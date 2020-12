Akcesoria do telefonów

Forever Icon AW-100 to całkiem ciekawe propozycje smartwatchy dla kobiet i mężczyzn. Szczególnie gdy zestawimy ich parametry i funkcjonalność z całkiem przystępną ceną. Wybraliśmy smartwatche dla pary i przetestowaliśmy je pod kątem codziennego użytkowania.

Jak w rzeczywistości prezentują się smartwtache Forever Icon? Jakiego czasu pracy możemy oczekiwać od baterii? Zbadaliśmy ich solidność oraz funkcjonalność, a także szczegółowo przedyskutowaliśmy możliwości sportowe z punktu widzenia osoby, która wykorzystuje smartwach do biegania.

Ta sama funkcjonalność w kilku odsłonach

Zegarki Forever Icon AW-100 posiadają identyczne funkcje, różnią się jedynie wyglądem. Dostępne są 3 modele: różowe złoto, czarny oraz zielony. W każdym mamy możliwość wymiany paska (silikonowy lub bransoleta typu mesh).



Do naszej redakcji trafiły dwa modele: smartwatch o sportowym designie (Forever Icon czarny) oraz elegancki smartwatch dla kobiet (Forever Icon różowe złoto).

Zegarki poza wyglądem, różnią się także sterowaniem. W modelu czarnym i zielonym dostępne mamy 3 fizyczne przyciski, natomiast wersja różowe złoto ogranicza się do jednego przycisku.

Design każdego z modeli możemy łatwo zmieniać, wykorzystując różne tarcze. W zegarku wybierać możemy pomiędzy 4 tarczami, których ich dostępność jest znacznie większa z poziomu aplikacji.

Jakość wykonania

Solidność i trwałość zegarków zapewnia koperta wykonana ze stali nierdzewnej oraz odporny na zarysowania ekran wzbogacony w szkło hartowane. Dodatkowo są one odporne na kurz i zalania (norma IP68). W obu przypadkach wygodną obsługę i czytelność zapewnia duży 1,3-calowy panel dotykowy o rozdzielczości 360 × 360 pikseli.

Warto też zwrócić uwagę na wyposażenie smartwatcha w wysokiej jakości wyświetlacz typu AMOLED, który zazwyczaj dostępny jest w modelach z wyższej półki cenowej. Mamy zatem gwarancję jasnego, kontrastowego obrazu o żywych kolorach, głębokiej czerni oraz szeroki kąt widzenia. Ekran nie potrzebuje też wsparcia podświetlenia.

Wyświetlacz AMOLED w smartwatchu Forever Icon aw-100 zapewnia świetne odwzorowanie kolorów przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy na baterii.

Wygodne przedłużenie funkcjonalności telefonu

Zegarek Forever Icon wyposażony jest we wszystkie podstawowe funkcje niezbędne dla smartwatchy. Przede wszystkim są one przedłużeniem funkcji telefonu, co sprawia, że na nadgarstku możemy:

odczytywać wiadomości SMS oraz z aplikacji typu Messenger,

otrzymywać informacje o połączeniach,

korzystać z budzika,

odczytywać informacje pogodowe,

ustawiać wszelkiego rodzaju przypomnienia np. o aktywności.

Dodatkowo zegarek pomoże nam znaleźć telefon, a aplikacja odszukać zegarek.

Monitorowanie codziennych aktywności oraz osiągnięć sportowych

Z kolei z punktu monitorowania wszelkiego rodzaju aktywności sportowych zegarek odpowiada na potrzeby biegania, jazdy na rowerze oraz wspinaczki. Mamy tutaj dostępne wszelkie opcje, które kontrolę codziennych aktywności i monitorowanie swoich postępów, co świetnie sprawdza się jako motywacja do kolejnych osiągnięć.

monitorowanie snu,

pulsometr,

pomiar dystansu,

licznik kalorii,

licznik kroków.

Szczegółowe informacje o tym, jak smartwach Forever Icon AW-100 sprawdza się podczas biegania, znajdziecie w recenzji wideo.

Specyfikacja techniczna Forever Icon

Wyświetlacz: 1,3 " Amoled

(360 x 360 pikseli) Waga: 58 g Koperta: stal nierdzewna Kolory: Czarny

Zielony

Różowe złoto Pasek: dwa w zestawie, 42 mm Pojemność baterii: 310 mAh Komunikacja: Bluetooth 4.2 Współpracujące systemy operacyjne: Apple iOS, Google Android Wodoszczelność: tak, IP68 Funkcje: Powiadomienia,

Pulsometr,

Monitor snu, Stoper,

Alarm,

Informacje pogodowe,

Funkcja szukania telefonu,

pomiar dystansu,

licznik kalorii,

licznik kroków.

