Marvel Studios coraz bardziej rozkręca się z promowaniem filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. I chyba robi to dobrze.

Nowy zwiastun filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange w multiwersum obłędu umieściliśmy na liście najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2022 roku. Jest spore prawdopodobieństwo, że okaże się kuszącą propozycją i chyba nawet wypada trzymać za to kciuki. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, iż będzie to film trwający aż 148 minut.

Zaprezentowany dziś nowy zwiastun liczy sobie z kolei tylko minutę, ale i tak dzieje się na nim sporo. Trudno się jednak dziwić, w końcu to materiał mający zachęcić niezdecydowanych, a poza tym nowa opowieść będzie jeszcze bardziej rozbudowana niż Doktor Strange z 2016 roku. I chyba też mroczniejsza, co można odnosić nie tylko do całości, ale i do samego Doktora Strange'a (ponownie wciela się w niego Benedict Cumberbatch).

Kiedy premiera filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu?

Rozkręcająca się kampania reklamowa sugeruje, że w tym przypadku obejdzie się bez opóźnień. A skoro tak, to fani produkcji Marvela mogą rezerwować sobie czas na 6 maja, bo właśnie tego dnia Doktor Strange w multiwersum obłędu ma pojawić się na wielkim ekranie. Poza zwiastunem przypomina o tym również kolejny plakat.

Źródło: Marvel Entertainment