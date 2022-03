Ecovacs Deebot T9 Aivi to odkurzacz z kamerą przez którą można rozmawiać. Ma też funkcję patrolowania, więc przypilnuje Twojego domu gdy jesteś na wyjeździe. Dobrze sprząta na sucho, ale ma też wibrujący mop, który zapewnia skuteczniejsze przecieranie na mokro. Test Deebot T9.

Ecovacs Deebot T9 Aivi - recenzja na filmie

Ten robot sprzątający z pewnością pozostawił bardzo dobre wrażenie pod względem jakości sprzątania na sucho i mokro. Moc ssania jest wysoka, odkurzacz jeździ szybko i manewruje dokładnie, a jego cechą wyróżniającą jest wibrujący mop. Dzięki niemu robot skutecznie przeciera plamy za pierwszym przejazdem i robi to lepiej od większości konkurencyjnych odkurzaczy.

Zobacz moją wideo recenzję poniżej.

Deebot T9 Aivi jest cichy, dobrze wykonany, łatwy w obsłudze i ma wiele ciekawych funkcji, w tym patrolowanie, nagrywanie i przesyłanie filmów oraz zdalna komunikacja wideo. Oznacza to, że będąc np. w pracy możemy coś powiedzieć do zwierzaków domowych (wyobrażam sobie, że do komunikacji z ludźmi lepszy jest telefon). Potrafi też rozpoznawać i omijać kilkanaście typów przeszkód na podłodze.

Ciekawostką może być opcja wyświetlania mapy pomieszczeń w 3D, wraz z opcją ręcznego dodawania mebli i aranżowania wnętrza. Ma to konkretne zastosowanie w praktyce, bo pozwala wysłać robota tylko do odkurzania miejsc pod meblami i wokół nich.

Więcej informacji na temat czasu pracy, dokładności sprzątania, funkcjonalności i jakości znajdziecie w naszym filmie. Zapraszam!

Ecovacs Deebot T9 Aivi - ocena

dość szybkie i dokładne sprzątanie,

sprawne i precyzyjne tworzenie mapy pomieszczeń (czujnik laserowy),

wibrujący mop ma lepszą skuteczność usuwania plam z podłogi,

cicha praca w niższych trybach pracy,

wysoka moc ssania w najwyższym trybie,

wbudowana kamera wideo,

funkcja patrolowania domu po wyznaczonych punktach,

możliwość zdalnej komunikacji głosowej w dwie strony i wideo w jedną stronę,

rozpoznawanie przedmiotów na podłodze,

dobra jakość wykonania robota,



aplikacja na telefon w chwili testu nie była przetłumaczona na język polski.

Deebot T9 Aivi - ocena końcowa 88% 4.4/5

Artykuł powstał we współpracy z Ecovacs.