Przyglądamy się monitorowi Gigabyte Aorus FI32Q, który został stworzony dokładnie pod potrzeby graczy i zdecydowanie nie są to czcze przechwałki producenta!

4,5/5

Użytkownicy mają do dyspozycji naprawdę zróżnicowane modele monitorów. Jedne kuszą nas wysokimi rozdzielczościami, inne zakrzywionymi ekranami, czy odświeżaniem dochodzącym do 480 Hz. Jeśli jednak szukamy monitora typowo gamingowego, warto zrobić krótkie rozeznanie, bo obecnie na rynku jest ich prawdziwe zatrzęsienie.

Dziś zerkniemy na możliwości monitora Gigabyte Aorus FI32Q - nie jest może tak gigantyczny jak testowany u nas Gigabyte Aorus FV43U, ale i tak jest naprawdę duży, a mówimy tu o przekątnej 31,5 cala. Jego możliwości omówimy już za chwilę, ale na najbardziej palące was pytanie odpowiem już teraz - tak, monitor ma podświetlenie RGB ;-)

Gigabyte Aorus FI32Q - rasowy monitor gamingowy

Co trzeba wiedzieć na początek - monitor oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 przy odświeżaniu 165 Hz (po OC można sięgnąć 170 Hz). Matryca jest typu IPS, a czas dostępu to 1 ms (GTG i MPRT). Ok, start ma niezły, ale zerknijmy na pełną specyfikację.

Warto również zaznaczyć, że monitor ten docenią zwłaszcza posiadacze kart Radeon, a to dzięki obsłudze AMD FreeSync Premium Pro.

Gigabyte Aorus FI32Q - specyfikacja

Model Gigabyte Aorus FI32Q Panel 31,5" (698.112 x 392.688 mm), podświetlanie krawędziowe Rodzaj matrycy SS IPS, matowa (94% DCI-P3/120% sRGB), 8-bit Rozdzielczość / odświeżanie 2‎560 x 1440 (QHD) / 165Hz (OC 170Hz) Jasność / kontrast 350 cd/m2 (TYP) / 350 cd/m2 (TYP) Kąty widzenia 178°(H)/178°(V) Czas reakcji 1ms (MPRT) / 1ms (GTG) HDR VESA Display HDR400/HLG Porty wejścia HDMI 2.0 x2, Display port 1.4 x1 Pochylenie / obrót / pivot -5∘~+21∘/-20∘~+20∘/+90∘ VESA 100 x 100 Rozmiar z podstawą / bez 717,6 x 598,3 x 283 / 717,6 x 424,3 x 71,3mm Waga netto z podstawą / bez 10,8 / 7,6 kg Gniazdo blokady Kenstingon tak Dodatkowo OSD Sidekick, Active Noise Cancelling (ANC) 2.0, Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer 1.0

Dashboard, Crosshair, Timer, Counter, Eagle Eye, PiP/PbP, Auto-Update, KVM,

RGB Fusion 2.0, 6 axis Color Control, Smart OD

Warto zauważyć, że monitor został wyposażony w obsługę HDR. Po prawdzie jest to tylko HDR400, ale mamy też obsługę HLG

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, monitor wyposażony jest w wielostrefowe podświetlenie RGB, którym można sterować za pomocą oprogramowania RGB Fusion 2.0.

Z pewnością zauważyliście obszerną listę dodatkowych technologii, ale co oznaczają te nazwy?

Aim Stabilizer - redukcja rozmycia w ruchu

ANC 2.0 - eliminacja hałasów i dźwięków otoczenia przy korzystaniu z mikrofonu

Black Equalizer 2.0 - poprawa widoczności w ciemnej scenerii

Dashboard - wyświetlacz diagnostyczny w czasie rzeczywistym

Gameassist - opcja stworzenia niestandardowych celowników

OSD Sidekick - zmiana opcji wyświetlania przy pomocy klawiatury i myszki

KVM - sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego zestawu klawiatura + mysz

Monitor został wyposażony w dwa porty HDMI 2.0 oraz jeden port Display Port 1.4. Oprócz tego znajdziemy tam gniazdko USB C (np. do ładowania smartfona - PD 18W) USB typu B do doprawadzenia sygnału do dwóch portów USB 3.0/3.1 Gen1 oraz dwa gniazdka mini-jack do obsługi audio (wsparcie przetwornika ESS SABRE HiFi).

Producent oferuje na monitor Gigabyte Aorus FI32Q 36 miesięcy gwarancji. W polskich sklepach można go znaleźć w cenie około 3400 złotych.

