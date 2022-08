Elektroniczna wyprawka do nauki, pracy lub zabawy. Eksperci benchmark.pl skompletowali trzy zestawy za pół tysiąca, dzięki którym powrót do codzienności po wakacjach może być wyjątkowo przyjemny.

Za 500 złotych da się skompletować naprawdę przyzwoitą wyprawkę elektroniczną. Mamy tu na myśli zestaw komputerowych peryferiów i akcesoriów pozwalających komfortowo i efektywnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, jak i oddawać się zabawie w czasie wolnym. Nasi eksperci przygotowali trzy takie paczki (do nauki, pracy oraz grania), kierując się przy tym praktycznością, jakością i ergonomią.

Zestaw za 500 zł do nauki

Pięćset złotych to budżet, w ramach którego można skompletować naprawdę przyzwoitą wyprawkę elektroniczną dla ucznia lub studenta. Ta przygotowana przez naszych ekspertów zawiera cztery elementy. Pierwszym z nich jest kamerka internetowa Trust Trino HD, która dobrze sprawdzi się podczas zajęć zdalnych, jak i wideorozmów z przyjaciółmi. Rejestruje wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę, a automatyczny balans bieli dba o odpowiednią jakość niezależnie od natężenia oświetlenia w pokoju. Naturalnie nie zabrakło też wbudowanego mikrofonu, a wisienką na torcie jest wygodny stojak.

Oprócz wideo warto też zadbać o audio i dlatego w naszym zestawie znalazły się dwa urządzenia z tej kategorii. Pierwszym jest duet głośników Creative Pebble 2.0, którego najbardziej charakterystyczną cechą bez wątpienia jest oryginalny design. Dzięki niemu świetnie prezentują się na biurku, a do tego pochylenie membran pod kątem 45 stopni sprawia, że dźwięk trafia prosto do uszu. Sam dźwięk – dodajmy – stoi na niezłym poziomie. Brzmienie jest przyjemne, głośne i całkiem bogate jak na sprzęt z tej kategorii cenowej. Dlatego też gorąco polecamy.

Czasem potrzeba jednak odrobiny prywatności albo po prostu skupienia. W takim przypadku dobrze sprawdzą się słuchawki nauszne, takie jak JBL Tune 510BT. Dobre przetworniki i technologia Pure Bass to gwarancja przyzwoitego brzmienia, a lekka i miękka konstrukcja zapewnia wygodę na co dzień. Co więcej, są to słuchawki bezprzewodowe, dzięki czemu możesz z nich korzystać także z dala od biurka, a nawet poza domem. Wytrzymują 40 godzin po naładowaniu do pełna, a w nagłych sytuacjach wystarczy 5 minut ładowania, by grały przez 2 godziny. Ich transport ułatwia ponadto składana konstrukcja.

Zwieńczeniem zestawu niech ponownie będzie „pebble”, ale tym razem innego producenta. Mowa mianowicie o Logitech Pebble M350, czyli nowoczesnej, bezprzewodowej myszce do komputera. Komunikacja Bluetooth w połączeniu z wysokiej jakości sensorem pozwala na wygodne korzystanie właściwie w każdym miejscu. Nie bez znaczenia jest również wyjątkowo ciche klikanie, jak i przewijanie przy użyciu rolki. Do tego możesz liczyć nawet na półtora roku działania na baterii.

Zestaw za 500 zł do pracy

Uczysz się i pracujesz przed komputerem? Dla ciebie też przygotowaliśmy zestaw, który zwiększy twój komfort na co dzień. Tak jak przy komplecie stricte do nauki, podstawą niech będzie kamerka. W przypadku pracy zdalnej jest ona nawet ważniejsza, dlatego postawilibyśmy na model z nieco wyższej półki, a konkretnie Logitech C270. To od lat dobrze spisujący się sprzęt, którego drugim imieniem jest niezawodność. Świetny jest też jego mikrofon z funkcją redukowania szumów, a technologia dostosowywania parametrów obrazu do oświetlenia wewnątrz pokoju po prostu robi robotę.

W kategorii audio polecamy nauszne słuchawki bezprzewodowe Philips TAH4205BK. Zamknięta konstrukcja zapewnia ci prywatność i pozwala odciąć się od zgiełku wokół ciebie. Duże przetworniki natomiast stanowią gwarancję niezłego dźwięku. Długi czas działania między ładowaniami, lekka obudowa oraz inteligentne parowanie przez Bluetooth to kolejne atuty, o których warto wspomnieć. Przysłowiową wisienką na torcie jest z kolei wielofunkcyjny przycisk, z którego skorzystasz zarówno podczas słuchania muzyki, jak i obsługi połączeń głosowych.

Dopełnieniem całości niech będzie urządzenie wielofunkcyjne – jedno z podstawowych narzędzi w pracy wielu z nas. Eksperci benchmark.pl wybrali model HP DeskJet 2710E, a więc jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji przy ograniczonym budżecie. Kosztuje niewiele ponad 200 złotych, a cechuje się nie najgorszą prędkością, całkiem wysoką rozdzielczością oraz nieszczególnie drogą eksploatacją. Co więcej, ma moduł Wi-Fi, dzięki czemu wcale nie musisz szukać dla tej drukarki miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie komputera. Ot, komfort i wygoda.

Zestaw za 500 zł do grania

Jesteś graczem? W takim razie przede wszystkim przydadzą ci się dobre gamingowe słuchawki, a SteelSeries Arctis 1 wpisują się w ten opis idealnie. Ich cechy charakterystyczne to: lekka konstrukcja, pozwalająca korzystać z nich cały dzień, solidne wykonanie, realistyczny dźwięk przestrzenny oraz przyjemne dla ucha brzmienie. To wszystko razem sprawia, że słuchawki zdecydowanie dają radę – zarówno podczas elektronicznej rozrywki, jak i w wielu innych zastosowaniach. Wisienką na torcie jest bardzo dobry mikrofon, który można odłączyć, gdy nie jest potrzebny. Redukuje szumy, więc twój głos jest przekazywany bez zakłóceń.

W ofercie tego samego producenta znaleźliśmy także dwa kolejne elementy do naszej gamingowej wyprawki za 500 złotych. Jednym z nich jest myszka SteelSeries Rival 5. Nasz Maciej, który nie tak dawno ją testował, nie mógł się jej nachwalić: „dobrze przemyślany kształt, trwałe mikroprzełączniki pod głównymi klawiszami i spora ilość dodatkowych, programowalnych przycisków. Ma też asa w rękawie w postaci świetnego sensora optycznego, a do tego naprawdę nieźle leży w dłoni” – punktował jej zalety. W tym miejscu nie pozostaje więc nic innego, jak to tylko przytoczyć.

Pod myszkę przyda się także podkładka, a SteelSeries QcK to aktualnie jeden z najlepszych możliwych wyborów. Gumowany spód sprawia, że podkładka nie przemieszcza się po blacie, a tkanina na wierzchu idealnie współpracuje z optycznym sensorem myszki Rival 5. Wysoka precyzja i gładki ślizg to charakterystyczne cechy tego modelu, który stanowi zwieńczenie zestawu skompletowanego przez ekspertów benchmark.pl.

… Ale jeśli masz już dobrą myszkę, to zamiast niej możesz sobie sprawić konkretną klawiaturę gamingową – na przykład taką jak Logitech G213 Prodigy. W środowisku graczy to dobrze znany model, ceniony przede wszystkim za szybkość działania, ergonomiczną konstrukcję (z podpórką pod nadgarstki i regulowanymi stopkami) oraz dodatkowe przyciski i podatne na personalizację podświetlenie. Niezaprzeczalnym plusem jest też wzmocniona obudowa, odporna na uszkodzenia i zachlapanie.

Jak więc widzisz, za 500 złotych da się skompletować naprawdę przyzwoitą wyprawkę komputerową. Czy któraś z wymienionych szczególnie przypadła ci do gustu?