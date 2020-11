Testujemy kartę graficzną Inno3D GeForce RTX 3070 ICHILL X3 i musi się ona sprawdzić w Call Of Duty: Black Ops Cold War. Włączamy ray-tracing i nie dajemy żadnych forów!

4,7/5 Plusy wydajność zbliżona do 2080 Ti w cenie 2070 Super model fabrycznie podkręcony; nowsza wersja rdzeni RT i Tensor (w porównaniu do modeli Turing); 8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0; solidny trzyslotowy system chłodzący zapewnia wysoką kulturę pracy; HDMI 2.1 i DP 1.4a; technologie RTX IO i NVIDIA Reflex; podświetlenie RGB Minusy tylko 8 GB pamięci VRAM

Już od premierowych testów wiemy, że GeForce RTX 3070 to świetna karta. Należy tylko pamiętać o jednym - jest to model wyposażony w 8 GB pamięci VRAM. To wystarczy do rozdzielczości 2560 x 1440, ale jeśli chcemy grać w najwyższych możliwych detalach, z włączonym ray-tracingiem i w rozdzielczości 3840 x 2160, to dla niektórych nowych gier może się to okazać za mało (np. Watch Dogs). Dobrym pomysłem jest więc skorzystanie z technologii DLSS, która oprócz zwiększenia szybkości działania gry ogranicza również użycie pamięci graficznej.

Dziś gościmy w redakcji model GeForce RTX 3070 ze stajni Inno3D i zmierzy się on z najnowszą odsłoną Call Of Duty Black Ops, czyli Cold War. Przypominamy, że nowy COD może się pochwalić nie tylko obsługą ray-tracingu i DLSS, ale również nowej technologii NVIDIA Reflex, która potrafi znacząco obniżyć input-lag. Dość powiedzieć, że NVIDIA Reflex w COD potrafi obniżyć czas dostępu do 20%. Jeśli interesuje was również sama gra, nie zapomnijcie zapoznać się z naszą recenzją COD BO: Cold War.

Inno3D GeForce RTX 3070 ICHILL X3 kontra ray-tracing w nowym Call od Duty

Inno3D GeForce RTX 3070 ICHILL X3 - cena

Sugerowana cena modelu Inno3D GeForce RTX 3070 to około 2700 złotych. Oczywiście inną sprawą jest to, czy znajdziecie ją w sklepach - tak jak i inne karty NVIDIA Ampere. Wszyscy czekamy na przypływ nowych kart do sklepów.

Najważniejsze cechy kart graficznych NVIDIA Ampere (GeForce RTX 30xx) Potężny skok wydajności - RTX 3070 jest 1,6x szybszy od RTX 2070 (równocześnie porównywalny do RTX 2080 Ti)

1,6x szybszy od RTX 2070 (równocześnie porównywalny do RTX 2080 Ti) W odróżnieniu od topowych kart RTX 3080/3090 gdzie zastosowano szybszą pamięć GDDR6X - w tym modelu mamy "zwykłą" pamięć GDDR6 (pojemność 8 GB)

- w tym modelu mamy "zwykłą" pamięć GDDR6 (pojemność 8 GB) Druga generacja rdzeni RT odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności)

odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności) Trzecia generacja rdzeni Tensor (do dwóch razy większa wydajność)

(do dwóch razy większa wydajność) Technologia NVIDIA Reflex , czyli zmniejszenie opóźnień i input laga w grach

, czyli zmniejszenie opóźnień i input laga w grach Technologia RTX IO, czyli szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU ( jak na razie brak gier obsługujących tę technologię - potrzebna jest również aktualizacja systemu operacyjnego)

czyli szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU ( - potrzebna jest również aktualizacja systemu operacyjnego) Karty Ampere mogą się pochwalić HDMI 2.1 i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K

i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K NVIDIA Broadcast - wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta)

NVIDIA GeForce RTX 3070 - specyfikacja

Model GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU104 Turing TU104 Turing TU102 Ampere GA104 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 2560 3072 4352 5888 8704 Jednostki teksturujące 160 192 272 184 272 Jednostki rasteryzujące 64 64 88 96 96 Rdzenie Tensor 320 384 544 184 (3nd gen) 272 (3nd gen) Jednostki RT 40 48 68 46 (2nd gen) 68 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1605/1770 MHz 1650/1815 MHz 1350/1545 MHz 1500/1725 MHz 1440/1710 MHz Moc obliczeniowa 9,062 TFLOPS 11,15 TFLOPS 13,45 TFLOPS 20,31 TFLOPS 29,77 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 11 GB GDDR6 352-bit 8 GB GDDR6 256-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 15500 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 459,9 GB/s 612 GB/s 448 GB/s 760,3 GB/s TGP (zasilanie) 215 W

(6+8-pin) 250 W

(6+8-pin) 250 W

(2x8-pin) 220 W

(1x12-pin) 320 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $499 $699 $999 $499 $ 699

Wersja ze stajni Inno3D oczywiście jest zaopatrzona w dwa "normalne" gniazdka 8-pin (więc nie trzeba bawić się w przejściówki jak w przypadku modeli FE). Inno3D GeForce RTX 3070 ICHILL X3 jest modelem fabrycznie podkręconym - boost w stosunku do modelu FE został zwiększony do 1785 MHz. Producent zaleca do tego modelu zasilacz o mocy co najmniej 650 W.

Inno3D GeForce RTX 3070 ICHILL X3 - budowa i porty

Model ten został wyposażony (standardowo) w trzy porty DisplayPort 1.4a oraz jeden port HDMI 2.1.

Szykujcie miejsce w obudowie - konkretny system chłodzenia zajmuje aż 3 sloty! O odpowiednie temperatury dbają trzy wentylatory.

Rewers karty chroniony jest przez solidny backplate z otworami dla lepszego przepływu powietrza.

Porównanie jakości grafiki z ray-tracingiem i bez

Call of Duty Black Ops Cold War umożliwia włączenie ray-tracingu (w różnym natężeniu) dla oświetlenia słonecznego (sun shadows), cieni lokalnych (local shadows) oraz okluzji otoczenia (ambient occlusion). Jakie to daje efekty?

Testy wydajnościowe w grze Call Of Duty Black Ops Cold War

Testy w grze przeprowadziliśmy przy maksymalnych ustawieniach jakości oraz z ray-tracingiem na poziomie ultra (najwyższy). Karta pracowała razem z procesorem AMD Ryzen 7 3700X i pamięciami 3600 MHz.

Ogólne (i szczególne) testy GeForce RTX 3070 Przypomnijmy, że pełne testy modelu RTX 3070 (w wersji Founders Edition) znajdziecie w naszej recenzji. Model Inno3D RTX 3070 IChill X3 jest fabrycznie podkręcony, więc wyniki są nieco wyższe od modelu FE.

Poniższy materiał wideo został nagrany w grze uruchomionej w rozdzielczości 2560 x 1440 - do 2:40 możemy obserwować szybkość działania gry bez włączonej technologii DLSS, a później z DLSS w trybie Balanced.

W rozdzielczości 2560 x 1440 możemy liczyć na 40-50+ klatek na sekundę, a po włączeniu DLSS (tryb Balanced) już na 60-70+ klatek na sekundę. Jak to wygląda w innych rozdzielczościach?

Full HD (1920 x 1080) - możemy liczyć na około 90 klatek na sekundę (bez DLSS)

- możemy liczyć na około 90 klatek na sekundę (bez DLSS) 4K UHD (3840 x 2160) - możemy liczyć na około 30 klatek na sekundę, a po włączeniu DLSS (tryb Balanced) około 50 klatek na sekundę. Wydajny tryb DLSS (Performance) pozwala dobić do 60 klatek na sekundę.

W grze udostępniono kilka ustawień DLSS - od standardowych (szybkość, zbalansowany i jakość) do ultra wydajność, który się przyda nawet w rozdzielczości 8K (oczywiście można z niego skorzystać i w niższych rozdzielczościach).

Nie zabrakło tu również nowej funkcji NVIDIA Reflex, która zmniejszy input lag (a więc i naszą skuteczność) w czasie dynamicznych rozgrywek online.

Inno3D GeForce RTX 3070 - czy warto kupić?

Dostępność nowych kart GeForce (żeby nie było - nowych kart Radeon również) jest tak niska, że wypadałoby chyba zmienić pytanie na: czy można kupić? Chyba wszyscy czekamy na kolejne dostawy sprzętu do sklepów i miejmy nadzieję, że rychło się doczekamy.

Generalnie nie mamy żadnych zastrzeżeń do budowy modelu IChill X3 ze stajni Inno3D. Jest on fabrycznie podkręcony, a wysoką kulturę pracy gwarantuje potężne trzyslotowe chłodzenie. Producent ma swojej ofercie również model X4, gdzie zainstalowany czwarty, niewielki wentylatorek do chłodzenia sekcji zasilania. Nie zapomniano o jakże modnym podświetleniu RGB (zgodnym z Aura, Mystic i Fusion).

GeForce RTX 3070 bez problemu poradził sobie z ray-tracingiem w nowym Call Of Duty. Dopiero rozdzielczość 4K spowolniła nieco działanie gry, ale w takim wypadku można się posiłkować DLSS. Warto wspomnieć, że nowy Call Of Duty ma opcję ograniczenia wykorzystania pamięci VRAM, więc w takich przypadkach można z niej skorzystać.

Inno3D GeForce RTX 3070 ICHILL X3 - ocena

wydajność zbliżona do 2080 Ti w cenie 2070 Super

model fabrycznie podkręcony

nowsza wersja rdzeni RT i Tensor (w porównaniu do modeli Turing)

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

solidny trzyslotowy system chłodzący zapewnia wysoką kulturę pracy

HDMI 2.1 i DP 1.4a

technologie RTX IO i NVIDIA Reflex

podświetlenie RGB

tylko 8 GB pamięci VRAM

