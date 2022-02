Gdzie oglądać seriale online za darmo? Okazuje się, że propozycji jest całkiem sporo. Nasze zestawienie uwzględnia całą paletę potrzeb widzów: od mnogości gatunków filmowych, przez wielość krajów pochodzenia produkcji, na aspektach technicznych kończąc.

Chciałbyś obejrzeć jakiś serial w necie, ale nie masz ochoty kupowania abonamentu dużych serwisów streamingowych? Jest więc niemała szansa, że znajdziesz tu to, czego szukasz. Na pewno też nie stracisz - za darmo to w końcu uczciwa cena. Oto strony, gdzie możesz oglądać seriale za darmo.

Polsat Go - seriale za darmo z opcją personalizacji

źródło: polsat.pl

Czy są tu jacyś fani polsatowskich produkcji? Jeśli tak, zapewne ucieszy Was informacja, że możecie oglądać swoje ulubione filmy i seriale online. VOD za darmo brzmi jeszcze lepiej i jest jak najbardziej realne.

Wszystko to zapewnia Polsat Go - platforma funkcjonująca w modelu aVOD (z ang. Ad-Supported Video on Demand - wideo na życzenie, obsługiwane przez reklamy). Jak z samej nazwy wynika, udostępnia ona seriale online za darmo, zarabiając na reklamach, wyświetlanych użytkownikom w określonych odstępach czasu.

Brzmi nie najgorzej jak na jedyny koszt ponoszony w zamian za uzyskanie dostępu do biblioteki platformy, gromadzącej przeszło 130 seriali (w tym m.in. następujących seriali za darmo: Przyjaciółki, Komisarz mama, Świat według Kiepskich, Daleko od noszy, Pierwsza miłość).

Pozostaje jeszcze rejestracja i logowanie, ale z tymi nie powinno być większych problemów. Kolejne funkcjonalności platformy mogą przekonać zaś nieco bardziej sceptycznych. Konto w Polsat Go pozwala bowiem personalizować korzystanie z usług:

wznawiać oglądanie od chwili zatrzymania odtwarzania,

od chwili zatrzymania odtwarzania, korzystać z sugerowanych do obejrzenia tytułów (na podstawie dotychczasowej historii użytkownika),

(na podstawie dotychczasowej historii użytkownika), tworzyć osobiste top listy , gdzie seriale za darmo, do których lubisz wracać, zostaną odpowiednio wyróżnione,

, gdzie seriale za darmo, do których lubisz wracać, zostaną odpowiednio wyróżnione, dzielić się dostępem do aplikacji z pozostałymi domownikami i personalizować jej zawartość w zależności od preferencji każdego z Was.

TVP VOD - seriale za darmo bez rejestracji i logowania



źródło: vod.tvp.pl

Seriale za darmo online i bez logowania oglądać można z kolei w TVP VOD - platformie Telewizji Polskiej, udostępniającej jej oryginalne produkcje na życzenie. Podobnie jak w przypadku Polsat Go, również tutaj płacimy za treści swoją uwagą podczas bloków reklamowych.

Jest to jedyny koszt, o ile nie zdecydujemy się na odpłatne korzystanie z tzw. Strefy ABO (dostępnej za darmo jedynie dla osób, które zarejestrowały odbiornik RTV i opłacają abonament radiowo-telewizyjny lub które ustawa zwalnia z tego obowiązku) bądź na wykupienie dostępu do dodatkowo płatnych treści (na 24 h dla wybranego materiału).

Już jednak wersja podstawowa umożliwia zapoznanie się z całkiem pokaźnym katalogiem polskich seriali za darmo. Stulecie winnych, M jak miłość, Barwy szczęścia, Ranczo, Ojciec Mateusz, Anna German, Komisarz Alex czy Dziewczyny ze Lwowa - to tylko niektóre z propozycji.

Spragnieni większych wrażeń w każdej chwili mogą zdecydować się na skorzystanie z odsłony premium platformy, oferującej dostęp do obszernej biblioteki “produkcji polskich i zagranicznych, w tym do filmów fabularnych, seriali, programów i filmów dokumentalnych”.

35mm.online - polskie seriale za darmo online



źródło: wfdif.pl

Seriale do oglądania za darmo oferuje również 35mm.online - platforma, której misję najlepiej opisuje ona sama. Jest nią:

cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego

Co za tym idzie, to propozycja dla wszystkich, w których przynajmniej od czasu do czasu wybrzmiewa nutka nostalgii za starym, dobrym kinem. Co zaś kluczowe z perspektywy projektu - kinem polskim. 35mm.online to bowiem przede wszystkim polskie seriale za darmo - bez rejestracji i logowania.

W bibliotece platformy znaleźć można m.in. Podróż za jeden uśmiech. Nie brakuje też propozycji dla miłośników seriali animowanych online, a wśród nich: Tajemnic wiklinowej zatoki, Porwania Baltazara Gąbki, Misia Kudłatka, Na tropie, Bolka i Lolka oraz Reksia.

Powyższe i całą resztę tytułów, dostępnych w ramach biblioteki platformy wyposażono w opisy, audiodeskrypcje i transkrypcje. W wyrazie chęci propagowania polskiej kultury również poza granicami, znaleźć można tu też seriale z angielskimi napisami za darmo.

Kino Swiat VOD - zagraniczne seriale za darmo na YouTube

Legalne seriale za darmo na YouTube? Nie zdarza się to zbyt często, ale Kino Świat stanowi wyjątek w tym zakresie. Konkretniej, mowa o Kino Swiat VOD - oficjalnym kanale VOD, należącym do dystrybutora filmów: Kino Świat.

Jak głosi oficjalny komunikat tego ostatniego, Kino Swiat VOD to miejsce, w którym spotykają się:

kino polskie i zagraniczne, wysokobudżetowe hity i produkcje nagradzane na festiwalach. Filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Najlepsze kino od A do Z. Wszystko legalnie i za darmo.

Znaleźć tu można za darmo seriale:

kryminalne ( Driver, Amber, W kręgu zbrodni ),

( ), wojenne ( Bitwa o ciężką wodę ),

( ), szpiegowskie ( Nocny recepcjonista),

( detektywistyczne (Serangoon Road ),

), biograficzne ( Ałła ),

( ), przygodowe (Herb piratów).

Wielość gatunków idzie w tym przypadku w parze z mnogością krajów pochodzenia produkcji, co warto docenić.

Studio Miniatur Filmowych na YouTube - seriale animowane online za darmo

Ostatnia propozycja łączy w sobie coś ze wspomnianych już 35mm.online i Kino Swiat VOD. Studio Miniatur Filmowych to bowiem oficjalny kanał na YouTube wytwórni filmowej pod tą samą nazwą, której początki sięgają już czasów PRL-u.

Na platformie znaleźć można jej autorskie seriale animowaneonline za darmo, do których zaliczają się m.in.: wieczorynki, Piesek w kratkę, Dziwne przygody Koziołka Matołka, Pomysłowy Dobromir czy Wędrówki Pyzy.

Wizyta na kanale to okazja do rozbudzenia w sobie wewnętrznego dziecka sprzed lat, ale też świetny pomysł na rodzinną, sentymentalną podróż z najmłodszymi.