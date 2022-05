To już ostatni materiał wideo promujący film Doktor Strange w multiwersum obłędu. Przynajmniej przed jego premierą.

Już jutro premiera Doktor Strange 2

Wielu sympatyków Marvela w najbliższym czasie wybierze się do kina. Od jutra na wielkim ekranie można będzie oglądać film Doktor Strange w multiwersum obłędu, kontynuację Doktor Strange z 2016 roku, w której ważne będą też wydarzenia, jakie można było zobaczyć w Avengers: Koniec gry z 2019 roku.

Opublikowany dziś, finałowy zwiastun ponownie przypomina, że w najnowszej produkcji Sama Raimiego będzie działo się naprawdę wiele. To samo mówią zresztą pierwsi krytycy, którzy mieli już okazję obejrzeć omawiany film. Recenzje w zdecydowanej większości są pozytywne i potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi mówiące o tym, iż Doktor Strange w multiwersum obłędu to film mroczny, ale wciąż widowiskowy. I przywoływany materiał chyba dobrze się w to wpisuje.

Doktor Strange w multiwersum obłędu finalny zwiastun

Doktor Strange w multiwersum obłędu wideo zza kulis

Dziś wieczorem można wygrać bilety do kina

Jak już pisaliśmy, dziś wieczorem warto zajrzeć na YouTube. Wybrani streamerzy przygotowują transmisje z okazji premiery filmu, podczas których można będzie wygrać ciekawe nagrody, w tym bilety do kina właśnie na Doktor Strange w multiwersum obłędu (podwójne zaproszenia).

Źródło: Marvel Entertainment, MarvelPolska, foto: Marvel Studios