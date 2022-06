Karty graficzne GeForce i Radeon są dostępne w coraz lepszych cenach. W ostatnich dniach obserwujemy dalsze przeceny, które mogą zachęcać graczy do zakupu sprzętu – niektóre modele można dorwać w naprawdę niezłych cenach.

Pamiętacie problemy z dostępnością kart graficznych? Całe szczęście sytuacja na rynku staje się coraz lepsza, a ceny praktycznie z tygodnia na tydzień stają się coraz niższe.

Ceny kart GeForce i Radeon coraz niższe

Serwis 3DCenter opublikował nowy raport z cenami kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 w dużych niemieckich i austriackich sklepach.

W ostatnich dniach obserwujemy utrzymujący się trend z obniżkami.

Okazuje się, że średnie ceny kart graficznych Radeon RX 6000 są niższe nawet od sugerowanych stawek producenta. Za modele GeForce RTX 3000 trzeba wydać trochę więcej, aczkolwiek różnica nie jest duża (zejście do poziomu sugerowanych stawek to zapewne kwestia najbliższych dni).

Podobny trend obserwujemy w polskich sklepach. Ceny kart (oraz gotowych zestawów komputerowych) praktycznie z tygodnia na tydzień stają się coraz niższe - na pewno zachęca to do zakupu karty graficznej do gier.

Kartę Radeon RX 6950 XT już miesiąc po premierze można kupić poniżej ceny sugerowanej przez producenta

Które karty graficzne są najtańsze?

Średnie ceny odzwierciedlają trend na rynku kart graficznych, ale nie wszystkie modele tanieją w takim samym tempie - warto zwrócić uwagę na ceny poszczególnych kart GeForce i Radeon.

Model Sugerowana cena Realna cena Spadek względem 29 maja Radeon RX 6400 159 dolarów -6% -8pp Radeon RX 6500 XT 199 dolarów -23% -4pp Radeon RX 6600 329 dolarów -20% -9pp Radeon RX 6600 XT 379 dolarów -7% -9pp Radeon RX 6650 XT 399 dolarów -5% -7pp Radeon RX 6700 XT 479 dolarów -8% -8pp Radeon RX 6750 XT 549 dolarów -7% -7pp Radeon RX 6800 579 dolarów +3% -32pp Radeon RX 6800 XT 649 dolarów +6% -16pp Radeon RX 6900 XT 999 dolarów -16% -4pp Radeon RX 6950 XT 1099 dolarów -4% -5pp GeForce RTX 3050 249 dolarów +13% +1pp GeForce RTX 3060 329 dolarów +11% -1pp GeForce RTX 3060 Ti 399 dolarów +17% -4pp GeForce RTX 3070 499 dolarów +6% -6pp GeForce RTX 3070 Ti 599 dolarów +6% -2pp GeForce RTX 3080 10GB 699 dolarów +8% -4pp GeForce RTX 3080 12GB 849 dolarów -2% -7pp GeForce RTX 3080 Ti 1199 dolarów -13% -3pp GeForce RTX 3090 1499 dolarów -8% -6pp GeForce RTX 3090 Ti 1999 dolarów -16% -6pp

Szczególnie dobrze wypadają modele GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3090 Ti, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 i Radeon RX 6900 XT - najtańsze wersje kart można kupić o kilkanaście procent taniej niż sugerowane ceny producenta. Co ciekawe, tanieją także nowe modele AMD - Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT już miesiąc po premierze można kupić poniżej cen zapowiedzianych przez producenta.

Radeon RX 6500 XT jest prawie o 1/4 tańszy niż sugerowana cena producenta

Trend z obniżkami cen powinien się utrzymywać w kolejnych tygodniach (w końcu coraz bliżej premiera nowych generacji kart GeForce i Radeon). Kuszącą propozycją mogą być jednak używane modele – w ostatnich dniach obserwujemy załamanie na rynku kryptowalut, więc górnicy masowo wyprzedają karty graficzne z koparek kryptowalut.

Źródło: 3DCenter