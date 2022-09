Logitech to firma, która od niemal 40 lat zajmuje się produkcją akcesoriów komputerowych. Aktualnie w branży znana jest głównie z produkcji urządzeń przeznaczonych dla graczy i to właśnie dla tego segmentu producent przygotowuje słuchawki „True Wireless”.

Niedawno pisaliśmy o nawiązaniu współpracy Logitech z firmą Tencent, w wyniku której ma powstać przenośna konsola do grania w chmurze. W tym artykule natomiast chcemy Wam przybliżyć produkt komplementarny, który niedługo powinien zostać wprowadzony na rynek. Będą to słuchawki typu TWS, o nazwie Logitech G FITS.

Jak podaje serwis 91mobiles, powinniśmy mieć do czynienia z całkowicie bezprzewodowymi słuchawkami, których głównymi cechami będzie oświetlenie ambientowe oraz przynależność do linii „G” – skierowanej do graczy. Z uzyskanych zdjęć również możemy się dowiedzieć, że w zestawie znajdziemy adaptery (prawdopodobnie lightspeed) USB typu A oraz USB-C. Pozwoli to na podłączenie słuchawek do większości sprzętów przeznaczonych do słuchania muzyki i oczywiście grania.

"Logitech G FITS - słuchawki TWS do muzyki i grania"

Jak zapatrujecie się na wyżej wymieniony produkt marki Logitech? Firma już raz próbowała swoich sił ze słuchawkami TWS (Logitech Zone) i zakończyło się to sromotną klęską. Poprzednie słuchawki choć były całkiem dobrym produktem, to cena oscylująca w okolicy półtora tysiąca (!) złotych zdecydowanie przekreśliła szanse na udaną sprzedaż Logitech Zone. Czas pokaże, jak będzie tym razem.

Źródło: 91mobiles