Czas wracać z wakacji i przygotować się do nowego roku szkolnego. Jak zrobić to niewielkim kosztem? Nasi eksperci proponują trzy zestawy za 300 złotych – to elektroniczna wyprawka do nauki, pracy i zabawy.

Jeśli masz już wszystkie podstawowe akcesoria do szkoły lub pracy, to 300 złotych od rządu (lub swoje własne 300 złotych) możesz przeznaczyć na elektroniczną wyprawkę, czyli sprzęt komputerowy. Nasi eksperci przygotowali trzy zestawy mieszczące się w tym budżecie – na każdy z nich składają się co najmniej trzy elementy, dzięki którym nauka, praca lub rozrywka będzie jeszcze przyjemniejsza. Przy wyborze produktów kierowaliśmy się praktycznością, jakością i ergonomią.

Zestaw za 300 zł do nauki

Wprawdzie na razie nie ma o tym mowy, jednak doniesienia ministerstwa zdrowia są co najmniej niepokojące. Niewykluczone więc, że czeka nas powrót do nauki zdalnej albo choćby hybrydowej. Dlatego też nasz zestaw do nauki otwiera kamerka internetowa. Wśród najtańszych urządzeń tego typu pozytywnie wyróżnia się Natec Lori Plus. Nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD, cechuje się 65-stopniowym kątem widzenia i ma autofocusa, a dobrze pomyślana konstrukcja pozwala ci na jej wygodne ustawienie. Po stronie zalet należałoby też wypisać design, co dla części nastolatków może być nie bez znaczenia.

Częścią uczniowskiego zestawu skompletowanego przez naszych ekspertów są również słuchawki. Konkretnie: Panasonic RP-HF100. Model ten jest jedną z najlepszych opcji za około 50 złotych. Nie dość, że oferuje zaskakująco (jak na swoją cenę) przyjemne brzmienie, to jeszcze ma prostą, a zarazem wygodną konstrukcję. Ze źródłem dźwięku łączy się natomiast za pośrednictwem typowego przewodu z końcówką mini jack – i co ciekawe: kabelek jest płaski, co zapobiega jego nadmiernemu plątaniu się.

Poza słuchawkami warto też pomyśleć o głośnikach na biurko. W przypadku dłuższych sesji mogą być po prostu praktyczniejsze. Modele z niższej półki rzadko są w stanie zaoferować odpowiednią jakość, ale na szczęście zdarzają się też wyjątki od tej reguły. Jednym z nich niewątpliwie jest para kolumienek ukryta pod nazwą Sven 312. Ten zestaw stereo może i nie imponuje mocą, ale zapewnia przyzwoite, całkiem czyste brzmienie. Możesz nawet liczyć na mocniejsze niskie tony, dzięki rozwiązaniu bass reflex. Głośniki są też nieźle wykonane, co przekłada się na ładny wygląd i dużą wytrzymałość.

Kamerka, słuchawki, głośniki – wszystko to jest ważne, ale nie zapominajmy o podstawach. Fundamentem peryferyjnego zestawu musi być klasyczny duet: klawiatura + myszka. Szukając oszczędności na tym polu, warto postawić po prostu na nieco starszy sprzęt, na przykład taki jak A4Tech KM-72620D – szczególnie że niczego mu nie brakuje. Za kilkadziesiąt złotych otrzymujemy tradycyjny zestaw przewodowy z pełnowymiarową klawiaturą membranową oraz myszką wyposażoną w dodatkowy przycisk. Jedno i drugie urządzenie pozbawione jest wodotrysków, ale oferuje przyzwoitą jakość.

Choć myszka z zestawu powyżej nieźle radzi sobie na blatach z różnych materiałów, najlepiej oczywiście gdy umieści się ją na podkładce. Świetną opcją jest Natec Time Zone Map Maxi ze wzorem przedstawiającym poszczególne strefy czasowe na mapie świata. Tkanina, z jakiej została wykonana ta podkładka, jest odporna na uszkodzenia, a gumowy spód pozwala uniknąć przypadkowych przesunięć. Najważniejsza jest jednak inna cecha, a jest nią rozmiar „Maxi”, dzięki któremu zmieści się na niej nie tylko mysz, ale też klawiatura.

Zestaw za 300 zł do pracy

Koniec wakacji to też dla wielu z nas czas powrotu do pracy. Z publikowanych w ostatnich miesiącach raportów wynika, że spora część pracowników będzie jednak wykonywać swoje obowiązki z domu. Także dla nich eksperci benchmark.pl przygotowali zestaw akcesoriów za mniej niż 300 złotych. Otwiera go kamerka internetowa Microsoft LifeCam HD-3000. Nieprzypadkowo jest to bardzo popularny model, bo choć oferuje tylko rozdzielczość HD 720p, to ogólna jakość obrazu jest naprawdę wysoka i to nawet przy słabym oświetleniu. Podczas wideokonferencji dobrze też sprawdza się zintegrowany mikrofon.

Niemalże nieodłącznym kompanem dla kamerki są słuchawki. Zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym dobrze powinien sprawdzić się zestaw Panasonic RP-HF100ME-K z dużymi przetwornikami, miękkimi nausznikami, lekką i składaną konstrukcją oraz wbudowanym mikrofonem. Użytkownicy chwalą ten model właściwie pod każdym kątem – są zadowoleni podczas rozmów online, słuchania muzyki, oglądania filmów czy też zwykłego przeglądania Internetu. Krótko mówiąc: to sprzęt prawdziwie uniwersalny.

Dopełnieniem zestawu niech będą podstawowe urządzenia peryferyjne, a więc myszka i klawiatura. W tej pierwszej kategorii polecamy model Logitech M190. To pełnowymiarowa mysz bezprzewodowa – tłumacząc z polskiego na nasze: możesz liczyć na komfortowe warunki do pracy nie tylko przy biurku, ale też podczas podróży. Wysokiej jakości sensor dobrze radzi sobie na najrozmaitszych typach powierzchni, a scroll cechuje się wyjątkowo precyzyjnym przewijaniem. W dodatku – pomimo braku kabli nie musisz obawiać się nagłego braku energii, jako że jeden paluszek zapewnia nawet 18 miesięcy działania.

W przypadku klawiatury postawilibyśmy natomiast na coś bardziej tradycyjnego, na przykład w postaci modelu Logitech K120. To sprzęt w klasycznym stylu, zapewniający wysoki poziom ergonomii i równie wysoką trwałość. Z kolei pełnowymiarowy układ oznacza obecność sekcji numerycznej, która nierzadko przydaje się w pracy biurowej. Jeśli podczas zakupów starasz się wybierać „zielone” rozwiązania, to zainteresuje cię też pewnie wiadomość, że ponad połowa plastikowych elementów w tej klawiaturze zawiera tworzywa sztuczne z recyklingu.

Zestaw za 300 zł do grania

Przygotowaliśmy również zestaw dla młodego miłośnika elektronicznej rozrywki, wszak nie samą nauką człowiek żyje. Statystyki pokazują tymczasem, że co trzecia osoba stąpająca po tym świecie może nazywać się graczem. Postawiliśmy na rasowy sprzęt gamingowy, a pierwszym elementem jest myszka Logitech G102 – gryzoń, którego moc drzemie w prostocie. Ma zgrabną, dobrze wyprofilowaną konstrukcję, kilka dodatkowych przycisków i precyzyjny sensor o czułości sięgającej 8000 DPI, a przysłowiową wisienką na torcie jest tu podświetlenie RGB.

Wielokolorowe podświetlenie (i to w aż 6 strefach) oferuje również klawiatura Genesis Rhod 420, którą wybraliśmy do kompletu. To model pełnowymiarowy, oparty na aluminiowym szkielecie i wyższej klasy technologii membranowej. Gracze szczególnie powinni docenić blokadę klawisza Windows oraz 19-klawiszowy anti-ghosting – istotny w grach wykorzystujących skomplikowane sekwencje. Co ważne, równie wysoki komfort urządzenie to zapewnia podczas innych (niż granie) czynności, więc na powrót do nauki będzie w sam raz.

Z oferty tego samego producenta wyłowiliśmy także dobrze oceniany zestaw słuchawkowy. Genesis Argon 100 – bo o tym modelu mowa – cechuje się konstrukcją nauszną, przyzwoitym brzmieniem zapewnianym przez 40-milimetrowe membrany oraz dobrym wykończeniem gwarantującym komfortowe użytkowanie nawet przez wiele godzin każdego dnia. Z komputerem łączą się przez mini jacka, a przewód jest wyposażony również w pilot, za pomocą którego błyskawicznie wyregulujesz głośność odtwarzania.

