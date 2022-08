Stworzyliśmy konkretne zestawy za 1000 zł. Zobacz, na jaką wyprawkę do szkoły, pracy lub grania możesz liczyć, dysponując takim właśnie budżetem. Zadbaj o swój komfort oraz efektywność.

Komputerowa wyprawka za 1000 złotych to zestaw, który może skutecznie poprawić twój komfort i efektywność. Eksperci benchmark.pl przygotowali nie jeden, lecz trzy takie zestawy: jeden został skompletowany pod kątem nauki, drugi – pod kątem pracy, a trzeci powstał z myślą o graczach. Każdy z nich zawiera cztery produkty, które wybraliśmy, kierując się przy tym praktycznością, jakością i ergonomią.

Zestaw za 1000 zł do nauki

Miejmy nadzieję, że ten rok szkolny obejdzie się bez zajęć zdalnych. Mimo to warto zainwestować w dobrą kamerkę internetową – Razer Kiyo przyda się nie tylko na lekcjach ale także po nich. Urządzenie oferuje dwie rozdzielczości do wyboru 720p (przy 60 kl/s) i 1080p (przy 30 kl/s), a do tego posiada wbudowany, doświetlający pierścień LED, znacznie poprawiający warunki nagrywania. Pomysł na taką właśnie kamerkę podsunęli ponoć sami streamerzy korzystający na co dzień z Twitcha. Całkiem sympatyczne rozwiązanie, otwierające nasz zestaw za 1000 zł do nauki.

Kolejnym elementem są sprawdzone i dobrze oceniane słuchawki bezprzewodowe Sony WH-CH510. Z powodzeniem można z nich korzystać w domu, jak i poza nim – podczas nauki, ale też w czasie wolnym. Oferują czysty i przyjemny w odsłuchu dźwięk, mają lekką i wygodną konstrukcję (która pozostaje taka nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu), a do tego są proste i intuicyjne w obsłudze. Naładowany do pełna akumulator zapewnia zaś 35 godzin działania, więc problem ciągle rozładowanych słuchawek w żadnym razie tutaj nie występuje.

W pokoju ucznia czy studenta na pewno przyda się także drukarka. Jeszcze lepiej, gdy będzie to urządzenie wielofunkcyjne, dzięki któremu możesz także zeskanować i skopiować najrozmaitsze materiały. Kompletując zestaw eksperci benchmark.pl postawili na model Canon PIXMA MG2555S, doceniając jego atrakcyjny stosunek ceny do możliwości. Nie jest to najszybszy sprzęt na rynku, ale może za to pochwalić się bardzo wysoką jakością (tak wydruków, jak i wykonania). Jego sporym atutem jest również zwarta konstrukcja, dzięki której nie potrzebuje dużo wolnej przestrzeni.

Świetnym zwieńczeniem zestawu będzie myszka Logitech POP Mouse. Nowość w ofercie szwajcarskiego producenta została zaprojektowana z myślą o młodych użytkownikach. Objawia się to nie tylko oryginalnym designem, ale też specjalnym przyciskiem (pod rolką przewijania), który automatycznie wstawia ulubione emoji użytkownika. Lista zalet jest oczywiście dużo dłuższa – znajdują się na niej choćby dwuletni czas działania, parowanie z 3 urządzeniami naraz czy przewijanie w dwóch trybach (szybkim lub precyzyjnym).

Szukasz czegoś tańszego? Zobacz też:

oraz

Zestaw za 1000 zł do pracy

Kolejny zestaw został stworzony pod kątem osób, które po wakacjach muszą udać się do pracy. Podobnie jak w przypadku paczki do nauki, pierwszym produktem jest tu kamerka internetowa i to dokładnie ta sama, a więc Razer Kiyo. Dlaczego? Cóż, o zaletach tego urządzenia pisaliśmy już wyżej, a w skrócie chodzi o to, że w tej cenie oferuje bardzo dobrą jakość i jest dobrze oceniana przez użytkowników, stając się coraz popularniejszą alternatywą dla marek Logitech, Microsoft czy Creative.

Jakie zatem słuchawki do pracy polecają eksperci benhcmark.pl? Wybór padł na realme Buds Air 2 – to TWS-y, a więc całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne. Powodów jest kilka. Po pierwsze: potrafią dobrze tłumić hałasy z otoczenia, pozwalając ci tym samym skupić się na wykonywanych zadaniach. Równocześnie, gdy musisz słyszeć co dzieje się dookoła, możesz aktywować tzw. tryb transparencji. Po drugie: oferują nawet 25 godzin działania, a 10-minutowe ładowanie wydłuża czas o kolejne dwie godziny. Wreszcie po trzecie: są lekkie i wygodne, co pozwala komfortowo korzystać z nich przez wiele godzin każdego dnia.

W domowym biurze nie może także zabraknąć drukarki, a najlepiej urządzenia wielofunkcyjnego. Dobrze sprawdzi się na przykład Canon PIXMA TS3350, ze względu na wysoką jakość wydruków, nieprzesadnie wysokie koszty eksploatacji oraz wygodną obsługę (z poziomu panelu sterowania z 1,5-calowym wyświetlaczem). Model ten oferuje ponadto drukowanie bezprzewodowe, także bezpośrednio z telefonu, jak i z chmury – to samo w sobie rozwiązuje kilka problemów. Niezaprzeczalnym plusem jest także kompaktowa, elegancka obudowa.

Ostatnim już elementem zestawu do pracy niech będzie Microsoft Modern Mobile Mouse. Nazwa tego urządzenia mówi właściwie wszystko – jest to nowoczesna myszka przenośna z elegancką konstrukcją skrywającą pod sobą nowoczesne technologie. Kluczowy jest sensor BlueTrack, znany z tego, że pozwala na precyzyjne działanie myszki praktycznie na każdym rodzaju powierzchni. To z kolei umożliwia pracę nie tylko w domu czy w biurze, ale także w plenerze czy podczas podróży tym lub innym środkiem transportu.

Szukasz czegoś tańszego? Zobacz też:

oraz

Zestaw za 1000 zł do gier

Ostatni spośród przygotowanych przez ekspertów benchmark.pl zestawów wyprawkowych do 1000 złotych kierowany jest do graczy. A otwierają go gamingowe słuchawki Kingston HyperX Cloud II. Pomimo upływu lat wciąż jest to jeden z najlepszych i najbardziej opłacalnych modeli na rynku. Dzięki dobrej izolacji pozwalają w pełni zanurzyć się w rozgrywce, a „oddychające” poduszki sprawiają, że nie będziesz później tego żałować. Słuchawki mają też solidną konstrukcję oraz wysokiej jakości przetworniki, zapewniające czyste i bogate brzmienie – i to nie tylko w grach wideo.

Następnie czas na klawiaturę. Nasz wybór padł na Logitech G413 – to porządna, mechaniczna klawiatura gamingowa, która przypadnie do gustu przede wszystkim miłośnikom dobrze rozumianego minimalizmu. Nie uświadczysz tu żadnych wydziwień – to proste, pełnowymiarowe urządzenie z podświetleniem i wydajnymi przełącznikami, dzięki którym możesz w pełni polegać na nim podczas wirtualnych rozgrywek. Wysoka jakość wykonania również jest charakterystyczną cechą tego modelu.

Do pary dla wymienionej wyżej klawiatury wybraliśmy myszkę Logitech G502 HERO. To już zdecydowanie nie jest klasyczny sprzęt. Ten gryzoń ma nietypową konstrukcję i aż 11 przycisków do wykorzystania. Jego największym atutem natomiast jest niezwykły sensor o rozdzielczości dochodzącej do 25 600 DPI, który obok niezwykłej precyzji cechuje się także zerowym opóźnieniem. Aktualnie jest to jedna z najlepszych myszek gamingowych na rynku i niemal każdy gracz będzie nią zachwycony.

Do myszki tej klasy przyda się także porządna podkładka. Polecamy SPC Gear Endorphy Cordura Speed L. Tak jak sugeruje to nazwa, została ona zaprojektowana tak, by nie ograniczać najszybszych sensorów na rynku, będzie więc idealna pod G502 HERO. Oprócz świetnego poślizgu Cordura cechuje się także plamo- i wodoodpornością. Grube obszycie eliminuje ponadto ryzyko prucia się materiału, a antypoślizgowy spód zapewnia stabilność, jakiej należałoby oczekiwać od akcesorium kierowanego do graczy.

Szukasz czegoś tańszego? Zobacz też:

oraz

Oczywiście mając do dyspozycji 1000 złotych, wybór jest znacznie szerszy i można kombinować z różnymi urządzeniami i akcesoriami. Tymi trzema zestawami podjęliśmy jednak próbę pokazania, na co mniej więcej można liczyć.