przenoszenia nagrań z drona na telefon)

kontroler Dji RC-N1 automatyczne tryby lotu QuickShots

nagrywanie w pionie (True Vertical Shooting)

cyfrowy zoom x4

QuickTransfer (do przenoszenia nagrań z drona na telefon)

opcja zakupu z nowym kontrolerem Dji RC automatyczne tryby lotu QuickShots

3-kierunkowe wykrywanie przeszków

system śledzenia obiektów FocusTrack

nagrywanie w pionie (True Vertical Shooting)

cyfrowy zoom x4

QuickTransfer (do przenoszenia nagrań z drona na telefon)

opcja zakupu z nowym kontrolerem Dji RC Akumulator: 2250 mAh 2453 mAh (podstawowy)

3850 mAh (Battery Plus) 2453 mAh (podstawowy)

3850 mAh (Battery Plus) Wymiary: złożony – 138x81x58mm/rozłożony – 245x289x56mm złożony – 148x90x62mm/rozłożony – 251x362x72mm złożony – 145x90x62mm/rozłożony – 251x362x70mm Waga: 249 gramów 248 gramów 248 gramów Cena w momencie publikacji testu: od około 2200 zł (sam dron z kontrolerem)

od około 2600 zł (zestaw Fly More Combo) od 2349 zł (z kontrolerem DJI RC-N1)

od około 3100 zł (z kontrolerem DJI RC)

od około 3700 zł (zestaw Fly More Combo z Dji RC) od około 3900 zł (z kontrolerem DJI RC-N1)

od około 4700 zł (z kontrolerem DJI RC)

od około 5100 zł (zestaw Fly More Combo z Dji RC)

Kierunek - wakacje

Nie da się nie zauważyć, że w porównaniu do Dji Mini 3 Pro zwykłej wersji mocno podcięto skrzydła. Początkowo nie miała ona nawet wsparcia dla 48 MP zdjęć, ale jak to już u Dji bywa część istotnych funkcji pojawia się nawet i pół roku po premierze. Tak było z Dji Mavic 3, tak jest i tutaj. Niestety, ograniczeń w Dji Mini 3 jest znacznie więcej. Brak systemu antykolizyjnego pociągnął za sobą brak wsparcia dla automatycznego śledzenia obiektów FocusTrack oraz trybu MasterShots.

Przycięto też nieco możliwości kamery, która w rozdzielczości 4K nagrywać może jedynie w 30 klatkach na sekundę. Nie ma tu również najnowszego systemu transmisji obrazu Dji O3 (OcuSync 3.0), którą zastąpioną starszą wersją 2.0. Efekt? Odczuwalnie gorszy zasięg, który w moim przypadku, w częściowo otwartym terenie, z niewielką ilością budynków gospodarskich miewał problemy już po około 500 metrach. Oczywiście, taki zasięg w zupełności wystarczy, bo przecież dron cały czas powinien pozostawać w zasięgu naszego wzroku, może to jednak zwiastować pewne problemy tam, gdzie budynków będzie więcej.



Tak prezentuje się 48 MP zdjęcie wykonane przez DJI Mini 3 w trybie portretowym (wertykalne ustawienie kamery)



Zdjęcie 12 MP

Gdy jednak pominiemy te wszystkie braki Dji Mini 3 sprawia całkiem miłe wrażenie. Lata się nim bardzo dobrze, a odporność na podmuchy wiatru przeszła moje najśmielsze oczekiwania, o czym możecie się przekonać oglądając nasz film. Wykonane nim nagrania, szczególnie te zrobione przy dobrym świetle, wypadają nieźle, choć oczywiście o 10-bitowej palecie kolorów w trybie D-Log możemy tu zapomnieć. W Dji Mini 3 dostępny jest tylko jeden profil – Normal.

Jest jednak jedna rzecz, w której budżetowa „trójka” jest lepsza od jej wersji Pro. Chodzi oczywiście o długość lotu na jednej baterii. Co prawda, do deklarowanego czasu lotu (ok. 38 min) trochę tu brakuje, ale narzekać też nie ma co. Za to pochwalić muszę nowy kontroler Dji RC. Własny wyświetlacz i Android na pokładzie co prawda nieco windują cenę podstawowego zestawu bądź pakietu Fly More Combo, ale z pewnością Dji RC jest tego wart.

Raz, że jest znacznie wygodniejszy w obsłudze, dwa, że „nie zajmuje” nam smartfona i wreszcie trzy oferuje jasność na poziomie 700 nitów, co ewidentnie przydaje się podczas latania przy słonecznej pogodzie. A czy ma jakieś minusy? No ma, kąty widzenia są tu takie sobie, co zresztą możecie zauważyć na naszych zdjęciach. Za to olbrzymi plus za możliwość „łapania” fotek z ekranu naszego kontrolera. O opcji nagrywania filmów nie wspominam, bo z uwagi na zaskakująco niską rozdzielczość przydatność tego patentu jest wielce dyskusyjna.

No dobrze, ale cały czas porównywaliśmy Dji Mini 3 do Dji Mini 3 Pro, a tak naprawdę powinniśmy go porównywać do poprzedniego modelu – Dji Mini 2. Dlaczego? Bo to jego faktyczny następca – oferujący ewolucyjny przeskok na lepszą kamerę i nieco większe możliwości. Jakby nie patrzeć mamy tu przecież i tryb portretowy i HDR, którego w Dji Mini 2 wyraźnie zabrakło. Mamy też oczywiście 48 MP zdjęcia i nowy, znacznie lepszy kontroler. Pytanie tylko czy dla tych bajerów warto przesiąść się na nowszy model.

Dji Mini 3 – czy warto kupić?

I tak oto dotarliśmy do sedna naszej recenzji – czy warto dopłacić do Dji Mini 3 skoro na rynku nadal dostępny jest nieco starszy, ale wciąż świetny i tańszy Dji Mini 2? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie jest dość łatwa. Powiedzmy sobie szczerze – budżetowa wersja nowego „miniaczka” nie jest przeznaczona dla starych wyjadaczy. To dron stworzony dla tych, którzy chcą dopiero zacząć swoją przygodę z lataniem. Jeśli więc od jakiegoś czasu marzy Ci się nagrywanie niezapomnianych filmów z zupełnie innej perspektywy, czy to z wakacji, wypadów za miasto czy rodzinnych pikników, to Dji Mini 3 Cię nie zawiedzie. No chyba, że chcesz zacząć od razu z wysokiego C. Wówczas jednak to już zupełnie inna rozmowa.

Opinia o DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI-RC) Plusy ultralekka waga poniżej 250 gramów oznaczająca brak konieczności zdawania egzaminu,

składana, bardzo kompaktowa konstrukcja,

lepszy sensor optyczny i szersza przysłona,

dobra jakość nagrań 2 [email protected],

możliwość robienia 48 MP zdjęć,

opcja nagrywania w trybie portretowym (True Vertical Shooting),

przyzwoity czas lotu na jednej baterii w okolicach 30 minut,

niezła odporność na wiatr,

świetny nowy kontroler – Dji RC (opcja), Minusy średniej jakości plastik,

brak systemu wykrywania przeszkód i sporo innych ograniczeń w porównaniu do możliwości Dji Mini 3 Pro,

dość wysoka cena

Ocena końcowa 86% 4.3/5

Dji Mini 3 na potrzeby testów i recenzji otrzymaliśmy bezpłatnie od producenta - firmy DJI