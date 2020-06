Szukając tanich słuchawek do telefonu nie możemy znaleźć wiele ciekawych ofert. W tym zestawieniu polecamy dobre i warte zakupu słuchawki za mniej niż 100 zł, które idealnie nadają się do smartfonu, tabletu, odtwarzacza MP3 i laptopa.

Jakie słuchawki do 100 zł warto kupić?

Dobre tanie słuchawki do 100 zł - ranking 2020

Trudno znaleźć osobę, które nie lubi muzyki. Często do cieszenia się nią wybieramy słuchawki, ale dodać trzeba, że gadżet ten może przydać się również podczas oglądania filmów, grania czy w trakcie codziennej gonitwy ze smartfonem w dłoni. Widać zatem, że mowa o sprzęcie niezwykle praktycznym, którego zakup nie musi wcale wiązać się z bardzo dużym wydatkiem.

Często pojawia się pytanie, jakie słuchawki do 100 złotych wybrać. Wbrew pozorom nie jest ono pozbawione sensu, ponieważ dysponując tak skromnym budżetem można pokusić się o zakup ciekawego modelu. Najważniejsze jest jednak to, aby dobrze zdefiniować swoje potrzeby i wiedzieć, do czego słuchawki będą nam służyć. Natomiast zajrzyjcie tutaj, jeśli szukacie słuchawek bezprzewodowych do telefonu albo słuchawek do biegania.

JBL T110 - dobre słuchawki do 40 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl JBL T110 występują w wersji przewodowej za mniej niż 40 zł oraz bezprzewodowej, za trochę ponad 100 zł. Obie są godne polecenia, ale jeśli masz bardzo mały budżet na słuchawki, to zwykłe JBL T110, z kabelkiem w stu procentach wystarczą. To jedne z najlepiej ocenianych tanich słuchawek dokanałowych. Grają tak dobrze, że ze spokojem mogłyby kosztować więcej i wciąż byłyby godne polecenia. Mają płaski, nieplączący się przewód, . Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż produkt

Philips SHB3075 - słuchawki bezprzewodowe do 100 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Duże, dobre słuchawki bezprzewodowe za 100 zł? To jak najbardziej możliwe. Można wręcz napisać, że w tej cenie nie znajdziecie lepszych słuchawek Bluetooth, niż Philips SHB3075. Są dobrze wykonane, wygodne (nie uwierają w uszy), grają czysto, cechują się dobrym basem, można przez nie prowadzić rozmowy telefoniczne, a na dodatek mają wytrzymałą baterię. Na jednym ładowaniu działają kilkanaście godzin, bez przerwy. Philips SHB3075 to dobre tanie słuchawki nauszne, idealne do podróży i na co dzień. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 103 dB

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 132 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 9 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 21000 Hz Pokaż produkt

ISK HP-580 - tanie, duże słuchawki, które dobrze grają









4,5/5 Ocena benchmark.pl ISK HP-580 to jedne z najtańszych słuchawek polecanych wymagającym użytkownikom potrafiącym docenić wysoką jakość dźwięku. W tej klasie cenowej nie mają wielu konkurentów, zapewniają bardzo dobre brzmienie, które spodoba się zwłaszcza osobom lubiącym wyraźnie zaakcentowany, a nawet nieco dominujący bas. Zastrzeżeń nie budzi również scena. Chociaż konstrukcja wykonana została z plastiku to jest naprawdę wytrzymała. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 235 g

Impedancja 32 Ω Pokaż produkt

Audictus Creator - dobre słuchawki do telefonu za 60 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Słuchawki Audictus Creator można kupić już za mniej niż 60 zł. Są to słuchawki nauszne, o lekkiej i przede wszystkim wygodnej konstrukcji. Cieszą się pozytywną opinia użytkowników, którzy jako główne zalety wskazują dobrą jakość dźwięku w tej cenie i wygodne, miękkie poduszki, które dobrze dopasowują się do uszu. Przesyłają dźwięk przewodowo za pomocą klasycznego wtyku 3,5 mm i mają mikrofon w kablu. To dobre i tanie słuchawki do telefonu za około 80 zł. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 167 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż produkt

Audictus Endorphine BT - dobre tanie słuchawki bezprzewodowe do telefonu









4/5 Ocena benchmark.pl A jeśli zależy Wam na słuchawkach bezprzewodowych za około 100 zł, to polecamy Audictus Endorphine z łącznością Bluetooth. To bardzo dobre tanie słuchawki do sportu i słuchania muzyki na co dzień ze smartfona. Są lekkie, wygodnie i stabilnie leżą w uszach i nie wypadają dzięki specjalnym, miękkim, silikonowym wypustkom (miniaturowym pałąkom). Łączą się szybko i bezproblemowo oraz zapewniają dobrą jakość dźwięku, z naciskiem na dość mocne basy. Naturalnie mają też wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych i kontroler do zmiany głośności i przełączania utworów. Do dobre, tanie słuchawki do biegania i nie tylko. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 15 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Najlepsze tanie słuchawki do 100 zł

Naszym zdaniem, najlepsze słuchawki do 100 złotych to Philips SHB3075. W tak niskiej cenie ciężko znaleźć lepsze bezprzewodowe słuchawki do telefonu. Nie dość, że mają Bluetooth, to jeszcze działają długo na baterii i dobrze grają. Warto je kupić.