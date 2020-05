Dziś nawet twórcy (content creators) mają swoją własną serię płyt i jeśli akurat są zainteresowani najnowszymi procesorami i chipsetami Intela, to Gigabyte Z490 Vision G czeka właśnie na nich. Gotowa na wiele wyzwań, cieszy również oko swoim wyglądem.

Wszyscy którzy pozostali wierni rozwiązaniom Intela mogą w końcu stać się posiadaczami nowych procesorów Intel Core 10xxx (Comet Lake), które to wymagają nowej podstawki (LGA 1200), czyli nowych płyt głównych (serii 4xx). Startujemy z topowymi modelami z chipsetem Z490 - a w tej recenzji przyjrzymy się możliwościom Gigabyte Z490 Vision G.

Generalnie płyty Z490 charakteryzują się bardzo dużą rozpiętość cenową - od 700 do 4000 złotych. Boicie się, że Gigabyte zaraz zabije was ceną? Cóż, nie jest to najtańsza płyta Z490, ale do najwyższych wartości z pewnością jej daleko bowiem w polskich sklepach można ją kupić w cenie nieco powyżej 1100 złotych. Biorąc pod uwagę cenę i wyposażenie, jest to dość podstawowy model Z490, jednak wyposażony w parę bajerów, które na próżno szukać w płytach Z490 poniżej 1000 złotych.

Z490 jest oczywiście następcą Z390 i oprócz obsługi nowych procesorów oddaje użytkownikom pełne możliwości podkręcania - zarówno procesora, jak i pamięci RAM. Z nowości można by tu wymienić PCI Express 4.0, gdyby nie to, że... procesory Comet Lake nie mają wbudowanego kontrolera PCIe 4.0 - trzeba czekać na kolejną generację.

Gigabyte Z490 Vision G - recenzja

Płyta główna GIGABYTE Z490 Vision G - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

obsługa procesorów Core 10-generacji (Comet Lake) oraz (chociaż nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Intela) nadchodzących procesorów Rocket Lake

gotowa na PCI Express 4.0 - ALE obsługa dopiero w procesorach Rocket Lake

możliwość instalacji do 128 GB RAM taktowanych do 5 GHz (OC)

dwa gniazdka M.2 zgodne z PCIe 3.0 wyposażone w radiatory + jedno gniazdko M.2 PCIe 4.0

LAN 2,5 GbE

4 x UBS 3.2 Gen 2 (10 Gb) + możliwość wyprowadzenia USB 3.2 Gen 2 typu C na przód obudowy

dwa gniazdka na PCB do zewnętrznych kart rozszerzeń Thunderbolt 3

cena na tle topowych Z490 modeli nie przeraża

GIGABYTE Z490 Vision G - specyfikacja

Podstawka CPU Intel LGA 1200 Chipset Intel Z490 Technologie multi-GPU tak (CrossFire/SLI) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak (HDMI 1.4 i Display Port 1.4) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 5000 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 3 x z czego ostatni z maksymalną przepustowością x4 Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 2 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 5 (2+3) Porty SATA/SATA Express 8 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 3 (1 x PCIe 3.0 x4 i SATA i 1 x PCIe 3.0 x4

+ 1 x PCIe 4.0) Thunderbolt brak (ale są dwa pinowe wyjścia

do kart Thunderbolt 3) Wi-Fi / Bluetooth brak LAN 2,5 GbE (Intel) USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen 1 - 5 Gb (tylny panel) 6 (4) USB 3.2 Gen 2 - 10 Gb (tylny panel) 5 (4) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio Realtek ALC1220-VB (+ AMP słuchawkowy) Dodatkowe technologie Q-Flash Plus, Direct Touch Heatpipe II,

RGB FUSION 2.0, Intel Optane Memory Ready,

Ultra Durable, Hybrid Fan Headers Format ATX (24,4 cm x 30,5 cm)

Przypomnijmy jeszcze tylko, że Gigabyte Vision to seria płyt dedykowanych twórcom - jest to niejako połączenie idei podstawy stacji roboczej ze szczyptą technologii dla entuzjastów. W rezultacie otrzymujemy nieźle wyposażoną i ciekawie wykonaną płytę. Szału może nie ma, ale... zarazem cena jest do przełknięcia (chociaż po taniości to z pewnością nie jest).

GIGABYTE Z490 Vision G - sloty i porty

Przede wszystkim są tu dwa wzmocnione sloty PCIe x16. Wedle Gigabyte, pierwszy z nich może być slotem PCIe 4.0, oczywiście pod warunkiem, że na płycie wyląduje kontroler PCIe 4.0, którego w obecnej generacji CPU po prostu nie ma. Jest to zarazem trochę kiepskie, jak i... jest to powód do zadowolenia. Bowiem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Intel szybko nie ubije tej podstawki i posłuży ona przynajmniej jeszcze jednej generacji procesorów (które będą miały na pokładzie kontroler PCIe 4.0).

Żadnych zmian w obsłudze linii tu nie ma - jeśli obsadzimy dwa pierwsze sloty to będą one działać z prędkościami x8. Trzeci (czarny) slot PCI Express standardowo (jak na segment mainstream) pracuje z maksymalną przepustowością x4. Znajdziemy tu jeszcze dwa sloty PCIe x1. W dolnej części znalazło się miejsce na dwa (osłonięte radiatorami) gniazdka M.2.

Jeśli M.2 wam nie wystarczają, znajdziemy tu również sześć portów SATA III. Ponownie - standardowa, ale w zupełności wystarczająca ilość. Po prawej stronie portów SATA widzimy dwa pinowe wyjścia (3 i 5-pin) do zewnętrznych kart Thunderbolt 3.

Na tylnym panelu znajdziemy dwa porty USB 2.0 (czarne) oraz łączone gniazdko PS2 (do obsługi myszki lub klawiatury starszego typu). Dodatkowo są tu cztery porty USB 3.2 Gen 1, czyli 5 Gb (niebieskie), dwa wyjścia obrazu (HDMI 1.4 i DP 1.4). Dalej mamy kolejne gniazdka USB 3.2 Gen 2 10 Gb (2 x czerwone typu A, 1 x białe typu A oraz jedno typu C), oraz finalnie gniazdko LAN 2,5 Gb oraz sześć portów mini-jack do obsługi audio.

Biały port USB jest podpisany BIOS i służy oczywiście do flashowania UEFI - nawet wtedy kiedy na płycie nie jest zainstalowany procesor, czy pamieć RAM.

Jeśli potraficie liczyć do trzech i na płycie doliczyliście się tylko dwóch gniazdek M.2 to tylko dlatego, że trzecie gniazdko M.2 (nieaktywne w przypadku instalacji procesorów Intel Comet Lake), znajduje się za... naklejką Limited Functionality! Check Manual!. Aby sprawdzić je w działaniu potrzebna będzie kolejna generacja procesorów.

GIGABYTE Z490 Vision G - UEFI BIOS

Na oficjalnej stronie producenta można zobaczyć UEFI BIOS w ślicznej białej wersji - tymczasem nasza wersja prezentowała się... standardowo. Może nowa wersja zostanie zaprezentowana po premierze? Fajnie, że interfejs UEFI korzysta z rozdzielczości Full HD.

Z recenzenckiego obowiązku wspominamy, że mieliśmy niejakie problemy z limitami mocy CPU - trzeba je było konfigurować ręcznie. Zapewne było to jednak spowodowane wczesną wersję BIOSu, a użytkownik kupujący płytę po premierze nie spotka się z takimi problemami - choć oczywiście nie wiemy tego na pewno.

GIGABYTE Z490 Vision G - czy warto kupić?

Przypomnijmy, że po zajrzeniu do polskich sklepów znajdziemy tę płytkę w cenie nieco ponad 1100 złotych. To opcja dla zdecydowanych na płytę Z490 i takich, którzy nie chcą inwestować w najtańsze modele. Dzięki takiemu wydatkowi otrzymujemy między innymi LAN 2,5 Gb, dwa gniazdka M.2 z radiatorami, czy wyprowadzenie portów pinowych do zewnętrznych kart Thunderbolt 3.

Na pewno jest to przyszłościowe rozwiązanie, chociaż nie ma co liczyć jak u AMD na wsparcie trzech generacji procesorów. Jeśli mielibyśmy wskazać tu parę minusów (których nie jest wiele), to naszą uwagę zwróciły radiatory na sekcji zasilania - jeden charakteryzuje się mnóstwem żeberek i z pewnością jest efektywny, natomiast drugi to w zasadzie prosty klocek, którego estetyczny wygląd to chyba jedyna zaleta.

Przypomnijmy, że płyty Z490 są "PCIe 4.0 ready", ale w procesorach Comet Lake jest tylko kontroler PCIe 3.0 - do obsługi nowego standardu trzeba czekać na kolejną generację CPU (Rocket Lake-S).

Gigabyte Z490 Vision G to solidna konstrukcja, uszyta na miarę osób o konkretnych potrzebach (np. szybki LAN). Płyty pod nowe procesory Intela to również zwiastun... wyższych cen głównych. Niby są też modele za 700 złotych, ale...

GIGABYTE Z490 Vision G - ocena końcowa

obsługa procesorów Core 10-tej generacji

prawdopodobna (brak oficjalnego potwierdzenia Intela) zgodność z kolejną generacją procesorów (Rocket Lake)

gotowa na PCI Express 4.0 (obsługa w kolejnej generacji procesorów)

topowy chipset Z490 udostępnia pełne możliwości OC

możliwość instalacji 128 GB RAM taktowanych do 5 GHz

dwa gniazdka M.2 z radiatorami i trzecie gniazdko zgodne ze standardem PCIe 4.0

szybki LAN 2,5 GbE

12-fazowa sekcja zasilania

interesujący wygląd i podświetlenie Fusion 2.0

HDMI w wersji 1.4

relatywnie wysoka cena

90% 4,5/5

