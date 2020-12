Test G.Skill Trident Z Royal - wypasione i podświetlone pamięci RAM o taktowaniu 4000 MHz i pojemności 32 GB. Sprawdzamy wpływ taktowania RAM na gry i renderowanie wideo.

Plusy szybki (4000 MHz) i pojemny (32 GB) zestaw RAM dla entuzjastów; opóźnienia CL16-19-19; wyjątkowy wygląd; podświetlenie RGB zgodne z AURA, Fusion, Mystic i Polychrome Minusy wysoka cena

O tym, że pamięci RAM firmy G.Skill to klasa sama w sobie, nikogo przekonywać nie trzeba. Zwłaszcza ostatnio firma imponuje nowymi zestawami pamięci DDR4, które nie dość, że są szybkie (wysokie taktowanie i niski czas dostępu) i pojemne, to jeszcze zabójczo wyglądają.

Śmiało można powiedzieć, że standarem jest ostatnio 16 GB RAM - taka ilość wystarczy nie tylko do komfortowego grania, ale i do poważniejszych prac. Jeśli jednak myślimy o przyszłości, bądź prowadzimy bardziej zaawansowane prace (np. montaż wideo w bardzo wysokich rozdzielczościach), warto zainwestować w zestaw o pojemności 32 GB. Dziś w redakcji gościmy zestaw pamięci RAM DDR4 G.Skill Trident Z Royal o pojemności 2 x 16 GB i taktowaniu 4000 MHz.

Pamięci G.Skill Trident Z Royal - szybkie, pojemne i zabójczo podświetlone

G.Skill Trident Z Royal 32 GB 4000 MHz - cena

Zestaw G.Skill Trident Z Royal 32 GB 4000 MHz można obecnie kupić w polskich sklepach w cenie ponad 1700 złotych. Sporo, nie da się ukryć.

Pamięci RAM G.Skill Trident Z Royal - specyfikacja

Zestaw 2 x 16 GB o taktowaniu 4000 MHz charakteryzuje się opóźnienieniami 16-19-19-39. Do pracy w takich ustawieniach wymaga zasilania 1,4 V. Firma G.Skill ma swojej ofercie również inne (podobne) zestawy, których specyfikacja może się jednak różnić - przed zakupem warto to dokładnie sprawdzić.

Co warto wiedzieć o pamięci RAM?

Pamięci przetestowaliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 7 3700X oraz z płytą główną opartą na chipsecie B550. W przypadku procesorów AMD istotne jest by pamięć pracowała w trybie synchronicznym (gdy taktowanie uncore oraz RAM jest identyczne - mowa oczywiście o taktowaniu RAM rzeczywistym, a nie efektywnym). O ile w trybie asynchronicznym uzyskamy wyższe taktowania RAM, to jednak często tracimy na ogólnej wydajności.

Standardowe taktowanie uncore na nowych płytach AMD sięga 1800 MHz (synchronicznie RAM 3600 MHz). Można sięgnąć taktowania 2000 MHz (synchronicznie RAM 4000 MHz), ale nie każda płyta główna umożliwi nam taką sztukę.

Nie wszystkie płyty główne umożliwią też bezproblemowe załadowanie wyśrubowanych profilów XMP. Nasz model B550 z testowym zestawem RAM umożliwiał bezproblemowe uruchomienie komputera z taktowaniem RAM powyżej 3800 MHz, ale sięgnięcie po 4000 MHz (asynchronicznie), wymagało już lekkiej gimnastyki (w przypadku takich problemów warto zacząć od minimalnego podniesienia napięcia na RAM, czy "poluzowania" timingów). Z kolei na topowym modelu X570 komputer nie tylko z miejsca uruchomił się z profilem 4000 MHz, ale po krótkim szlifowaniu ustawień udało się uruchomić komputer również z taktowaniem uncore 2000 MHz (synchronicznie).



Ostatecznie w naszej platformie testowej wylądował GeForce RTX 3060 Ti, ale z nowym Radeonem te pamięci też wyglądają świetnie ;-)

Konfiguracja jedno i dwukanałowa Generalnie rzecz biorąc dla obecnych gier całkowicie obojętne jest to, czy w komputerze masz 16, czy 32 GB RAM, więc postanowiliśmy skorzystać z okazji wykonać testy zarówno w konfiguraci dwukanałowej (2 x 16), jak i jednokanałowej (1 x 16). Dla wszystkich sprzętowych wyjadaczy całkowicie jasne jest, że w przypadku dwukanałowego kontrolera obsadzamy dwa (lub cztery) banki RAM, ale... cóż, nie każdy jest wyjadaczem i wciąż znajdą się użytkownicy, którzy zamiast dwóch pamięci po 8 GB, zdecydują się na jedną pamięć 16 GB. Jeśli tylko zerkniecie na wyniki poniżej dowiecie się, dlaczego nie warto tego robić.

Dlaczego warto korzystać z szybkich pamięci RAM na platformie AMD? Zmiana taktowania uncore oznacza również wyższe taktowanie magistrali Infinity Fabric za pomocą której komunikują się przecież rdzenie procesora.

Pamięci DDR4 G.Skill - testy wydajnościowe

Horizon Zero Dawn - 2560 x 1440, ustawienia ultimate quality

[kl./s.] GeForce RTX 3060 Ti

4000 MHz (2x 16 GB asynchronicznie) 94

48 3600 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 93

47 2666 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 91

41 2666 MHz (1 x 16 GB) 78

36 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - 1920 x 1080, ustawienia ultimate quality

[kl./s.] GeForce RTX 3060 Ti

4000 MHz (2x 16 GB asynchronicznie) 108

59 3600 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 106

58 2666 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 101

50 2666 MHz (1 x 16 GB) 82

44 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn niespecjalnie przejmuje się trybem asynchronicznym (tzn. nie ma on negatywnych skutków), jednak zdecydowanie nie jest to regułą. W większości przypadków wyższe taktowanie w trybie asynchronicznym daje nam wydajność zbliżoną (lub niższą) niż w trybie synchronicznym.

Gra grze nierówna (wszak korzystają one z różnych silników) dlatego też różnie reagują na zmianę taktowania RAM. Niektóre silniki gier są "wrażliwe" na zmianę przepustowości RAM (taktowanie), inne na czas dostępu (CL), a jeszcze innym ani jedno, ani drugie nie robi specjalnej różnicy.

Zwróćcie uwagę na potężny spadek wydajności w konfiguracji single channel (1 x 16).

DiRT 5 - 2560 x 1440, ustawienia ultra high (RT off)

[kl./s.] GeForce RTX 3060 Ti

3600 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 69

56 4000 MHz (2x 16 GB asynchronicznie) 68

55 2666 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 65

53 2666 MHz (1 x 16 GB) 63

50 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

DiRT 5 - 1920 x 1080, ustawienia ultra high (RT off)

[kl./s.] GeForce RTX 3060 Ti

3600 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 82

61 4000 MHz (2x 16 GB asynchronicznie) 81

60 2666 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 77

57 2666 MHz (1 x 16 GB) 72

52 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Silnik DiRT 5 nie jest już tak wrażliwy na zmianę taktowania RAM, ale różnice oczywiście są. Taktowanie 4000 MHz w trybie asynchronicznym daje bardzo zbliżoną wydajność jak 3600 MHz w trybie synchronicznym. Wydaje się, że nawet zastosowanie konfiguracji jednokanałowe niewiele zmienia, ale w przypadku rozdzielczości FHD tracimy średnio 5 klatek na sekundę.

DaVinci Resolve - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

4000 MHz (2x 16 GB asynchronicznie) 186 3600 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 187 2666 MHz (2x 16 GB synchronicznie) 192 2666 MHz (1 x 16 GB) 237

Nawet w przypadku tak krótkiego czasu renderowania zobaczymy korzyści z zastosowania szybkiej pamięci RAM. Wyższe taktowanie w trybie asynchronicznym przynosi już minimalne zyski, a prawdziwy spadek wydajności zaobserwujemy w trybie jednokanałowym.

Oczywiście w testach wykorzystaliśmy projekt, który wymagał poniżej 16 GB RAM.

G.Skill Trident Z Royal - 2 x 16 GB 4000 MHz CL16 - czy warto kupić?

To... zależy. Nie jest to bowiem tylko szybki i pojemny zestaw RAM, ale również "wypasiony" pod względem wyglądu (w zestawie jest nawet ściereczka do ich polerowania), co oczywiście ma wpływ na ostateczną cenę. Jeśli zależy ci tylko na wydajności z pewnością znajdziesz tańsze zestawy 2 x 16 GB o podobnym taktowaniu.

Jeśli jednak zależy ci również na oszałamiającym wyglądzie to... no nie da się ukryć, te podświetlone kryształki robią naprawdę ciekawe wrażenie.

Warto wspomnieć, że G.Skill ma w swojej ofercie 32-gigabajtowe zestawy Trident Z Royal o taktowaniu dochodzącym do 4266 MHz przy CL17 (napięcie 1,5V!), jak i nieco tańsze zestawy 4000 MHz o CL17 i 19. Naturalnie w portfolio tego producenta znajdziecie też "królewskie" zestawy o niższym taktowaniu. Modele Royal możemy również zamówić w kolorze srebrnym lub złotym.

Biorąc pod uwagę, że zestaw Ripjaws V 2 x 16 GB 3200 MHz można kupić za około 600 złotych, a 3600 MHz za około 800 złotych, to cena testowego zestawu Royal wyraźnie z nimi kontrastuje. Jeśli jednak zerkniemy na ceny zestawów 32 GB o taktowaniu 4000 MHz, to z łatwością znajdziemy je w cenie nawet 2000 złotych ("zwykłe" Trident Z o taktowaniu 4000 MHz i pojemności 32 GB to wydatek prawie 1500 złotych).

Cóż. To zestaw dla entuzjastów w cenie dla entuzjastów. A nawet dla tych największych entuzjastów. Z największymi portfelami. Ale w zamian otrzymamy naprawdę szybkie i wyjątkowe pamięci RAM.

G.Skill Trident Z Royal 32 GB 4000 MHz CL16 - ocena

szybki (4000 MHz) i pojemny (32 GB) zestaw RAM dla entuzjastów

opóźnienia CL16-19-19

wyjątkowy wygląd

podświetlenie RGB zgodne z AURA, Fusion, Mystic i Polychrome

wysoka cena

96% 4,8/5

