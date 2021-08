Duże słuchawki bezprzewodowe Bluetooth zapewniają swobodę ruchów, dobry komfort, mocne brzmienie, długi czas pracy na baterii i często również bardzo dobre mikrofony. W tym rankingu znajdziecie duże słuchawki Bluetooth polecane w 2021 roku.

Duże słuchawki Bluetooth do telefonu 2021

Jeśli szukasz małych słuchawek bez kabla, to zajrzyj do prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth (TWS). Natomiast w tym zestawieniu skupiamy się na dużych słuchawkach bezprzewodowych. One również nadają się do telefonu, a często oferują znacznie dłuższy czas pracy na baterii oraz lepszą jakość głosu przez mikrofon.

Duże słuchawki bezprzewodowe warte zakupu. Oto polecane modele:

Główną zaletą słuchawek bezprzewodowych Bluetooth jest pełna swoboda, połączona z dość dobrą jakością dźwięku. Jeśli jednak w danej cenie chcecie kupić słuchawki, które będą grały możliwie jak najlepiej, to wybierzcie klasyczne słuchawki przewodowe. Do smartfona będą pasowały polecane przez nas słuchawki dokanałowe i douszne, a do komputera, wzmacniacza lub poniekąd również sprzętu mobilnego słuchawki wokółuszne lub ewentualnie słuchawki nauszne.

Co prawda w tym zestawieniu skupiamy się na słuchawkach dużych, wokółusznych, ale część osób szuka też małych słuchawek bezprzewodowych do biegania i sportu (które polecamy w oddzielnym rankingu). One nie zawsze są zupełnie pozbawione kabla. Określenie „bezprzewodowe” odnosi się głównie do sposobu komunikacji z telefonem lub innym odtwarzaczem przenośnym. Zdecydowana większość małych, dokanałowych słuchawek Bluetooth ma przewód, który łączy obie słuchawki. W nim zazwyczaj wbudowany jest pilot z mikrofonem, akumulator oraz inne komponenty elektroniczne. Nie dotyczy to jednak większych, nausznych słuchawek bezprzewodowych. W ich przypadku muszle połączone są sztywnym pałąkiem, który spoczywa na głowie, by lepiej rozprowadzać ciężar słuchawek.



Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth - podstawowe cechy

Skoro wiecie już, że słuchawki Bluetooth w danej cenie oferują zazwyczaj trochę gorszą jakość dźwięku od dobrych słuchawek przewodowych, ale w dalszym ciągu chcecie je kupić, to warto poznać również ich mocne strony. Pierwszą już wymieniliśmy wyżej - jest to oczywiście swoboda ruchów jaką zapewnia łączność bezprzewodowa.

Drugą bardzo ważną zaletą jest to, że jakość dźwięku nie zależy od telefonu. Jak to możliwe? Otóż w tym przypadku komunikacja jest cyfrowa, a nie analogowa. Słuchawek nie podłączamy bezpośrednio do smartfonu, tabletu, odtwarzacza MP3/MP4 czy laptopa. Odbierają po prostu ciąg zer i jedynek, które przekształcają na dźwięk za pomocą własnych komponentów i oprogramowania (dzieje się to w elektronice słuchawek).

Innymi słowy słuchawki Bluetooth będą grały dokładnie tak samo, obojętnie czy podłączymy je do taniego, czy drogiego telefonu. Pod warunkiem oczywiście, że standard Bluetooth i jakość samej muzyki w obu przypadkach będzie jednakowa. Jeśli np. słuchawki obsługują wysokiej jakości kodek aptX, to warto upewnić się, że smartfon też go wspiera.

Zobacz również:Jak wybrać słuchawki idealne dla siebie? Poradnik

We współczesnych słuchawkach bezprzewodowych spotyka się najczęściej standard Bluetooth 5.0 i 5.1, ale w pełni dopuszczalne są też standardy 4.1, 4.2 itp. Im wyższa liczba, tym lepiej. Jeśli zależy Wam na najwyższej jakości dźwięku to kupcie słuchawki z aptX, aptX Low Latency lub jeszcze lepiej aptX HD. Te kodowanie można już znaleźć nawet w tanich słuchawkach Bluetooth za mniej niż 200 zł - np. Audictus Adrenaline 2.0.

Dobre słuchawki Bluetooth do smartfona

Sennheiser HD 350BT - dobre słuchawki bezprzewodowe do około 300 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Relatywnie niedrogie słuchawki z Bluetooth 5.0 oraz wsparciem dla kodowania aptX Low Latency. Można więc oczekiwać bardzo dobrej jakości dźwięku podczas słuchania muzyki, a jednocześnie niskich opóźnień w czasie grania i oglądania filmów (dźwięk będzie dobrze zsynchronizowany z obrazem). Sennheiser HD 350BT są dość obszerne, wygodne oraz wyposażone w baterię nawet na 30 godzin ciągłego słuchania. Nie mają ANC, ale izolacja pasywna jest całkiem dobra. W cenie 299 zł są jednymi z najlepszych dużych słuchawek Bluetooth na rynku. Grają bardzo głośno, mają dobry mikrofon i cieszą uszy mocnym basem. Są nawet osoby, które używają ich podczas biegania. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 238 g

Philips Performance TAPH805BK/00 - najlepsze duże słuchawki Bluetooth do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten model jest po prostu zaskakująco dobry i funkcjonalny. Po pierwsze dlatego, że w niewygórowanej cenie słuchawki oferują skuteczną aktywną redukcję szumu ANC. Po drugie działają nawet 25-30 godzin na baterii i mają szybkie ładowanie. Po trzecie imponują pasmem przenoszenia od 7 do 40000 Hz oraz realną jakością dźwięku. Grają mocno, dynamicznie, z solidnymi tonami niskimi i dość wyraźnym środkiem i szczegółową, czystą górą. Po czwarte są bardzo wygodne. Mają szerokie, miękkie gąbki, przyjemny w obsłudze panel dotykowy i sztywne etui ochronne w komplecie. Ciężko jest znaleźć słuchawki bezprzewodowe za mniej niż 400 zł, które są bardziej opłacalne niż Philips Performance TAPH805BK. Za te pieniądze mają bardzo mało wad i dużo zalet. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 90 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 278 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 7 Hz

Jabra Elite 85h - najlepsze duże słuchawki bezprzewodowe do 800 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Na benchmark.pl możecie zapoznać się z pełną recenzją słuchawek Jabra Elite 85h. Owszem trzeba już dopłacić tutaj kilka stówek, ale w mojej opinii te słuchawki mają jedną z najlepszych aktywnych redukcji szumu i do tego dobrą pasywną izolację. Są niesłychanie wygodne, imponują potężnym, bardzo miękkim basem i na jednym ładowaniu wytrzymują 30-40 godzin. Zupełnie szczerze są to słuchawki które już mogą walczyć np. Bose QC 35 II, a poniekąd nawet Sony WH-1000XM3. Mają łączność Bluetooth oraz przewodową 3,5 mm i wysokiej jakości mikrofony do rozmów telefonicznych. Jabra wykonała tutaj kawał dobrej roboty - w zasadzie wszystko w tych słuchawkach jest zaskakująco dobre. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, USB

Mikrofon tak

Waga 296 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 10 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Zobacz recenzję

Bose Headphones 700 - słuchawki Bluetooth z najlepszym mikrofonem do 1200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Bardzo komfortowe, duże słuchawki z regulowaną aktywną redukcją hałasu. To słuchawki niemal w każdym calu lepsze od Bose QC 35 II. Moim zdaniem to najlepiej grające słuchawki tego producenta, za niewiele ponad 1000 zł. Można sterować nimi głosem, dotykiem lub niskoprofilowymi przyciskami. Mają dobrą aplikację Bose Music na telefon i mogą łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami np. telefonem i laptopem (choć czasami proces łączenia może być trochę… angażujący. Są lekkie i świetnie wykonane. Zapewniają dobry docisk i skuteczne tłumienie hałasu. Mogą rywalizować nawet z liderami w postaci Sony WH-1000XM4 i XM3. Czas pracy to maksymalnie 20 godzin. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 250 g

Sony WH-1000XM4 - słuchawki Bluetooth z najlepszym dźwiękiem i ANC do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli faktycznie dochodzisz do wniosku, że chcesz kupić słuchawki Bluetooth wyższej klasy i możesz przeznaczyć na ten cel nawet 1500 zł, to Sony WH-1000XM4 będą najlepszym wyborem. To po prostu genialnie grające słuchawki z wyjątkowo dobrym tłumieniem hałasu. Jeśli przesiadasz się ze słuchawek za kilka stówek, to istnieje bardzo duża szansa, że usłyszysz skok jakościowy, niemal pod każdym względem. Moc, czystość, szczegółowość, ANC, wygoda, wykonanie, obsługa asystenta głosowego - wszystko to stoi na bardzo wysokim poziomie. Czas pracy na baterii też jest długi - do 30 godzin. Mikrofony może nie imponują, ale są wystarczająco dobre. W zestawie otrzymujemy solidne, sztywne etui ochronne. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 254 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz

Inne dobre duże słuchawki bez kabla:

Plantronics BackBeat Go 810 - Kosztują około 300 zł i w tej cenie oceniam je pozytywnie. Przede wszystkim pod względem jakości dźwięku, bo jakość wykonania stoi na przeciętnym poziomie. Bateria wystarcza na ponad 20 godzin.

Razer Opus Wireless - Obszerne, wygodne słuchawki z ANC i długim czasem pracy na baterii (około 25 godzin). Bardzo dobrze wypadają pod względem jakości mikrofonu. Kosztują lekko ponad 1000 zł.

Sony WH-1000XM3 - Poprzednia wersja legendarnych słuchawek, które imponują jakością dźwięku i redukcją hałasu. W praktyce są one zauważalnie tańsze (poniżej 1000 zł), a wciąż bardzo dobre.

Duże słuchawki Bluetooth 2021. Opinia

Jeśli zależy Ci na jakości dźwięku i świetnym ANC, to najlepsze są słuchawki Bluetooth Sony WH-1000XM4.

Jeśli jednak szukasz czegoś co optymalnie łączy cenę, jakość i możliwości, to wybierz Philips Performance TAPH805BK/00.